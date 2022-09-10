Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Понравилось особенно вот это место: “Умственно, они ныряют во тьму без темноты, свет без света, в которых неописуемый Дух, о Котором невозможно и думать, существует как некое сознание, сознание Кришны или Христа.” И в целом, текст довольно качественный, видно, что автор много думал над ним, и не только думал. Почему вы говорите сначала: “тьму без темноты”, затем только: “свет без света”, надо бы наоборот. И почему называйте сперва Кришну, и только после него Христа, это личная симпатия автора? Если так, она не должна быть главенствующей. Не разобрал слова, которое заменил словом “некое” – какое сознание?
Смысл этого ролика в том, что: если ты хочешь чего-то достичь, то эффективнее это делать с человеком, который уже достиг этого, или шире и глубже?