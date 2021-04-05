Новости Китая: оранжевая революция, признание Крыма, гигантский туннель на Тайвань, Н.Вавилов (I)
0:15 - Оранжевая революция в Китае: министр иностранных дел Ван И призвал Россию и Китай совместно бороться с цветными революциями
05:10 - в Китае досрочно прервут функции вице-премьера - реформа парламента и функций Постоянного комитета ВСНП: зачем?
13:52 - реальное положение экономики Китая: продажи автомобилей в феврале 2021 года ниже показателей февраля 2019 года на 2%, что это значит?
19:05 - премьер Ли Кэцян задал темпы роста ВВП Китая в 2021 году "свыше 6%" - Китай стоит на грани выбора между субсидированием реального сектора и коллапсом финансовой системы
21:40 - глава ведомства по контролю за фондовым рынком Го Шуцин заявил о рисках глобального фондового рынка - влияние возможного падения американского фондового рынка на Китай
27:30 - бывший министр промышленности КНР подверг критике курс центрального правительства
31:55 - Рыбный вопрос остался нерешенным: Россия стала аутсайдером в экспорте в Китай
36:28 - Минобороны КНР заявило, что Россия и Китай не создадут единого фронта против НАТО
38:35 - Китай начал процесс официального признания Крыма территорией России - зачем?
41:00 - Китай заявил о планах строительства туннеля на Тайвань - остров планируется присоединить до 2035 года
48:35 - с чем связана арктическая активность стран Запада