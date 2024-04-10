По мере старения мозга происходят как количественные, так и качественные изменения, деградационные процессы приводят к парадоксальным, с точки зрения просто человека, явлениям. Старики могут детально помнить эпизоды из детства и молодости, но совершенно перестать ориентироваться в недавних событиях. Действует принцип – первый пришёл, последний ушёл. Разрушение самых старых, ставших базовыми для личности воспоминаний сигнализирует о финале.

Геополитика живёт по схожим принципам, есть набор старых правил и норм, что за столетия стали привычной константой. В кризис происходит нарушение последних по времени договорённостей, в катастрофу – разрушаются даже старые, базовые. Произошедший сознательный, не случайный, а именно сознательный, удар по консульству Ирана в Дамаске (Сирия), был дополнен прецедентом штурма Мексиканского посольства в Эквадоре. Можно долго рассуждать об ударе США по китайскому посольству в Белграде (1999 г.), конфискации российской дипломатической собственности со стороны США (2017 г.) и многие другие нарушения Венской конвенции о дипотношениях, как и более ранних документов.

24 апреля исполнится 60 лет с вступления Конвенции в силу, но можно смело констатировать – более она действовать не будет, вне зависимости от реакции на действия Израиля и Эквадора. Принцип – если нельзя, но очень хочется, то тогда можно – вступил в действие. Мир realpolitik. Праздник непослушания вышел на новый уровень, даже малым странам стало понятно – кто первый отбросит старые правила, тот успеет получить выгоду, игра стоит свеч.

После неудачи с повсеместным внедрением инклюзивного капитализма в конце 2021 года, основные силы на Западе поняли:

▪️ сохранить единый глобальный мир в долгосрочной перспективе не получится;

▪️ как будет выглядеть мир после распада неизвестно;

▪️ планировать можно исключительно в среднесрочной перспективе, исходя из своих интересов, но не провоцируя других сильных игроков. До тех пор, пока основные игроки не сформулируют для себя ожидаемые и желаемые долгосрочные картины мира, отличающиеся от варианта «немного хуже» / «немного лучше» текущего состояния, их действия будут проходить в логике среднесрочного планирования, даже если они сами о таком не подозревают. Понимание невозможности удержать контроль над Ближним Востоком и необходимости запуска там долгого и самоподдерживающегося хаоса, принимается всеми силами на Западе, но есть оттенки.

США и Кластеру транснациональных корпораций нужен медленный, но расползающийся процесс, чтобы капиталы и ресурсы с Восточного полушария шли к ним. Израиль вызывает огонь на себя, чтобы США были вынуждены увеличить помощь, а желательно превентивно помочь с арабами вокруг. Британия планирует вывести отдельные ресурсы и территории из-под удара, чтобы потом их пограбить / присвоить. Европа ничего не хочет, болтается в кильватере.

Скоро «полицейские» операции с заходом на территорию соседней страны станут повсеместной нормой, а после будет "защита" мирного населения от произвола и беспорядков, говоря по-русски, интервенции и аншлюсы станут нормой по всему миру.

И, да, с точки зрения Запада во всем виноваты русские варвары, что сотни лет врывались в кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города, теперь они добрались до Крыма…

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Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В геополитике происходит нарушение и разрушение старых, базовых дипломатических норм и правил, аналогично тому, как в процессе старения человеческого мозга разрушаются самые старые воспоминания.

2. Западные страны осознали, что сохранить единый глобальный мир в долгосрочной перспективе не получится, и поэтому планируют действовать исключительно в своих интересах, не провоцируя других сильных игроков.

3. Западные страны принимают необходимость запуска долгого и самоподдерживающегося хаоса на Ближнем Востоке, чтобы ресурсы и капиталы перетекали к ним.

4. "Полицейские" операции с заходом на территорию соседних стран скоро станут повсеместной нормой, а за ними последуют интервенции и аннексии под предлогом защиты мирного населения.

Вывод: Статья описывает катастрофический распад существующей дипломатической системы и норм, а также готовность западных стран к агрессивным действиям, нарушающим международное право, в погоне за своими интересами в среднесрочной перспективе.