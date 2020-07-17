Либерализм и конец Homo Sapiens

Почитали бы Гоббса, но они, мне кажется, уже разучились читать. Возвращение на Украину десятков граждан страны из охваченного эпидемией коронавируса Уханя стало настоящей эпопеей, прежде всего из-за неадекватной реакции местных жителей сразу в нескольких областях, где, по слухам, могли организовать карантин для прибывающих. В ход пошли ставшие привычными за последние годы горящие покрышки, протестующие перекрывают дороги и вступают в стычки с силовиками. Автобусы забрасывают камнями.

Темнота и жестокость следуют рука об руку . Эксперимент по установке либеральной демократии повсюду, хоть и с разной скоростью, но неотвратимо возвращает социумы в самые мрачные эпохи средневековья, в тьму, грязь и дикость нравов. Безумие украинства, например, открылось новой гранью: от ненависти к русским и человечеству в целом, украинствующие перешли к ненависти ко всем без исключения, включая и своих соседей, соплеменников. Что подтверждает правило: человек в рыночной экономике ненавидит каждого . И далёкого, и близкого, и другой расы, и сходного с ним, как близнец. Никакой общностью языка или шаровар не сплотить распадающееся на диких зверей бывшее общество. Экономика американского типа неумолимо делает всякого врагом всякого.



«В этой истории есть всё про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство. Короче, всё то о нас, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины, конкурсов патриотической песни и пляски и выкрашенных в желто-голубой заборчиков», — пишет политический эксперт Михаил Подоляк.

- Куда вы везёте их? Они, возможно, носители вируса. Они нам не нужны. Отправляйте их куда хотите. Можете даже обратно!

У многих свидомых началась форменная истерика, но некоторые из них перешли допустимые границы. Среди них оказалась так называемая волонтёрша «АТО» со смешной фамилией Лобок. Она в свое время помогала боевикам «АТО». Фамилия-то смешная, а вот то, что она предлагала, совсем не смешно.



На своей странице в социальной сети она написала, что надо было сбить самолет из Китая, как «Боинг» над Донбассом. Недалекая волонтерша даже не догадалась сначала, что тем самым она подтвердила факт непосредственной причастности Украины к трагедии, случившейся в 2014 году. «Следующим шагом будет сожжение ведьм», — иронизирует политолог Виталий Кулик.

Иронию отставим. Дело не в украинцах. Это история про всех, и про нас тоже. «Борьба с тоталитаризмом всех видов» – обернулась, да и не могла не обернуться борьбой и с тоталитаризмом моральных норм.

Они же единые для всех! Обязательные! А если у каждого своё мнение? Если каждое животное так хочет жить, что готово не только обокрасть, но и сжечь за подозрение в вирусе соседа?

Безусловно, человеческое общество не может избавиться от всего обяазательно-всеобщего. Оно просто перестанет быть обществом. Что уже и произошло на Украине, но не в ней же дело!

Смотрите глубже, смотрите в экономику!

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Это закон:

- Нельзя гарантировать чистоту сделки без участия третьей силы, равноудалёной от обеих сторон сделки.

Если вы осуществляете какой-то обмен, не важно какой, в людном месте, в присутствии полицейского – то обе стороны обмена имеют возможность поднять шум, если какая-то будет обижена.

Но если вы встретились для обмена в глухом лесу, один на один, с глазу на глаз, то шум поднимать бессмысленно.

Если устранить госконтроль за поведением людей, то максимальное насилие одного человека над другим станет и максимальной свободой для него[1]. Свобода реализуется в форме террора сильных над слабыми, которому – в связи с удалением государства – просто некому будет помешать.

Двусторонний контракт – это всегда сомнительная добровольность его для одной из сторон. Именно потому, что контракт двусторонний, а третья сторона не вмешивалась, согласие одной из сторон может быть вышиблено террором, шантажом, обманом и т.п.

И не только может, но в большинстве случаев и бывает.

Экономические системы бывают двух основных типов: самодостаточные и вампирические. Первые могут, в принципе, жить, закрывшись (если нужно) – вторые сидят на подсосе, и с прекращением ввоза благ попросту погибнут.

Системы самодостаточного типа:

- Собственное производство с опорой на собственные ресурсы.

- Горизонтальный и эквивалентный (равноправный) обмен.

Система типа «вампир»:

- Подтип «викинг»

Прямой террор, изъятие благ силой.

- Подтип «маг»

- Латентные разновидности террора, системы шантажа, фиктивной добровольности (согласия обобранных), а так же широкого спектра оглушающих психотропных

воздействий. Это связано не только с конфискационной политикой грабежа, но и технологиями изменения сознания, патологических трансформаций психики пострадавших.

В обоих случаях система типа «вампир» несамодостаточна, она зависима от подпитки извне, она экономически паразитирует на донорах.

Она отбирает жизненные блага в неограниченных количествах и ничего достойного не предоставляет взамен.

Системы типа «вампир» плодят в изобилии два типа людей: мстителей, одержимых мщением и сумасшедших, одержимых чем угодно.

Уровень жестокости, ставки в игре на истребление людьми друг друга обречены подниматься в обоих случаях.

В классическом подтипе «викинг» – это жестокость угнетённых к угнетателей, партизан к оккупантам и т.п. Человек, которому не изменили сознания, не может просто так смириться с тем, что его так грубо «кинули», он мстит, и марксисты полагали, что эта месть неизбежна.

Потому что в XIX веке они ещё не были известны технологии подмены сознания, психотропного оглушения, превращающие людей в сумасшедших. А сумасшедшие не могут сформулировать ни фабулу своей обделённости, ни ясную идею мести.

Зато сумасшедшие могут, и всегда формируют хаос. Что, кстати, блестяще показано в фильме «Джокер», пронизанном не столько влияниями комиксов про Джокера, сколько влиянием наследия Достоевского.



Психопат осуществляет хаотический террор против кого попало, не понимая ни источников своей боли, ни лекарства для неё. Он просто в слепом безумии крушит всё вокруг, и тем притягивает других людей с оглушённым сознанием, лишённым аппарата логического анализа в головах.

В этом смысле подтип «Маг» (либерализм) опаснее подтипа «Викинг» (гитлеризм).

Ограбленные, но сохранившие здравый ум, объединяются против грабителей, о чём и говорили марксисты, не рассматривая (естественно) сумасшедших. Поведение сумасшедших, тем более когда они собраны компактно огромными массами, никто не предскажет, это невозможно, будь ты марксистом или не марксистом.

Единственное, что можно с уверенностью сказать о сумасшедших – то, что их всё многообразие их поведения контрпродуктивно и для них самих, и для окружающих, и для человечества в целом. Если бы это было не так, то они не были бы сумасшедшими.

Потому что у здравого ума разные пути, и все они объединены одним признаком: конструктивностью по итогам. Математик может показаться сумасшедшим филологу, и наоборот, но объединяет всё ЗДРАВОЕ конструктивный итог.

Но вот когда поведение контрпродуктивно, а человек этого не понимает, и не в состоянии понять ни в какой перспективе – мы имеем дело уже не с увлечённым чудаком с его пусть парадоксальными, но в итоге полезными действиями, а с психопатом.

Для чего Америка громоздила либерализм, противопоставленный ею как «нечто светлое» разным видам «тоталитаризма», куда Америка записала всех и всё, кроме «себя, любимой»? Для оглушения сознания донора вампиром, заживо жрущим донора.

Потому корни у «западнизма» экономические, а ветви и побеги его – уходят в мир психиатрии, в психическую сферу.

Есть изначальная задача: нажиться, ограбив «лоха».

Это, конечно, можно сделать по старинке: приставив ему револьвер к затылку в тёмной подворотне.

Но если это делать по старинке, как Гитлер, то ограбленный, понимая, что ограблен, станет потом писать заявления, собирать друзей, искать обидчика. А если его убить на месте – то включатся родственники, приятели убитого, просто противники разбоя, не желающие, чтобы в их городе процветал разбой. Словом, у грабежа будет долгая и неприятная для грабителя отрыжка. И чаще всего, как предвещал «ворам в законе» Маркс, и как доказал Адольф в 1945-м, смертельная для него.

Но понимание печальных последствий хищения денег – не отменяет любви к деньгам, стремления к ним. Чтобы грабёж не привёл ни к 1917, ни к 1945 году – грабителям нужно отойти от «методов ротмистра Трещенкова»[2]. Не оставлять следов.

Как можно не оставить следов грабежа?! Если ты забрал вещь, неважно какую, любую – то ведь её отсутствие вопиёт сам за себя! Если из квартиры вынесли телевизор и холодильник, если из шкатулки выгребли семейные деньги и драгоценности – КАК ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИШЬ?!

Оказывается, есть способ! И называется он «психотропное оглушение сознания». Если человеку начисто отшибить память, то как он вспомнит, где у него РАНЬШЕ телевизор стоял, а где холодильник? Он будет думать, что у него их НИКОГДА не было…

1917 год начал, а 1945 завершил процесс перехода мировой мафии от системы «викинг» к системе «маг». Гоп-стоп налётчики трансформировались в ярмарочных колдунов. Они сменили револьвер на стеклянные шары и гипнотизирующие маятники. Они стали активно практиковать введение в транс, технологии сведения с ума и деградации сознания, алкогольно-наркотическое опьянение, растление и содомизацию.

Может быть, мировая мафия и сама не восторге от того жидкостного дерьма, в которое превратились мозги масс под воздействием психотропной химии и зомбирующих внушений СМИ, от транс-гипнотических алгоритмов, формирующих сумеречный тип сознания[3] в самом широком распространении.

Но выхода-то у неё другого нет! Повредить сознание человечества – единственный шанс вампирической системы на самосохранение. А её Голем[4] – как и всякое живое существо – обладает мощным инстинктом самосохранения.

[1] Например, цены, оплата труда и условия труда. Или они устанавливаются государством исходя из общенациональных задач. Или же максимально выгодная для одного человека цена, оплата труда, условия – максимально невыгодны другому человеку. Понятно, что любой продавец заинтересован продать своё как можно дороже (чем дороже, тем лучше для него), а чужое взять как можно дешевле (из чего и вырастают все ужасы колониализма, периферийного капитализма и т.п.). [2] Ротмистр Трещенков – находясь в коррупционном сговоре с владельцами «Lena Goldfields» Гинцбургом, Мейером, Шамнаньером, Веком, Слиозбергом, Грауманом, Фридляндскиим, Эбенау, Липиным, Юнкером, Гувелякеном (замечательно-«русские» фамилии хозяев «России, которую мы потеряли») по их заказу за взятку силами государственных силовых структур расстрелял сотни рабочих ленских золотых приисков в 1912 году. Что само по себе является великолепной иллюстрацией «Православия, Самодержавия, Народности» правления последних Романовых… [3] Сумеречное расстройство сознания — синдром помрачения, возникающий внезапно и проявляющийся глубокой дезориентировкой в окружающем пространстве с сохранностью привычных автоматизированных действий. Сопровождается речедвигательным возбуждением или внешне упорядоченным поведением, аффектом страха, тоски, злобы, острым образным бредом и внезапным наплывом галлюцинаций.



Просто классические примеры – «перестройка» и украинские майданы! Галлюцинации обычно устрашающего содержания. Возникающие при этом бредовые идеи (преследования и величия) определяют поведение больного. Весьма часты агрессивные разрушительные действия, направленные как на людей (в том числе близких родственников), так и на неодушевлённые предметы (улично-бытовой вандализм). Характерно полное забывание периода помрачённого сознания (тотальная амнезия) у излеченных больных. [4] Среднестатистическая и упрощённая коллективная личность какой-либо группы, выражающая самые типовые и общие желания, устремления, мотивы всех членов этой группы.

В.Л. Авагян





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