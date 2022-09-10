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Бхагавадгита, глава 12, стихи 3-4

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Комментарии к Бхагавадгите от Парамахансы Йогананды.
Перевод текста на русский язык Александр Леонидович Кудлай.
Чтение 12-ой главы. Стихи 3-4.

Тайминг видео:
0:06. Начало.
0:26. Стихи 3-4.
5:12. Комментарий.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tUKUUbHfNYQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1680 1552
    КБ 51 мин. назад

      Понравилось особенно вот это место: “Умственно, они ныряют во тьму без темноты, свет без света, в которых неописуемый Дух, о Котором невозможно и думать, существует как некое сознание, сознание Кришны или Христа.” И в целом, текст довольно качественный, видно, что автор много думал над ним, и не только думал. Почему вы говорите сначала: “тьму без темноты”, затем только: “свет без света”, надо бы наоборот. И почему называйте сперва Кришну, и только после него Христа, это личная симпатия автора? Если так, она не должна быть главенствующей. Не разобрал слова, которое заменил словом “некое” – какое сознание?
      Смысл этого ролика в том, что: если ты хочешь чего-то достичь, то эффективнее это делать с человеком, который уже достиг этого, или шире и глубже?

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