С зерновой сделкой тоже обманули
"Только 2 корабля из 87 с зерном были вывезены в африканские страны, как планировалось изначально. Остальное вывезли в страны Европы. Может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом" (с) Путин
Никто ведь и не догадывался, что так может быть.
Как альтернатива и дополнение переговорам с Эрдоганом, раз зерно не вывозят в Африку, а в Европу, может быть начать с уничтожения зерновых терминалов в Одессе?
вот они игроки на сцене -ах, нас обманули ,но мы в этом с удовольствием участвовали -потому, как находимся в их пятерке, делящих рынки и активы в данный период глубочайшего кризиса,который сами же запланировали ,печатая трлн пустых денег и на них еще и деривативы -теперь вот остатки реального богатства делят меж собой..