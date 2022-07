За спиной американцев военные США готовят провокацию против Китая, с целью развязать конфликт, что может привести к полномасштабной мировой войне между двумя странами с крупнейшей экономикой.Эта провокация – в форме запланированного визита спикера Палаты представителей США Пелоcи, третьей по рангу в правительстве США.Несмотря не то, что Байден вслух выразил озабоченность провокационностью этого визита, журналист New York Times Дэйвид Сэнгер – неофициальный пресс-секретарь военно/шпионского аппарата, сообщил во вторник: «Официальные лица США говорят, что планирование визита миссис Пелоcи продвигается».Судя по всему, в следующем месяце прабабушка девяти внуков пристегнет ремень безопасности в транспортном самолёте C-130, возможно, с сопровождением истребителей F-35 и при поддержке авианосцев, и начнет искушать судьбу приземлением на Тайване несмотря на то, что китайские военные предостерегли, что они «не позволят» ей въезд в страну.Такой уровень безответственность – показатель глубокого кризиса и дезориентации политического истеблишмента США, который отчаянно рвется во всех направлениях перед лицом непреодолимого общественного, экономического и политического кризиса. Отправление Пелоcи – самого высокопоставленного официального лица США на острове за последние четверть века – нацелено на дальнейший подрыв политики «одного Китая», которую систематически разрушают Трамп и Байден, поощряя тайваньский сепаратизм, при этом накачивая остров по горло оружием. Теперь, провокационно, Вашингтон публично признает наличие все растущее число военных США на Тайване.В октябре 2021 года Wall Street Journal сообщил, что на Тайване размещены солдаты США, и в декабре США удвоили их число. В марте этого года Nikkei сообщил, что США обсуждают размещение наступательных ракет на Тайване, что будет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.5 мая 2022 года госдепартамент убрал с официального сайта слова: «США не поддерживают независимость Тайваня» и «признавая позицию Китая, что есть только один Китай и что Тайвань – часть Китая».Правительство Байдена уже одобрила четыре крупных продажи вооружения Тайваню, и пятое – на 108 миллионов долларов, ожидает неминуемого одобрения в Конгрессе.Так же, как США годами укрепляли украинскую армию, как бастион против России с целью спровоцировать нынешнюю катастрофическую войну, США превращают остров в плацдарм для наступления в войне против Китая, желая спровоцировать Китай на военные действия против Тайваня.Эти многолетние планы, теперь угрожают перейти в боевые действия. И США, и Китай недвусмысленно заявили, что будут воевать друг против друга за Тайвань. В мае, Байден, в ответ на вопрос, используют ли США силу для защиты Тайваня, ответил: «Да…таковы наши обязательства».Китайские официальные лица также ясно дали понять, что они готовы воевать за Тайвань. В прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил официальным лицам США во время «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре: «Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, мы, не колеблясь, будем воевать, и не постоим за ценой».Публично и в частных беседах китайские официальные лица утверждают, что они рассматривает вооруженный ответ на визит Пелози, включая перехват ее самолета или посылку китайских самолетов на Тайвань.Военные США, со своей стороны, готовятся послать авианосцы и истребители для поддержки операции.В условиях беспрецедентного экономического, общественного и политического кризиса в самих США, господствующие слои политического истеблишмента готовят резкую эскалацию мировой войны, которая вспыхнула на Украине, открытием тихоокеанского фронта.Не случайно в заявлении для New York Times сенатор Крис Кунс – ведущий союзник Байдена в Сенате, провозгласил: «противостояние может начаться раньше…чем мы думали».Тайвань – остров меньше ста миль в поперечине- одно из важнейших узких мест в мировой экономике.На острове производят 92% мирового объема высокотехнологичных полупроводников. Все, что производит Apple, включая iPhone, iPad и компьютеры Macintosh, как и процессоры Nvidia и бесчисленных других фирм зависит от произведенных на Тайване полупроводников.Автомобильная промышленность США, которая все больше сосредотачивается на электромашинах и технологиях систем содействия водителю, крайне зависима от произведенных на Тайване полупроводников.Война за остров, даже если она не перейдет немедленно в полномасштабную войну между США и Китаем, приведет к нарушению поставок полупроводников и вызовет экономический кризис не менее серьезный, чем в 2008 и 2020.В статье, опубликованной еще до сообщений о запланированном визите Пелоcи, газета FT предупредила, что крупные корпорации оценивают шансы войны за Тайвань как один к пяти. Визит Пелози, и то, что он не отменен, несмотря на серьезную озабоченность, выраженную Белым домом, неизбежно повысит вероятность войны.В интервью FT один из руководителей технологической фирмы США, предупредил: «Представьте то, что происходит с Россией, в Китае, и вы получите Армагеддон для экономики Китая и всего мира»Провокацию военных США с визитом Пелоcи продвигают мощные реакционные силы в США. Несмотря на заявления Байдена и сообщения для СМИ его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, виднейшие политики США требуют, чтобы визит состоялся. Среди них:Бывший министр обороны Марк Эспер, который сказал CNN: «Мы не можем позволить Китаю решать, могут или нет высокопоставленные чиновники США наносить официальный визит на остров Тайвань».Бывший офицер армии США, директор ЦРУ и госсекретарь Помпео, который написал в твиттере: «Нэнси, я поеду с тобой…Увидимся там!»Визиту Пелоcи аплодируют крайне правые – фашисты США.В трамповском «America First Policy Institute» на встрече в Вашингтоне бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич завил: «Молодец, Нэнси» – на что последовала овация зала.Глава меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил: «Если она сейчас не поедет, она обеспечит Китаю…победу».Сенатор республиканец Том Коттон, автор эссе «Пошлите войска», в котором он требовал установить военно/полицейскую диктатуру в ответ на протесты против полицейского насилия в 2020 году, заклеймил озабоченность Байдена, и провозгласил: «Это жалкое самоограничение – ошибка, и вызовет еще большую агрессию».Newsweek прокомментировал: «Визит Нэнси Пелоcи на Тайвань будет триумфом Трампа во внешней политике против Китая».Эскалация конфликта США с Китаем еще больше усилит крайне правые силы в США. Антикитайская демагогия Трампа, сосредоточенная на утверждении, что ковид-19 это «китайский вирус» был центром его внешней политики, основу которой усилил и продолжил Байден.(с) Андре ДамонПеревод с английского с небольшими сокращениями https://www.wsws.org/en/articles/2022/07/27/jtqg-j27.html – цинк