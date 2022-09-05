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На Венецианском фестивале…

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На Венецианском фестивале…

«Моника1»
Транс-девушка Моника воссоединяется с родной семьёй, от которой сбежала много лет назад.

«Вся красота и кровопролитие»
Документальный фильм о фотографе ЛГБТ и активистке, борющейся со злоупотреблением опиоидов

«Кит» Аронофски (!)
Чарли, мужчина инвалид средних лет весом 600 фунтов пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Он оставил свою семью ради любовника-гея, который позже умер

«Необъятность» с Пенелопой Круз
Действие развернется в 1970-х годах в Риме, в центре сюжета окажется женщина Клара, чья 12-летняя девочка вдруг заявляет, что она мальчик

Повелитель муравьев
События разворачиваются в 1968 году. Известный итальянский писатель и драматург Альдо Брайбанти попадает в места лишения свободы после того, как его обвинили в гомосексуальной связи с восемнадцатилетним юношей

https://t.me/ZeRada1/10028

Вот так, "агрессия Путина" отрезала Россию от культурной жизни Европы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7843586.html
Метки: Европа, идиоты, кино, толерастия, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25575 21437
    марина 5 сентября 18:07

      А сергеевский кумир Горби так старался спасти Россию от изоляции и получив кружевные трусы райке и себе бигпиццу приехал помереть в больничку Москвы ,имея в Швейцарии виллу..Такие паскудные фильмишки стряпают уже ,как полсотни лет,наши(кошерные Артемии,Быковы,Боголюбовы ) тоже пытаются копипастить подобное ,раздевая всех и вся на сцене театров,но их не отмечают на Западе..Вот голубизну,ювенальщину,суррогатство уже привили..через приму Пугачиху .Где то там шляется Кончаловский аристократ ,в России приходится говорить о родине и патриотах ,а хочется то о близком…

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