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Дорогой землепроходцев. Цикл “Москва – Владивосток” (1976)

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Дорогой землепроходцев. Цикл “Москва – Владивосток”
Об истории Хабаровского края и его развитии в 1970-е годы.

#ДокументальныйФильм #МоскваВладивосток
ТО Экран 1976
Автор сценария – П. Демидов
Режиссер – Михаил Кожин
Режиссер – Владимир Осьминин
Режиссер – Александр Садковой
Оператор – Валерий Малышев
Оператор – Алексей Николаев

#ДорогойЗемлепроходцев #ХабаровскийКрай

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3B-zSEA9JVA
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