Главная » Мировоззрение, Творчество

Чем отличается оценка влияния фильмов от выявления их скрытых смыслов?

14:46. 2 сентября 2020 11 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня в обществе существует два подхода к кинематографу: одни люди смотрят фильмы просто, чтобы развлечься. Другие люди понимают, что кино – это в первую очередь инструмент управления массами, и потому стараются не слишком погружаться в мир грёз и фантазий, а подходить к просмотру критически – то есть выявлять заложенные в произведение смыслы, анализировать их и оценивать. Это статья написана для второй категории кинозрителей, привыкших думать, а не просто «жевать попкорн» перед экраном.

С недавнего времени в Интернете, особенно в блогосфере, широкое распространение получила практика выявления скрытых смыслов в фильмах. Большинство статей и видеороликов на эту тему построены по следующему принципу:

  1. Автор обзора, опираясь на собственное мировоззрение, выделяет ряд ключевых персонажей или событий в фильме. Это могут быть как главные герои и эпизоды основной сюжетной линии, так и второстепенные лица и мелкие детали, малозаметные при просмотре.
  2. Выбранные автором ключевые объекты наделяются им своими характеристиками (связанными с сюжетом фильма или событиями реальной жизни) и расставляются в некую целостную систему понятий и смыслов, в рамках которой и анализируются события кино.
  3. На основании этого анализа делаются выводы о смыслах и идеях, заложенных в фильм. В зависимости от содержания выявленного посыла автором в явном или неявном виде даётся та или иная оценка произведению: хорошее, плохое, вредное, полезное, интересное, глупое, умное, актуальное и так далее.

Такие обзоры при профессиональном подходе к их созданию зачастую привлекают достаточно широкое внимание пользователей, так как они окружены ореолом некой «тайны», которую автор раскрывает в своём материале.

Чем отличается оценка влияния фильмов от выявления их скрытых смыслов?

В связи с этим возникает ряд вопросов: Действительно ли фильмы могут содержать скрытые смыслы и надо ли их выявлять? Служит ли выявление скрытого смысла аналогом оценки влияния фильма на общество? Насколько достоверна присутствующая в блогосфере аналитика по выявлению скрытых смыслов?

Главный критерий оценки фильма

Для того чтобы ответить на эти вопросы, давайте сначала задумаемся над тем, что является главным критерием при оценке фильма с позиции «хорошо/плохо». То есть, прежде чем начать хвалить или ругать просмотренное кино, что мы должны оценить – интересно ли было смотреть фильм? Вызвал ли он у нас яркие эмоции? Хорошо ли играли актёры? Есть ли в фильме хэппи-энд? Или что-то другое?

В действительности, для того, чтобы оценить фильм, ориентированный на массовую аудиторию, – надо проанализировать его содержание и сделать прогноз о последствиях его распространения в обществе – принесёт ли он больше вреда или пользы тем людям, которые его посмотрят. И в зависимости от результатов этого прогноза можно дать фильму ту или иную оценку с позиции «хорошо/плохо».

Например, если просмотр фильма миллионами зрителей поможет им выявить и решить ту или иную социальную проблему, стать лучше в интеллектуальном и нравственном плане, вдохновит  на созидательные поступки, саморазвитие, заботу об окружающих, поможет обществу в целом избежать какой-то катастрофы и так далее – то это кино мы в полном смысле можем назвать «хорошим».

Если же фильм в большей степени «учит дурному» – продвигает потребительство и эгоизм, формирует у зрителей депрессивные настроения, популяризирует различные отклонения, пороки, искажает исторические события и так далее, то такое кино следует оценить как «плохое», потому что его влияние на большинство зрителей и в целом на общество будет разрушительным.

При этом процесс прогнозирования результатов распространения фильма связан не только с оценкой его идейной начинки, но и формы, в которой она представлена. Потому что актуальные и полезные смыслы и модели поведения, поданные в «несъедобном виде», вызовут у зрителей только отторжение. Уместно и обратное утверждение – какой бы красивой ни была обёртка, если содержание деструктивно, то и фильм следует считать вредным, вне зависимости от того, сколько Оскаров ему вручили за музыкальное оформление или декорации.

Конечно, часто бывает так, что какие-то идеи фильма мы оцениваем как положительные, а какие-то – как отрицательные. В таких случаях нужно понять, что более значимо в аспекте влияния на общество. Многое в этом деле зависит от личности самого оценивающего, ведь не зря существует поговорка «что русскому хорошо – то немцу смерть» (хотя в современных реалиях «немца» уместно заменить на «либерала»).

Чем отличается оценка влияния фильмов от выявления их скрытых смыслов?

А теперь давайте разберёмся в том, как всё вышеперечисленное соотносится с темой скрытых смыслов.

Начнём с того, что многие современные фильмы отражают тот или иной политический, исторический или идеологический контекст – вспомнить хотя бы то, в каком виде Россию и русских обычно изображают в продукции Голливуда. Нередко можно встретить и так называемый «продакт-плейсмент» – то есть встроенную в сюжет рекламу товаров крупных брендов. В некотором роде это всё тоже можно назвать «скрытым смыслом», потому что выявить этот пласт информации могут далеко не все зрители.

Значима ли эта информация при определении влияния фильма на общество? В большинстве случаев да, поэтому человеку, высказывающему то или иное мнение о фильме, полезно знать о существовании всех этих аспектов и учитывать их в своих оценках.

Двигаемся дальше. Могут ли авторы фильмов – сценаристы или режиссёры – сознательно закладывать в свои произведения некие скрытые смыслы, которые будут понятны только людям, знающим определённую символику, либо готовым очень детально погрузиться в изучение произведения?

Так как форма иносказания всегда присутствовала во многих направлениях творчества, то логично предположить, что и в кинематографе она в той или иной мере представлена. При этом скрытые смыслы могут быть разными:

  1. Ориентированными на распознавание и понимание только узкой группой лиц «посвящённых» в некое тайное знание (пример выявления таких смыслов представлен здесь).
  2. Доступными достаточно широкому кругу случайных лиц, хорошо знающих какую-либо тему и потому способных распознать образные отсылки фильма к ней (например, так называемые «пасхалки» в мультиках компании Дисней).
  3. Доступными для считывания широкими слоями населения, но преимущественно не с уровня сознания, а с уровня подсознания – через восприятие архетипичных образов или информации культурологического характера.

Первые две категории «скрытых смыслов» в большинстве случаев закладываются авторами сознательно и воздействуют на ограниченные группы лиц. Третья категория в аспекте влияния на широкую аудиторию имеет больший потенциал воздействия, но может появиться в фильме как целенаправленно, так и незапланированно – в силу того, что творец не всегда осознанно выражает те или иные смыслы в своих произведениях, зачастую просто транслируя многое из того, что уже присутствует в культуре, но не осознаётся им. Это особенно актуально для коллективного творчества, в котором конечный продукт интегрирует в себя мысли и желания многих людей, обретая при этом свою уникальную форму и содержание.

Чем отличается оценка влияния фильмов от выявления их скрытых смыслов?

Теперь зададимся вопросом: Является ли процесс выявления и анализа скрытых смыслов равнозначным процессу оценки влияния фильма?

Нет, не является. Анализ скрытых смыслов – это лишь часть более широкого процесса оценки влияния произведения.

Во-первых, потому, что какими бы интересными и важными ни были выявленные скрытые смыслы, всегда значительную роль в аспекте влияния на общество играет воспитательная составляющая фильма и поощряемые сюжетом модели поведения. И делать выводы о влиянии фильма, не проанализировав эту сторону произведения, некорректно. Например, многие восторженно приняли картину «Джокер», увидев в ней социальный протест против «капиталистической системы». Но если оценить воспитательно-нравственную составляющую «Джокера» и ответить на вопрос «чему учит этот фильм», какой пример поведения он поощряет – всякий восторг быстро пропадает.

Во-вторых, выявление скрытых смыслов зачастую очень сильно зависит от мировоззрения человека, который проводит подобную аналитику – а потому носит в большей степени субъективный характер. Один человек распознает один скрытый смысл, другой – некий иной скрытый смысл. А большая часть общества либо вообще при просмотре ничего не заметит, либо подсознательно воспримет некую третью алгоритмику (конечно, возможны и исключения, когда автор сумел правильно распознать скрытую составляющую, сильно влияющую на зрителей – честь и хвала таким авторам).

По этой причине выявление скрытых смыслов при оценке фильмов стоит рассматривать в большей степени как один из дополнительных элементов оценки влияния произведения, и обращаться к этой теме стоит лишь тогда, когда есть уверенность, что выявленный скрытый смысл интерпретирован правильно и действительно имеет большое значение.

Также важно понимать, что степень влияния «скрытых смыслов» на общество может быть разной – от ничтожно маленькой (просто потому что эти смыслы при просмотре поймут или неосознанно усвоят единицы), и до очень большой – что бывает не часто и относится скорее к уникальным фильмам, ставшим культовыми – например, фантастика «Матрица».

Подводя итог, следует сказать, что скрытыми смыслами в сфере кинематографа не надо увлекаться. Надо знать об их существовании; интересоваться темой в той мере, насколько это полезно в вашей деятельности; делиться догадками о зашифрованных посланиях и скрытых смыслах, когда, на ваш взгляд, это принесёт пользу окружающим – но при этом надо всегда помнить, что оценка фильма должна опираться на целостный анализ произведения и выявление всех основных аспектов его влияния на отдельного зрителя и общество в целом.

Источник: КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/otsenka-vliyaniya-filmov/

Метки: аналитика, технологии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разговор с психологом о влиянии мультфильмов на детей
.... Всегда можно отличить красивый мультфильм. А вот что касается содержания фильма, то..., столкнулись с такой проблемой – критериев оценки «хорошести» мультфильмов (да и вообще... не могут ни на чем сосредоточиться – это влияние телевизора. Это понятно, потому...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...- дать мою, экспертную оценку этого фильма. После этого я уже ...и четко отличать Зло от Добра. На примере фильма "14+"...раздвигают силовым методом свою сферу влияния на планете, "под Солнцем... безопасность существенно усилились - чему уже несколько лет радуемся,...
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
... эмоции), оценочную (предопределяет оценки) и поведенческую (направляет поведение... знать к чему стремиться), знаками отличия и прочей ... и к фильмам. Большинство художественных фильмов советских лет... опасаться ее манипулятивного влияния (влияния на его мозг...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... обвинений, выдвинутых автором фильма, по совету нескольких национальных... Кристоф Вишеманн… Впрочем, чем отличается работа WADA, дисциплинарной комиссии...влияния или наличия конфликта интересов, которые могут подорвать независимую и объективную оценку...
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
...на фотографиях и в фильмах. Закончен первый этап работы...психическая сфера качественно мало чем отличается от взрослых. Поэтому существуют...ведет к смене оценок. Так возникают «плохие влияния». Нужно их... героев книг и фильмов и собственные действия человека...
Правительство Ельцина — министры выплаты дани
...чиновники также подвержены внешнему влиянию. Мало того, об... целей полезно посмотреть, чем отличается советская пропаганда, она ... Недавно по телевизору показали фильм, зона действия тоже понятна...это будет отдельно сделана оценка. Это серьёзная вещь, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)