Новости Украины и Новороссии 03 ноября 2017
- 08:18 На шахте “Комсомолец Донбасса” под внешним управлением запущена новая лава.
- 02:30 Киевляне зовут Путина, бьют и обещают вешать пособников карателей прямо в центре столицы.
- 01:59 Кто портит отношения Украины и Польши.
- Вчера 22:56 ДНР: «Зверски убитый за тайну об убийцах Моторолы» журналист выпустил обращение (ВИДЕО).
- Вчера 19:28 Майдан в Киеве: Протестующие установили баррикады (ФОТО).
На шахте “Комсомолец Донбасса” под внешним управлением запущена новая лава
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Киевляне зовут Путина, бьют и обещают вешать пособников карателей прямо в центре столицы
Известная «волонтёрша АТО» Мария Берлинская в своей колонке в одном из украинских СМИ пожаловалась на отсутствие у нее оружия на фоне угроз и физического насилия со стороны «сепаратистов».
«Около месяца тому назад, в центре Киева, меня узнали несколько сепаратистов. «Когда сюда придет Путин, мы таких как ты будем вешать в ряд на Крещатике». Завязалась драка. В результате у меня проперировано плечо, поставили металическую пластину. Легко отделалась», — написала она.
«Я нигде в интервью за все время не рассказала сколько мне приходит угроз. Но в контексте эскалации ситуации, я понимаю что всё может быть. Я живу на первом этаже, езжу общественным транспортом, никакой охраны у меня естественно нет. Ладно в зоне, там выезжая летать на передок я беру у кого-то из солдат автомат. Но здесь у меня нету даже травматического пистолета, я безоружна», — сокрушается пособница карателей .
Она отмечает, что у нее «есть право защищать свой народ, право рисковать жизнью на фронте, право терять там здоровье».
«И я успешно этими правами пользуюсь все эти годы, и не жалеюсь, это мой осознанный выбор. Но у меня нету права защитить себя, здесь, в «мирном» Киеве», — заключает Берлинская, чувствуя, что за свои поступки придется отвечать.
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Кто портит отношения Украины и Польши
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ДНР: «Зверски убитый за тайну об убийцах Моторолы» журналист выпустил обращение (ВИДЕО)
В течение последних недель в ряде украинских и российских либеральных СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что журналист и блогер из России Роман Манекин якобы похищен, подвергался пыткам и был убит в ДНР, а его тело обнаружено в донецкой реке Кальмиус.
28 октября 2017 г. беглый экс-председатель ЦИК ДНР Роман Лягин заявил, что, по имеющейся у него информации, Манекин расстрелян, а к его казни без суда и следствия якобы причастны Александр Захарченко, Захар Прилепин и Владислав Сурков.
Сегодня, 2 ноября, Роман Манекин обнародовал видеобращение, в котором рассказал, что сплетни о его гибели — это наглая ложь:
«Я только что вышел из донецкого ИВС, и с удивлением обнаружил, что, оказывается, я убит», — сообщил «заживо похоронённый» российско-донецкий блогер.
Такими словами начал своё видеообращение донецкий блогер Роман Манекин, об убийстве которого в «застенках ДНР» писала украинская и либеральная российская пресса, а также выехавшие за пределы Республики ополченцы и бывшие чиновники.
«Всё утро я провёл в звонках господину Погодину, господину Лягину и господину Красильникову с вопросом, что, собственно, побудило их распространить такую весть. Эти люди подумали о моих родных? Что сейчас переживает моя жена? Что переживает мой отец, моя сестра? Я буду дозваниваться к этим людям, чтобы прямо посмотреть им в глаза и спросить — какие цели они преследовали?» — вопрошает Роман Манекин через свой канал на «Ютубе».
Бывший боец Народного ополчения Донбасса Вадим Погодин (позывной «Керчь»), экс-председатель ЦИК ДНР Роман Лягин и бывший министр агропромышленного комплекса Донецкой Республики Алексей Красильников начали распространять паническую информацию через соцсети после исчезновения Манекина из квартиры в Донецке.
Широко разошлось интервью Алексея Красильникова, которое он дал газете «Московский комсомолец». По словам экс-министра, Манекин располагал информацией о том, кто на самом деле убил «Моторолу» (Арсена Павлова). Эта тайна, якобы, и стала причиной произошедшего с ним.
«О „Мотороле“ он написал мне в личном письме. Имён не называл, но сказал, что это точно не ДРГ», — уверенно соврал Красильников в беседе с журналистом МК.
«Я действительно писал пост о „Мотороле“. Волею судьбы я находился в тот день недалеко от квартиры Арсена Павлова — весь Донецк знал, где он живет. Я находился там вместе со своими немецкими друзьями, и мы стали свидетелями этого взрыва, о чём я сообщил в интервью одному из центральных российских изданий. Но я, разумеется, никогда не писал господину Красильникову о том, что я знаю убийц „Моторолы“. Переписка с господином Красильниковым сохранилась, я могу сделать её сканы. Никогда эта тема не затрагивалась в наших письмах», — сказал Манекин во время своего видеообращения.
В конце октября через соцсети начала активно распространяться информация об убийстве Манекина. Её перепечатывали со ссылкой на Аслана Гулиева, который якобы утверждал со ссылкой на бывшего офицера полиции ДНР, что: «убийство произошло 24 октября. Тело Манекина со страшными следами от истязаний обнаружили на берегу Кальмиусского водохранилища. Есть подозрения, что убийство произошло там же. Смерть наступила в результате выстрела в голову. Тело было обнаружено в тот же день вечером. Сейчас труп находится в морге больницы им. Калина. Его хотят спешно кремировать».
Сам Аслан Гулиев вскоре заявил, что не имеет никакого отношения к этим слухам. Но эта весть уже была подхвачена украинскими и либеральными российскими СМИ, а также бывшими активистами ДНР.
Вопрос о судьбе Манекина был даже поднят на пресс-конференции в МИД РФ. Его официальному представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой задал скандально известный украинский журналист Роман Цымбалюк.
Сам Роман сказал в своём видеообращении, что «кому-то очень хотелось сделать из Манекина нового Гонгадзе, только на территории ДНР. Меня этот сценарий не устраивает. Я обратился в специальные органы для защиты и убежден, что эта защита будет мне оказана».
«Я хочу сказать о том, что для меня было всегда и будет впредь основополагающим: да здравствует Донецкая Народная Республика!» — подвёл итог журналист.
Как этим вечером сообщала «Русская Весна», российско-донецкий журналист Роман Манекин был ранее задержан силовиками ДНР, но сегодня освобожден из-под стражи. Об этом РВ сообщили в МВД Республики.
«В конце сентября правоохранителями Донецкой Народной Республики была получена оперативная информация о том, что известный журналист Роман Манекин располагает сведениями о лицах, занимающихся подготовкой государственного переворота в ДНР», — рассказали правоохранители.
«Стражи порядка провели неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых Роман Владимирович передал полицейским важную информацию, способствующую обеспечению безопасности и общественного порядка в Республике. После проведения всех необходимых мероприятий 2 ноября текущего года журналист был освобожден», — резюмировали в пресс-службе МВД.
Судя по всему, описанная выше информационная спецоперация о жесткоом убийстве журналиста должна была дискредитировать ДНР в глазах общественности.
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Майдан в Киеве: Протестующие установили баррикады (ФОТО)
Украинцы, протестующие возле Верховной рады, возвели деревянные баррикады у входа в палаточный городок, сообщают украинские СМИ.
По словам нардепа Егора Соболева, это сделано для защиты от возможного нападения и контроля за участниками «третьего майдана».
Также он отметил, что киевляне поддерживают протестующих, совершая денежные пожертвования.
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