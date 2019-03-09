Лазо Сергей Георгиевич

Источник: Государственный архив Приморского края
Сергей Лазо родился 7 марта 1894 года в селе Пятра Оргеевского уезда в Бессарабии (ныне — Оргеевский район Республика Молдова). Появился на свет в дворянской семье молдавского происхождения.
Учился в 1-й Кишиневской гимназии, затем в Петербургском технологическом институте. В 1914 году перешел на физико-математический факультет Московского университета.
В июне 1916 года был мобилизован в армию и направлен в Алексеевское военное училище в Москве. В декабре 1916 года в чине прапорщика назначен в 15-й Сибирский запасной полк в г. Красноярск. В 1917 году был командиром отряда Красной Гвардии в Красноярске, начальником гарнизона и военным комендантом Иркутска.
С начала 1918 года — член Центрисполкома Советов Сибири, а с февраля — командующий Забайкальским фронтом. С осени 1918 г. после падения советской власти на востоке России, ушёл в подполье и занялся организацией партизанского движения. С начала 1919г. — член подпольного Дальневосточного областного комитета РКП (б), с июня 1919 г.- командир партизанских отрядов Приморья.
В январе 1920 г. Сергей Лазо возглавил Объединенный оперативный штаб военно-революционной организации для руководства восстанием против колчаковской власти в Приморье, с марта — заместитель председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока — Приморской областной земской управы, член Дальбюро ЦК РКП (б).
3 апреля 1920 года Сергей Лазо последний раз выступил на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в Народном доме во Владивостоке. В ночь с 4 на 5 апреля Сергей Лазо был арестован японскими интервентами.
По одним сведениям Лазо и его соратники А.Н. Луцкий и В.М. Сибирцев в конце мая 1920 г. были вывезены из Владивостока на станцию Муравьева-Амурского (ныне Лазо) и сожжены в паровозной топке, по другим — в апреле 1920 г. Сергей Лазо был расстрелян, после чего его труп был сожжен.
Из воспоминаний Бородавкина Владимира Александровича (в 1918 г. — командир Первого Дальневосточного социалистического отряда Забайкальского фронта) о встречах с С.Г. Лазо:
«…Ничего подчеркнутого и начальственного в его внешности не было… Тех, кто сталкивался с Сергеем Лазо, он располагал к себе прямотой, честностью, смелостью перед врагом, не бравированием, товарищи, нет — именно смелостью, военными знаниями, крепкими нервами, беспредельной верой в народные массы и близостью к ним, благодаря чему он, как командир, умел находить выход в любых трудных положениях и быть победителем…».
(П-2135, оп. 2, д. 59, л. 4-6)
Семья Лазо. Георгий Иванович и Елена Степановна с сыновьями. (старший сын Сергей Лазо — слева),
Бессарабия, 1900-е годы, ГАПК, фотофонд, 01519
Сергей Лазо в детские годы
ГАПК, фотофонд, П-9594
Сергей Лазо (1-й слева) с матерью и братьями,
Бессарабия, [1908-1910 гг.]ГАПК, фотофонд, 01518
Имение Лазо в с. Езерены,
Бессарабия, [1915-1918 гг.]ГАПК, фотофонд, 01522
Комната Сергея Лазо в с. Езерены
ГАПК, фотофонд, 01810
Сергей Лазо — гимназист
ГАПК, фотофонд, П-9595
Сергей Лазо-гимназист,
Кишинев, 1900-е годы, ГАПК, фотофонд 01520
Сергей Лазо – гимназист за рабочим столом
ГАПК, фотофонд, П-9656
С.Г. Лазо, фотокопия рисунка карандашом
ГАПК, фотофонд П-9593
Сергей Лазо (1-й слева) с друзьями по игре в теннис
ГАПК, фотофонд, П-9597
Сергей Лазо после окончания 8-го класса гимназии
ГАПК, фотофонд, 01808
Фотокопия аттестата зрелости, выданного С. Лазо в связи с окончанием 1-й Кишиневской гимназии
ГАПК. фотофонд, 0324
Сергей Лазо за рабочим столом в своей комнате, с. Езерены, Бессарабия, 1915 г.
ГАПК, фотофонд, 0333
Билет на пребывание в отпуске, выданный Московским университетом Сергею Лазо, студенту физико-математического факультета,
Москва, 17 апреля 1916 г., ГАПК, фотофонд, 0322
В комнате Лазо на Загородном проспекте в Петербурге, осень 1913,
ГАПК, фотофонд, 01812
Сергей Лазо в юношеские годы, г. Кишинев, 1914 г.
ГАПК, фотофонд, 01517
Лазо Сергей Георгиевич, Член РКП (б) с 1918 г., командующий Забайкальским фронтом, 1918 г.
ГАПК, фотофонд, П-95924
Лазо Ольга Андреевна – жена С.Г. Лазо в молодые годы
ГАПК, фотофонд, 01521
Лазо-Грабаренко Ольга Андреевна, член Владивостокского подполья, связная между парторганизацией и штабом партизанских отрядов Сучана, г. Владивосток, 1920 г.
ГАПК, фотофонд, П-7072
Михаил Попов-адъютант Сергея Лазо
ГАПК, фотофонд, П-9618
Яков Попов, подпольный псевдоним Михаил Мошкин-адъютант Сергея Лазо.
В 1919 г. замучен белогвардейцами в деревне Хмельницкой на Сучане
ГАПК, фотофонд, 01817
Ольга Андреевна Лазо, жена Сергея Лазо с дочерью
ГАПК, фотофонд, 0334
Сергей Лазо на митинге в день освобождения Владивостока от колчаковцев, 31 января 1920 г.
ГАПК, фотофонд, 0532
Митинг в день освобождения Владивостока от колчаковцев, 31 января 1920 г.
ГАПК, фотофонд, 01811
Сергей Лазо — член подпольного Дальневосточного областного комитета РКП (б).
ГАПК, ф.П- 3135, оп.2, д.170, л.57
Парад с участием Сергея Лазо во Владивостоке по случаю свержения колчаковского генерала Розанова, 31 января 1920 г.
ГАПК, фотофонд, 01786
Парад с участием Лазо во Владивостоке по случаю свержения колчаковского генерала Розанова. 31 января 1920 г.
ГАПК, фотофонд, 0354
Встреча трудящимися Владивостока Сергея Лазо и его соратников, 31 января 1920 г.
ГАПК, фотофонд, П-213
Гостиница «Челюскин» (ранее Версаль). В 1920 г.
в этом здании работал Военный совет. г. Владивосток
ГАПК, фотофонд, 01819
Народный дом,г. Владивосток, [1912-1920 гг.]
ГАПК, фотофонд, П-33
Дом, в котором были арестованы члены большевистской подпольной организации Сергей Лазо и Всеволод Сибирцев.,
г. Владивосток, 1970 г.
ГАПК, фотофонд, 04709
Бородавкин Владимир Александрович, член партии с 1909 г., командир Благовещенского укрепленного района,
г. Благовещенск, 1922 г.
ГАПК, фотофонд, П-9556
М.И. Губельман, в 1917—1922 гг.
-один из организаторов и руководителей партизанского движения в Приморье,
автор книги о Сергее Лазо
ГАПК, фотофонд, 0327
М.И. Губельман с соратниками С.Г. Лазо,
ГАПК, фотофонд, 0325
Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.
ГАПК, фотофонд, 0441
Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.
ГАПК, фотофонд, 0441а
Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.
ГАПК, фотофонд, 0441б
Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.
ГАПК, фотофонд, 0441в
Ольга Андреевна Лазо, преподаватель Военной Академии, активная участница партизанского движения в Приморье, 1951 г.
ГАПК, фотофонд, П-9707
Встреча дочери С.Г. Лазо Ады с бывшими партизанами на подпольной квартире Сергея Лазо в доме Лукьянчука во Владивостоке
ГАПК, фотофонд, 01814
О.А. Лазо у дома, в котором они жили с С.Г. Лазо, г. Владивосток,50-е годы
ГАПК, фотофонд, П-9708
Партизаны Приморья у памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 1953 г.
ГАПК, фотофонд, 0339
Сцена из спектакля Е. Бондаревой «Сергей Лазо». В роли Сергея — артист Олег Сидирин, г. Владивосток, [1955 г.]
ГАПК фотофонд, П-3062
Ольга Андреевна Лазо выступает в пионерском лагере «Строитель», ст. Океанская, г. Владивосток, 1960 г.
ГАПК, фотофонд, П-2641
Открытие мемориала «Паровоз Ел-629» в память Лазо, Луцкому, Сибирцеву, г. Уссурийск, 1971 г.
ГАПК, фотофонд, 06556
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Источник: https://nstarikov.ru/club/101387