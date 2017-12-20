Вествуем Сергея Данилова.

Вольный казак в поиске истины.

В истории можно найти много случаев, когда огромный и непобедимый с виду противник на поверку оказывался «колоссом на глиняных ногах». Большинство современных систем, с которыми мы сталкиваемся чуть ли не ежедневно, именно таковы. Они кажутся громадными, могучими, несокрушимыми, но при этом еле-еле держаться. Чтобы их «сломить» (а «ломать» придётся, в первую очередь, во благо Познания и только во вторую — во благо блага, простите за эту тавтологию), надо ткнуть пальцем в нужное место. А слабое место можно определить только через Познание. Задача номер один — понимать слабые точки колоссов. Задача номер два — иметь палец, которым ткнуть. Дальше «здание» начнёт само себя рушить за счёт нарастающей волны разрушений (эффект домино). Всё это напрямую касается нашего сегодняшнего мирообустройства и миропонимания. Победить систему реально. В теории на это способны все, но многих сковывает надуманный страх. Для таких людей действие никогда не бывает таким страшным, как его рисует воображение. Но нужно пересилить себя и двигаться к Познанию. У страха глаза велики, но, как говорится, «глаза боятся, а руки делают». Стоит начать (только серьёзно, а не так, как привыкли многие кухонные патриоты) и вы увидите, что всё не так страшно и даже получается.

Всенародно любимый исследователь Славянской культуры, Сергей Данилов закончил Высшее Военное Командное Краснознаменное Училище Связи города Новочеркасска, дополнив это образование юридическим, которое в последствии применил, работая в сфере безопасности, разрешения криминальных конфликтов, консультируя в области хозяйствования, государства и права.

Тропа духа привела Сергея к своему наставнику, Хранителю Спаса Великого, и основателю Киевской школы Казачьего Спаса, Самбатос, Виктору Михайловичу Черникову (ТОПОРЪ). Учитель нескромно называл Данилова - своим самым знаменитым учеником.

Великий Спас увлек Сергея, древнерусской ведической культурой. Как раз прежний опыт и помог соотнести новое мировосприятие с механизмами управления человечеством за счёт финансового банковского паразитизма. Глубоко познав оба мира, Сергей в своем понимании создал целостную картину окружающей реальности, и с 2012 по 2015 год выпустил без малого сотню видео-лекции.

Уникальная способность Данилова, находить тождественные качества различных идеологий, и избегая конфликтных противоречий, выстраивать логику движения мысли в созидательном русле грядущего возрождения Русского Мїра, сделала его желанным экспертом в самых разных организациях КПЕ, НОД, Центр Степана Сулакшина, Студия Сергея Стрижака, телеканалы Русичи, и Родное видение. Стремительно разросшийся список связей нашего почитаемого искателя достиг и Алтайских староверов, и Марата Харисова, и ветерана Альфы Сергея Разумовского, и легендарного комбрига Алексея Мозгового, и не менее знаменитого главы харьковской иудейской общины Эдуарда Ходоса, и далеко за пределы земель триединого народа Русов.

Советский офицер бывшим никогда не станет, потому что профессия его - Родину защищать.

Он понимает, откуда берутся войны. И как с этим бороться - тоже знает получше других. Сергей Александрович Данилов активнейшим образом пропагандировал объединение в единую державу всех государств, где живут славяне. Более могучей державы мир не знал. Но поможет в этом только путь развития духовных эволюционных начал, открывающий возможности буквально космические в созидании, творчестве и любви. Мировоззрение и взгляды Сергея Данилова находили живой отклик у его слушателей и единомышленников.

Данилов проводил многочисленные семинары, читал лекции, встречался с молодёжью и постоянно пропагандировал давно забытые аксиомы. Рассказывал о том, что многовековые корни славянских традиций ещё не умерли, что есть подвижники, сохраняющие эту соль земли русской. Через эти знания открывается людям понимание сегодняшних событий, происходящих во всём мире, становятся видимыми нити, с помощью которых управляют теми или иными процессами, видны истинные причины каждой начинающейся войны.

Слушателям Сергей Данилов книги рекомендовал полезные и утверждал, что каждый человек в силах развить в себе такую силу, которая будет направлять его правильным путём к духовности и созиданию. Нужны традиционные русские способы управления землями и собственным народом. В станице Тишанской Данилов продолжал изучать дневнеславянский язык, разрабатывать программу по социальному и экономическому развитию земств, создавать методику изучения "Буквицы" для детей. И читал лекции на темы просто удивительные. Это касается, например, причин создания письменности.

Мало кто предполагал, пока не услышал от Сергея Данилова, что письменность понадобилась после того, как была утрачена телепатическая связь между людьми. И что у наших мыслей есть свет и цвет, и они могут преобразовываться в реальность через произношение слов. О мире звуков лекции исключительно интересны, мир этот действительно многообразен и полон волшебства. О позабытом современными русичами языке Данилов откровенно горевал, именно в этом знании он видел решение почти всех проблем современности.

Более того, Сергей Александрович гораздо раньше других начал говорить о том, что система образования намеренно штампует из современных учеников биороботов. Социальное теснейшим образом переплетается в его лекциях с трансцендентным: это и заложенные смыслы в построении Великой китайской стены, и галактический рассвет, и выполнение людьми своего предназначения в космическом масштабе. Данилов - оптимист, он уверен, что хорошие люди (именно хорошие) овладеют секретом холодного термоядерного синтеза, то есть появление двигателей без разрушительных технологий неизбежно.

С 2012 года читал свои лекции Сергей Данилов, и уже тогда тематика их простиралась настолько широко, что многие учёные умы только диву давались. Главным же направлением было и до конца осталось одно - восстановление древних знаний, которыми испокон веков владели славянские народы, утерявшие их с течением времени и под давлением обстоятельств. Глубины этой ушедшей от человечества мудрости таятся во многих оставшихся от предков предметах. Даже всем известная матрёшка многое может поведать об этом людям, жаждущим знаний.

А человек - созданный или сотворённый (а это совершенно разные процессы, так же как человек вольный и свободный имеют принципиальные отличия) - не ищет истины, потому что запущен в галактике (и, соответственно, отражён во всей жизни человечества) некий колебательный процесс, и просыпаются от этого тёмные магические силы, доводящие человека до саморазрушения. Сергей Данилов рассказывал о Белобоге и Чернобоге, связывая это со славянскими традициями, с энергетическими атаками, которые умели проводить древние русичи против врага, пришедшего с мечом на их землю.

Закон семиричности, который использует система современной информации, увязывалась в его лекциях с разоблачением тайных смыслов логотипов и названий многих телевизионных каналов и с колониальными капканами, которые скрывает Конституция Украины. Нарушать силой религиозные устои других народов нельзя, и эта истина тоже ещё не нашла понимания. Русичи в древности понимали. Данилов объяснял, как была устроена вся их система самоуправления страной, и сравнивал её с моделью Платона - идеальное государство зиждется на одних и тех же законах.

"Но сам Космос за нас, - утверждал Данилов, - именно оттуда приходит посыл для ускорения эволюции "спящих" людей!" И он художественно рассказывал о насылаемых на нас космических паразитах, являющихся инструментом высшего разума. Запад для русского общества готовит многие беды и коварные западни, но благое возвращение к настоящей культуре от равенства, цивилизации и демократии абсолютно неизбежно.

Сергей Александрович Данилов стал участником «Русского Научно-Технического Общества» на заре 2013 года, поддержав все начинания "РНТО". О чем он неоднократно говорил в своих выступлениях.

«Русское Научно-Техническое Общество» уже много лет ведёт научную и просветительскую деятельность, рассказывая людям скрывавшуюся ранее правдивую информацию о Мироздании, о Человеке и о реальных законах Природы. Последние годы, начиная с момента ухода из жизни Н. Левашова, «РНТО» сделало акцент на ОБЪЯСНЕНИЕ ЛЮДЯМ СМЫСЛА ТОГО НАСЛЕДСТВА, которое оставлено нам Левашовым и в этом активное участие принимал Сергей Данилов. «РНТО» организовало ряд встреч с искателем в Петербурге. 11, 13 октября 2013 года, Сергей выступил с первой частью лекции о Психическом времени, то есть технологии манипуляции нашим сознанием, намного опередив актуальность этой темы. Позднее в 2014 году, эта тема была им продолжена.

Сергей Данилов, как и многие идущие по пути развития Разума, отмечает, что под сомнение необходимо ставить все, в том числе и информацию транслируемую им самим. Все проверять самостоятельно, на собственном опыте, нарабатывая навык формировать собственные независимые выводы, которые могут как совпадать с мнением транслирующего, так не совпадать. Конечно, не доводя сомнения до уровня параноидального отвержения всего и всея, что не вписывается в индивидуальные мыслительные шаблоны и наработанные стереотипы. Здесь и сейчас необходимо уметь выдержать золотую середину, и на этом моменте, он тоже заострял внимание бесчисленное множество раз.

Сергей Данилов очень четко расставил акценты, говоря о проистекающих и вступающих в свою активную фазу процессах. Другой возможности для проявления своей индивидуальности, своего предназначения может уже и не быть.

Имеет смысл привести здесь цитату из лекции: «Мне выгодно что-то начать делать по спасению самого себя, но чтобы начать себя спасать мне что-то нужно начать делать. Все, кто скажет, что я хочу отсидеться – сейчас такое время, что не отсидится. Предыдущие 13 000 лет можно было отсидеться, но, начиная с 2012 г. отсидеться не получится. Эта сила работает в двух режимах – либо ты ей открываешься и она помогает тебе в эволюционном развитии, либо она тебя закрывает.»

И если Сергей Данилов называет происходящие процессы просто действием новой силы, активизацией новой матрицы, то в трудах А.М. Хатыбова и Б.В. Макова эта сила имеет вполне четкое название – Система Управления Земли, а происходящее сутью своей имеет изменение конструкций энергетической решетки атмосферы и повышение октав, то есть базовых частот.

Следствием этого явится постепенное повышение октав мозга человека, что невозможно без соответствующего преобразования живой клетки, так как живая клетка в своем нынешнем виде не может существовать в состоянии более высоких октав без восстановления ее додекаэдральной структуры, а значит и качества протекания физиологических процессов. Отрицание этих процессов, как таковых, никак не влияет на их проистечение в масштабах планеты, и остановить их никоим образом не сможет.

Говоря о лекциях Сергея Данилова, можно отметить, что он очень ответственно относится к поступающей информации и подвергает ее вполне определенному анализу.

И здесь становится очевидным, несмотря на сомнения скептиков, насколько плотно пересекается информация, которую дает в своих лекциях Данилов, с информацией, которая дается «РНТО». Можно спорить в отдельных трактовках и понятиях, но в целом вся картина получается очень цельной. То, что Сергей называет новой матрицей, которая начинает работу 25.10.2013 г., есть начало энергоинформационной трансляции Системы Управления Земли на территорию России.

Одним из важнейших проявлений сознания человека, как его индивидуальности, является воля. В ситуации, если нет сопротивления среды и необходимости принимать осознанные решения, отсутствует потенциал для развития. Делая выбор и прикладывая волевые усилия по решению поставленной задачи, Человек нарабатывает новые материи и, тем самым, увеличивает свой энергетический потенциал. То есть приобретает, нарабатывает то, что в житейском понимании называется силой. При этом, являясь по своей сути пространственной структурой и изменяя за счет индивидуальных вибраций характеристики собственных пространственных структур, Человек тем самым меняет характеристики и окружающего пространства, выступая в качестве некого генератора. Решающим значением является отправная точка выбора и начала действия, то есть, в трактовке Сергея Данилова это означает «двигаться к перекрестку семи дорог». Только на этом «перекрестке» можно выйти на тот единственный путь, который ведет по дороге эволюционного развития Человека, а значит – его Сущности.

Именно поэтому и именно сейчас столь важны индивидуальные действия и индивидуальные усилия каждого человека в отдельности. Просыпаясь сам, «двигаясь к перекрестку семи дорог», человек меняет окружающее его пространство, что само по себе способствует пробуждению других. И чем больше будет таких «пробуждающихся», тем в более мягкой форме, без потрясений будет происходить все преобразование человеческой цивилизации и именно России суждено быть локомотивом этих процессов. И не случайно, что именно русскими являются те люди, что несли и несут новую информацию человечеству, открывая двери для Нового Мира. И вновь не случайно, что новые технологии, которые уже меняют и преобразовывают всю окружающую действительность – эти технологии принесены русскими людьми и распространяются именно в России.

Вершиной творческой деятельности Сергея Данилова стал его проект новой финансовой системы Новороссии.

Преимущества новой финансовой системы Новороссии.

Собственный эмиссионный центр означает, что деньги печатаются не в Киеве, Вашингтоне или Москве, а в Донецке либо Луганске. Кредитование осуществляется на беспроцентной основе — никакой лихвы и ссудного процента. Собственный Рассчётно-кассовый центр. Кредиты без ссудного процента, возможны минусовые кредиты. Обеспечение продукцией и услугами, произведенным на территории Новороссии. 0% ставка рефинансирования.

В этом проекте Данилов по сути воплотил концепцию перехода «от Людей Цены к Человеку Ценности». Переход от Хрематистики (накопления) к Экономике. Наметил ориентир выхода из кабалы финансового инферно-фашизма, и как следствие из системы социального паразитизма.

Первый этап этого грандиозного проекта он нашел силы достойно завершить, однако не рассчитав предела физических возможностей своего организма в борьбе с онкологией, которую вел в течение последних трех лет. Он бы мог прожить и значительно дольше, но его натура, его стремление в познании и желание окончательно победить этот его недуг, повела его несколько иным путём в решении задачи.

20 декабря 2016 Сергея Александровича не стало,

но ушел он из этой жизни легко и безболезненно.

Будучи невъездным на родную Украину, и не имея возможности забрать свои самые важные вещи и материалы, Сергей Александрович переехал в станицу Тишанскую Волгоградской области, где благодарный Русский народ складно помог построить скромный дом и оплатить лечебные расходы.

С каждым может случиться беда. И каждый вправе обратиться за помощью к людям. Но помогать нужно тем, как говорил Н. Левашов, «…кто достоин Вашей помощи…». А таких становится все больше и больше. И пусть мы не сможем помочь и спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы сможем помочь и спасти намного больше, чем те, кто даже не пытается это сделать. Не сомневаюсь в том, что все, кто откликнулся на просьбу помочь С. Данилову ( и те, кто реально помог и те, кто намеревался это сделать, но по тем или иным причинам это не получилось), в дальнейшем найдут способ приложения своих сил во благо. Не будут ждать, когда образуется какое-то сообщество или общество, к которому можно присоединиться. Или произойдет какое-то чудо, благодаря которому все сразу наладится. Нет. Те, кто сегодня откликнулся – это свободные, способные сами задавать импульс и направление люди, потенциальные ЧЕЛОВЕКИ, которые будут делать что должны и будь что будет…

«Даже моя смерть принесёт пользу, объединив людей на борьбу за своё будущее, где нет места лжи и подлости...» — сказал Н. Левашов перед своей гибелью. Эта фраза тоже пронзила сердца многих людей. Она стала одним из лозунгов Русского Научно-Технического Общества («РНТО») и многих людей, сегодня ищущих и познающих Истину о сотворенном мире. Одним из таких, наиболее ярких искателей в наших душах НАВСЕГДА остался и Сергей Александрович Данилов, которого мы сегодня ВЕСТВУЕМ!

Участники и Члены

"Русского Научно - Технического Общества"



Участники Клубов Новых Знаний им. Н. Левашова!

2017.12.20