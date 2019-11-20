Поле битвы: Телеграм
22:04. 20 ноября 2019 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Поле битвы: Телеграм
Первая четверть XXI столетия стала началом века информационных технологий. Технический прогресс неминуемо повлёк за собой прогресс в области получения, обмена и доступа к информации. Виртуальный мир стал занимать всё больше времени в жизни каждого человека. Существовавшие много веков бумажные письма в конвертах превратились в цифровой код для электронных ящиков mail.ru. С появлением сотовой связи появились SMS-сообщения, а с появлением смартфонов переписка ушла в мессенджеры: ICQ, WhatsApp, Viber и т.п.
В июле 2014 года в свет вышел новый мессенджер «Telegram». Кроме удобного оформления, «Телеграмм» имеет множество других преимуществ перед своими конкурентами. Мессенджер отлично работает в условиях слабого сигнала связи Интернет, имеет самую сильную защиту данных, даёт возможность создавать и вести каналы и микроблоги, а также имеет набор ботов-помощников, количество которых растёт по мере фантазии и потребностей пользователей.
Учитывая преимущества, в «Телеграмм» перебрались все активные пользователи сети, деятельность либо интересы которых связаны с «информационкой». Мессенджер стал привлекать не количеством, а качеством аудитории. Последние полгода в «Телеграмме» появляется всё больше информационных поводов, на каналы распространения которых стали ссылаться крупнейшие официальные СМИ, в том числе и центральные телевизионные каналы России и Украины.
«Телеграмм» стал отдельным виртуальным миром с постоянным развитием и своими «правилами игры». К примеру, телеграмм-каналы, которые также выполняют функцию микроблогов, делятся на две основные категории: авторизированные – каналы, которые ведутся конкретными людьми, как правило известными, и анонимные – каналы, которые ведутся анонимно одним человеком или группой лиц. Если с ведением и развитием авторизированных каналов всё понятно, то развитие анонимных каналов заслуживает отдельного внимания.
Анонимные телеграмм-каналы создаются под конкретные задачи коммерческого или некоммерческого характера. Все выполняемые задачи анонимных каналов, как правило, являются незаконными, либо варьируют на грани между законом и его нарушением. Коммерческие каналы создаются для заработка денег на рекламе и продажи канала после его «раскрутки». С ними всё предельно ясно. Я бы хотел остановиться и постараться систематизировать категорию некоммерческих анонимных телеграмм-каналов.
«Новостные» – каналы выполняющие функцию СМИ. Эти каналы делятся по принципу территориальности: посёлок, город, страна, языковой сегмент, международный. Эти каналы стараются быть первоисточником информационных поводов (новостей). Каналы ориентированы в основном на фото и видео материалы, реже новости публикуются в виде текста. Чаще всего подобные каналы создаются для критики местных властей и правительства.
«Армия ботов» – каналы, которые наполняются абсолютно разным контентом для создания видимости жизнедеятельности и непредвзятости автора канала, но в заданное время публикуют однородную вредоносную информацию, направленную против конкретного объекта. Этот способ популярен в крупных социальных сетях, таких как ФБ, ВК, ОД и т.п.
«Каналы-разведчики» – каналы, предназначенные для сбора информации с информационного сегмента противника/конкурента. Эти каналы замаскированы как под дружественные, так и под враждебные по отношению к интересующему объекту. Все эти каналы имеют возможность обратной связи с читателем в виде бота или адреса анонимной электронной почты в описании каналы. Среди подписчиков/читателей канала часто находятся люди входящие в окружение объекта и желающие поделиться с администратором канала «сплетнями». Полученная информация накапливается и анализируется.
«Инсайдеры» – каналы публикующие информацию, к которой имеет доступ узкий круг лиц. Я бы разделил эту категорию на три подкласса в зависимости от способа получения данных: «профессиональные», «закулисные», «имитаторы».
«Профессиональные» – каналы предназначены для публикации информации, добытой в ходе проведения оперативных мероприятий путём хакерского взлома, или лицом, использующего должностное положение. Эта информация чаще всего публикуется в виде документов, видео, фото и скриншотов, реже в виде текста.
«Закулисные» – каналы предназначены для публикации информации, которая обговаривается политиками кулуарно. В основном эта информация подаётся в виде текста.
«Имитаторы» – каналы, которые публикуют неправдивые данные, выдавая их за правдивую информацию – инсайд. Чаще всего это поддельные документы, фейковые видео и фото, липовые слухи и т.п. Успех канала зависит от уровня исполнителя, который создаёт подделку.
Что нужно для того, чтобы в условиях мощной конкуренции создать качественный ресурс? Самым первым и важным шагом является поиск названия и концепции канала. Канал должен быть оригинальным и выделяться на фоне десятков других каналов этой темы. Нужно «осмотреться» и выбрать тему, популярную в период создания канала. Хорошим примером являются два молодых но уже очень популярных канала «Джокер» и «Джокер I». Каналы созданы менее месяца назад, но успели нашуметь в интернете и заработать тысячи подписчиков. Кроме интересного контента, эти каналы созданы в период, когда на весь мир прогремел одноимённый фильм, что добавило «хайпа». Кроме этого, вся публикуемая информация оформляется комментариями в стиле героя фильма «Джокер». У читателей создаётся ощущение, что канал ведёт тот самый безумец «Джокер». На фоне приевшегося однообразия в информационном поле, подобная оригинальность привлекает внимание публики.
Но самой большой проблемой анонимных каналов является быстрое и анонимное наполнение канала подписчиками. Профессиональные администраторы используют несколько способов наполнения канала подписчиками, при условии, что контент канала качественный. Самый эффективный способ выглядит следующим образом.
В течение первых двух недель канал наполняется качественным контентом, который соответствует концепции и задаче канала. Спустя этот период через специализированные и проверенные сайты покупается 1000 подписчиков/ботов для этого канала. После выбирается самый интересный пост, опубликованный на канале в течении этих первых двух недель, и ссылка на этот пост рассылается по крупнейшим тематическим телеграмм-каналам. Если контент интересен, то кто-то обязательно его опубликует. После этого начнут подписываться реальные пользователи «Телеграмма», которым будет интересен контент вашего канала.
Даниил Безсонов
https://asd.news/articles/voyna/pole-bitvy-telegramm/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5440744.html