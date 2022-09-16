На встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы не допустить в мире начала ядерной войны. Он сказал, что после двух мировых войн человечество должно было бы научиться уважать права человека и международное право, но сейчас видны признаки отката назад.

«Я уже говорил о Третьей мировой войне “по частям”, но сегодня, вероятно, можно говорить уже о войне “тотальной”», — констатировал глава римско-католической церкви. И выразил сожаление, что сегодня снова необходимо молиться о том, чтобы ядерная война не наступила, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена.

Ватикан всегда настолько хорошо информирован в вопросах войны и мира, что не поверить ему нельзя. Этот очень тревожный сигнал он подает всем странам, но, прежде всего, думается, Западу, поскольку именно там все чаще звучат заявления о возможности применения ядерного оружия в локальных конфликтах, будто для ядерной войны существуют какие-либо территориальные ограничения, как, впрочем, и в любой другой войне. В НАТО, например, неоднократно заявляли о том, что Россия намерена нанести тактические ядерные удары по западным регионам Украины на границе с НАТО. И только ждали, чтобы это произошло, чтобы ударить из всех «ядерных стволов» в защиту «демократических ценностей».

Но Россия такого повода не дает, и в США переключились на другой регион.

На днях США допустили использование ядерного оружия для защиты своей азиатской колонии, оккупированной Японии, которую, напомним, подвергли ядерным бомбардировкам в августе 1945 г., превратив ее в гигантскую лабораторию для изучения последствий атомных ударов. Изучают до сих пор.

Потому особенно зловеще звучат заявления о том, что Вашингтон подтверждает свою приверженность защите Токио. Эта «приверженность», кстати, подразумевает расширенное сдерживание с использованием как обычного, так и ядерного оружия. Об этом в четверг, 15 сентября, сказал министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с японским коллегой Ясукадзу Хамадой, официально сообщила американская сторона. Судя по тому, как развиваются события вокруг Тайваня, где США, Южная Корея и Япония нагнетают обстановку, Вашингтон и здесь может использовать свои ядерные возможности.

Ситуация в мире накалилась настолько, что в тот же четверг (удивительное совпадение!) председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши в интервью ТАСС заявил: «Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса». По его словам, все государства-члены ООН должны раз и навсегда отказаться от применения ядерного оружия и не применять его для политического давления. Он также выступил с призывом не возвращаться к временам, в которые ядерное оружие могло быть применено в качестве политического оружия на постоянной основе. «И упаси нас Боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар», — сказал он в завершение беседы.

Тревога представителя организации, которая была создана для поддержания мира на планете, как видим, вполне обоснованная.

Добавим, что в середине августа ученые Ратгерского университета в США назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну. В рамках исследования они смоделировали сброс атомных бомб на города и промышленные центры.

По их оценке, это повлечет за собой огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. Кроме того, приведет к изменению климата, а также сокращению запасов пищи на земле. В частности, если в атмосферу будет выброшено свыше 165 млн тонн сажи, то потребление зерновых снизится почти на 90% уже спустя три-четыре года. По словам ученых, лучше всего справиться с последствиями смогут Австралия и Аргентина. В общем, воевать можно, но осторожно. При этом Запад усиленно запасается продовольствием, под видом обеспечения украинским зерном бедные африканские страны сам скупает его подчистую. И при этом грозит миру ядерной войной.

Депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд высказал мнение о том, что в ближайшем десятилетии одна из стран может применить тактическое ядерное оружие. На вероятность такого сценария указывает растущая геополитическая напряженность на международной арене, отметил политик, забыв при этом указать, что ответственность за крайне враждебные отношения между Западом и Востоком несут, в первую очередь, англосаксы. Известный факт. Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс, участвовавшая в гонке за пост премьер-министра Британии, объявила о своей готовности отдать приказ об использовании ядерного оружия в случае необходимости: нажать «красную кнопку». От ее слов жители страны пришли в ужас.

В Совфеде России Трасс сравнили тогда с «обезьяной, держащей гранату», от которой можно ожидать чего угодно. С традиционной дипломатической практикой подобное высказывание вряд ли совместимо, но так как уровень нынешней дипломатии Запада находится практические на нуле, то, вероятно, есть случаи, когда надо называть вещи своими именами. Сенатор Алексей Пушков, думается, вполне справедливо назвал «идиотами» тех деятелей в США, которые готовы развязать ядерную войну с Россией. Так он прокомментировал видеоролик американского стримера, на котором тот в одном из игровых симуляторов хотел «уничтожить» ядерной бомбой Россию, но не нашел ее на карте и «ударил» по США. Тем временем «политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне», — написал Пушков в Telegram-канале. И понятно, что лучше обмениваться такими эскападами, чем ракетами с ядерными боеголовками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз заявлял о весьма существенных рисках ядерной войны и подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости атомного оружия. В США — наоборот, но утверждают, что обстановку нагнетает Россия.

«Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада… У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество», — писал американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом. По словам колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты вообще полагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою — они нужны для сдерживания НАТО, подытожил Иствуд.

Но не только. В Кремле напомнили, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных с Россией регионах. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, нынешние действия США и Великобритании являются пропагандой войны. «То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах». Причем это продолжается далеко не первый год, можно даже сказать, еще с далеких советских времен. Риторика не меняется. Мы раньше упомянули нынешнего британского лидера Трасс, однако она лишь добросовестно повторила заявления своих предшественников.

Семь лет тому назад премьер-министр и лидер тори Дэвид Кэмерон заявил, что существуют ситуации, при которых использование ядерного оружия оправдано. «Если вы, как и я, полагаете, что Великобритании следует и дальше придерживаться политики, которая предусматривает самый крайний способ защиты с помощью независимого арсенала ядерного сдерживания, то вы должны признать, что существуют обстоятельства, при которых его использование будет оправдано», – сказал Кэмерон в интервью британской вещательной корпорации BBC. К слову, весь ядерный потенциал Великобритании размещен на подводных лодках, оснащенных баллистическими ракетами Trident . Единственным местом базирования субмарин является база Faslane, расположенная к северо-западу от шотландского Глазго. Ракеты для своих подлодок Великобритания приобретает у Вашингтона, но устанавливает на эти ракеты ядерные боеголовки собственного производства. И у британских лидеров постоянно присутствует соблазн применить его, разумеется, против России. Пребывая в уверенности, что ракеты полетят только в одну сторону.

Еще премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила о готовности «нажать на ядерную кнопку», когда обсуждался вопрос о модернизации британского арсенала ядерного сдерживания, который предусматривает создание нового подводного флота. Отвечая на вопрос парламентария от Шотландской национальной партии Джорджа Керевана о том, готова ли она «лично санкционировать ядерный удар, который может убить сотни тысяч невинных людей», глава правительства заявила: «Да, и я должна сказать вам, что весь смысл наличия арсенала сдерживания состоит в том, что нашим врагам необходимо знать, что мы будем готовы к этому». А будет ли готова та же Мэй умереть от лучевой болезни или, что не менее ужасно, сгореть в атомном огне? Руководители западных стран об этом не говорят, видимо, потому, что даже не задумываются о таком исходе не только для них, но и их народов. А зря.

Незадолго до нашей Специальной военной операции лауреат Нобелевской премии мира 1985 г., доктор медицинских наук Айра Хелфанд в статье для The Nation написал, что «в случае расползания конфликта за пределы границ Украины в боевые действия вступит НАТО, и разгорится крупная война с привлечением ядерных ВС и реальной опасностью применения ядерного оружия».

По мнению ученого, взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тыс. жертв, аналогичный удар по Вашингтону станет причиной гибели 170 тыс. человек. Однако единичными событиями конфликт не ограничится и в ход пойдут боеголовки большей мощности.

«В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний», — предупредил Хелфанд. Аналогичный удар по России грозит теми же последствиями. Если же в войну будут вовлечены другие страны НАТО, то разрушения будут и в Канаде, и европейских странах. «Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения», — написал ученый. Это приведет к концу современной цивилизации, подчеркнул нобелевский лауреат. И что, кого-то в США остановило это предостережение? Нет, как и многочисленные подобные выводы западных экспертов и многочисленных организаций.

Вопросами оценки последствий возможной ядерной войны ученые начали заниматься с 1982 г. Исследования проводились большими группами ученых СССР, США, Великобритании, Канады, Швеции и Франции. Первый научный отчет Академии Наук СССР вышел в 1987 г. В США исследования проводили научные учреждения министерства обороны, Национальной академии наук, отдельные институты, группы ученых в областях экологии, биологии, экономики и др. Согласно их выводам, сценарии ядерной войны могут быть разными. Если рассматривать наиболее «щадящие» варианты, когда в течение нескольких дней в Северном полушарии будет взорвано около 40% имеющихся ядерных боеприпасов, общей мощностью примерно 5000 Мт, то, в частности, будут следующие последствия, с которыми согласно большинство ученых мира:

От поражающих факторов ядерных взрывов в первые дни погибнет примерно 1 млрд 150 млн чел., столько же будет тяжело раненых, из них умрет не менее 70%. С учетом радиоактив­ного заражения потери составят 30–50% населения Земного шара. Наступит «ядерная ночь», которая продлится в Северном полушарии т 1,5 – 8 месяцев, в южном – от 1 до 4-х. Потом наступит «ядерная зима». По данным шведской Академии наук из-за отсутствия топлива, питьевой воды, в результате голода, развала медицинского обеспечения и т.п. возникнут пандемии с непредсказуемыми результатами. Но западные лидеры этих последствий, видимо, не боятся.

Но известно ли им, что после ядерного удара почти сразу начнется ливень? Падающая с неба жидкость будет мало похожей на воду. Она будет густой, наподобие нефти, и черного цвета, а радиацией насыщена настолько, что убьет любой живой организм. Так уже было, когда США сбросили атомную бомбу с нежным названием «Малыш» на Хиросиму.

Именно такой дождь начался примерно через двадцать минут после взрыва американкой бомбы. Выжившие люди, выбираясь из остатков своих домов, очень хотели пить, жажда была настолько сильной, что многие пытались хватать ртами эту странную жидкость.

Один их пилотов самолета, который через два дня сбросил бомбу на Нагасаки, сказал впоследствии: «Я считал это своим долгом. Я просто хотел, чтобы война закончилась, чтобы мы могли вернуться домой к нашим близким». Второй пилот дал такое объяснение: «Хотя тысячи погибли, я уверен, что бомбу необходимо было сбросить, ведь если бы американцев вынудили вторгнуться в Японию, это привело бы к жуткой бойне». Такова она, правда «белого человека».

И эта «правда» остается по сей день в сознании «белых» англосаксов. Но ситуация изменилась, главным образом, потому, что мощность боезарядов стала неизмеримо больше. Теперь во время ядерного взрыва возникший мощный электромагнитный импульс выведет из строя все электроприборы и отключить электрическую сеть страны. Повсюду погаснет свет, отключаться все электроприборы, перестанут работать очистные сооружения… Интернета не будет. Ученые также подсчитали, что понадобится примерно не меньше шести месяцев, чтобы вернуть частично (?) все в прежнее русло. А до этого момента придется жить без электричества и водоснабжения. Ученые считают, что после ядерного апокалипсиса выжившее человечество увидит голубое небо не раньше чем через тридцать лет.

Впечатление такое, что сегодня страны НАТО готовят свое население к существованию именно в таком, постядерном, мире, где придется пить свою очищенную мочу, не мыться, согреваться кострами, забыть даже о признаках цивилизованности. Но будут ли выжившие?

«После начала украинского конфликта Третья мировая война действительно стала предметом обсуждения во многих СМИ», — заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. По его мнению, если это будет ядерная война между крупнейшими ядерными державами мира с применением стратегических ядерных вооружений, то «тогда можно не сомневаться, что при смертоносности нынешних ядерных арсеналов США и России, она приведет к величайшей катастрофе для человечества». Таким образом, увы, можно констатировать, что сегодня человечество, как никогда ранее, приблизилось к своему самоуничтожению.





