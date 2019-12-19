Фильм «Джокер» — против человечности идет в бой тяжелая киноартиллерия

«Ничто не истина, все дозволено», — вот что стоит за героизацией безумия и восхвалением убийств в фильмах.

- Оценка фильма «Джокер» на сайте КиноЦензор.

Удар первый: Фильм «Джокер»

После показа этого фильма на Венецианском фестивале зрители хлопали стоя восемь минут и кричали «браво». За прошедшие выходные данная картина возглавила как российский прокат, так и зарубежный. Вокруг нее бушуют споры и скандалы, кто-то приходит на фильм по несколько раз, а кто-то — боится приходить вовсе.

Это — «Джокер» Тодда Филлипса, жестокое драматическое кино про несчастного злодея, уже получившее «Золотого льва».

Фильм — одна из первых ласточек, которые будут бить в скором времени по умам, особенно по молодым. Зачастую киноиндустрия (так же как и музыкальная) направляется очень специфическими людьми со своими интересами и концептами.

Для начала всё же разберем «Джокера» и как фильм, и как феномен. Ни для кого не секрет, что на свет он появился в рамках вселенной комиксов DC как главный враг известного супергероя Бэтмэна.

Чтобы потом не возвращаться к этой теме, сразу скажем пару слов о DC Comics. Если вкратце, то это одно из крупнейших издательств комиксов (второе такое — это Marvel, штампующее Человека-паука, Людей-икс и Мстителей, а теперь еще и обаятельного злодея-монстра Венома). Они специализируются на художественных и анимационных фильмах, а также играх и комиксах. Главное отличие DC от других — лютая мрачность, начиная от темной палитры и заканчивая восхвалением убийц и психов.

DC не стесняются создавать настолько циничные и жестокие миры, насколько это вообще возможно для такого жанра. Особенно тонким моментом является то, что на это дело подсаживаются дети, хотя большая часть продукции рассчитана на взрослых, а в большинстве мультиков и комиксов содержатся как эротические сцены, так и неприкрытое насилие.

И вот для тех, кто в детстве смотрел такие мультики, DC выпускают и фильмы. Сначала компания сколько было можно раскручивала Бэтмэна, однако в скором времени приступила к злодеям, которые часто получались гораздо более живыми и интересными (вспомним, как Джокера играл Хит Леджер).

Последним примечательным «дисишным» проектом стал «Отряд самоубийц» — сборище злодеев, которое по сюжету правительство использует в качестве пушечного мяса для своих целей.

Этот проект вызвал просто ядерный взрыв в современной культуре. Над пиаром фильма и комиксов потрудились на славу, а главную роль Джокера вручили не кому-нибудь, а Джареду Лето (знаменитому актеру и фронтмену рок-группы 30 seconds to Mars, про которую мы уже писали ранее).

Впервые как следует на первый план вышли злодеи, показав в полный рост свои хорошие стороны, и выглядящие гораздо лучше любых супергероев. Злодеи успешно спасают мир, а потом снова страдают от нападок правительства и супергероев — прихвостней власти.

В конечном итоге «Отряд самоубийц» был принят молодежью очень тепло, несмотря на откровенную провальность, пошлость и непродуманность картины. Фильм оказался самой упоминаемой кинолентой в российских СМИ в 2016 году, а соцсети наводнились обсуждениями, рисунками и фотографиями в образах главных героев. Некоторые даже рискнули сыграть в обличье суперзлодеев свадьбу.

Видимо, теперь киношники смекнули, что злодейскому фильму надо сделать не только красивую картинку, но и содержание поглубже. И вот здесь в ход и идет «Джокер» Тодда Филлипса.

Авторы намеренно исключили всякие шумелки и экшены, сосредоточившись на драматической составляющей. Настолько, что даже не позвали на главную роль знаменитого Джареда Лето, чем тот оказался обижен — по словам певца, он почувствовал себя «отвергнутым и расстроенным».

Зато роль Джокера досталась другому, бесспорно талантливому, актеру — Хоакину Фениксу.

Сюжет и посыл картины

Сюжет фильма достаточно прост. Главный герой — клоун с психическими отклонениями. Он прилежно работает, содержит мать и в целом неплохой человек, психическое заболевание мешает ему жить, да, но он старательно лечится и никому ничего плохого не делает.

Проблемы возникают, когда его начинают гнобить в обществе. Для дополнительного оправдания поступка комика, правительство отменяет все социальные льготы (ничего не напоминает?), и главный герой не может получать необходимые лекарства. Не выдержав давления, клоун становится убийцей.

Причем, став убийцей, главный герой преображается — клоун-неудачник становится «Джокером», гораздо более сильным и в каком-то смысле даже обаятельным. Он постепенно, шаг за шагом, уничтожает все, что любил — мать, комика-кумира, коллегу, который пожалел его.

К Джокеру из вселенной DC этот персонаж не имеет никакого отношения, несмотря на попытки режиссера притянуть за уши какие-то сюжетные линии. Если у Нолана Джокер — сильный, оформленный человек, подобно профессору Мориарти предугадывающий все действия на несколько шагов вперед, то у Филлипса это просто больной эгоист, неспособный ни на что, кроме бессмысленных убийств.

Показательно, что девизом главного героя через весь фильм проходит фраза «Смысл жизни только в моей смерти». Слава приходит к Джокеру только по недоразумению. В лучшем случае, он может стать символом анархического движения, но он не может ничего создать, потому что для этого надо хотя бы как-то взаимодействовать с реальным миром. Джокер Филиппса же живет в нарциссических иллюзиях, в собственном мире, где кроме него никого больше нет.

Однако, несмотря на это, «Джокер» оказался козырной картой. На показах фильма во всем мире кинозалы переполнены, а СМИ и соцсети пестрят новостями и отзывами о нем.

В октябре, с первых дней показа, начались разного рода скандалы. Первое, что нужно отметить, — взрывы неадекватности со стороны зрителей. Реакция некоторых людей стала такой бурной, что владельцы кинотеатров принимали различные меры для подавления внезапной агрессии.

Похожая ситуация происходила в 2012 году, когда в прокат вышел другой подобный фильм — «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана. На показе в одном из кинотеатров в США 24-летний мужчина расстрелял зрителей. В результате погибло 12 человек и около 60 — ранены.

Семьи погибших при стрельбе на показе «Темного рыцаря» заранее предупредили киношников и выступили против «Джокера».

«Мы призываем вас стать частью сообщества лидеров индустрии, которые понимают, что у них есть социальная ответственность, предполагающая обеспечение должного уровня безопасности», ― написано в их открытом письме.

Владельцы кинотеатров прислушались к их советам, пока жертв нет, несмотря на то, что многие зрители жалуются на неспокойную обстановку (когда в момент убийств кто-то из зрителей начинает странно смеяться и аплодировать, то любому станет не по себе). Многие граждане США не пошли в кино только по причине беспокойства за свою жизнь и здоровье.

Меры против людей с расшатанной психикой были приняты разные — где-то просто запретили проход в кинозал разукрашенным под Джокера зрителям, а где-то были полицейские с автоматами и служебными собаками.

Вторым скандалом фильма стало использование в кульминационной сцене фильма музыки осужденного за педофилию музыканта — Гэри Глиттера, который на данный момент сидит в тюрьме за попытку изнасилования 12-летней девочки, а также за детскую порнографию. Некоторые зрители отказались идти на фильм, чтобы уменьшить гонорар Глиттера за саундтрек.

В России «Джокер» стал лидером проката за эти выходные и уже к понедельнику собрал около 664 миллионов рублей.

Удар второй: Фильм «Хищные птицы»

Но закончим пока с уже вышедшим «Джокером» и немножко заглянем в будущее, продолжив тему клоуна-злодея другим фильмом — «Хищные птицы». По сути, это приквел «Отряда самоубийц». Главная роль в фильме отведена девушке Джокера — Харли Квинн (имя обыгрывает слово «арлекин»).

Так же как и в «Джокере», сценаристы попытались сделать упор на оправдание сумасшедшей злодейки. Однако драматическая и смысловая часть фильма явно хромает, поэтому картина наверняка наберет популярность только за счет красивой обертки и феминистической темы — главная герониня по сюжету ссорится с Джокером и собирает свою злодейскую банду, но исключительно из представительниц женского пола.

Стоит отметить, что «красивая обертка» Харли Квинн набирает популярность — всё чаще можно встретить девушек с хвостами, окрашенными в синий и красный цвета. Однако гримироваться под злых клоунов в повседневной жизни мало кто решается, разве что так делают на концертах представители специфических метал-групп (американские Slipknot и Мэрилин Мэнсон, польская Unsun, японский ARLEQUIN).

Как и у металлистов, образ злого клоуна активно вписан в киноиндустрию.Так, 6 сентября в прокат вышел ужастик «Оно-2» по роману Стивена Кинга. Главный герой, клоун-убийца Пеннивайз, прототипом которого был настоящий серийный маньяк Джон Уэйн Гейси, так же как и Джокер, стал неотъемлемой частью массовой культуры.

В романе Кинга за оболочкой клоуна скрывается не просто психопат. Пеннивайз — могучее и древнее создание, прибывшее из-за пределов нашей Вселенной. Почему же оно оказалось именно под маской комедианта, который должен нести в мир веселье и добро?

По словам Стивена Кинга, он выбрал именно клоуна, потому что клоуны больше всего нагоняют страха на детей: «Я спросил себя: „Что больше всего на свете пугает детей?“. И ответ был: „Клоуны“. Так я создал Клоуна Пеннивайза.»

Однако Кинг не был первым, кто стал отождествять клоунов и цирк с чем-то темным и пугающим.Так, великий шведский режиссер Ингмар Бергман в начале своего творческого пути создавал светлый образ комедиантов, а вот под конец жизни изобразил в образе клоуна смерть, а также превратил циркачей в жрецов темного культа богини-матери.

Действительно, под маской клоуна легко спрятать нечто совсем иное, ведь образ шута — это и образ трикстера, который может быть как добрым, так и злым, для него не писаны общепринятые законы и нормы.

Смеховая культура — дело очень тонкое и легко скатывающееся при желании «куда-то не туда», веселье может быть как светлым и добрым, так и темным, безумным. Как известно, те же карнавалы появились не абы откуда, а из сатурналий — достаточно жутких праздников.

На таких праздниках во главу угла ставилось переворачивание всего с ног на голову. Рабы становились господами, мужчины — женщинами, а зло — добром. Как мы видим, именно на подмене добра и зла и базируются вышеперечисленные фильмы.

По материалам сайта РВС

Дополнительные видеоматериалы по теме:

Новая концепция супергероев от Marvel и DC: чему научат ребёнка герои-отморозки?

Отзыв на фильм «Джокер» из группы ВК «Научи хорошему 2.0»

Тебе за тридцать, живешь с мамой, страдаешь от нереализованности и кучи психических расстройств, ничего не умеешь, перебиваешься разовыми заработками, у тебя нет друзей и тяжело общаться с людьми? И несмотря на это очень хочется славы и признания?

Ты или получивший 5 лет за твиты борец с режимом и блогер Синица, или главный герой нового фильма Джокер.

Главное – как можно больше себя жалеть, купить пистолет, а там судьба сделает тебя популярным, тебе повезет! И делать ничего не надо, все сложится само-собой. Ты станешь героем с кучей поклонников, а еще зловещим и страшным злодеем, ну и город заодно разрушишь. Тебя будут бояться те, кто еще вчера мог отвесить оплеуху в коридоре или смеялся над тобой во дворе. Кто был никем, тот станет всем! Революция ленивых и убогих.

Ставший известным на всю страну из-за собственной извращенности Синица – тот же современный Джокер образца 2019 года. Или метнувший урну в омоновца 48-летний Коваленко. Или расстрелявший школьников в Керчи Росляков. У нас весь мир в таких Джокерах, в США на прошлой неделе сразу несколько отметились.

Вот примерно таким мне и показался этот фильм. Хайпом на чувстве нереализованности и беспомощности тысяч и тысяч миллениалов и тех кто постарше. Которым нет нужды искать крышу над головой, и голодная смерть не грозит, но очень хочется всякого, а больше ничего нет. Но ты не будешь учиться, работать сутками, тебе надо купить пистолет, пристрелить троих в метро и еще одного на съемках, и тут же слава придет. Ну еще попутно надо страдать от жестокости этого мира, ведь это не ты мудак, это окружающий мир виноват.

Он отнюдь не глубокий этот фильм, как многие говорят, напротив, более чем поверхностный. Глубоким его сделала бы параллельная история парня, который учился и работал сутками, завел жену, детей, они начали работать над своим будущим уже вместе, а потом их ограбили и убили во время беспорядков, спровоцированных этим самым Джокером, чья никчемность особенно отчетливо выглядит на фоне нормальных людей.

Джокера надо было просто лечить. Как и Синицу.

А фильмы снимать про Магомеда Нурбагандова, Романа Филипова, Александра Прохоренко и других ребят, настоящих, реальных героев, которые вокруг нас.

Гоблин о «Джокере»: Это мерзость, которая приносит деньги

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/uYcDNQ3sO24/