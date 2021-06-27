Сергей Сергеев-Ценский. Старый врач. Рассказ. Читает Михаил Царев
Сергей Сергеев-Ценский. Старый врач. Рассказ. Читает Михаил Царев
Рассказ о старом враче хирурге и его жене, тоже враче, которые отказались бросить раненых и покинуть город, оккупированный немцами. Когда фашисты предложили им работать в госпитале, они решили покончить с собой и приняли яд. В кармане старого врача нашли записку – "Лучше смерть, чем подлая жизнь под игом горилл с автоматами".
#КДнюПобедыЛитературныечтения
В ролях: Царев Михаил
Год производства: 1987