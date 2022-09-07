По ее словам, узкие места, связанные с СВО, приводят к дефициту жизненно важных материалов и росту цен. По данным офиса Розенблюм, полезные ископаемые Украины в центре внимания Пентагона . Они включают: алюминий; титановые сплавы и полуфабрикаты; благородные газы, такие как неон, ксенон и криптон; и различные второстепенные металлы, включая магний, тантал, германий и металлический кремний.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине подорвало рынок широкого спектра критически важных материалов, необходимых для американских боеприпасов и другой продукции оборонной промышленности, что привело к расходам Пентагона на сотни миллионов долларов на пополнение запасов, заявила Дебора Розенблюм, помощником министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты в июне 2022 г. в интервью Defense News.

Всевозрастающая многомиллиардная военная помощь США Украине в конфликте с Россией имеет далеко не бескорыстный характер . В её основе – не «защита демократии», а желание с помощью киевского режима управлять природными ресурсами Украины.



Согласно ежегодного законопроекта об оборонной политике Сената США, который выдвинул Комитет по вооруженным силам, разрешается финансирование Национального оборонного запаса США в размере 1 миллиарда долларов в 2023 финансовом году для «приобретения стратегических и критически важных полезных ископаемых, которых в настоящее время не хватает».



Ранее в 2022 году Пентагон представил Конгрессу законодательное предложение с просьбой выделить 253,5 миллиона долларов на 2023 финансовый год.

В рамках расходов, связанных с Украиной, на сумму 40 миллиардов долларов, одобренных в мае 2022 г., Конгресс США выделил Байдену 600 миллионов долларов на применение Закона об оборонном производстве для преодоления ограничений промышленной базы для более быстрого производства ракет и расширения внутренних мощностей по добыче стратегических и критически важных полезных ископаемых.

Розенблюм сказала, что из этого финансирования Пентагон планирует использовать 100 миллионов долларов для смягчения «сбоев производственной линии» для систем, которые американские военные отправили Украине из своих собственных запасов и стремятся пополнить, таких как зенитная ракета Stinger производства Raytheon Technologies, и противотанковая ракета Javelin, созданная совместным предприятием Raytheon-Lockheed.

По данным Пентагона, работа Управления промышленной политики по важнейшим полезным ископаемым согласуется с его «глубоким исследованием» уязвимостей цепочки оборонных поставок для вооруженных сил США и их союзников, поскольку они стремятся ускорить пополнение запасов боеприпасов и другого оружия, отправляемого на Украину из собственных запасов.

Для справки:

На Украине имеется огромное количество горных пород и минералов, которые имеют разное распространение по территории. Здесь открыто около 800 месторождений, где добывают 94 вида ископаемых.

Горючие ископаемые

На Украине имеются большие месторождения нефти и природного газа, каменного и бурого угля, торфа и горючих сланцев. Добыча нефти и газа производится в Причерноморско-Крымской провинции, в Предкарпатской области и в Днепровско-Донецкой области. Что касается угля, то его ныне добывают во Львовско-Волынском бассейне, в Днепровском и Донецком бассейнах.

Рудные ископаемые

Рудные ископаемые представлены различными металлами:

марганцевая руда (Никопольский бассейн и Великотокмакское месторождение);

железо (Криворожский и Крымский бассейны, Белозерское и Мариупольское месторождения);

никелевая руда;

титан (Малышевское, Стремигородское, Иршанское месторождения);

хром;

ртуть (Никитовское месторождение);

уран (Желтореченское месторождение и Кировоградский р-н);

золото (Сергеевское, Майское, Мужиевское, Клинцовсколе месторождения).

Нерудные ископаемые

Среди неметаллических ископаемых есть месторождения каменной соли и каолина, известняков и огнеупорной глины, а также серы. Месторождения озокерита и серы расположены в Предкарпатье.



Каменную соль добывают в Солотвинском, Артемовском и Славянском месторождениях, а также в озере Сиваш. Лабрадорит и граниты добываются преимущественно в Житомирской области.

На Украине также есть залежи полудрагоценных и драгоценных камней, таких как горный хрусталь и аметист, янтарь и берилл, яшма, которые добываются в Закарпатье, Крыму, Криворожье и Приазовье.

Согласно оценке SecDev (август 2022 г.), базирующегося в Оттаве исследовательского и аналитического центра, Украина может стать «сверхдержавой в сфере критически важных полезных ископаемых».

Согласно отчёту, страна занимает четвёртое место в мире по общей оценочной стоимости природных ресурсов с годовой добычей примерно 15 миллиардов долларов и потенциальной оценочной стоимостью, которая может достигать 7,5 триллионов долларов.

Украина является одной из самых богатых европейских стран, когда речь идёт о запасах редкоземельных металлов и лития, при этом стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов.

Запасы редкоземельных минералов на Украине

Крупнейшие в мире залежи литиевых руд представляют особый интерес для американской военной, технологической и экономической элиты. Их захват по расчетам вашингтонских стратегов компенсирует все их затраты на поставку военной техники Украине.

Литий – «белое золото» ХХI века

Если нефть из–за её значимости традиционно называют «чёрным золотом», то литий по оценкам мировых экспертов становится «белым золотом» этого столетия.

Мировой спрос на литий, по прогнозам, может увеличиться в пять – десять раз до 2030 года. Литий — самый легкий в мире металл.



В металлургии он используется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов.



В оптике он применяется для изготовления стекол, которые защищают от ультрафиолетовых лучей.



Кроме того, в ядерной энергетике и атомной технике при его помощи получают радиоактивный изотоп водорода — тритий.



Но львиная доля лития уходит на производство литийионных аккумуляторов.

Переломным стал 2016 год, когда владелец крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla Motors – Илон Маск — заявил о планах производить 500 тысяч аккумуляторов для электрокаров в год.



Рост спроса на электромобили привел к взлету цен на литий на 400% в 2021 году.

Первопроходец массового рынка электромобилей Tesla повышает ставки в сегменте солнечных батарей и аккумуляторов.



Предлагаемые компанией домашние супер-аккумуляторы могут кардинально изменить способы хранения и распределения электроэнергии в будущем.

За первый квартал 2022 года Tesla поставила на рынок рекордное количество электрокаров — 310 048.

Электрифицированное будущее транспорта намного ближе, чем кажется. General Motors объявила, что планирует прекратить продажу автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году.



Целью Audi является прекращение их производства к 2033 году, и многие другие крупные автомобильные концерны следуют их примеру.



По данным Bloomberg, к 2040 году две трети мировых продаж легковых автомобилей будут приходиться на электрокары.

Продвигается концепция «батарея как услуга», когда покупатели электрокаров могут сдавать в аренду аккумулятор своего автомобиля и экономить $10 тысяч при покупке нового автомобиля, а также производитель предлагает покупателям возможность заменить батарею после нескольких лет использования.



Это создает дополнительный спрос на батареи и, соответственно, на литий.

Таким образом, ключевым фактором литиевого бума пока остаются автопроизводители, но они уже демонстрируют иные возможности применения литиевых автомобилей, помимо непосредственного источника энергии для электрокаров.

Ранее стоимость аккумуляторов очень быстро снижалась при одновременном увеличении спроса до такой степени, что, по утверждению Wall Street Journal, автопроизводители могли бы производить электромобили по цене обычных машин в течение ближайших пяти лет.



По данным Bloomberg, к концу 2020 года цены на литий-ионные аккумуляторные батареи упали на 89% с 2010 года, а к 2023 году ожидалось их снижение еще на 27%. Однако на рынке произошел разворот из-за нехватки лития.

Цены на карбонат лития сейчас держатся выше $70 000 за тонну (хотя недавно были примерно $13 000) из-за сильного спроса на него со стороны производителей литийионных аккумуляторов.

Динамика цен на критически важные полезные ископаемые в 2021 г.

Существуют несколько способов добычи лития. При гидроминеральном способе минерализованные подземные воды закачиваются в специальные бассейны, где происходит выпаривание.



Из образующегося концентрата получается карбонат лития, который используется производителями аккумуляторов во всем мире.



Таким образом литий производится в так называемом «литиевом треугольнике», расположенном в Андах на границах Аргентины, Боливии и Чили. Там находится более половины мировых запасов лития.

Более дорогим способом является рудный, когда металл добывают в шахтах или карьерах из пегматитов — горных пород, содержащих разные металлы, включая литий.



Литий также можно получать из отвалов отработанной руды, где металл сохранился, поскольку устаревшие технологии не позволяли извлекать его полностью, и из вышедших из употребления аккумуляторов.

По данным Геологической службы США (USGS), крупнейшие прогнозные ресурсы лития в мире по состоянию на 2021 год находились в Боливии, где они оценивались в 21 млн т, Аргентине (19 млн т), Чили ( 9,8 млн т), США (9,1 млн т), Австралии (7,3 млн т) и Китае (5,1 млн т).



Прогнозные объемы запасов лития в России служба оценивает в 1 млн т.

Общая добыча лития в 2021 году составила около 100 000 т, увеличившись за год на 21%. Больше всего лития добывалось в Австралии — 55 000 т, Чили — 26 000 т, Китае — 14 000 т и Аргентине — 6200 т. Боливия в списке крупных производителей не числится.

Мировое потребление лития

В целом, общемировое потребление лития к 2025 году составит не менее 200 тыс. тонн этого металла.

Международный валютный фонд (МВФ) уже предупредил, что к 2040 году рынок стратегических полезных ископаемых, таких как медь и литий, может увеличиться в четыре раза.

Ожидается, что к 2050 году потребность Европы в редкоземельных элементах возрастёт в десять раз, и, по данным Всемирного банка, в этом сценарии производство полезных ископаемых, таких как литий-графит, должно превысить производство 2018 года более чем на 450%.

Литий в США

Как отмечало CNN, Президент Джо Байден опирается на свою цель в области электромобилей, инвестировав 2 мая 2022 г. 3 миллиарда долларов, направленных на увеличение поставок литий — ионных аккумуляторов в США через двухпартийный пакет инфраструктуры.

По словам официальных лиц, этот шаг направлен на борьбу с изменением климата, а также на то, чтобы сделать США более энергетически независимыми и безопасными, поскольку военные действия на Украине нарушили мировые рынки нефти.

«Чтобы заставить электромобили работать, нам также необходимо увеличить производство ионно-литиевых аккумуляторов, а также нам нужны ответственные и устойчивые отечественные источники критически важных материалов, используемых для производства ионно-литиевых аккумуляторов, таких как литий, кобальт, никель и графит», — сказал Байден.

Поэтому 2 мая 2022 г. Министерство энергетики направило 3,16 миллиарда долларов на поддержку производства, обработки и переработки аккумуляторов, финансируемых двухпартийным законом об инфраструктуре.

Байден ранее поставил цель, чтобы к 2030 году электромобили составляли более половины всех продаж автомобилей.



Закон об инфраструктуре также включает 7,5 миллиардов долларов на зарядные устройства для электромобилей, 5 миллиардов долларов на электрические транзитные автобусы, 5 миллиардов долларов на экологически чистые и электрические школьные автобусы.

По словам директора Национального экономического совета Брайана Диз, финансирование поможет защитить цепочку поставок аккумуляторов и нарастить мощности, а также улучшит конкуренцию в США.



Но это также имеет последствия для национальной безопасности на фоне более широких проблем энергетической безопасности и независимости, которые были выявлены во время военных действий на Украине.

Это поможет гарантировать частные инвестиции и «запустит десятки компаний по всей территории Соединённых Штатов для наращивания мощностей, чего мы не делали десятилетиями», — сказал Диз.

3 миллиарда долларов пойдут на добычу и переработку важнейших полезных ископаемых, без новой добычи при добыче полезных ископаемых или поиска материалов для внутреннего производства.

«Мы позаботимся о том, чтобы Соединённые Штаты стали мировым лидером не только в производстве аккумуляторов, но и в разработке передовых аккумуляторных технологий, которые нам понадобятся в будущем, в обеспечении безопасности цепочки поставок, чтобы мы могли быть менее уязвимыми к глобальным перебоям в поставках, и в создании эта отрасль устойчива за счет переработки материалов и использования более чистых производственных процессов», — сказала советник по климату Джина Маккарти.

По словам официальных лиц, финансирование будет распределяться через федеральные гранты, и официальные лица рассчитывают выделить до 30 грантов после технических и коммерческих обзоров и оценок.

Около 99% сырья и материалов для аккумуляторов производятся за пределами США, а внутренняя цепочка поставок находится в зачаточном состоянии.



В декабре 2021 г. Министерство энергетики США опубликовало список из 13 новых отечественных заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, которые планируется запустить в ближайшие пять лет, восемь из которых являются совместными предприятиями производителей аккумуляторов и автопроизводителей.

В США из-за возросшего спроса на электромобили в технологию извлечения лития были вложены значительные средства. Сейчас основное внимание уделяется прямой экстракции лития (DLE).



Эта технология направлена на извлечение лития из рассола с использованием фильтров и мембран. Хотя такие методы успешны, неясно, можно ли их масштабировать для коммерческого производства.

Технология DLE требует огромного количества питьевой воды и электричества. Прежде чем США смогут увеличить производство лития, потребуется четкий план.



Поскольку ресурсы ограничены, это дает больше поводов для критики инвестиций в литий.



Важным остается вопрос, способны ли США избавиться от зависимости от импорта лития?

Литий имеет решающее значение для успешного будущего чистой энергетики. Но в США добыча лития — крайне спорная тема.



По иронии судьбы, традиционная добыча лития наносит значительный ущерб окружающей среде, загрязняя местные грунтовые воды и потенциально убивая исчезающие виды.

Существуют более экологически чистые источники лития. Во-первых, литий можно перерабатывать. Программы утилизации аккумуляторов, введенные администрацией Байдена, могут сократить потребность страны в литии на 25%.



Существующие геотермальные электростанции, расположенные под озерами в Калифорнии, могут быть еще одним источником лития, поскольку они выпускают пар, насыщенный литием, который можно извлекать с помощью устройств, называемых скрубберами, одновременно производя зеленую энергию и литий.



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом недавно заявил, что добыча лития в Солтон-Си может сделать этот регион «литиевой Саудовской Аравией».

Геотермальные технологии помогут извлечь большое количество лития, скрытого в природных горячих рассолах. По сути, это концентрированные солевые растворы, которые циркулируют в перегретых породах в таких местах, как Солтон-Си в Сан-Диего (Калифорния, США).



Растворы улавливают многие элементы, содержащиеся в породе, в том числе литий.

С помощью этого метода решается ранее упомянутая проблема водоснабжения. Геотермальные электростанции используют тепло земли для производства пара. Это позволяет им запускать турбины, необходимые для производства электроэнергии.

Если текущие испытания пройдут успешно, 11 существующих ГеоЭС вдоль Солтон-Си могут производить достаточно металлического лития, чтобы удовлетворить весь спрос США 10 раз.

Cypress Development Corp недавно объявила о результатах своего экспериментального завода по извлечению лития в долине Амаргоса, штат Невада.



Литий, извлеченный с помощью ионного обмена, может похвастаться превосходной эффективностью разделения.



При этом мажорные (основные) катионы (положительно заряженные ионы) превышали 98%. Результаты также показали предварительную степень извлечения от 83% до 85% в промытых хвостах.

Экстракция лития, выполненная с помощью процесса Lionex, составляет 98%. Возможно, наиболее важно то, что общее удаление примесей превысило 99%. Технология DLE меняет правила игры и открывает прекрасную возможность для Соединённых Штатов.

В 700 км от CentrePort Canada компания Snow Lake Lithium создает первую в мире полностью электрическую, полностью возобновляемую литиевую шахту.



Тем временем компания Snow Lake Resources Ltd. заказала предварительное исследование для оценки предлагаемого создания завода по производству гидроксида лития в Южной Манитобе.



Компания назвала исследование «стратегически важным шагом» на пути к созданию первого в Северной Америке полностью возобновляемого, полностью электрического и полностью интегрированного предприятия по переработке лития.

Исследования ускорят переход компании к коммерческому производству лития. Они определяют технологии, инновации, навыки и потенциальных партнеров, необходимых для создания завода по производству гидроксида лития мирового класса в Манитобе.

Ожидается, что создание завода по производству гидроксида лития сильно повлияет на промышленность Северной Америки. В частности, это позволит интегрировать внутренние поставки важнейшего ресурса компаниям, производящим электромобили.

Упомянутое выше предварительное исследование началось в апреле 2022 года и должно быть завершено к весне 2023 года.



Тем временем Snow Lake Lithium продолжит свою инженерную оценку и программу бурения на своем участке литиевого проекта Thompson Brothers. Руководство компании ожидает, что рудник перейдет на коммерческую добычу в конце 2024 года.

Sociedad Química y Minera de Chile подписала девятилетнее соглашение о поставках карбоната и гидроксида лития с LG Energy Solution, поставщиком аккумуляторов для Tesla и GM. Чилийская компания сообщила об увеличении капитала до $1,1 млрд, большая часть которого будет направлена на расширение производства карбоната лития.



Ожидается, что в долгосрочной перспективе литиевая промышленность будет расти примерно на 20% в год, чему способствует рост продаж электромобилей и реализация задач по сокращению выбросов углерода в разных странах.

Владимир Овчинский



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