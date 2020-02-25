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Ещё месяц смертей… Как на самом деле ВДВ СССР освобождали Курильские острова от фашистов

20:58. 25 февраля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Источник: versiya.info @ Ольга Иваньковская

Курильские острова, на которые до сих пор претендует Япония, были оккупированы островной империй в начале ХХ века.

Тогда Япония получила эти острова в качестве трофея после победы над Россией в Русско-японской войне 1904—1905 годов. Но спустя сорок лет настала пора возвращать награбленное обратно.

В 1945 году советские войска начали войну с Японией. После разгрома гитлеровской Германии СССР решил сосредоточиться на союзниках нацизма. Япония была союзником фашистского Рейха и поэтому должна была следующей испытать на себе гнев советского оружия.

По этой причине советским солдатам предстоял ещё месяц смертей — ведь август 1945 года ушёл на то, чтобы разбить японскую армию в Китае, на Сахалине и Курилах.

От японских фашистов Курильские острова освобождали части ВДВ и морской пехоты Тихоокеанского флота. При этом из 9000 десантников почти 1500 погибли в бурных водах Тихого океана. Высаживали бойцов, в основном с моря, так как сложный рельеф островов и плохая видимость из-за туманов исключали массовое применение военно-транспортной авиации.

Однако, десант своей цели добился. При многократном превосходстве противника, советскими войсками была принуждена к сдаче группировка японских войск численностью в 50 тысяч человек.

Советские десантники уже были готовы высаживаться на японском острове Хоккайдо, но по личному приказу Сталина эта операция была отменена. После того как американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки правительство Японии сдалось.

Лить кровь на коренной японской земле советским воинам не пришлось. Зато им удалось вернуть России отобранные у неё годами ранее земли.

Источник: https://nstarikov.ru/eshhjo-mesjac-smertej-kak-na-samom-dele-vdv-sssr-osvobozhdali-kurilskie-ostrova-ot-fashistov-112287

Метки: чит.клуб

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