Русские традиционные казачьи методики нравственно-патриотического воспитания

Посмотрим-ка, — в России в целом, и на Урале, — в частности, возможно, кое-что уже сделано! Сделано, несмотря на цепь социальных катаклизмов, финансовых кризисов и «морального упадка». И, чтобы реально оценить достигнутое, оценим-ка непредвзято саму ситуацию в обществе. Не только в самой России, но и в мире в целом. Потому как именно Россия от мира неотрывна. Более того, именно здесь, как в капле воды отражены беды всего человечества за последние пять-шесть веков.

Но не пора ли перестать произносить данные слова как заклинание, и попытаться определить то самое простое и земное дело, через которое мечты Ивана Александровича и осуществятся? Впрочем, может, уже воплощаются?

В эпиграфе, — известные всем слова И.А. Ильина. Он верил: «…По-прежнему Россия; но не прежняя, рухнувшая, а новая, обновленная, для которой опасности не будут опасны и катастрофы будут не страшны… И вот наше положительное задание — обновить в себе дух, утвердить свою русскость на новых, национально-исторически древних, но по содержанию и по творческому заряду обновленных основах…»



Так с чего же начать? Вначале попытаемся разобраться с первопричинами этих самых экономических, политических и даже глобальных экологических кризисов. Явились же они печальным итогом бурного развития человечества в последние 300 лет по т.н. технократическому пути.



А зародились кризисы (на взгляд автора) вначале в сфере социальной, вместе с формированием революционной ситуации в Европе и мире, приведшей к буржуазным революциям в Англии и во Франции. И финальным аккордом в этом процессе был год 1917-й в России.

В чем общность этих, разнесенных почти на полтора столетия, процессов? А в том, что впервые в истории человечества некая общность людей, вступив в конфликт с окружающей средой, не стала результате изменять себя, несовершенную (по христианским-то традициям), но попыталась изменить «под себя» окружающий мир, то есть, — социум!



И преуспела! А затем, по прецеденту, покатился вал революций во всех сферах. Апофеоз: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача» (!?). А ведь по этому лозунгу мы, старшее поколение, учились в школе в 1950−60-х годах.

Но… По закону равновесия не произошло ли перед революциями некоего, также глобального, геополитического события, но на этот раз положительного, призванного компенсировать упоминаемый несветлый процесс?

Зачем шли русские землепроходцы в Сибирь в XVI—XVII вв.



Рассмотрим одну из геополитических «необъяснимостей» XVI—XVII вв. — движение русского этноса на северо-восток Азии и далее в Америку. «…Самая глубокая „загадка“ заключается в следующем: почему и ради чего <….>, русский народ, и без того донельзя разреженный на громадной, необжитой еще Восточно-Европейской равнине, <….> усилиями отнюдь не государства, а исключительно частных людей, занял пространство, в три раза превышающее территорию его Родины…» (Д.Андреев).

Часто эту экспансию сравнивают с движением колонистов-европейцев в Северной Америке. Но там, как известно, были серьезные военные столкновения с коренным населением. Освоение же Сибири (после походов Ермака) шло исключительно мирно. И в то же время, — ни необходимостью хозяйственно-бытовой миграции, ни государственной экспансией, ни даже миссионерской деятельностью распространителей христианства это движение не объяснить [16].



Так какие же, воистину, мистические силы и с какой целью питали это движение? Просто заполнить пустоту, пространство между цивилизациями? Но почему тогда не китайский, более многочисленный и ближе находящийся этнос? Так, может быть, всё это были деяния с прицелом на отдаленное будущее?

Сегодня население Земли стоит перед глобальной проблемой выживания всего человечества как биологического вида в целом. Формируется концепция новой науки — выживаемости в т.н. «экстремальных» условиях окружающей среды. И от успехов этой будущей науки зависит в целом жизнь на Земле! [7,14].



И не случайно сейчас мы обращаем свой взор именно к северным этносам. Задумаемся, — вся их многовековая история прошла в условиях для нас, европейцев, сверхэкстремальных. Они владеют уникальной психологией культурно-экологического выживания. Когда человек не преодолевает экстремальные условия, не ломает ради преодоления ситуации себя и окружающий мир, а ищет и находит свое в нем место, определяет единственно верный стиль поведения и приводит свой образ жизни в соответствие с окружающей средой. «Выживание» превращается в согласие со средой обитания.

«Цивилизованная» Европа в настоящее время пытается отгородиться от «агрессивной» среды путем использования исключительно академического знания и материальных ресурсов! На Севере же традиционный образ жизни приведен в соответствие с резервами территории. Поэтому рискнем предположить, что северные этносы в свое время пережили этап «всеобщего удовлетворения потребностей» и давно уже определили свой путь к истинно экологическому мышлению.



Выдвигаем гипотезу: предполагая, в какой экологический тупик зайдет человечество в конце ХХ века, само Провидение еще 300 лет назад определило русскому этносу задачу, — взять под свою опеку северную кладезь экологического мышления (духовное богатство, накопленное тысячелетиями), бережно сохранить, аккумулировать в себе и по прошествии времени сделать своим достоянием, а также достоянием всего человечества!

Однако, смирившись с реалиями дня сегодняшнего, следует признать, — русскому этносу еще много предстоит поработать над самим собой, прежде чем получить право на знание тысячелетий. Не допускаем мысли, что культура одного этноса откроется перед пришельцем, не овладевшим культурой собственной! Либо ее, культуру, потерявшим! В противном случае надо ждать повторения уже известной печальной (на этот раз британской) легенды о «вересковом меде» [16].

А чем же Россия «от других» отличается?



Вспомним: в 80-х годах ХХ века считалось, что Россия ближе к Европе, чем к Востоку. Ныне, на волне разочарования в «европейском» пути, предлагают рассмотреть опыт Китая. Но, это исходя из принципиальной оценки мироустройства как двуполярного. Таково ли оно на самом деле?



Для Запада Россия представляется восточной цивилизацией. Восток же ее считает страной западной. Так называемые «евразийцы» представляют ее «прослойкой между двумя мирами». Но ни одна из трех точек зрения не отражает проблему во всей ее полноте. Россия, — это Север.



К примеру: западный (или натуралистический) подход предполагает в качестве гарантии личной безопасности силу и снаряжение. Восточный (или созерцательный), — отстраненность и мудрость. Для России же (и ряда других стран) с ее многочисленными народами безопасность обеспечивается культурой (т.н. «деятельностная» модель).

Данные три подхода предполагают наличие трех взаимоисключающих методик обучения населения. Наша особенность заключается в том, что в отличие от других «развитых» стран (где до 90−95% граждан принадлежит к одному психотипу и выбор «ведущей» системы жизнеогранизации предопределен), в России все три психотипа наличествуют в сопоставимых пропорциях.



Поэтому, развивая свою уникальную «деятельностную», «северную» методику (базирующуюся на опыте коренных северных народов, а также русской дохристианской традиции, православной и исламской культурах), Россия должна формировать принципы коммуникативности между как минимум тремя взаимоисключающими точками зрения [7].



Отсюда, — вывод, приводящий в «смущение» диалектиков, — в России число взаимоисключающих предложений в каждом предмете дискуссии должно быть, — не менее трёх! Согласие между участниками дискуссии достижимо на основе знания, родившегося «здесь и сейчас», то есть в результате совместного творческого поиска.

Представим гипотезу как минимум трёх причин «неработоспособности» общеизвестных методик в Российском обществе.

1. Принципиальная «северность» российского менталитета. Такие «необъяснимые» феномены, как «загадочная русская душа», «знаменитый русский характер» и «умом Россию не понять!», согласно В.О. Ключевскому и Н.О. Лосскому, сформированы так называемой «зоной рискованного земледелия», которая и наложила особую специфику на человеческие взаимоотношения.

2. Многоосновность российского сообщества. Опираясь на работы Н. Я. Данилевского [12], можно сделать парадоксальный, на первый взгляд, вывод: в России любой Закон (либо Правительственное постановление), будучи принятым, отвечает интересам, в лучшем случае, одной восьмой (?!) части населения и поэтому работать не может по определению (в одноосновных же странах Законом, как правило, бывают довольны не менее 75−80% граждан).

3. Диалектическая картина мира применительно к России трансформируется в триединую. Очевидный для всего человечества «диалог» в России превращается в «триалог», а к процедуре принятия решения необходимо приступать не ранее, чем будут найдены не менее трех вариантов выбора. В таковой картине мира для большинства глобальных вопросов, традиционно считающихся «вечными», гарантированно находятся, как минимум, варианты ответов [7].

Итак, пользуясь «геополитическими» понятиями «Запад — Восток», для понимания российской ситуации необходимо ввести дополнительное понятие «Север». В России менталитет населения триедин. И именно Россия имеет уникальный шанс предоставить всему миру многотысячелетний опыт взаимодействия (!) взаимоисключающих (!!) культур.



Информация уже перестает быть «главным товаром», на первый план выходят методики добычи получения этой самой информации. Что в обстановке формирования «открытого мира» и связанного с ним «информационного взрыва» может явиться главным «духовным товаром» XXI века [13].

Кто-то, конечно, возразит, — да Россия сама ныне «на ладан дышит». Однако зададимся вопросом, — а не было ли в истории России аналогичных ситуаций? И не выводили ли наши предки неоднократно Россию из подобных проблем? И, главное, — какими средствами и приёмами?

Казачьи традиции [1]

Ныне далеко не случайно на самом высоком уровне заявлено о необходимости обращения к традиционной истории и культуре, к воспитанию патриотизма. Причем, не обязательно военного (достаточно ограниченного по своим возможностям, особенно касательно специфической работы с девушками), но и еще более востребованного ныне — мирного. И не хорошо известного в Европе «гражданско-патриотического», а наиболее органичного для многонациональной России — нравственно-патриотического!





Но вот что взять за основу воспитательных молодежных программ?

В качестве прототипа автор предлагает рассмотреть принципы как формирования, так и функционирования казачьих общин [1]. Как известно, казаки, как отдельное общественное сословие в Российском государстве, охраняя дальние рубежи державы, обладали достаточно высокой степенью самоуправления. И даже пользовались льготами при налогообложении.



Взамен они поставляли в Армию не простые отряды новобранцев, но подготовленные, обученные и снаряженные подразделения. Способные при необходимости выполнять ответственные боевые задания буквально «на следующий день» после объявления мобилизации. В мирное же время казачьи общины не требовали от государства практически никаких внешних ресурсов, кроме государственных гарантий на возможность мирно обрабатывать землю. И именно эта «тройственная» роль казака в обществе: хозяин-воин-землепашец, — и определяла некое особое состояние его души как в мирное, так и в военное время.

Действительно, представим состояние казака-пахаря, который трудится на земле. Помимо природных экстремальных факторов на нем был еще груз постоянной готовности «выступить в поход». Поэтому под угрозой вероятности оставить хозяйство на жену и детей, он вынужден был успевать производить ежедневный «задел» на будущее и работать, как минимум, «быстро и качественно».

В то же время, будучи призван для ведения боевых действий, он ни при каких обстоятельствах не мог на фронте долго задерживаться, даже если наличествовало достаточно высокое денежное жалование.



Постоянный груз ответственности за семью, оставленную без главного работника, заставлял казака стремиться к быстрейшему завершению кампании, т. е. к необходимости воевать «быстро и качественно» (!!!). Вывод, — такие неотъемлемые качества воина как честь, достоинство, высочайший профессионализм и постоянная боевая готовность обуславливались соответствующим тщательно «отрегулированным» культурно- хозяйственно -бытовым укладом.



К примеру, — юноши и девушки знакомились друг с другом для естественной цели, — создания в будущем семьи. Однако это ни в коем разе не означало отказ от «мирских» радостей.



Более того, именно православная культура в числе прочего предполагает все радости общения мужчины и женщины, основанные (и это принципиально) на традиции таинства и целомудрия [17]. (Не могу не отметить с печалью, что ныне это «поле взаимодействия» (по принципу «свято место пусто не бывает») занимают пресловутые ночные клубы с явно несветлыми порядками).

Далее, — молодые люди изначально простраивали свои взаимоотношения в преддверии расставания, связанного с возможным путешествием. В том числе, — и военном! Однако даже «погибнуть с честью на чужбине» (хотя и воспевалось в фольклоре), — на считалось показателем квалификации. Вернуться домой с честью и победой, к своему основному занятию — вот главное мастерство истинного воина. Потому в воспитательно-образовательном процессе на первом плане была подготовка к мирной жизни. А «боевые» приёмы изучались вторично, опять же с вариантом мирного применения [1].

Особо обратим внимание, — казачьи общины формировались на окраинах Державы, в отдалении от руководящего Центра, вблизи с враждебно настроенными народами. И из кого они, общины, создавались? Да из беглых, нередко даже полукриминальных «элементов"…. Но в соседстве с истинными старцами-подвижниками, да ещё и вместе с представителями иных национальностей и народностей и складывались особые, товарищеские отношения. А что их объединяло в кратчайшие сроки, — оригинальным не буду: православное мировоззрение. В лоне которого и для инославных находилось достойное место.

В качестве примера практического внедрения подобной методики в Екатеринбурге с 2003 года работает Учебный Центр по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций ООО «ТМО «ИТАЛЛ» (УЦЧПС) (Ген. директор, — Зятев И.А., руководитель Центра, — Чеурин Г. С., Руководитель Учебного центра русского боевого искусства (Поляков С.В.)



Созданию его предшествовала более чем 25-летняя творческая работа группы авторов, профессионально занимающихся изучением и практическим применением в условиях современности культурологического и практического опыта жизнеорганизации как коренных северных народов, так и иных многочисленных народов, населяющих территорию России и сопредельных с ней стран.

Один из реализованных проектов — молодежная учебно-оздоровительная экспедиция «Сибирский путь» [4].

Историческая справка



Рассмотрим ещё раз упоминаемое освоение Сибири. Знаменитый Ермак Тимофеевич, пошедши с нашего Урала, проложил тропу, исполняя волю Государеву, — усмирить Сибирское ханство. Заметим, — задачу он исполнил, но сам при этом, — погиб! И это был знак всему нашему народу, — в Сибирь с войной ходить нельзя! И все дальнейшее движение было мирным. По крайней мере в сравнении с походами других народов.

В 16−19 веках менее чем за 400 лет русские казаки-землепроходцы прошли более десяти тысяч километров по нехоженой тайге, практически без снаряжения, мирно присоединив к России Север, Сибирь, Дальний Восток и Русскую Америку. С такой скоростью в истории человечества не двигался ни один народ [20]. Как же, сугубо практически, шли они по нехоженым тропам, как перебирались через гигантские реки? Как собирались они в дорогу, как их встречали их из похода? Как находили они общий язык и между собою, и с путниками иными? Тем более, — с местными жителями.

А секрет их был в том, что в переходах этих, и особенно при встречах с иноземцами, безопасность обеспечивалась не силой и оружием (как это принято в Европе), не фундаментальным знанием (по «восточным» принципам), а культурой отношений с окружающим миром (по традиции северной).

Для чего мы идём в экспедицию?



Учебно-оздоровительная Экспедиция «Сибирский путь» для старших школьников и студентов постоянно действует на Урале уже шесть лет, А периодически экспедиции подобные проводятся уже с 1986 года. Цели и задачи наши: воссоздание русской традиционной культуры путешествий, демонстрация восстановительных возможностей уральской природной, ландшафтной, геомагнитной и культурной обстановки для познания нашей русской действительности, возвращения здоровья, — как физического, так и, что еще более важно, психологического.

За последние годы в наших только летних лагерях более пятисот юношей и девушек познакомились с уникальными учебно-оздоровительными программами.

Как «выживаем» в лесу и на воде…?



Руководитель экспедиции Чеурин Г. С., автор данной статьи, Почетный полярник, более двадцати лет занимающийся данной темой, представляет свою, сертифицированную, — «Экологическое выживание», с малоизвестными северными и древнероссийскими методиками.

Вначале воспитанники знакомятся с приемами выживания на природе без снаряжения (разведением костра из сырых дров сырыми же спичками, устройством укрытия без топора и пилы и многими другим хитростями). Владея этим, наши предки, — казаки-путешественники, довольствовались в походах снаряжением на уровне повседневной одежды и, как следствие, — ходили в лес круглогодично, в любую погоду! Причем они не «выживали, мужественно преодолевая нечеловеческие условия» (!?), а просто жили в ладу с природой, радуясь окружающему миру!

Затем обучаются особым приемам плавания в экстремальных ситуациях. Необходимо перед походом проверить человека на случай неожиданного падения в воду [21]. Занятия эти можно проводить как на реке или озере, так и в бассейне. Задания включают в себя плавание в тяжелой одежде и обуви, сохранение одежды сухой при переправе через глубокую реку (не имея, естественно, заранее подготовленного снаряжения). Причем, и это особенно важно, состязания идут в форме игры-представления, встречи юноши с девушкой и возможных при этом жизненных происшествий, на первый взгляд сложных, но в то же время — юмористических.

…Русское боевое искусство…! Только ли для боя?



Еще воспитанники наши в течение всего года знакомятся с русским боевым искусством. В путешествии, как известно, встреч много, — не всегда, к сожалению, дружественных! Инструктора из Клуба русского рукопашного боя знакомят нас с возможными ситуациями. Но, как известно, не дай Бог, «пролил кровь, — сорок лет сюда не ходи"(!). Как же наши предки решали эту проблему?

Оказывается, русская традиционная культура путешествий предполагает особый, творческий подход к общению с незнакомыми людьми и народами. Сергей Поляков, Заместитель руководителя экспедиции, Руководитель Клуба Русского Боевого Искусства, проводит с воспитанниками особые тренировки. Конечная цель здесь, — не в победе над врагом, а в обращении врага в друга! Тогда даже единоборства используются для развития творческих способностей. Напомним, именно такие качества и умение и демонстрировали русские путешественники при освоении Сибири.

Как наши предки учились понимать друг друга



Особая тема, — российская конфликтология. Все, наверное, знают, как сложно бывает договориться в группе, особенно в экстремальной ситуации! Причем в городе конфликт бывает еще более тяжелым, чем в лесу. И вот научиться понимать друг друга, учитывать все разнообразие мнений, — этим и славилась всегда русская культура. Причем приемы эти настолько просты, что нередко вызывают искреннее недоумение, — почему я раньше этим не пользовался?!

Одна из главных проблем в любом путешествии, — как из группы случайных людей за минимальное время сформировать общину?! В которой ведущее большинство способно при необходимости «видеть друг-друга даже в темноте»! Отметим: коллектив и русская община, — понятия принципиально различные!

Нередко в реальной экстремальной ситуации группа пытается найти совместное решение, а предложения звучат явно взаимоисключающие. И если коллектив предполагает предварительный отбор перед походом, то русская община включает в себя абсолютно всех, кто в данной ситуации оказался. И, соответственно, традиции «переговоров», триалистические, — принципиально иные.

И еще одна тема: особенности российского традиционного нравственного воспитания. Юноши и девушки в экспедиции знакомятся друг с другом. Увы, современная городская масс-культура задает не совсем верные примеры взаимоотношений. Впрочем, «за морями» они, может быть, и справедливы, но вот на нашей земле…(?) А какова эта культура была у наших предков. Насколько необходимо возрождение именно ее и почему? [5].

Вот почему в экспедиции «Сибирский путь» (как одни из самых важных) проводятся занятия по основам русской этнической культуры. Игры, танцы, хороводы, песни, — уже на третий-четвёртый день выявляют группы, «чувствующие» друг друга без слов. При сплаве как по реке, так и во время пешего перехода по тайге это, — обязательное условие. Вообще то, по русской казачьей традиции, воин-путешественник, если его правильно проводили из дома в дорогу, просто не имел права не возвратиться живым-здоровым, с честью и победой! [3].

Главное событие нескольких летних смен экспедиции — Купала, один из центральных древнерусских праздников. Организаторам удалось по крупицам собрать древние обряды, объяснить происхождение их и предназначение. И воспроизвести праздник в современности. Кстати, зимой мы играем также Масленицу, однако по программам авторским, эсклюзивным.

Заметим, — древнерусские праздники не имеют никаких противоречий с православием, если играются правильно.

Отношения с хозяевами леса



Отдельная тема, — взаимоотношение с обитателями леса. Казалось бы, естественен страх перед медведями, волками и даже клещами. Но, оказывается, «борьба» с ними совсем не соответствует нашим русским традициям! Знание их образа жизни, невмешательство и даже умение вести себя в лесу «как приличествует гостю в хорошем доме», — в итоге создают гораздо больше уверенности, нежели наличие оружия. Мы неоднократно убеждались в этом, особенно в северных наших экспедициях, где настоящие хозяева леса, как известно, — волки и медведи!

Однажды и на Чусовой нас ждало поистине светлое потрясение. Располагается лагерь наш на берегу, мы сами устанавливаем чум, палатки… А на третий день, всего в пяти метрах от центра лагеря обнаруживаем гадюку — сидит под деревом, никуда не собираясь уходить! Здесь, — ее жилище…

Официально для организаторов детских лагерей для подобных ситуаций есть два варианта действий, — убивать ядовитую змею, либо переносить лагерь на другое место. Нас не устраивали оба! Поэтому, как принято на Руси, нашли третий, — отгородили колышками и веревочкой ее территорию берега, с выходом к воде. Так и жили полтора месяца, мирно и без обид! Более того, мудрая змея нас всех хорошо «дисциплинировала».

А в ответ на это понимание получили еще один, совершенно неожиданный результат. Полевые мыши, когда-то полноправные хозяева лагеря, в прошлые годы регулярно портили нам продукты. К ним самим претензий быть не могло, это была их территория! В этом же сезоне мыши отсутствовали полностью. Змеюшка-хозяюшка «навела порядок».

Что делаем после путешествия



Завершаются наши обязательные занятия по «экологическому выживанию» беседой на тему «Восстановление после стресса». Если не заболел в походе, то это еще совсем не означает полного здоровья через два-три дня, после возвращения домой. Стрессы и их последствия (не только физиологические, но и психологические), — проблема для жизни не только походной! Именно наша традиционная русская культура и предлагает отработанные веками и даже тысячелетиями приемы. Знаменитая баня, а при ее отсутствии, — и кое-что иное…! И… будьте здоровы!

И когда все это совмещено с практическим обучением «навыкам выживания» в походных условиях, «приправлено» играми-песнями-хороводами, все и «встает на свои места». Развиваются творческие способности, они то и выручают в настоящих экстремальных ситуациях. Как на природе, так и в городе, среди людей! И, тем более, — наедине с собой…

Что делаем зимой?



С наступлением осени деятельность экспедиции не прекращается. Идет набор в экспедицию будущего сезона. Именно зимой-весной проводятся учебно-тренировочные семинары для будущих инструкторов (сертификат № 271 от 03.07.02).

Преподаватели, организаторы, руководители клубов и просто жители города могут обучиться на соответствующих сертифицированных курсах, получить удостоверения и работать в дальнейшем инструкторами в нашей экспедиции. А при желании, — реализовывать подобные программы со своими воспитанниками. За последние годы не только православные оцерковлённые миряне проходили данное обучение, но и рукоположенные Отцы, работающие с молодёжью [23].

Проходят эти занятия на загородной базе. Общее число получивших преподавательские удостоверения по состоянию на 10.03.09, — 816 человек. В 1996 год вариант курса использовался в качестве реабилитационно-восстановительного для участников боевых действий в Чечне.

Деятельность наша Уралом не ограничивается. Семинары проведены уже более чем в пятнадцати городах России. Особенно плодотворно сотрудничество с Республикой Марий-Эл. Кстати, — хранительницей традиций одновременно как дохристианских, так и современных православных.



Четыре семинара там проведено, приезжали они и на наши занятия на Урал. А Почитаева М.В., преподаватель Марийского государственного технического университета, даже сняла на наших занятиях авторский видеофильм «Разведение костра в сложных условиях». Где через простое, «бытовое» действо рождения огня, воспитанники получают существенную философско-мировоззренческую информацию. И особо ещё раз отмечу, — в полном соответствии с православными канонами.

Заключение



Мировое сообщество, разочарованное стремлением к «общечеловеческим ценностям» и глобальным «рыночным» отношениям, всё более и более присматривается к опыту России. Как альтернативному варианту преобразования межчеловеческих общественных отношений, возврату их к изначальному, «от сотворения мира», смыслу [19].

Европа уже готова у России учиться. Однако, образно говоря, придут «в наш магазин за «товаром», уже духовного содержания, а мы им вдруг скажем, — у самих ничего нет, всё растеряли, потерянного, — не нашли… Стыдно станет. За предков-казаков наших.

Деятельность УЦЧПС и учебно-оздоровительной молодёжной экспедиции «Сибирский путь», — и есть практическая попытка экстренного воссоздания традиционных методик нравственно-патриотического воспитания молодёжи.

Именно наш Урал, четыреста лет назад открывший путь в Сибирь, может ныне воссоздать уникальную походную культуру. И речь идет не только (и не столько) о передвижении физическом. Путешествие, как форма встречи с людьми, как проявления человека в этом мире, даже «поиска самого себя»! А уральские уникальные природные условия и позволяют создавать в нашем регионе учебно-оздоровительные центры всероссийского значения и возможностей.









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20.

Примечание:



[1] - Конечноё речь идёт не о пресловутых «ряженых», с жестяными крестами и медалями, заполонившими улицы российских городов в недалекое время. Мы обращаемся именно к корневой казачьей культуре и традициям.

Чеурин Геннадий Семенович,

руководитель молодежной учебно-оздоровительной

экспедиции «Сибирский путь»



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