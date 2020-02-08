Переводчик моей книги «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» на немецкий язык доктор Вольфганг Шлахт, уже публиковавший на блоге nstarikov.ru свои статьи, к очередной годовщине Сталинградской битвы прислал новый материал. Его статья очень созвучна с тем, что думаю, озвучиваю, пишу, поэтому с радостью размещаю работу германского коллеги.

Русофобия – весьма прибыльное дело

Календарный 2020 год начался турбулентно, да и политическая и идеологическая борьба продолжает бушевать без передышки. Русские, следуя тысячелетним предрассудкам, крестятся при упоминании високосного 2020-го года. По преданиям високосные годы не приносят ничего хорошего. Относится это и к наступившему году? Слава богу, никто этого не может знать. Это и к лучшему, ибо надежда умирает последней.

3-го января этого года был убит иранский генерал Сулеймани, командующий иранской революционной гвардии (Кудс-Бригада). Убийство было осуществлено на территории Ирака с помощью американских ракет и бомб. Приказ был отдан лично Президентом США Дональдом Трампом. Американские беспилотники убили 8 человек, более 10 были ранены. Убийство одного из лидеров исламской Революции ещё раз продемонстрировало нам, что США в любой момент готово и в состоянии обвинить в терроризме любую организацию, а также ликвидировать любого, неугодного им руководителя. Напоминаем, что еще 16-го апреля 2019 года Корпус защитников исламской Революции был объявлен в США террористической организацией. По той же системе можно «вырубить» секретные службы любой страны, пытающейся оказывать сопротивление политике США. Учитывая беспрецедентные нападки немецких СМИ на Иран, гражданам ФРГ невероятно трудно разобраться в событиях в Иране и на всем Ближнем Востоке. В связи с этим, полезно знать, что Россия, известная своей бескомпромиссной борьбой с любыми проявлениями терроризма, никогда не заносила в список террористических организаций ни революционную гвардию Ирана, ни их командира, генерала Сулеймани.

Каждый год 27-го января мы с благодарностью вспоминаем День освобождения Красной армией концлагеря Освенцим на территории Польши. В Освенциме немецкие нацисты и их пособники, одержимые безумной «расовой теорией» замучили и убили более 4-х миллионов мужчин, женщин и детей. По последним данным более 40% были гражданами Советского Союза. Концлагерь Освенцим – это воплощение холокоста (уничтожение более 6 миллионов евреев в нацистских концлагерях), синоним 1.650 концлагерей, где осуществлялся геноцид и были варварски уничтожены 11 миллионов человек за свою расу, веру, национальность, политические и идеологические взгляды…и даже за состояние своего здоровья. Еще 21-го марта 1933 года Генрих Гиммлер, в то время начальник полиции Мюнхена, дал приказ на создание первого концлагеря в Дахау (Рис.1).

В книге «Шахматная доска дьявола – ЦРУ, Аллен Даллес и восхождение тайного правительства США» Дэвида Талбота читаем шокирующий текст: «17-го июля 1942 года в Освенцим, в спящий городок болотистой южной Польши неожиданно прибывает частный железнодорожный состав рейхсканцлера СС Генриха Гиммлера, поезд-люкс с рестораном, душем и даже кинозалом. Новость о неожиданном визите распространялась быстро и дошла до генерального директора местной горной компании Эдуарда Шульте.» Что занесло Гиммлера в это богом забытое место? Шульте предположил, что этот визит связан со стремительно расширяющимся у въезда в городок лагерем для пленных, где фирма I.G. Farben построила фабрику с целью использовать рабский труд заключенных. Очень часто упускается из вида, что нацистский режим с экономической точки зрения был выгодным хищническим, преступным делом, бандитским бизнесом, созданным для ограбления еврейского населения и безнаказанной эксплуатации труда. Химический концерн «И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ» занимал одно из первых мест по использованию рабского труда лагерных заключенных в своем производственном процессе. За ним следовали другие крупные фирмы, такие как Фольксваген, Сименс и Крупп. Империя СС Гиммлера получала с этого свою часть прибыли и требовала значительные суммы за бесперебойное снабжение своих «деловых партнеров» бесплатной рабочей силой. … Рейхсканцлер приехал в Освенцим, чтобы самолично убедиться в отличном функционировании газовой камеры лагеря, белого кирпичного здания под кодовым названием «Бункер 2». В тот день Гиммлер наблюдал за тем, как 449 евреев, вывезенных незадолго до этого из Нидерландов, были загнаны в «Бункер 2» и отравлены газом Циклон Б, произведенным для борьбы с вредителями на фабрике «И. Г. ФАРБЕНИНДУСТРИ». Экзекуция длилась долгих 20 минут. Крики отчаяния и агонии жертв слышались несмотря на толстые стены здания.»

По случаю 75-ой годовщины освобождения концлагеря Освенцим советской красной армией 23-го января 2020 года в Израиле прошел пятый Международный форум «Холокост». Более 40 глав государств приняли участие в этом форуме. В своих выступлениях докладчики решительно выступили против возрождения антисемитизма. Во время форума состоялось открытие памятника героическим защитникам Ленинграда (8-ое сентября 1941 г. – 27-ое января 1944г.) и жителям блокадного города. (Рис. 2 и 3). Президент России Путин, Президент Израиля Ривлин и Премьер министр Израиля Нетаньяху отдали дань беспримерной стойкости, героическому сопротивлению и вере в победу над фашистским чудовищем. Именно поэтому все попытки поставить под сомнение великую победу Советского Союза и результаты Второй мировой войны обречены на провал.

Важная встреча представителей приблизительно 50 стран была омрачена странным поведением и не менее странными высказываниями:

Президент Украины, Владимир Зеленский, приехав на форум, отказался на нем присутствовать и «щедро» передал места своей делегации якобы не приглашенным жертвам холокоста.

Польский президент, Анджей Дуда, написал: «Правда о холокосте не должна умереть. Ее нельзя извращать и использовать в своих целях. Нам нельзя забывать, что последним и решающим шагом, приведшим к Второй мировой войне, войне, без которой холокост не был бы возможен, стал тайный сговор между Сталиным и Гитлером, подписанный 23-го августа 1939г.».

Еще в 1948 году Сталин высказался по поводу этого абсурдного заявления: «Разговоры всякого рода клеветников о том, что СССР всё же не должен был позволить себе пойти на пакт с немцами, нельзя рассматривать иначе, как смехотворные. Почему Польша, имея союзников в лице Англии Франции, могла пойти на пакт с немцами о ненападении в 1934 году, а Советский Союз, находившийся в менее благоприятных условиях, не мог пойти на такой пакт в 1939 году? Почему Англия и Франция, представлявшие господствующую силу в Европе, могли пойти на совместную с немцами декларацию о ненападении в 1938 году, а Советский Союз, изолированный благодаря враждебной политике Англии и Франции, не мог пойти на пакт с немцами? Разве это не факт, что из всех неагрессивных больших держав Европы Советский Союз был последней державой, которая пошла на пакт с немцами?»

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Аргументы, опровергающие высказывания Анджея Дуды, его политических коллег в Прибалтике и на Украине, тривиальны и легки для понимания. Проблема, однако, заключается не в вопросе правильности толкования исторических фактов, а в договоренности между Вашингтоном и Лондоном ещё в 1947 г. о «назначении» виновных во Второй мировой войне. Уже тогда решающим пунктом этой стратегии стал тезис о равной вине нацистской Германии и Советского Союза в развязывании войны. Так как в 1947-ом году Германия прекратила свое существование как самостоятельное и суверенное государство, совершенно случайно Советский Союз остался единственным оставшимся активным участником войны. Гитлер покончил с собой, некоторые его соратники предстали перед Нюренбергским трибуналом. Появилась возможность назначить Сталина, Кремль и весь советский народ виновными в развязывании войны. Одним мановением пера жертва превратилась в виновника самой страшной и жестокой войны всех времен.

С помощью «Запада» и Польши в 1938-ом г. Австрия была присоединена к Германии. Тогда поломанные немецкие танки заблокировали все дороги на Вену. До 1938-го года Гитлер ещё не был готов к войне. Лишь в апреле 1939 г. соотношение сил в Европе радикально изменилось, и был отдан приказ на разработку плана «Вайс» (нападение на Польшу). До этого момента Польша была согласна со всеми действиями Германии, получая от них значительную выгоду. После присоединения Австрии к Германии Польша попыталась весной 1938-го года присоединить к себе Литву. Лишь после серьезного разговора с польским послом в Москве Польша отказалась от этой идеи. После того, как чехи под давлением Лондона и Парижа подписали «Мюнхенский договор» в сентябре 1938 года, и Германия, на основании этого сговора, отобрала у них значительные территории, Польша выставила правительству в Праге беспрецедентный ультиматум: Незамедлительная передача чешских областей Польше или война. Время на раздумье – 24 часа! Чехи были вынуждены согласиться на это требование.

Польский президент, Анджей Дуда, однако, не остановился на своих высказываниях на мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине освобождения Освенцима. Оказывается, советские войска не освободили Польшу от нацистской Германии, а оккупировали бедную Польшу. И эта «оккупация» длилась до падения коммунистического режима в 1989 году. Нет слов! За кого и за что отдали свою жизнь в борьбе против немецких фашистов в Польше 600.000 советских солдат и офицеров? Они отдали самое дорогое, что есть у человека, свою жизнь за то, чтобы такой выродок, как Анджей Дуда, мог в 2020 г. спокойно жить и называть своих спасителей оккупантами.

В 2015 г. после прихода к власти партии «Право и справедливость» в Польше началась настоящая война против советских и российских памятников. Эту войну ведет не польский народ, а правящие политики. Целенаправленное уничтожение памятников в честь героических советских солдат и офицеров, отдавших жизнь за освобождение Польши, носит невообразимый характер. Из более 600 памятников (состояние на 1989г.) осталось менее сотни! Уничтожение советских памятников в Польше, в других бывших социалистических странах, а также в бывших республиках СССР вызывает чувство ужаса и боли.

Цель американского истеблишмента заключается в раздроблении славянских народов на многочисленные, враждующие между собой группировки. Нужно уничтожить их традиционное представление о морали, этике, их веками хранимое чувство социальной справедливости, чувство сострадания и солидарности по отношению к другим народам, заменив все это законами эгоизма, зависти и ненависти. Надо уничтожить богатство традиций, культуры, языка, заменив это все на удовлетворение низменных инстинктов и потребительских желаний. С этой целью надо вытравить из памяти и мирового сознания все, что связано с героической борьбой советского народа против европейского фашизма, надо поставить главнокомандующего освободительной армии Сталина на одну доску с нацистским преступником Гитлером, надо поставить под сомнение великую победу Советского Союза в Великой отечественной войне и его решающую роль в победе во Второй мировой войне. Для сохранения и приумножения своих прибылей, для сохранения своего влияния в мире западному истеблишменту выгодно усиление правых радикальных и откровенно националистических сил, поэтому никто не протестует и не борется против бандеровских и прочих факельных шествий, никто решительно не осуждает русофобских законов, не наказывает за определение людей как правильных и неправильных. Не напоминает ли это времена Третьего Рейха?

Для всех тех, кто не знал или уже забыл, в каком объеме «злые коммунисты и недочеловеки» из Советского Союза в 1944-ом и 1945-ом годах бескорыстно и безвозмездно помогали восстанавливать жизнеобеспечение Польши, предоставляем Вашему вниманию некоторые архивные документы (Рис. 4, 5 и 6). Помимо этого, Вы, уважаемые читатели, можете ознакомиться с документами того времени, выложенными по ссылке. Антисоветская и антироссийская истерика переросла в истинную русофобию. Мы, граждане ГДР, чувствуем такую же ненависть к нашей стране, которой уже нет. Эта ненависть уже тоже переросла в фобию. Эта ненависть к нашим странам кому-то нужна и помогает зарабатывать!

Но давайте не забывать: Кто не помнит или не знает свою историю, у того не будет будущего, никакие деньги, никакая прибыль не поможет!

Вольфганг Шахт