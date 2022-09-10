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Секретное море Северной Америки

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https://sea-of-the-west.info/introduction
https://sea-of-the-west.info/assets/images/10_1.jpg
https://www.oldworldauctions.com/info/article/2021-08-The-Last-Great-Cartographic-Myth
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J7Ip4K6Iung
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