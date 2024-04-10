Главная » Невероятное в мире, Политика

Катастрофа дипломатической системы

29 0

По мере старения мозга происходят как количественные, так и качественные изменения, деградационные процессы приводят к парадоксальным, с точки зрения просто человека, явлениям. Старики могут детально помнить эпизоды из детства и молодости, но совершенно перестать ориентироваться в недавних событиях. Действует принцип – первый пришёл, последний ушёл. Разрушение самых старых, ставших базовыми для личности воспоминаний сигнализирует о финале.

Геополитика живёт по схожим принципам, есть набор старых правил и норм, что за столетия стали привычной константой. В кризис происходит нарушение последних по времени договорённостей, в катастрофу – разрушаются даже старые, базовые. Произошедший сознательный, не случайный, а именно сознательный, удар по консульству Ирана в Дамаске (Сирия), был дополнен прецедентом штурма Мексиканского посольства в Эквадоре. Можно долго рассуждать об ударе США по китайскому посольству в Белграде (1999 г.), конфискации российской дипломатической собственности со стороны США (2017 г.) и многие другие нарушения Венской конвенции о дипотношениях, как и более ранних документов.

24 апреля исполнится 60 лет с вступления Конвенции в силу, но можно смело констатировать – более она действовать не будет, вне зависимости от реакции на действия Израиля и Эквадора. Принцип – если нельзя, но очень хочется, то тогда можно – вступил в действие. Мир realpolitik. Праздник непослушания вышел на новый уровень, даже малым странам стало понятно – кто первый отбросит старые правила, тот успеет получить выгоду, игра стоит свеч.

После неудачи с повсеместным внедрением инклюзивного капитализма в конце 2021 года, основные силы на Западе поняли:

▪️ сохранить единый глобальный мир в долгосрочной перспективе не получится;

▪️ как будет выглядеть мир после распада неизвестно;

▪️ планировать можно исключительно в среднесрочной перспективе, исходя из своих интересов, но не провоцируя других сильных игроков.

До тех пор, пока основные игроки не сформулируют для себя ожидаемые и желаемые долгосрочные картины мира, отличающиеся от варианта «немного хуже» / «немного лучше» текущего состояния, их действия будут проходить в логике среднесрочного планирования, даже если они сами о таком не подозревают. Понимание невозможности удержать контроль над Ближним Востоком и необходимости запуска там долгого и самоподдерживающегося хаоса, принимается всеми силами на Западе, но есть оттенки.

США и Кластеру транснациональных корпораций нужен медленный, но расползающийся процесс, чтобы капиталы и ресурсы с Восточного полушария шли к ним. Израиль вызывает огонь на себя, чтобы США были вынуждены увеличить помощь, а желательно превентивно помочь с арабами вокруг. Британия планирует вывести отдельные ресурсы и территории из-под удара, чтобы потом их пограбить / присвоить. Европа ничего не хочет, болтается в кильватере.

Скоро «полицейские» операции с заходом на территорию соседней страны станут повсеместной нормой, а после будет "защита" мирного населения от произвола и беспорядков, говоря по-русски, интервенции и аншлюсы станут нормой по всему миру.

И, да, с точки зрения Запада во всем виноваты русские варвары, что сотни лет врывались в кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города, теперь они добрались до Крыма…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В геополитике происходит нарушение и разрушение старых, базовых дипломатических норм и правил, аналогично тому, как в процессе старения человеческого мозга разрушаются самые старые воспоминания.

2. Западные страны осознали, что сохранить единый глобальный мир в долгосрочной перспективе не получится, и поэтому планируют действовать исключительно в своих интересах, не провоцируя других сильных игроков.

3. Западные страны принимают необходимость запуска долгого и самоподдерживающегося хаоса на Ближнем Востоке, чтобы ресурсы и капиталы перетекали к ним.

4. "Полицейские" операции с заходом на территорию соседних стран скоро станут повсеместной нормой, а за ними последуют интервенции и аннексии под предлогом защиты мирного населения.

Вывод: Статья описывает катастрофический распад существующей дипломатической системы и норм, а также готовность западных стран к агрессивным действиям, нарушающим международное право, в погоне за своими интересами в среднесрочной перспективе.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/katastrofa_diplomaticheskoj_sistemi
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Паразитическая Система воюет против Руси тысячи лет
Последний бой Уго Чавеса
Уго Чавес выиграл свой последний бой
Зарубежные клондайки России. Часть II

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru