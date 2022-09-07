Праздник непослушания на Востоке, и отказ от объективной реальности на Западе. Андрей Школьников
Кризис на Ближнем Востоке – как вышло, что лимитрофы творят собственную политику, а также поддерживают Россию? Возврат разбежавшихся деятелей культурной элиты – что их теперь ждёт на Родине? Прибалтика в русофобском угаре – чего элиты этих стран боятся на самом деле? Нашумевшее интервью Цукерберга – глобальные корпорации меняют сторону? А также почему Европа ведёт себя инфантильно, и какой урок нам дал Горбачёв? Об этом и многом другом рассказывает в интервью Илье Титову геостратег Андрей Школьников.
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