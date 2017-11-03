Новости Украины и Новороссии 03 ноября 2017

В течение последних недель в ряде украинских и российских либеральных СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что журналист и блогер из России Роман Манекин якобы похищен, подвергался пыткам и был убит в ДНР, а его тело обнаружено в донецкой реке Кальмиус.

28 октября 2017 г. беглый экс-председатель ЦИК ДНР Роман Лягин заявил, что, по имеющейся у него информации, Манекин расстрелян, а к его казни без суда и следствия якобы причастны Александр Захарченко, Захар Прилепин и Владислав Сурков.

Сегодня, 2 ноября, Роман Манекин обнародовал видеобращение, в котором рассказал, что сплетни о его гибели — это наглая ложь:

«Я только что вышел из донецкого ИВС, и с удивлением обнаружил, что, оказывается, я убит», — сообщил «заживо похоронённый» российско-донецкий блогер.

Такими словами начал своё видеообращение донецкий блогер Роман Манекин, об убийстве которого в «застенках ДНР» писала украинская и либеральная российская пресса, а также выехавшие за пределы Республики ополченцы и бывшие чиновники.

«Всё утро я провёл в звонках господину Погодину, господину Лягину и господину Красильникову с вопросом, что, собственно, побудило их распространить такую весть. Эти люди подумали о моих родных? Что сейчас переживает моя жена? Что переживает мой отец, моя сестра? Я буду дозваниваться к этим людям, чтобы прямо посмотреть им в глаза и спросить — какие цели они преследовали?» — вопрошает Роман Манекин через свой канал на «Ютубе».

Бывший боец Народного ополчения Донбасса Вадим Погодин (позывной «Керчь»), экс-председатель ЦИК ДНР Роман Лягин и бывший министр агропромышленного комплекса Донецкой Республики Алексей Красильников начали распространять паническую информацию через соцсети после исчезновения Манекина из квартиры в Донецке.

Широко разошлось интервью Алексея Красильникова, которое он дал газете «Московский комсомолец». По словам экс-министра, Манекин располагал информацией о том, кто на самом деле убил «Моторолу» (Арсена Павлова). Эта тайна, якобы, и стала причиной произошедшего с ним.

«О „Мотороле“ он написал мне в личном письме. Имён не называл, но сказал, что это точно не ДРГ», — уверенно соврал Красильников в беседе с журналистом МК.

«Я действительно писал пост о „Мотороле“. Волею судьбы я находился в тот день недалеко от квартиры Арсена Павлова — весь Донецк знал, где он живет. Я находился там вместе со своими немецкими друзьями, и мы стали свидетелями этого взрыва, о чём я сообщил в интервью одному из центральных российских изданий. Но я, разумеется, никогда не писал господину Красильникову о том, что я знаю убийц „Моторолы“. Переписка с господином Красильниковым сохранилась, я могу сделать её сканы. Никогда эта тема не затрагивалась в наших письмах», — сказал Манекин во время своего видеообращения.

В конце октября через соцсети начала активно распространяться информация об убийстве Манекина. Её перепечатывали со ссылкой на Аслана Гулиева, который якобы утверждал со ссылкой на бывшего офицера полиции ДНР, что: «убийство произошло 24 октября. Тело Манекина со страшными следами от истязаний обнаружили на берегу Кальмиусского водохранилища. Есть подозрения, что убийство произошло там же. Смерть наступила в результате выстрела в голову. Тело было обнаружено в тот же день вечером. Сейчас труп находится в морге больницы им. Калина. Его хотят спешно кремировать».

Сам Аслан Гулиев вскоре заявил, что не имеет никакого отношения к этим слухам. Но эта весть уже была подхвачена украинскими и либеральными российскими СМИ, а также бывшими активистами ДНР.

Вопрос о судьбе Манекина был даже поднят на пресс-конференции в МИД РФ. Его официальному представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой задал скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

Сам Роман сказал в своём видеообращении, что «кому-то очень хотелось сделать из Манекина нового Гонгадзе, только на территории ДНР. Меня этот сценарий не устраивает. Я обратился в специальные органы для защиты и убежден, что эта защита будет мне оказана».

«Я хочу сказать о том, что для меня было всегда и будет впредь основополагающим: да здравствует Донецкая Народная Республика!» — подвёл итог журналист.

Как этим вечером сообщала «Русская Весна», российско-донецкий журналист Роман Манекин был ранее задержан силовиками ДНР, но сегодня освобожден из-под стражи. Об этом РВ сообщили в МВД Республики.

«В конце сентября правоохранителями Донецкой Народной Республики была получена оперативная информация о том, что известный журналист Роман Манекин располагает сведениями о лицах, занимающихся подготовкой государственного переворота в ДНР», — рассказали правоохранители.

«Стражи порядка провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых Роман Владимирович передал полицейским важную информацию, способствующую обеспечению безопасности и общественного порядка в Республике. После проведения всех необходимых мероприятий 2 ноября текущего года журналист был освобожден», — резюмировали в пресс-службе МВД.

Судя по всему, описанная выше информационная спецоперация о жесткоом убийстве журналиста должна была дискредитировать ДНР в глазах общественности.

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