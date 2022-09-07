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С зерновой сделкой тоже обманули

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"Только 2 корабля из 87 с зерном были вывезены в африканские страны, как планировалось изначально. Остальное вывезли в страны Европы. Может быть, стоит ограничить вывоз зерна с Украины, посоветуюсь об этом с Эрдоганом" (с) Путин

Никто ведь и не догадывался, что так может быть.
Как альтернатива и дополнение переговорам с Эрдоганом, раз зерно не вывозят в Африку, а в Европу, может быть начать с уничтожения зерновых терминалов в Одессе?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7846560.html
Метки: война на украине, Запад, Россия, турция, Украина, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25575 21437
    марина 7 сентября 13:57

      вот они игроки на сцене -ах, нас обманули ,но мы в этом с удовольствием участвовали -потому, как находимся в их пятерке, делящих рынки и активы в данный период глубочайшего кризиса,который сами же запланировали ,печатая трлн пустых денег и на них еще и деривативы -теперь вот остатки реального богатства делят меж собой..

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