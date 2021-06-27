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Сергей Сергеев-Ценский. Старый врач. Рассказ. Читает Михаил Царев

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Сергей Сергеев-Ценский. Старый врач. Рассказ. Читает Михаил Царев

Рассказ о старом враче хирурге и его жене, тоже враче, которые отказались бросить раненых и покинуть город, оккупированный немцами. Когда фашисты предложили им работать в госпитале, они решили покончить с собой и приняли яд. В кармане старого врача  нашли записку – "Лучше смерть, чем подлая жизнь под игом горилл с автоматами".

#КДнюПобедыЛитературныечтения

В ролях: Царев Михаил

Год производства: 1987

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XRrMiwMkQeE
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