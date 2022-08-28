Дорогой землепроходцев. Цикл “Москва – Владивосток” (1976)
Дорогой землепроходцев. Цикл “Москва – Владивосток”
Об истории Хабаровского края и его развитии в 1970-е годы.
#ДокументальныйФильм #МоскваВладивосток
ТО Экран 1976
Автор сценария – П. Демидов
Режиссер – Михаил Кожин
Режиссер – Владимир Осьминин
Режиссер – Александр Садковой
Оператор – Валерий Малышев
Оператор – Алексей Николаев
#ДорогойЗемлепроходцев #ХабаровскийКрай
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169