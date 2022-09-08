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БелТА 07.09.2022

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Украина станет частью России? Уровень европейских политиков падает? Что случится, когда спецоперация закончится? Зачем США устраивать катастрофу в Европе? От кого на самом деле зависят политические решения? На вопросы проекта «В теме» ответил публицист Анатолий Вассерман.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

01:00 «Идея постановки дымовой завесы». Что не так с британскими политиками? // Лиз Трасс;

05:37 «Ресурсов у неё достаточно, чтобы причинять серьёзные неприятности». // О Великобритании;

06:19 «Британцы нашли себе направление, на котором могут всё ещё проявлять своё величие». // О роли в Украине;

06:47 «Способны на множество глупостей». Топ-менеджмент Европы деградирует?

07:52 «Очень многое в западной политике зависит не от публичных политиков». А от кого?

09:42 «Кузенов, двоюродных братьев». Чьи интересы продвигает Великобритания?

10:26 «Это ещё и один народ!» // Что будет дальше с Украиной?

11:31 «»Украине с самого начала была невыгодна независимость от остальной России»;

13:00 «Большинство граждан Украины – русские!» Почему миротворческие инициативы не сработали?

16:23 «Проводился уже открыто насильственным путём». О госпереворотах в Украине;

18:16 «На Украине по сей день не кончилось то, что у нас принято называть лихие 90-е»;

20:40 «Это только самое начало пути». Какие проблемы начнутся после спецоперации?

23:22 «Как-то даже не очень интересно узнавать, что они сейчас думают». // О родственниках в Украине;

26:22 «На этих территориях остаётся значительное число людей, поддающееся вербовке спецслужбами». Сознание украинцев меняется?

28:05 «Переговоры надо вести не с Киевом, а с Вашингтоном». // О Запорожской АЭС;

29:59 Почему для США выгодна авария на Запорожской АЭС?

31:11 «Не соответствует тому, что я считаю хорошим стилем». // О шоу «Что было дальше».

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/belta-07-09-2022/
Метки: видео блог, Европа, лиз трасс, последние выпуски, Украина
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