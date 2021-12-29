Чему учит (коротко)

С воспитательной точки зрения фильм «Человек-паук: Нет пути домой» содержит противоречивый посыл: наряду с идеей избранности, культом индивидуализма и эстетизацией насилия, которые свойственны всем супергеройским историям, сюжет транслирует ценности дружбы, доверия, взаимопомощи, немстительности, ответственности.

Особый интерес вызывает поддержка фильмом новой научной парадигмы – концепции мультивселенности и теории струн.

Мнение (подробно)

Очередная история про Человека-паука менее чем за неделю стала лидером мирового кинопроката последних двух лет и заняла одно из первых мест в большинстве рейтингов. Отзывы официальных критиков и подавляющего большинства зрителей сугубо положительные. Чем же так зацепил фильм зрителей, и какие идеи и взгляды транслируют его авторы массовой аудитории?

Начну с описания базовых моментов, относящихся ко всей супергеройской тематике, развиваемой преимущественно западным кинематографом. Вопреки убеждению многих любителей кино и попкорна, что супергерои, спасающие мир, – явление сугубо положительное (с точки зрения ценностей и моделей поведения, транслируемых подросткам и молодёжи), в действительности ситуация не столь позитивная. Так как любой фильм этой тематики в рамках своего фонового посыла зрителю всегда несёт следующие отрицательные смыслы:

культ индивидуализма

идея избранности

халявные способности

принижение роли обычного человека

подмена настоящего героизма

эстетизация насилия

Конечно, эти аспекты влияния на аудиторию в той или иной мере сглаживаются конкретными сюжетами и не во всех фильмах раскрываются в полной мере. Однако «средняя температура по палате» среди супергеройских историй именно такая.

По своей сути образ супергероя – это олицетворение нравственной стороны западной концепции глобализации, которая как раз и строится на названных выше принципах. Именно поэтому самые дорогие фильмы в Голливуде – это истории про супергероев от студий Marvel и DC.

Многие сходу отвергнут названные выше тезисы, даже не удосужившись вникнуть в их логику или сопоставить весомость фактов, их подтверждающих или опровергающих. Их мозг зацепится за какой-то отдельный мелкий нюанс в стиле: «Бэтмен сам изобрёл свой суперкостюм, много тренировался, и поэтому он не халявщик», и постарается вычеркнуть прочитанное из памяти. Но ведь речь не о конкретном супергерое, а о совокупности всех подобных историй, генерируемых Голливудом. Да и с Бэтменом не всё гладко, так как он начинал не как простой смертный, а как миллиардер.

В целом подобная реакция неподготовленного человека вполне закономерна – пропаганда всегда делается так, чтобы не быть явной и очевидной для среднестатистического зрителя, задача которого – любоваться умопомрачительными спецэффектами и романтической историей в центре сюжета, а не оценивать совокупный посыл или рассуждать о влиянии кино на массы.

Теперь вернёмся к премьере «Человек-паук: Нет пути домой».

Дальше речь пойдёт о тех дополнительных смыслах и идеях, которые транслирует именно эта конкретная киноистория.

Прежде всего, с точки зрения воспитательно-нравственного посыла зрителю, картина показывает достаточно много примеров мужества, самоотверженности, взаимопомощи, совестливости, заботы о ближнем – что в некоторой степени нивелирует то, что было раскрыто в начале рецензии. Правда, наряду с этим, примеров глупого, неадекватного, неосторожного, неестественного поведения здесь тоже достаточно.

Но более интересно то, что фильм ненавязчиво продвигает научную парадигму «мультивселенной», которую также ещё называют теорией «метавселенной» или «множественности вселенных». Как сообщает Википедия, «существование Мультивселенной активно используется в теории струн и является предметом дискуссий среди физиков».

Пока физики спорят и обсуждают истинность данной теории, Голливуд уже во всю готовит массы к её подсознательному принятию. Покажем, как это сделано на примере этого фильма и вообще всех историй про Человека-паука.

Многих фанатов Марвел длительное время напрягало то, что студия регулярно выпускает похожие друг на друга кроссоверы о Человеке-пауке, сюжет которых в целом идентичен, но отличается некоторыми деталями – то суперзлодей новый, то друзья Человека-паука другие, то дизайн костюма разный. У зрителей возникал логический диссонанс – зачем раз за разом переснимать практически то же самое.

И вот, наконец, в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» это противоречие было снято. В этой картине авторы через сюжет, образы и события фильма разъясняют зрителю, что мир представляет собой мультивселенную с бесчисленным множеством похожих реальностей, существующих параллельно друг другу. По сюжету, из-за определённой магической ошибки Доктора Стренджа (ещё один персонаж вселенной Марвел) в мир Человека-паука начинают попадать суперзлодеи из параллельных вселенных, а вместе с ними и два других Человека-Паука, образы которых знакомых зрителю по предыдущим трилогиям.

Далее развивается масштабная магическо-технологическая битва, в ходе которой три Человека-паука сражаются плечом к плечу друг с другом, чтобы затем каждому вернуться в свой мир. На фоне ярких спецэффектов от главных героев периодически звучат откровения в стиле:

«Значит, теория струн, множественности вселенных и телепортации – это всё не просто теории? Да, так и есть, я знал это!» (на 86-ой минуте фильма)

Пока зритель следит за подвигами Питеров Паркеров, радуется их победам, слушает трогательные романтические речи, переживает гибель положительных персонажей, слушает мудрые слова об ответственности за дарованную силу, его на протяжении всего фильма мягко убеждают в истинности некой новой научной парадигмы. Убеждают не на уровне логики, аргументов и сознания, а через подсознание – просто сгружая туда определённую модель мироустройства, поданную как новую норму. А вместе с концепцией мультивселенности, прививают и научно-магическое мировоззрение, в котором высокие технологии прекрасно уживаются с заклинаниями и колдовством.

И речь ведь не только об отдельной истории про Человека-паука – на этом же принципе построена вся кинематографическая вселенная Marvel, в которой на данный момент вышло уже более 20 фильмов, самые известные из которых: «Мстители», «Железный человек», «Чёрная вдова», «Агенты Щ.И.Т.» и так далее. Каждый из этих сюжетов строится по похожему принципу мультивселенности – персонажи историй всё чаще пересекаются друг с другом, путешествуя между параллельными мирами. На подходе очередная киноистория с показательным названием: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Подобная системность и масштабность процесса (стоимость отдельных фильмов составляет сотни миллионов долларов) вполне логичны – ведь в вопросе внедрения некой новой научной парадигмы ставки очень высоки, а чтобы пропаганда работала, её основные тезисы и положения должны многократно повторяться, под разными соусами и декорациями, чем, по сути, и занимается Marvel.

Если кто-то считает, что наука максимально объективна, живёт своей естественной жизнью и невозможно управлять направленностью её развития, то задайтесь вопросом – «чем занимается Нобелевская премия?». Также как через Оскар поощряют определённые тенденции в кинематографе (например, несколько лет главную номинацию Оскара вручали фильмам с ЛГБТ-персонажами на первых ролях), аналогичным образом через Нобелевскую премию влияют на развитие науки.

Да и через финансовые инструменты это можно делать – на развитие одних научных теорий выделять сотни грантов, а другие вообще никак не спонсировать, пусть отдельные энтузиасты на своих домашних кухнях пробуют что-то химичить, а потом пытаются доказать строгим комиссиям объективность своих опытов и полученных результатов. А особо важные направления, как в случае с рассматриваемой здесь темой, можно информационно и образно накачивать средствами массовой культуры, готовя почву для принятия массами новых идей и взглядов. Тот же Фейсбук недавно превратился в «Мету».

При этом я не утверждаю, что «теория струн» или концепция «мета/мультивселенной» ошибочны или вредны, так как я не являюсь специалистом в данной теме. Речь в рецензии только о том, как средствами кинематографа продвигается новая научная парадигма и какие огромные медиаресурсы для этого задействованы. А о том, является ли внедряемая теория истинной или ложной и какие последствия влечёт её принятие в качестве доминирующей в научном мире, об этом надеюсь расскажут другие люди, глубоко разбирающиеся в теме.

Напоследок ещё несколько слов о том, почему новый фильм про «Человека-паука» так хорошо «зашёл» зрителям.

Недавно был на Северном деловом форуме «Ливадия» в Казани, и там в том числе выступал руководитель семейных центров «Мир навыка» и «Пространство» Кирилл Лебедев. Он рассказывал про психологический возраст человека. По его оценкам и по тем исследованиям, на которые он ссылался, средний психологический возраст большинства взрослых людей сегодня составляет 10-12 лет (то есть, многие люди остановились в своём развитии на уровне подростка). Если это действительно так, то данная статистика объясняет очень многое в жизни общества.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» по затрагиваемым подростковым темам, по стилю отношений главных героев, по уровню их развития и логике поведения, по стилистике подачи и всем другим факторам ориентирован как раз на эту аудиторию. Ей он интересен, близок и понятен.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

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Большинство людей считают, что современный кинематограф – это в первую очередь бизнес. И в рамках такого подхода, по их мнению, задача сценаристов, режиссёров, продюсеров и заказчиков фильмов сводится к тому, чтобы как можно лучше развлечь зрителей и получить хорошую прибыль. Но это большое заблуждение, которое искусственно поддерживается прессой и кинокритикой для того, чтобы кинематограф оставался удобным полем для манипуляций.