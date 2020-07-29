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Иностранная ЧВК под Минском

14:57. 29 июля 2020 222 просмотра 5 коммент. Опубликовал:


Белорусские СМИ сообщают, что ночью под Минском белорусские силовики задержали 32 ЧВКшника.
Видео задержания https://www.youtube.com/watch?v=9IIhGT9UJFU&feature=emb_title

В ночь на 29 июня в окрестностях Минска задержаны 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК).

Об этом передаёт государственная информационное агентство БелТА со ссылкой на свои источники. При этом официальных сообщений от пресс-служб правоохранительных органов не было. Так, в пресс-службе МВД Белоруссии не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Пока отказались от комментариев и в Государственном пограничном комитете. Не подтвердил это и официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович, передаёт Sputnik Беларусь.

https://expert.ru/2020/07/29/smi-v-belorussii-zaderzhali-bolee-30-boevikov-inostrannoj-chvk/ – цинк

Следственный Комитет Белоруссии также не смог подтвердить или опровергнуть данные заявления Белты.
Ни названия ЧВК, ни страны принадлежности, ни планов действий задержанных, пока не озвучивается.
Стоит отметить, что где-то 5-6 дней назад гос.органы Белоруссии уже озвучивали в своей антимайданной риторике, что против органов власти Белоруссии могут быть задействованы иностранные ЧВК.
И вот спустя чуть менее недели после этих заявлений…

С интересом буду следить за развитием темы…

UPD: "Белта" сообщает, что иностранная ЧВК это ЧВК Вагнер.

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает БЕЛТА. Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

В распоряжение БЕЛТА попал список задержанных граждан Российской Федерации:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

https://www.belta.by/incident/view/pod-minskom-zaderzhany-32-boevika-inostrannoj-chastnoj-voennoj-kompanii-dopolneno-400500-2020/

















Видео задержания https://www.youtube.com/watch?v=9IIhGT9UJFU&feature=emb_title

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6055727.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, Минск, подрывная деятельность, ЧВК

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10966 9012
    марина 29 июля 2020 в 19:45

    29 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании, передает корреспондент БЕЛТА.

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    П.С. слава Богу хоть не дома ,как в Волгодонске

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    • 10966 9012
      маринамарина 29 июля 2020 в 20:05

      По поводу развития ситуации с ЧВК.

      1. Военкор Пегов сообщал, что ЧВКшники проезжали транзитом через Белоруссию в африканские страны, при этом у ЧВК якобы имелись негласные договоренности с местными властями на предмет такого транфсера. Применительно к ситуации в Ливии, в мае проходила информация, что появившиеся в Ливии МиГ-29 ОАЭ пыталась закупить именно в Белоруссии https://lenta.ru/news/2020/05/…. Сама Белоруссия и ранее продавала оружия в африканские страны, так что канал там действительно налажен. Так что Белоруссия далеко не чужая для Африки страна, в том числе и в военных вопросах.
      2,2. На представленном видео обнаружили кадры с суданскими деньгами и фотографиями. У ЧВК там действительно есть операционная база, причем уже далеко не первый год, которая используется в интересах операций в северо-восточной Африке и в ЦАР. На 2020-й год отмечалась активная деятельность ЧВК в Ливии, Судане и ЦАР в дополнение к деятельности российских военных советников в рамках межгосударственных соглашений с властями указанных стран, что очень сильно раздражает США и Британию.
      3,3. Если события развивались в этом ключе, то в этом случае КГБ Белоруссии с подачи политического руководства нарушил некие негласные договоренности по транзиту сотрудников ЧВК через Белоруссию. Но опять же, Белоруссия никак не подтверждает (пока что) наличие таких договоренностей. Украинские медиа сообщают, что информацию о этой группе КГБ Белоруссии были переданы от СБУ за 12 дней до задержания, а та в свою очередь получила информацию от АНБ США, что вполне может укладываться в версию о том, что здесь не обошлось без американской руки.

      4. В Украинских СМИ раскручивается тема необходимости требований выдачи некоторых задержанных сотрудников ЧВК, которые воевали на Донбассе в составе армий ДНР и ЛНР (среди них бывшие украинские военнослужащие и сотрудники “Беркута” – некоторые служили в “батальоне Прилепина”).
      5. Среди белорусской оппозиции распространено мнение, что все это постановка и Москва и Минск в две руки имитируют “защиту белорусской государственности” путем постановочных арестов и повод для дальнейшего использования силового ресурса против оппозиции после того, как Лукашенко выиграет выборы, а оппозиция их не признает, по поводу чего Лукашенко уже грозит использовать силу, включая армейские части, которые в последние недели он усиленно посещает. С другой стороны, Лукашенко обвиняют в том, что он сознательно нарушил договоренности по транзиту, использовав ЧВКшников для культивирования “внешней угрозы”, чтобы сплотить свой электорат перед 9 августа (прием – “осажденная крепость”), в том числе и за счет ухудшения отношений с Россией. В этом случае для Белоруссии могут быть последствия.

      6. Также рассматривается версия, что РФ на всякий случай хотела иметь силовой ресурс на территории Белоруссии к 9 августа, если события после выборов выйдут из под контроля. Например, путем задержки при транзите ЧВКшников через Белоруссию. Главный вопрос, почему без оружия? И как представляется, если бы имелась сеть подготовить силовую сетку для каких-то действий на территории Белоруссии, заброска необходимых групп явно бы происходила не как “групповой туризм большой группы людей одетых в стиле милитари”, ибо это выглядело бы палевом уже на уровне идеи.
      Само собой, в групповой отдых сотрудников ЧВК в Белоруссии также не очень верится, тем более, что заявляется, что “они вызвали подозрение тем, что вели себя не как туристы”.

      7. Посольство РФ в Белоруссии заявило, что у него пока нет информации о задержании граждан РФ и надо разбираться с тем, что там происходит.
      Стоит отметить, что официальная позиция государства насчет ЧВК в РФ не меняется – официально их не существует, хотя не так давно на высшем уровне было признано, что они автономно работают в Ливии.
      Многие проблемы с ЧВК проистекают из того, что у них отсутствует правовой статус (МИД РФ был за их юридическую легализацию, ФСБ и МО РФ – против).

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