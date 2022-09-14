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Тайвань. Остров раздора

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О нарастающем конфликте Китая и США из-за Тайваня.



Аннотация:

Сейчас, посреди разгорающегося пожара, мы наблюдаем очень показательные моменты, которые много о чём способны рассказать. В частности, мы имеем ввиду грозные пляски вокруг полупроводниковой промышленности, которая сконцентрирована на Тайване, в Китае и США. Этот аспект мировой экономики не менее важен, чем финансы, нефть, металлы и машины. От этой отрасли как никак зависит всё современное производство, от еды до космоса.

Пока вокруг Тайваня идут очередные китайские военные учения, пока США в очередной раз стягивает авианосные группы для поддержки Тайбэя от угроз "демократии" – попробуем проанализировать, почему гегемоны мировой экономики так яростно готовы отстаивать своё право на остров и чем он им так приглянулся.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7861453.html
Метки: азия, Видео, Китай, кнр, США, тайвань, экономика
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