Чем отличается оценка влияния фильмов от выявления их скрытых смыслов?

Сегодня в обществе существует два подхода к кинематографу: одни люди смотрят фильмы просто, чтобы развлечься. Другие люди понимают, что кино – это в первую очередь инструмент управления массами, и потому стараются не слишком погружаться в мир грёз и фантазий, а подходить к просмотру критически – то есть выявлять заложенные в произведение смыслы, анализировать их и оценивать. Это статья написана для второй категории кинозрителей, привыкших думать, а не просто «жевать попкорн» перед экраном.

С недавнего времени в Интернете, особенно в блогосфере, широкое распространение получила практика выявления скрытых смыслов в фильмах. Большинство статей и видеороликов на эту тему построены по следующему принципу:

Автор обзора, опираясь на собственное мировоззрение, выделяет ряд ключевых персонажей или событий в фильме. Это могут быть как главные герои и эпизоды основной сюжетной линии, так и второстепенные лица и мелкие детали, малозаметные при просмотре. Выбранные автором ключевые объекты наделяются им своими характеристиками (связанными с сюжетом фильма или событиями реальной жизни) и расставляются в некую целостную систему понятий и смыслов, в рамках которой и анализируются события кино. На основании этого анализа делаются выводы о смыслах и идеях, заложенных в фильм. В зависимости от содержания выявленного посыла автором в явном или неявном виде даётся та или иная оценка произведению: хорошее, плохое, вредное, полезное, интересное, глупое, умное, актуальное и так далее.

Такие обзоры при профессиональном подходе к их созданию зачастую привлекают достаточно широкое внимание пользователей, так как они окружены ореолом некой «тайны», которую автор раскрывает в своём материале.

В связи с этим возникает ряд вопросов: Действительно ли фильмы могут содержать скрытые смыслы и надо ли их выявлять? Служит ли выявление скрытого смысла аналогом оценки влияния фильма на общество? Насколько достоверна присутствующая в блогосфере аналитика по выявлению скрытых смыслов?

Главный критерий оценки фильма

Для того чтобы ответить на эти вопросы, давайте сначала задумаемся над тем, что является главным критерием при оценке фильма с позиции «хорошо/плохо». То есть, прежде чем начать хвалить или ругать просмотренное кино, что мы должны оценить – интересно ли было смотреть фильм? Вызвал ли он у нас яркие эмоции? Хорошо ли играли актёры? Есть ли в фильме хэппи-энд? Или что-то другое?

В действительности, для того, чтобы оценить фильм, ориентированный на массовую аудиторию, – надо проанализировать его содержание и сделать прогноз о последствиях его распространения в обществе – принесёт ли он больше вреда или пользы тем людям, которые его посмотрят. И в зависимости от результатов этого прогноза можно дать фильму ту или иную оценку с позиции «хорошо/плохо».

Например, если просмотр фильма миллионами зрителей поможет им выявить и решить ту или иную социальную проблему, стать лучше в интеллектуальном и нравственном плане, вдохновит на созидательные поступки, саморазвитие, заботу об окружающих, поможет обществу в целом избежать какой-то катастрофы и так далее – то это кино мы в полном смысле можем назвать «хорошим».

Если же фильм в большей степени «учит дурному» – продвигает потребительство и эгоизм, формирует у зрителей депрессивные настроения, популяризирует различные отклонения, пороки, искажает исторические события и так далее, то такое кино следует оценить как «плохое», потому что его влияние на большинство зрителей и в целом на общество будет разрушительным.

При этом процесс прогнозирования результатов распространения фильма связан не только с оценкой его идейной начинки, но и формы, в которой она представлена. Потому что актуальные и полезные смыслы и модели поведения, поданные в «несъедобном виде», вызовут у зрителей только отторжение. Уместно и обратное утверждение – какой бы красивой ни была обёртка, если содержание деструктивно, то и фильм следует считать вредным, вне зависимости от того, сколько Оскаров ему вручили за музыкальное оформление или декорации.

Конечно, часто бывает так, что какие-то идеи фильма мы оцениваем как положительные, а какие-то – как отрицательные. В таких случаях нужно понять, что более значимо в аспекте влияния на общество. Многое в этом деле зависит от личности самого оценивающего, ведь не зря существует поговорка «что русскому хорошо – то немцу смерть» (хотя в современных реалиях «немца» уместно заменить на «либерала»).

А теперь давайте разберёмся в том, как всё вышеперечисленное соотносится с темой скрытых смыслов.

Начнём с того, что многие современные фильмы отражают тот или иной политический, исторический или идеологический контекст – вспомнить хотя бы то, в каком виде Россию и русских обычно изображают в продукции Голливуда. Нередко можно встретить и так называемый «продакт-плейсмент» – то есть встроенную в сюжет рекламу товаров крупных брендов. В некотором роде это всё тоже можно назвать «скрытым смыслом», потому что выявить этот пласт информации могут далеко не все зрители.

Значима ли эта информация при определении влияния фильма на общество? В большинстве случаев да, поэтому человеку, высказывающему то или иное мнение о фильме, полезно знать о существовании всех этих аспектов и учитывать их в своих оценках.

Двигаемся дальше. Могут ли авторы фильмов – сценаристы или режиссёры – сознательно закладывать в свои произведения некие скрытые смыслы, которые будут понятны только людям, знающим определённую символику, либо готовым очень детально погрузиться в изучение произведения?

Так как форма иносказания всегда присутствовала во многих направлениях творчества, то логично предположить, что и в кинематографе она в той или иной мере представлена. При этом скрытые смыслы могут быть разными:

Ориентированными на распознавание и понимание только узкой группой лиц «посвящённых» в некое тайное знание (пример выявления таких смыслов представлен здесь). Доступными достаточно широкому кругу случайных лиц, хорошо знающих какую-либо тему и потому способных распознать образные отсылки фильма к ней (например, так называемые «пасхалки» в мультиках компании Дисней). Доступными для считывания широкими слоями населения, но преимущественно не с уровня сознания, а с уровня подсознания – через восприятие архетипичных образов или информации культурологического характера.

Первые две категории «скрытых смыслов» в большинстве случаев закладываются авторами сознательно и воздействуют на ограниченные группы лиц. Третья категория в аспекте влияния на широкую аудиторию имеет больший потенциал воздействия, но может появиться в фильме как целенаправленно, так и незапланированно – в силу того, что творец не всегда осознанно выражает те или иные смыслы в своих произведениях, зачастую просто транслируя многое из того, что уже присутствует в культуре, но не осознаётся им. Это особенно актуально для коллективного творчества, в котором конечный продукт интегрирует в себя мысли и желания многих людей, обретая при этом свою уникальную форму и содержание.

Теперь зададимся вопросом: Является ли процесс выявления и анализа скрытых смыслов равнозначным процессу оценки влияния фильма?

Нет, не является. Анализ скрытых смыслов – это лишь часть более широкого процесса оценки влияния произведения.

Во-первых, потому, что какими бы интересными и важными ни были выявленные скрытые смыслы, всегда значительную роль в аспекте влияния на общество играет воспитательная составляющая фильма и поощряемые сюжетом модели поведения. И делать выводы о влиянии фильма, не проанализировав эту сторону произведения, некорректно. Например, многие восторженно приняли картину «Джокер», увидев в ней социальный протест против «капиталистической системы». Но если оценить воспитательно-нравственную составляющую «Джокера» и ответить на вопрос «чему учит этот фильм», какой пример поведения он поощряет – всякий восторг быстро пропадает.

Во-вторых, выявление скрытых смыслов зачастую очень сильно зависит от мировоззрения человека, который проводит подобную аналитику – а потому носит в большей степени субъективный характер. Один человек распознает один скрытый смысл, другой – некий иной скрытый смысл. А большая часть общества либо вообще при просмотре ничего не заметит, либо подсознательно воспримет некую третью алгоритмику (конечно, возможны и исключения, когда автор сумел правильно распознать скрытую составляющую, сильно влияющую на зрителей – честь и хвала таким авторам).

По этой причине выявление скрытых смыслов при оценке фильмов стоит рассматривать в большей степени как один из дополнительных элементов оценки влияния произведения, и обращаться к этой теме стоит лишь тогда, когда есть уверенность, что выявленный скрытый смысл интерпретирован правильно и действительно имеет большое значение.

Также важно понимать, что степень влияния «скрытых смыслов» на общество может быть разной – от ничтожно маленькой (просто потому что эти смыслы при просмотре поймут или неосознанно усвоят единицы), и до очень большой – что бывает не часто и относится скорее к уникальным фильмам, ставшим культовыми – например, фантастика «Матрица».

Подводя итог, следует сказать, что скрытыми смыслами в сфере кинематографа не надо увлекаться. Надо знать об их существовании; интересоваться темой в той мере, насколько это полезно в вашей деятельности; делиться догадками о зашифрованных посланиях и скрытых смыслах, когда, на ваш взгляд, это принесёт пользу окружающим – но при этом надо всегда помнить, что оценка фильма должна опираться на целостный анализ произведения и выявление всех основных аспектов его влияния на отдельного зрителя и общество в целом.

Источник: КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/otsenka-vliyaniya-filmov/