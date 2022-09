Прибыльный BLM

Один из видных лидеров движения BLM обвинятся в воровстве денег на поддержку черных.Это уже второй лидер BLM, которого обвиняют в воровстве.передаёт The Washington Times.Главу административного подразделения Black Lives Matter обвинили в том, что он похитил у организации более $10 млн. Такие сведения содержатся в судебном иске, поданном на днях в суд Лос-Анджелеса, передаёт The Washington Times.В документе утверждается, что», поясняет издание.Согласно иску,, обращает внимание The Washington Times., — говорится в иске. — Его действия вызвали многочисленные расследования со стороны Налоговой службы и различных генеральных прокуроров штатов в отношении GNF, чтоВ интервью СМИ Бауэрс назвал иск «самой безумной вещью», которую ему когда-либо доводилось читать. Он назвал обвинения «ложью» и предположил, что, заключает The Washington Times. https://russian.rt.com/inotv/2022-09-05/Washington-Times-lidera-BLM-obvinili – цинкPS. Полагаю, что те, кто контролирует BLM, и так вполне довольны своими вложениями в эти структуры и их использование во время избирательной кампании 2020-го года. Ну а обнаглевшими исполнителями вполне можно пожертвовать, при необходимости.