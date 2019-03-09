Лазо Сергей Георгиевич

Источник: Государственный архив Приморского края

Сергей Лазо родился 7 марта 1894 года в селе Пятра Оргеевского уезда в Бессарабии (ныне — Оргеевский район Республика Молдова). Появился на свет в дворянской семье молдавского происхождения.

Учился в 1-й Кишиневской гимназии, затем в Петербургском технологическом институте. В 1914 году перешел на физико-математический факультет Московского университета.

В июне 1916 года был мобилизован в армию и направлен в Алексеевское военное училище в Москве. В декабре 1916 года в чине прапорщика назначен в 15-й Сибирский запасной полк в г. Красноярск. В 1917 году был командиром отряда Красной Гвардии в Красноярске, начальником гарнизона и военным комендантом Иркутска.

С начала 1918 года — член Центрисполкома Советов Сибири, а с февраля — командующий Забайкальским фронтом. С осени 1918 г. после падения советской власти на востоке России, ушёл в подполье и занялся организацией партизанского движения. С начала 1919г. — член подпольного Дальневосточного областного комитета РКП (б), с июня 1919 г.- командир партизанских отрядов Приморья.

В январе 1920 г. Сергей Лазо возглавил Объединенный оперативный штаб военно-революционной организации для руководства восстанием против колчаковской власти в Приморье, с марта — заместитель председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока — Приморской областной земской управы, член Дальбюро ЦК РКП (б).

3 апреля 1920 года Сергей Лазо последний раз выступил на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в Народном доме во Владивостоке. В ночь с 4 на 5 апреля Сергей Лазо был арестован японскими интервентами.

По одним сведениям Лазо и его соратники А.Н. Луцкий и В.М. Сибирцев в конце мая 1920 г. были вывезены из Владивостока на станцию Муравьева-Амурского (ныне Лазо) и сожжены в паровозной топке, по другим — в апреле 1920 г. Сергей Лазо был расстрелян, после чего его труп был сожжен.

Из воспоминаний Бородавкина Владимира Александровича (в 1918 г. — командир Первого Дальневосточного социалистического отряда Забайкальского фронта) о встречах с С.Г. Лазо:

«…Ничего подчеркнутого и начальственного в его внешности не было… Тех, кто сталкивался с Сергеем Лазо, он располагал к себе прямотой, честностью, смелостью перед врагом, не бравированием, товарищи, нет — именно смелостью, военными знаниями, крепкими нервами, беспредельной верой в народные массы и близостью к ним, благодаря чему он, как командир, умел находить выход в любых трудных положениях и быть победителем…».

(П-2135, оп. 2, д. 59, л. 4-6)

Семья Лазо. Георгий Иванович и Елена Степановна с сыновьями. (старший сын Сергей Лазо — слева),

Бессарабия, 1900-е годы, ГАПК, фотофонд, 01519

Сергей Лазо в детские годы

ГАПК, фотофонд, П-9594

Сергей Лазо (1-й слева) с матерью и братьями,

Бессарабия, [1908-1910 гг.]ГАПК, фотофонд, 01518

Имение Лазо в с. Езерены,

Бессарабия, [1915-1918 гг.]ГАПК, фотофонд, 01522

Комната Сергея Лазо в с. Езерены

ГАПК, фотофонд, 01810

Сергей Лазо — гимназист

ГАПК, фотофонд, П-9595

Сергей Лазо-гимназист,

Кишинев, 1900-е годы, ГАПК, фотофонд 01520

Сергей Лазо – гимназист за рабочим столом

ГАПК, фотофонд, П-9656

С.Г. Лазо, фотокопия рисунка карандашом

ГАПК, фотофонд П-9593

Сергей Лазо (1-й слева) с друзьями по игре в теннис

ГАПК, фотофонд, П-9597

Сергей Лазо после окончания 8-го класса гимназии

ГАПК, фотофонд, 01808

Фотокопия аттестата зрелости, выданного С. Лазо в связи с окончанием 1-й Кишиневской гимназии

ГАПК. фотофонд, 0324

Сергей Лазо за рабочим столом в своей комнате, с. Езерены, Бессарабия, 1915 г.

ГАПК, фотофонд, 0333

Билет на пребывание в отпуске, выданный Московским университетом Сергею Лазо, студенту физико-математического факультета,

Москва, 17 апреля 1916 г., ГАПК, фотофонд, 0322

В комнате Лазо на Загородном проспекте в Петербурге, осень 1913,

ГАПК, фотофонд, 01812

Сергей Лазо в юношеские годы, г. Кишинев, 1914 г.

ГАПК, фотофонд, 01517

Лазо Сергей Георгиевич, Член РКП (б) с 1918 г., командующий Забайкальским фронтом, 1918 г.

ГАПК, фотофонд, П-95924

Лазо Ольга Андреевна – жена С.Г. Лазо в молодые годы

ГАПК, фотофонд, 01521

Лазо-Грабаренко Ольга Андреевна, член Владивостокского подполья, связная между парторганизацией и штабом партизанских отрядов Сучана, г. Владивосток, 1920 г.

ГАПК, фотофонд, П-7072

Михаил Попов-адъютант Сергея Лазо

ГАПК, фотофонд, П-9618

Яков Попов, подпольный псевдоним Михаил Мошкин-адъютант Сергея Лазо.

В 1919 г. замучен белогвардейцами в деревне Хмельницкой на Сучане

ГАПК, фотофонд, 01817

Ольга Андреевна Лазо, жена Сергея Лазо с дочерью

ГАПК, фотофонд, 0334

Сергей Лазо на митинге в день освобождения Владивостока от колчаковцев, 31 января 1920 г.

ГАПК, фотофонд, 0532

Митинг в день освобождения Владивостока от колчаковцев, 31 января 1920 г.

ГАПК, фотофонд, 01811

Сергей Лазо — член подпольного Дальневосточного областного комитета РКП (б).

ГАПК, ф.П- 3135, оп.2, д.170, л.57

Парад с участием Сергея Лазо во Владивостоке по случаю свержения колчаковского генерала Розанова, 31 января 1920 г.

ГАПК, фотофонд, 01786

Парад с участием Лазо во Владивостоке по случаю свержения колчаковского генерала Розанова. 31 января 1920 г.

ГАПК, фотофонд, 0354

Встреча трудящимися Владивостока Сергея Лазо и его соратников, 31 января 1920 г.

ГАПК, фотофонд, П-213

1920 г. в этом здании работал Военный совет. г. Владивосток Гостиница «Челюскин» (ранее Версаль). Вв этом здании работал Военный совет. г. Владивосток

ГАПК, фотофонд, 01819

Народный дом,г. Владивосток, [1912-1920 гг.]

ГАПК, фотофонд, П-33

Дом, в котором были арестованы члены большевистской подпольной организации Сергей Лазо и Всеволод Сибирцев.,

г. Владивосток, 1970 г.

ГАПК, фотофонд, 04709

Бородавкин Владимир Александрович, член партии с 1909 г., командир Благовещенского укрепленного района,

г. Благовещенск, 1922 г.

ГАПК, фотофонд, П-9556

1922 гг. -один из организаторов и руководителей партизанского движения в Приморье, М.И. Губельман, в 1917—-один из организаторов и руководителей партизанского движения в Приморье,

автор книги о Сергее Лазо

ГАПК, фотофонд, 0327

М.И. Губельман с соратниками С.Г. Лазо,

ГАПК, фотофонд, 0325

Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.

ГАПК, фотофонд, 0441

Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.

ГАПК, фотофонд, 0441а

Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.

ГАПК, фотофонд, 0441б

Открытие памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 12 августа 1945 г.

ГАПК, фотофонд, 0441в

Ольга Андреевна Лазо, преподаватель Военной Академии, активная участница партизанского движения в Приморье, 1951 г.

ГАПК, фотофонд, П-9707

Встреча дочери С.Г. Лазо Ады с бывшими партизанами на подпольной квартире Сергея Лазо в доме Лукьянчука во Владивостоке

ГАПК, фотофонд, 01814

О.А. Лазо у дома, в котором они жили с С.Г. Лазо, г. Владивосток,50-е годы

ГАПК, фотофонд, П-9708

Партизаны Приморья у памятника Сергею Лазо, г. Владивосток, 1953 г.

ГАПК, фотофонд, 0339

Сцена из спектакля Е. Бондаревой «Сергей Лазо». В роли Сергея — артист Олег Сидирин, г. Владивосток, [1955 г.]

ГАПК фотофонд, П-3062

Ольга Андреевна Лазо выступает в пионерском лагере «Строитель», ст. Океанская, г. Владивосток, 1960 г.

ГАПК, фотофонд, П-2641

Открытие мемориала «Паровоз Ел-629» в память Лазо, Луцкому, Сибирцеву, г. Уссурийск, 1971 г.

ГАПК, фотофонд, 06556

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101387