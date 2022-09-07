И одновременно с «секретностью» разведанные месторождения в течение 2017-2018 годов, говорится в расследование программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» (апрель 2018) отдали частным фирмам.

Разведанные месторождения в Украине есть, но литий не добывают, а объем запасов — засекреченный Службой безопасности Украины. Засекречен так же, как и информация о запасах золота и алмазов.

Эти данные подтверждены в журнале Scientific Collection Interconf, где отмечено, что украинские месторождения могут содержать до 500 000 тонн оксида лития в форме петалита, сподумена или карбоната лития.

Украинские исследователи предположили, что в восточном регионе страны содержится около 500 000 тонн оксида лития, источника лития. Эта предварительная оценка, если она подтвердится, сделает украинские запасы лития одними из крупнейших в мире.

Есть перспективный металл и в Украине. Предварительно разведанные месторождения литиевых руд: Шевченковское (Донецкая область), Станкуватское и Полоховское (Кировоградская область) .



Без конкурсов или аукционов. В 2017 году разрешение на добычу лития в Полоховском месторождении Госгеонедра предоставили компании ООО «Укрлитийвыдобування», а в начале 2018 года — Шевченковское месторождение получила фирма «Петро-Консалтинг».

Фактически, украинские месторождения лития, спрос на который растёт во всём мире, были переданы на 20 лет лицам, связанным с правой рукой Петра Порошенко – Игорем Кононенко. На Украине его знают как ключевого бизнес-партнёра президента.

Компания «Петро-Консалтинг», имеющая прямое отношение к окружению Петра Порошенко, в последних числах марта 2018 г. получила специальное разрешение сроком на 20 лет на добычу литиевой руды в Шевченковском месторождении Донецкой области. Разрешение было выдано Государственной службой геологии и недр Украины.



Эта же компания 2 марта 2018 г., согласовала точно такое же разрешение, только на территории Добровеличковского района Кировоградской области.

Специальное разрешение означает эксклюзивное право добычи лития в течение 20 лет. Только Украина от этого ничего не получит.



В 2016 году Forbes-Украина писал о том, что к украинскому литию присматривается компания Mkango resource, штаб-квартира которой находится в Канаде.



Сейчас международные компании скупают задёшево лицензии и права на разработку месторождений в странах, где есть залежи лития, но нет добычи.



Именно так обстоят дела на Украине: запасы литиевой руды, как было отмечено, по данным геологоразведки, составляют 500 млн тонн (крупнейшие в Европе) и находятся в Донбассе, Закарпатье и Кировоградской области.



При этом Украина не добывает литий в промышленных масштабах, а это означает, что перспективные месторождения попадают в поле зрения, а затем в руки иностранных компаний.

Расследование украинских журналистов в отношении счастливчиков из «Петро-Консалтинга», которым достались лицензии на добычу литиевой руды на 20 лет.



Оказалось, что ниточки ведут к сыну советника министра энергетики Украины, Владимира Игнащенко, которого называют человеком, связанным с Игорем Кононенко. Прослеживаются и другие связи, ведущие в «Блок Петра Порошенко».



Ранее этот же советник украинского президента, сообщил портал «Укррудпром», «курировал работу конкурсной комиссии по отбору инвестора по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях».



То есть именно Игнащенко занимается в окружении Порошенко передачей месторождений в «свои руки». Так, в 2016 году разработка Юзовского участка была отдана компании Yuzgas B.V., зарегистрированной в Нидерландах за полтора месяца до конкурса с уставным капиталом 1000 евро. Имена инвесторов остались тайной.

В 2016 году кировоградское месторождение лития хотел было прибрать к рукам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков через связанных с ним лиц, но разрешение, выданное местным областным советом, было оспорено в суде.

И вот в 2018 г. и донбасский, и кировоградский литий уплыл к людям Порошенко.

Команда Зеленского отжала у «друзей» Порошенко месторождения украинского лития.

Для справки:

В марте 2021 г. Офис генерального прокурора Украины заявил о предотвращении незаконной передачи в пользование одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине.

Хозяйственный суд Киева отказал частному обществу в удовлетворении иска о пользовании недрами – одним из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Установлено, что частное общество, несмотря на требования законодательства и при отсутствии у него специального разрешения на пользование недрами, без проведения аукциона обратилось в суд с иском к Государственной службе геологии и недр Украины о признании права пользования и устранении препятствий в пользовании Шевченковским месторождением литиевых руд в Донецкой области», — сказано в сообщении.

Обосновывая свою позицию, прокурор настаивал на том, что предприятие незаконно вне конкурса пытается получить в пользование для добычи литиевых руд Шевченковское месторождение в Донецкой области Украины.

Месторождение Шевченковское площадью 39,84 га расположено в Донецкой области. Запасы литиевых руд категории С1 составляют 5,67 млн тонн, категории С2 – более 8 млн тонн. Имеющиеся сопутствующие полезные ископаемые – руды тантала, ниобия, бериллия.

В феврале 2018 года компания «Петро-Консалтинг» без аукциона получила специальное разрешение на работы на Шевченковском месторождении литиевых руд, которое является одним из двух разведанных месторождений лития в Украине.



Фирма тогда анонсировала, что подключит к проекту иностранного инвестора, а работы начнутся с 2021 года.

Постановлением Верховного Суда от 16 апреля 2020 года по делу №826/7696/18 по иску заместителя Генерального прокурора было отменено специальное разрешение на пользование недрами Шевченковского месторождения, предоставленного ООО «Петро-Консалтинг».

9 декабря 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление ООО «Петро-Консалтинг» и запретил Госгеонедрам Украины предоставлять третьим лицам специальное разрешение на Шевченковское месторождение. Государственная служба геологии и подала апелляционную жалобу на данное решение Хозяйственного суда Киева.

11 марта 2021 года Шестой апелляционный суд отменил по иску Офиса Генерального прокурора решение суда предыдущей инстанции о выдаче Государственной службой геологии и недр спецразрешения на разработку месторождения лития компании ООО «Петро-Консалтинг».

В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля.



Этот шаг имеет «стратегическое значение для утверждения Украины на мировой арене в новой роли», — заявил в мае 2021 года глава Государственной геологической службы Украины Роман Опимах на флагманской презентации для глобальных инвесторов.

Потенциал Украины по производству лития начал привлекать внимание всего мира.



В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В то время компания заявила, что стремится стать крупнейшим поставщиком лития в Европе.

В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде.

Америка нацелилась на украинский литий

«Хотите знать, почему мы всё ещё торчим в Афганистане?» – задал однажды вопрос американский публицист Джесс Вентура в программе «Сегодня ночью с Пирсом Морганом», объясняя причины вторжения США в эту страну.



И ответил: «Мы отправились туда, чтобы получить литий, чтобы продолжать жить так, как привыкли… А теперь можете мне рассказывать басни про то, что мы там, чтобы дать миру демократию…»

Для справки:

В Афганистане действительно находятся большие запасы лития. В 2014 году компания Centar American начала геологическую разведку лития в провинции Газни на юго-востоке этой страны.



Поручение на проведение изысканий в Афганистане было получено от находящегося в структуре Пентагона «Специального оперативного подразделения по обеспечению стабильности бизнеса» (Task Force for Business Stability Operations, TFBSO). TFBSO оценило стоимость запасов лития в Афганистане в 60 млрд долларов.

Как написал Times в середине февраля 2022 г. ( до начала СВО России на Украине) 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым.

Правительство Зеленского еще в начале 2021 г. обратилось к США якобы за тем, чтобы они оказали помощь в оценке запасов и рентабельности стратегических ископаемых.

Как сообщил в июне 2021 г. украинский тг-канал «Шептун», в их распоряжении оказался интересный документ, согласно которому руководство страны хочет добывать и перерабатывать литий и другие полезные ископаемые, имеющие ключевое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности, а также стратегическое значение для экономики и национальной безопасности страны.

«Однако самое интересное, что правительство обратилось именно к США якобы за тем, чтобы они оказали помощь в оценке запасов и рентабельности этих ископаемых, — пишут авторы канала,



— Несложно догадаться, что, как это было уже не раз, под видом размещения инвестиций и строительства заводов, США получат неограниченный доступ к полезным ископаемым и возможность использовать их в собственных интересах. А что касается Украины, то нам достанутся выплаты по процентам и промышленные отходы».

Правительство Зеленского в 2021 г. фактически отдало США добычу лития на территории Донбасса. Соответствующее разрешение на добычу ресурсов выдало министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что ценные и ядовитые руды будут добывать шахтным методом в селе Шевченковском в Донбассе и селе Добром Кировоградской области.

«Кроме того, американские инвесторы получат возможность на недропользование сроком не менее, чем на 30 лет, а вложенные несколько сотен миллионов долларов окупятся через уже через 9-10 лет», — сообщают в украинских СМИ

Отмечается, что добыча литиевых руд будет происходит в непосредственной близости с площадями, где компания сына президента США Байдена Burisma начала разработку сланцевых залежей газа.

Россия и литий

Россия обладает крупными запасами лития, но больше 20 лет не добывала его, предпочитая более дешёвый импорт. Теперь с импортом ожидаются перебои. Сразу четверо участников рынка объявили в 2022 году о планах производить литий из собственного сырья, однако осуществятся эти проекты нескоро

О перспективе дефицита лития заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, выступая 12 апреля 2022 г. в Совете Федерации.



«Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литийионных аккумуляторных батареях», — сказал Демидов.



Он также сообщил, что Россия не добывает литиевое сырьё. Оно поступает в страну в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Китай, по словам Демидова, сам испытывает острую нехватку лития.



А после приостановки поставок из Чили и Аргентины у России осталась возможность получать сырье только из Боливии, сказал он.

По мнению экспертов, от прекращения импорта сырья могут пострадать практически все российские производители и потребители литиевой продукции, начиная от компании по производству литийионных аккумуляторов «Лиотех» и заканчивая Каменск-Уральским металлургическим заводом, выпускающим полуфабрикаты из алюминий-литиевых сплавов.



Причем компенсировать нехватку собственной добычей литиевого сырья мы не сможем — ее в нашей стране сейчас попросту нет.

В апреле 2022 г., «Норникель» объявил о намерении создать совместное предприятие с «Росатомом» по освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья.

Колмозерское — крупнейшее (18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоящее время находится в нераспределенном фонде.

Учитывая значительные финансовые и экспертные ресурсы «Норникеля», начало промышленной добычи лития может начаться раньше обозначенных девяти лет.



Однако в любом случае речь идёт о достаточно длительном сроке, что связано не только с необходимостью разработки самого месторождения, но и строительства с нуля сопутствующей инфраструктуры, обогатительных фабрик и других объектов.

Проект «Росатома» и «Норникеля» может оказаться труднореализуемым: несмотря на большие запасы Колмозерского месторождения, его руды отличаются сложным составом, поэтому их переработка может оказаться крайне затратной.

В проекте принимает участие дочернее предприятие «Росатома» — «РЭНЕРА» — производитель литийионных батарей для использования в спецтехнике, энергетике и электротранспорте.

В июле 2021 года сообщалось, что входящий в «Росатом» холдинг «Атомредмедзолото» планирует начать добычу соединений лития в Мурманской и Иркутской областях, а также в Латинской Америке до 2030 года и вложить в эти проекты более 50 млрд рублей. Назывался и предполагаемый объем добычи — до 50 000 т в год.

В начале февраля 2022 г. «Газпром», «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и Министерство промышленности и торговли подписали трёхсторонний план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта по производству соединений лития из минерализованных подземных вод Ковыктинского газоконденсатного месторождения «Газпрома» в Иркутской области.

«Газпром» и ИНК подписали меморандум о намерениях развивать проект добычи лития на Ковыктинском месторождении в октябре 2021 года.

С 1941 по 1997 год в Красноярском крае работал единственный в России литиевый рудник на территории Завитинского месторождения. Концентрат перерабатывался Красноярским химико-металлургическим заводом (КХМЗ). В советские годы отработали около 40% запасов месторождения, а в 1997 году его законсервировали.

По словам Демидова из Минпромторга, красноярский завод сейчас оформляет лицензию на добычу лития из техногенных отвалов Завитинского месторождения.



КХМЗ и производитель гидроокиси лития из Тульской области компания «Халмек» также намерены разрабатывать месторождения в Мурманской области, которые Демидов не назвал.



По его словам, если компании в II-III кварталах нынешнего года получат лицензию на разработку месторождений, то в течение семи-восьми месяцев смогут начать добычу в формате опытно-промышленной эксплуатации.

Кроме КХМК и «Халмека», в России переработку лития ведет входящий в «Росатом» Новосибирский завод химических концентратов. Использованные литиевые аккумуляторы перерабатывают на двух предприятиях: «Национальная экологическая компания» (НЭК) в Ярославле и «Мегаполисресурс» в Челябинске.

Все планируемые проекты по добыче литиевого сырья явно не смогут быть реализованы в сжатые сроки, так как необходимы разработка технологий его переработки, проектирование и строительство будущих горнодобывающих предприятий, создание транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечение должного уровня финансирования, подбор кадров.

В Калининградской области планируется наладить производство литиевых аккумуляторов мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год. Площадка Балтийской АЭС, выбранная для строительства нового завода, находится в 12 км от города Немана, у границы с Литвой.



Производство обеспечит потребности российских производителей электротранспорта в тяговых аккумуляторных батареях. Инвестпроект реализует АО «ТВЭЛ» — топливный дивизион госкорпорации «Росатом».

В 2021 году ПС 220 кВ «Сварочная» в Свердловской области стала пилотной площадкой для внедрения в российские магистральные сети систем резервного питания на литий-ионных накопителях, поставленных компаниией «Лиотех». Подстанция питает завод «Уральские локомотивы» (выпускает грузовые электровозы и скоростные поезда «Ласточка»).

Дагестан тоже хочет производить литий. В республике есть три крупных месторождения лития, на самом большом из них, Южно-Сухокумском, по его словам, можно добывать 5000-6000 т соединений лития в год.



В зависимости от запасов месторождения речь может идти как о добыче лития на территории республики, так и об организации в регионе производства полного цикла.

По словам директора Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики — филиала Объединенного института высоких температур РАН Алибека Алхасова, институт за последние 40 лет изучил на Северном Кавказе 92 месторождения с промышленным содержанием лития, 55 из которых находятся в Дагестане. Берикейское, Южно-Сухокумское и Тарумовское месторождения позволяют не только полностью обеспечить потребности России в карбонате лития, но и экспортировать его в другие страны.

Есть проекты добывания лития из солей геотермальных скважин в Чеченской Республике.

Большие запасы литиевых руд в Арктике, которую активно осваивает Россия.

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После Второй мировой войны США постоянно прямым и гибридным путем организовывало войны за «чёрное золото». Апогея эти войны достигли в 90-х годах в Ираке. Теперь настала пора американских войн за «белое золото».

СВО России на Украине, помимо других целей, предотвратила прямой захват залежей лития на Украине. Но глубинное американское государство не собирается останавливаться в борьбе за захват природных ресурсов Украины.

Под видом спасения Украины от «русской оккупации» Вашингтон будет наращивать «бескорыстную» военную помощь Украине.

Цена вопроса предельно высокая!!!

Владимир Овчинский



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