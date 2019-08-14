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Узбекистан дрейфует в сторону России

17:32. 14 августа 2019 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ СЕРГЕЙ ПОЛОСАТОВ
Ташкент, кажется, определился в своем пути — на сближение с Москвой и Минском.

Ташкент, октябрь 2018 г.Президенты двух стран на сфене Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Детали переговоров первых лиц государств редко вызывают жгучий интерес у массовой публики. Новости о них обычно укладываются в лаконичные строчки пресс-служб, что «встреча прошла в теплой дружеской обстановке», «конструктивный диалог» и так далее. Однако, и за сухими строками можно увидеть процессы, которые имеют стратегический прицел. Это в полной мере можно сказать о визите в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Один из пунктов принятого им совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявления гласит: «Стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом, с учетом опыта белорусской стороны».

Во время встречи в государственной белорусской резиденции "Заславль" Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста. Фото Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Во время встречи в государственной белорусской резиденции «Заславль» Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста. Фото Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Это уже не просто слова. Речь о принципиальном решении ТашкентаУзбекистан хочет повысить эффективность своей экономики и возвратить себе статус «перекрестка» Великого шелкового в его новой реинкарнации.

При прежнем руководстве страной Исламом Каримовым Узбекистан вел политику опоры на свои силы и резервы. Новый президент, вступивший в должность в декабре 2016- го, от этой стратегии, превратившей Узбекистан в практически закрытую страну, отказался. Наоборот. Он активизировал внешнеполитические контакты, а в ходе его визитов в РоссиюКитай, Южную КореюТурциюФранциюГерманию подписаны крупные соглашения о привлечении инвестиций, об открытии узбекского рынка для, расширения экспорта страны. Параллельно проведены реформы внутри государства по либерализации внутренней, налоговой, экономической политики и соблюдению прав человека.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске. Фото Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске. Фото Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Результат не заставил себя ждать. Товарооборот в 2018-м году с Россией, например, вырос до $5,8 миллиарда, с Китаем – до $6,4 миллиарда, с Турцией — до $2,2 миллиарда, с Казахстаном – до $3 миллиардов. Нетрудно заметить, что на долю стран СНГ из общего объема товарооборота в $33,8 миллиарда, приходится почти 37%. А, например, со странами ЕАЭС, начиная с 2017 года торговые отношения растут опережающим темпом: всего за пару лет — на 50%.

Это логично, если исходить из географии, из традиционных экономических связей, разрушенных после развала СССР и начавших восстанавливаться в последние годы. А также из того соображения, что рынок ЕАЭС имеет почти 200 миллионов потребителей.

Всякий рост рано или поздно наталкивается на какие-то препятствия. Может не использоваться весь потенциал, если его не стимулировать. Например — не снять барьеры. В экономике — это торговые и таможенные барьеры между государствами. Их успешно устраняет Евразийский экономический союз, заключенный между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Главное, что гарантирует ЕАЭС своим участникам – свободу передвижения в рамках Союза товаров, услуг и людей. (Не случайно интерес к нему выразили уже порядка 50 государств, многие из которых не входят и в СНГ.)

Кроме того, для 3 миллионов граждан Узбекистана, работающих в странах ЕАЭС (в основном, конечно, в России), вступление в этот экономический Союз будет означать снятие всяких ограничений на труд и на пребывание в стране-работодателе.

Даже не самый дружественный к разного рода союзам на постсоветском пространстве западный аналитический фонд «Джеймстаун» в своем недавнем докладе отметил, что «издержки невступления Узбекистана в ЕАЭС, куда уже входят 2 из 4 соседних ему стран, будут возрастать, нанося ущерб экономике этого государства».

Узбекистан уже договорился в Минске о покупке в Белоруссии молочных коров для восстановления своего дойного стада, в стране начнется сборка белорусских тракторов. А Россия начнет вскоре строительство в Узбекистане атомной электростанции, которая не только обеспечит занятость тысячам людей, но и снизит цену на электричество. Только экспорт высвобождаемых за этот счет углеводородов позволит Узбекистану заработать около $600 миллионов.

Октябрь 2018 года. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время церемонии запуска начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Октябрь 2018 года. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время церемонии запуска начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Но экономика – это не только голые цифры выгоды и прибыли.

— Когда видишь и анализируешь, что претворяется все, что намечено, у меня такое впечатление, что народы Узбекистана и России друг по другу соскучились, — сказал недавно Шавкат Мирзиеев, завершая переговоры с премьером России Дмитрием Медведевым. Наверное, так оно и есть.

Понятно, что разворот госполитики – решение не одного дня. Но тут главное сдвинуться с точки в выбранном направлении. Похоже, что как раз это уже происходит.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107597

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 261 201
    Сунар-500 14 августа 2019 в 17:58

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