Узбекистан дрейфует в сторону России
Детали переговоров первых лиц государств редко вызывают жгучий интерес у массовой публики. Новости о них обычно укладываются в лаконичные строчки пресс-служб, что «встреча прошла в теплой дружеской обстановке», «конструктивный диалог» и так далее. Однако, и за сухими строками можно увидеть процессы, которые имеют стратегический прицел. Это в полной мере можно сказать о визите в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Один из пунктов принятого им совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявления гласит: «Стороны обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом, с учетом опыта белорусской стороны».
Это уже не просто слова. Речь о принципиальном решении Ташкента. Узбекистан хочет повысить эффективность своей экономики и возвратить себе статус «перекрестка» Великого шелкового в его новой реинкарнации.
При прежнем руководстве страной Исламом Каримовым Узбекистан вел политику опоры на свои силы и резервы. Новый президент, вступивший в должность в декабре 2016- го, от этой стратегии, превратившей Узбекистан в практически закрытую страну, отказался. Наоборот. Он активизировал внешнеполитические контакты, а в ходе его визитов в Россию, Китай, Южную Корею, Турцию, Францию, Германию подписаны крупные соглашения о привлечении инвестиций, об открытии узбекского рынка для, расширения экспорта страны. Параллельно проведены реформы внутри государства по либерализации внутренней, налоговой, экономической политики и соблюдению прав человека.
Результат не заставил себя ждать. Товарооборот в 2018-м году с Россией, например, вырос до $5,8 миллиарда, с Китаем – до $6,4 миллиарда, с Турцией — до $2,2 миллиарда, с Казахстаном – до $3 миллиардов. Нетрудно заметить, что на долю стран СНГ из общего объема товарооборота в $33,8 миллиарда, приходится почти 37%. А, например, со странами ЕАЭС, начиная с 2017 года торговые отношения растут опережающим темпом: всего за пару лет — на 50%.
Это логично, если исходить из географии, из традиционных экономических связей, разрушенных после развала СССР и начавших восстанавливаться в последние годы. А также из того соображения, что рынок ЕАЭС имеет почти 200 миллионов потребителей.
Всякий рост рано или поздно наталкивается на какие-то препятствия. Может не использоваться весь потенциал, если его не стимулировать. Например — не снять барьеры. В экономике — это торговые и таможенные барьеры между государствами. Их успешно устраняет Евразийский экономический союз, заключенный между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Главное, что гарантирует ЕАЭС своим участникам – свободу передвижения в рамках Союза товаров, услуг и людей. (Не случайно интерес к нему выразили уже порядка 50 государств, многие из которых не входят и в СНГ.)
Кроме того, для 3 миллионов граждан Узбекистана, работающих в странах ЕАЭС (в основном, конечно, в России), вступление в этот экономический Союз будет означать снятие всяких ограничений на труд и на пребывание в стране-работодателе.
Даже не самый дружественный к разного рода союзам на постсоветском пространстве западный аналитический фонд «Джеймстаун» в своем недавнем докладе отметил, что «издержки невступления Узбекистана в ЕАЭС, куда уже входят 2 из 4 соседних ему стран, будут возрастать, нанося ущерб экономике этого государства».
Узбекистан уже договорился в Минске о покупке в Белоруссии молочных коров для восстановления своего дойного стада, в стране начнется сборка белорусских тракторов. А Россия начнет вскоре строительство в Узбекистане атомной электростанции, которая не только обеспечит занятость тысячам людей, но и снизит цену на электричество. Только экспорт высвобождаемых за этот счет углеводородов позволит Узбекистану заработать около $600 миллионов.
Но экономика – это не только голые цифры выгоды и прибыли.
— Когда видишь и анализируешь, что претворяется все, что намечено, у меня такое впечатление, что народы Узбекистана и России друг по другу соскучились, — сказал недавно Шавкат Мирзиеев, завершая переговоры с премьером России Дмитрием Медведевым. Наверное, так оно и есть.
Понятно, что разворот госполитики – решение не одного дня. Но тут главное сдвинуться с точки в выбранном направлении. Похоже, что как раз это уже происходит.
Источник: https://nstarikov.ru/club/107597
Я не забыл как мне в 90-х орали в лицо новоиспечённые подполковники и майоры вновь созданных национальных министерств обороны мусульманских республик Средней Азии (правда за месяц до этого они были лейтенантами и прапорщиками ВС , КГБ и ВВ великого СССР, а также нашими сослуживцами) : ” Валите в свою нищую свинячию Россию. Квартиры , имущество и всё оставляйте нам , это наше ИСЛАМСКОЕ ( варианты: узбекское, таджикское, туркменское и т.д.) государство. Русским и христианам тут не место!”. Я не забыл полковника Махмудова из Министерства обороны Убекистана ( сын , ст.лейтенант,тогда оказался порядочнее папаши). Не забыл подполковника Валиева (тыловая крыса из числа “новых туркмен”). Мне плевать сейчас на толерантность и гумманизм к этим уродам и их дитёнышам. Я и мои сослуживцы не забыли и не простили этих тварей, творивших беспредел и продававших оружие со складов новоиспечённых квази- в “независимый чеченистан” . Не забыли мы генерала Бепаева, продавшего склады с оружием “гордым вайнахам” из Карачаево-Черкесии. Наши исламские “братья” наивно думают , что люди простили ИМ и ИХ дитёнышам все совершённые преступления? Не забыли мы и урода Аушева с его “семьёй” и прихлебателями. Или ОНИ считают , что детей фашистов не тронут и не спросят с них? Что ИХ всех обьединяет, так это религия предательства нового фашизма и ненависть к христианскому миру. Эти “новые мусульмане” наивно тогда , в 90-х, посчитали , что ударившись в ислам смогут замолить и затереть свои грехи геноцида христиан.Какие наивные люди . Давайте посмотрим окончание кинокомедии “незалежная украина” и судьбу собратьев-фашистов украинского разлива. ИМ многое станет понятным….