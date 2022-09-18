Главы великой книги. Фильм 3. Дороги победителей (1979)
Главы великой книги. Фильм 3. Дороги победителей
Документальное повествование о героической эпохе и людях, в экстремальных условиях творивших историю нашей страны в 1938-1942-х гг. Третья пятилетка стала пятилеткой подготовки к войне. Было построено около 3 тысяч крупных заводов и фабрик. Заложена основа промышленной инфраструктуры на Урале, в Сибири и в Средней Азии, позволившая в тяжелейшем 1941 году эвакуировать промышленные предприятия и запустить их в строй в кратчайшие сроки. Создана государственная система профессионального обучения молодежи, принят текст новой военной присяги, присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия, введены трудовые книжки и семидневная рабочая неделя.
#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1979
Автор сценария – Федор Бруев
Автор сценария – Станислав Белянинов
Режиссер – Станислав Белянинов
Оператор – Владимир Мелетин
#история #ссср
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