Конец света 1687г..Обзор катастрофических изменений.. Камчатка, Байкал, Китай-Озеро, Каспий, Пирамиды Гизы и другое…

(предисловие) Этот пост частично является компиляцией уже ранее опубликованного материала – здесь дополненная, обновленная версия, где то 50Х50 нового к старому.Тут собраны версии мои и соратников, а главное то, что удалось с большой вероятностью установить дату КОНЦА СВЕТА 17го века.По мнению автора, дата события - 15 июля 1687г, как было указано в названии поста (в конце послу будет объяснение такой уверенности)

(часть1) КАК ОТКРЫВАЛИ КАМЧАТКУ ?

Тяжело и непросто..Карты региона, были без преувеличения “начертаны кровью” моряков, изследователей, участников экспедиций..В чиновничьих же делах, как всегда – бардак, мздоимство, корысть и предательство Родины..

“Карты, составленные в ходе Камчатских экспедиций, также берегли и скрывали от посторонних глаз. Например, в 1741 г. Академия наук попыталась издать карты первой экспедиции, но ей запретили сделать это. Описание же плавания “Святого архангела Гавриила” было изъято из фондов академии и хранилось в кабинете самой императрицы (авт. как это из ее кабинета карты были уворованы? оч.интересный момент – уж не замешана ли была САМА в этом….) Однако все эти меры оказались тщетными. Результаты обеих Камчатских экспедиций довольно быстро стали известны в европейских столицах.(авт.получился какой то суп с котом – опубликовать, чтобы карты увидели граждане страны, нельзя, а украсть, чтобы карты увидели наши “партнеры” – можно..)

Каким образом, по чьей вине произошла утечка секретной информации? Первые, на кого падает подозрение, – это иностранцы, служившие во флоте, в Академии наук и в коллегиях (министерствах) тогдашней России. Особенно преуспел в краже русских секретных карт Жозеф де Лилль – профессор Петербургской Академии наук.

Карты отправлялись за рубеж целыми ящиками, а тревожные сигналы, в частности со стороны профессора Бернулли, увы, слишком долго не доходили до ушей тех, кого это должно было касаться. Когда же мосье де Лилль решил сказать “адью” россиянам (а это случилось в 1774 г.), в Париже его ожидали 66 тыс. ф. (за “деликатные услуги” французской короне) и пожизненная двухтысячная рента (разумеется, все это плюс к русским накоплениям). Отличились в кражах русских секретов и отцы иезуиты. Именно их стараниями копия карты Первой Камчатской экспедиции была переправлена в Польшу, оттуда в Париж, где ее и издали.

Очевидно, у вас возник вопрос: куда смотрели власти, призванные охранять интересы России? Кое-какие меры они принимали. Так, например, господ офицеров и профессоров старались не посвящать в некоторые детали предприятия. Вся корреспонденция экспедиции поступала в сенатскую канцелярию, где ее в случае необходимости переводили на русский язык, а оригиналы направлялись в Академию наук. При этом всем участникам экспедиции запрещалось разглашать какую-либо информацию о предприятии.

И наконец, была предпринята попытка привлечь к ответственности шпионов. В частности, против Миллера и де Лилля возбуждалось дело по обвинению их в государственной измене. В ходе следствия ниточка потянулась к советнику академической канцелярии Шумахеру и… оборвалась. Скорее всего, у этих господ нашлись влиятельные заступники. Напомню, что Академия наук состояла в то время почти из одних иностранцев, среди которых личности вроде де Лилля не были исключением.

(Камчадалы. Ксилография из известной работы Роберта Сирса «Иллюстрированное описание Российской империи» – An Illustrated Description of the Russian Empire. Нью-Йорк, 1855)

С другой стороны, нельзя все сваливать на иностранцев. В среде российских чиновников, даже самых высокопоставленных, было немало лихоимцев, способных во имя личной корысти на предательство национальных интересов. К тому же служебные злоупотребления должностных лиц были обычным явлением, а отсюда вытекала самооправдательная формулировка: если можно светлейшему князю Меншикову – особе, приближенной к трону, или родовитому сановнику князю Гагарину, то мне и подавно можно.

Настроения эти усугублялись чехардой на троне, т. е. неустойчивостью политической власти, имевшей место после смерти Петра I.Своих специалистов не хватало, иностранцы же, за немногим исключением, больше пеклись о своем кармане. Да и русские власти вспоминали о благе России, лишь когда это отвечало их личной выгоде”.

(Отрывок из книги Михаила Чекурова “ЗАГАДОЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ”)

ПОЧЕМУ КАРТЫ?

Тут надо пояснить, что всё это произходило аккурат после катаклизмов потрясших старый мир, и уничтоживших его..Из обломков старого быстро подымался мир новый, более рациональный, холодный и разсчетливый, это были слуги и холопы, придворные, госаппаратчики, функционеры – те кто порасторопнее.Они захватывали власть, и им нужно было срочно сочинять себе родословные, чтобы как то оправдывать претензии на титул и трон..В основном это главная причина замалчивания настоящей истории и поныне – там, в ее анналах, хранятся тайны прошлого..

Ну а карты – зачем нужны были карты нашей территории французам и европейцам вообще? Дело в том что после окончательной гибели и так “на ладан дышащей” метрополии, начался делёж имущества, в том числе и территорий, которые официально никому не принадлежали.Их надо было застолбить – хотя бы “вбить колышки”, чтобы потом легитимно защищать это, как своё..(То же было и в отношении Аляски..)

А что там стало, после адского кошмара, искромсавшего очертания материка и островов, похоронивший города и целые страны – этого не знал никто (да и то что было ДО, мало кто знал) Потому такая активность изследователей – их снаряжали новые правители, открывать новые земли, описывать старые, “столбить” и утверждать на обретенной территории, своего отечества штандарт.

От того карты и представляли величайшую ценность.

КАК ЖИЛИ НА КАМЧАТКЕ?

Да просто, жили не тужили, как могли так и были..Посмотрите как разливалась вода – жилища подымали с запасом..Но это моя версия..Есть версия что подымали жилища от…комаров! Мол, комары не любят слишком высоко залетать – но по моему версия не убедительна, хотя..как знать..Впрочем сегодня мы не об этом..

(Фотографии из книги Комарова В.Л., 1912 г.)

Жилище камчадалов, ориг.рис.

(часть 2) КОНЕЦ СВЕТА 1687г

КОГДА КАМЧАТКА СТАЛА ПОЛУОСТРОВОМ?

Согласно нашей реконструкции, произошло это не далее как в конце 17го века, во время так называемого КОНЦА СВЕТА 1687г., изменившего мир до неузнаваемости – как географически, демографически, так и политически..

ДАВАЙТЕ ГЛЯНЕМ СТАРЫЕ КАРТЫ (15-16век) НА НИХ НИГДЕ НЕТ КАМЧАТКИ

ЗДЕСЬ Я ОТМЕТИЛ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ РЕГИОНА

(не стану утверждать что все происходило 100% как показано в реконструкции, но то что именно эти изменения произошли тогда – в том нет никаких сомнений)

Желтым обозначена затонувшая территория страны Монгол (читать об этом - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/post/391222< ![CDATA[]]> ) регион города Тартар (белым) буквально “провалившегося сквозь землю” (отсюда выражение – “ПРОВАЛИТЬСЯ В ТАРТАРАРЫ”)

РЕГИОН ТРЯСЛО “НЕПОДЕЦКИ” !!!

БАЙКАЛ

Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера учёные традиционно определяют в 25—35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным природным объектом, так как большинство озёр, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10—15 тысяч лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.

Однако существует также версия о молодости Байкала, выдвинутая доктором геолого-минералогических наук А. В. Татариновым в 2009 году, которая получила косвенные подтверждения во время второго этапа экспедиции «Миров» на Байкале.

В частности, деятельность грязевых вулканов на дне озера позволяет учёным предполагать, что совре менной береговой линии Байкала всего лишь 8 тысяч лет, а глубоководной части — 150 тысяч лет.(Вики)

Однако на карте середины 17го века Байкал имеет совсем другую форму, и это явно карта не восьмитысячелетней давности..Думаю что пассажи о том, что мол де картография была не на высоте, и прочая, исключены..Слишком явно различие форм озера, конкретно обозначенных – ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПУТАТЬ!!! Да и если сравнить с остальными событиями на старой карте – они вполне адекватны,общий уровень точности карты вполне себе достойный для своего времени..

Как видим, надпись – Киргизи Иррутски (иркутские киргизы) То есть, кто такие на самом деле киргизы, и что они делали на Байкале, и как они потом оказались в Средней Асии – вопросы, на которые СОВРЕменный ученый вряд ли даст нам ответ (приходится все додумывать самим) Возможно, иркутские киргизы, или то что от них осталось, мигрировали туда после событий Конца Света..

Обратите внимание на реконструкцию событий – Байкал имеет те же самые два острова, что и на старой карте, только озеро “вытянуло” в струнку – естественно острова деформировало вместе с остальными объектами..Поверхность материка вокруг озера имеет следы, соответствующие направлению движения, “растягивания” земной коры..

Так что восемь тысяч лет СОВРЕменной береговой линии подарены не в меру щедрыми на “МНОГАЯ ЛЕТА” лжеучеными.

КИТАЙ – ОЗЕРО

Не так давно удалось локализовать нахождение так же исчезнувшего во время Конца Света “неуловимого” Китай-Озера, сделал это наш соратник Алексей Заяц, дадим ему слово:

КАСПИЙ

Каспий имеет океаническое происхождение — его ложе сложено земной корой океанического типа. 13 млн лет назад (от, это по-нашему..главное – ПОБОЛЬШЕ !!) образовавшиеся Альпы отделили Сарматское море от Средиземного. 3,4 — 1,8 млн л. н. (плиоцен) существовало Акчагыльское море, отложения которого моря исследованы Н. И. Андрусовым. Первоначально образовалось на месте пересохшего Понтического моря, от которого осталось Балаханское озеро (на территории южного Каспия). Акчагыльское море эволюционирует в Апшеронское море, которое охватывает Каспий и заливает территории Туркмении и Нижнего Поволжья.

АРАЛ

Аральское море появилось, по данным абсолютного датирования с помощью радиоуглеродного метода , примерно 20—24 тыс. лет назад .В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте.По некоторым оценкам, ранее Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал.

Это информация из вики.Я специально дал инфу про Арал, ему дают 20 тыщ (опять многая лета) На самом деле все куда прозаичнее, и никакого радиоуглерода не нужно.

Ориентируемся на города Баку и Самарканд (слева направо) они выделены красной меткой

А вот карта 16го века (и таких карт полным полно) Где Арал….Ауу-у-у-у..Где Арал?! Нету..

Где Аральское море, образовавшееся 24 тыс.лет назад?

и тут “МНОГАЯ ЛЕТА” !!!

(читать подробнее про Каспий – http://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/k… )

На какие средства содержатся “моченые”, которые “втюхивают” нам откровенную дезинформацию ?

На наши с вами налоговые отчисления, уважаемые, вычитаемые из наших, и без того не соответствующих приложенным усилиям “зряплат”.Сидят у нас на шее, этакие “сказочники” с радиоуглеродными анализами (при нашем попустительстве)..В общем получается как в русской народной сказке - “битый небитого везет”

Выходит Арал образовался не более чем 325 лет назад, по обмелении Каспия (как его часть) просто вода осталась в особо глубокой впадине, котловины Каспийского озера - вот вам и Арал !

Вспомнился почему то пан Щаранский - “..Как из душа окатило. Стало вдруг совестливо и гадливо на душе. Доколе?”

КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Тоже подвергся деформации – его и порвало и частично оторвало..На некоторых картах (1593г. Ортелия, в частности) он вообще фигурирует как остров (на картинке справа, зеленым) Это можно списать на неточность европейцев при изследовании данного региона, или скорее полученной ими информации.

Вообще, карты в основном перерисовывались картографами всего мира с какой то наиболее удачной.Бралась основа, база, и выпускалась новая карта, со своими дополнениями, прорисовкой вновь полученных сведений..Здесь логичнее ориентироваться не на единичные экземпляры, а на информацию преобладающего большинства схожих меж собою карт данного периода времени.

Полуостров Корея был и раньше, но имел другую форму..Смайликом отмечена точка привязки.Так же отмечен Шанхай – Квинсай, самый крупный город мира того времени (да и нынешнего, читать об этом - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/post/397053< ![CDATA[]]> ) Обратите внимание – бухта сохранилась, но видоизменилась – движение земной коры вправо “раскрыло” узкий вход в бухту, он стал широким.

ЯПОНИЯ

КАК ИМЕННО “ПОРВАЛО” ОСТРОВ

Возьмем известнейшего ученого, японоведа, доктора исторических наук А.Н.Мещерякова: ” Формирование архипелага в привычном нам виде, относится приблизительно к 17–18 тысячелетию до нашей эры ..” (“История Древней Японии” стр 13, конец 1го абзаца)

МНОГАЯ ЛЕТА!

Согласно же моей версии, остров разорвало пополам в конце 17го века, со стороны материка, и вытянуло в струнку.Основания для такой версии – города, которые мне удалось идентифицировать.Это Кангаксина (ныне Когасима) и еще один, он обозначен на старой карте как Миака Академиа, ныне это город Мияко.

Теперь посмотрите на мою реконструкцию, по меткам вы вполне сможете представить как это произходило, можете выйти на большую Гугл-карту и посмотреть там, сравнить со старыми картами.Розовой галочкой отмечена часть суши, мыс, оставшаяся на месте, красной галочкой соответственно то, что подвинулось чуть чуть назад от материка..(читать подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/post/388117< ![CDATA[]]> )

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта. Находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира.

Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.). И тут “МНОГАЯ ЛЕТА”

Всем давно известно что наша земля периодически “меняет полюса” если можно так выразиться, вот примерная схема этих изменений

А теперь посмотрите сюда - КАК ДАВНО ЗЕМЛЯ “МЕНЯЛА ПОЛЮС”? Есть очень интересные свидетельства, разследования

Вот карта Украины 1648г, наложена на современную карту, методом сопоставления географических объектов (в основном города)..Ничего не замечаете интересного? Мысли какие нибудь приходят в голову? Да, други моя, еще каких то 300 лет назад, с гаком, полюс располагался в другом месте, потому карты ориентировали на оный..Потому такое несовпадение – разворот карты левее..А при чем тут, вы скажете, пирамиды?

(подробнее у СибВедя - < ![CDATA[ ]]> http://sibved.livejournal.com/…< ![CDATA[]]> )

А вы посмотрите. куда указывает компас на гугл-карте – пирамиды в Гизе ориентированы на нынешний северный полюс..То есть, строились они уже после Конца Света 1687г .

Возможно пирамиды Гизы и строились по новому направлению полюса, так как это есть непременное условие их функционирования в качестве энергетического комплекса (что и является одним из прямых назначений пирамид) Старые ведь уже не работали - “полюс ушел“..

А то что нам “впаривают”, мол это всё ритуально-погребальное, даже сфальсифицировали гробницы с поддельными артефактами – это чтобы увести нас даже от самой возможности помыслить, что кроме как топливной энергетики, ничего другого на свете не существует, а все подобные мегалитические сооружения, суть культово – религиозные..

ТАК КОГДА же от материка ОТДЕЛИЛАСЬ КАМЧАТКА?

Официальные источники как всегда удлиняют историю на свои любимые десятки тысяч – МНОГАЯ ЛЕТА (главное отбросить событие подальше назад, в прошлое, а там 10-20-30тыс лет, уже не имеет разницы, главное чтобы поняли -

ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ДАВНО И НЕПРАВДА

(Давайте послушаем что говорит об этом устоявшееся в СОВРЕменной науке мнение)

“В глубочайшей древности очертания Чукотки и Камчатки не были такими, как в наше время. На месте Берингова пролива существовала суша, соединявшая северо-восток Азии с северо-западом Америки. Этим путем примерно 25—40 тысяч лет назад через северо-восток Азии в Западное полушарие проник человек.

Люди, приходившие с территорий, расположенных южнее северо-восточной Азии, селились на побережье Охотского моря, на Чукотке, переходили на Аляску. Часть древних охотников и рыболовов оседала на Камчатке. Наиболее древние следы пребывания человека эпохи верхнего палеолита на нашем полуострове обнаружены археологами в 18 километрах от поселка Козыревска на Ушковском озере. Пока это — одно из немногих на Дальнем Востоке становищ столь древнего возраста: оно существовало 13—14 тысяч лет назад, а возможно, и раньше.”

МЕЖ ТЕМ, НА СТАРИННЫХ КАРТАХ ВИДНО ЧТО ЕЩЕ 600-500 – 400 Ллет НАЗАД КАМЧАТКИ (полуострова) НЕТ, хотя САМ РЕГИОН ПЛОТНО ЗАСЕЛЕН (это я еще не все города отметил)

Вот карта Д.Келлера 1590г

(смотреть карту в большем разрешении - < ![CDATA[ ]]> http://ic.pics.livejournal.com…< ![CDATA[]]> )

Посмотрите сколько устьев широченных рек (красным) ведет к большим городам (желтым) Гости (купцы) везли сюда товары со всего света, каботажным плаваньем, вдоль судоходного побережья – Северным Морским Путем (который ныне оттаивает с каждым годом) Откуда столько городов в этом регионе, ведь согласно утвержденной версии СОВРЕменной х/зТОРИИ, кроме кочевых племен и мелких народностей севера, ничего подобного быть не могло, в этой многотысячелетней тундре и вечной (!!!) мерзлоте?(этой вечности не более 329 лет!) А между тем, по карте видно

КАК ХОРОШО РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА !!!

Следовательно, говорить о том, что мол, туда не ступала нога человека, потому не знали очертаний материковой линии – значит намеренно лгать !!! Вот (переведенная с латыни) надпись на карте Келлера (1590г)

Марко Поло пишет (ВНИМАНИЕ!!!) о пятимачтовых кораблях ВеликоХамского Флота..

И это в 13м веке!! Я дико извиняюсь – они что, по лужам плавали на таких кораблях? Неужели они не знали контуров материка на собственной территории, уж если строили такие суда? Общий уровень развития такое подразумевает, однако..

(часть 3) КРУТОЙ “НАЕЗД” НА Марко Поло

Правда служки сильных мира сего, хранители лжи, уже давно клевещут на Марко Поло – мол де, не был он в Катае у Хама..Наслушался у купцов побасенок, и т.д.

В качестве аргумента выдвигаются такие смешные “предъявы”, что у нас, местные тролли (их коллеги по цеху) и то “получшее” могут выдумать..Послушаем что говорит один такой “разоблачитель”, кстати его соотечественник, итальянец..

ВЕРСИЯ ПРОФЕССОРА

“Профессор Университета Неаполя археолог Даниэле Петрелла обнаружил доказательства такой гипотезы при сопоставлении текста его “Книги о разнообразии мира” с историческими фактами.

Петрелла рассказал, что сомнения в правдивости рассказов Марко Поло стали возникать у него в ходе раскопок, которые он с командой других ученых проводил в Японии. В частности, в своей книге Поло описывает корабли монгольского флота хана Хубилая с пятью мачтами, в то время как у найденных при раскопках кораблей было всего три мачты.”

Что ж, претензия крайне основательная, и серьезная..Но видимо профессор учитывал уровень европейского пользователя, озабоченного обеспечением достойного уровня потребления исключительно, и не учел дотошных альтернативщиков с КОНТа..Итак, разберем сей аргумент :

То есть, Марко Поло видел у Хама корабли о пяти мачтах, и поведал миру о сем..Профессор нашел трехмачтовый корабль, значит Марко Поло соврамши..Что ж, логика конечно в этом есть, но какая?

Давайте представим, что в огромной метрополии, владеющей целым миром, кроме как кораблей о пяти мачтах нет более никаких судов..Даже лодок-джонок и то нет..Они и по рекам на пятимачтовых плавали, и по озерам, и по всяким лужам, следуя логике уважаемого профессора, так? Если бы сам профессор побывал (к примеру) в США, и написал что видел авианосцы, то когда (допустим) через 500 лет, потомки, его земляки, откопают в Сев.Америке торпедный катер, объявят что профессор врал – не бывал он в США, ПОТОМУ ЧТО МЫ НАШЛИ КАТЕР А НЕ АВИАНОСЕЦ..Логика однако..

Что сказал на это сам Марко Поло

Я могу объяснить, почему Марко описывал пятимачтовые корабли..(Он мне шепнул только что, на ушкО) Так вот, Марко сказал что эти корабли поразили его своим великолепием – такого он не видел нигде и никогда..если сравнить с современностью, это как авианосец по сути..Естественно он и разсказывал о своем восхищении этим чудом..Какой смысл было говорить о трехмачтовых, которые были везде..?

МАРКО ПОЛО “ЗАКАЗАЛИ”..

Все знают как гордятся европейцы своими знаменитыми соотечественниками, будь то ученый, полководец, художник. певец. и т.п..А особенно итальянцы..И чтобы итальянскому историку, профессору университета, самому себе, таким образом ” отрубить ногу” – официально заявить что мол, его знаменитый земляк, известный на весь мир, краса и гордость Италии, на самом деле обманщик, и никуда не плавал а все выдумал, для этого нужны очень серьезные мотивы (даже если бы это было так на самом деле так)

В нормальном свое состоянии, профессор, обнаружив неопровержимые доказательства подлога Марко Поло, ни в коем разе не стал бы этого обнародовать, по понятным причинам..Во первых, как на это посмотрели бы в правительстве Италии? Да такое вообще не смогло бы пройти в прессу, минуя соответствующие госструктуры, на самом высоком уровне.Потому что такие вещи, это уже государственная политика, или скорее геополитика..

(Иосиф Скалигер – патриарх ЛЖЕнауки х/зТОРИИ автор искаженной хронологии)

Следовательно, скорей всего, на такой поступок известного итальянского ученого-профессора, подвигли с самого верху, возможно даже не итальянского, а выше – те кто “курирует” историю в “мировой закулисе” (если по простому сказать)..Потому как история и политика неотделимы, в концепции формирования образа прошлого у жителей настоящего..Настоящее проистекает из прошлого, а из настоящего проистекает будущее..

Потому тут прямая взаимосвязь с тем, как будут представлять прошлое в настоящем времени те, кто формирует будущее, исходя из своего видения прошлого (не запутались?) А кто его формирует, уважаемые? Да мы же с вами и формируем – потому нас и “облучают” нужной выгодоприобретателю картинкой пошлого.

Так что главный мотив “отрубления себе части тела” профессором - поддержание нынешнего состояния ЛЖЕистории, то есть его прямая обязанность..

И попробовал бы он не найти аргументов (а то как он их “высасывал” видно из общего расклада) для него это кончилось бы весьма печально..Смотрим еще, что имеют к Марко Поло СОВРЕменные лжеученые..Оказывается под Марко копают уже давно, аш с 17го века (когда и началось построение ЛЖЕисторической хронологии) Слишком много в повествовании Марко “острых выступов” о которые рвутся сопливо-розовые тюлевые занавески неправды и лжи..

И главный камень преткновения тут (на мой взгляд) само описание Марко Поло, Великого Хама Хубилая(не считая остальных “нестыковок”)

“Великий государь царей Кублай-хан с виду вот каков: роста хорошего, не мал и не велик, среднего роста; толст в меру и сложен хорошо; лицом бел и как роза румян; глаза черные, славные, и нос хорош, как следует..”

Какое изображение более соответствует описанию?

Оригинальный рисунок СОВРЕменная ВЕРЬсия

Вот за это самое и не любят Марко лже х/зТОРИКИ..Все остальное можно как то “притянуть”, подменить, извратить, но это..Камень преткновения..Тут никуда – ни влево ни вправо..“..лицом бел и как роза румян..” Всё..

Остается только обвинять Марко во лжи, сказать что не видел Великого Хама на самом деле и прочая, вплоть до того что – “А был ли такой Марко Поло вообще?”..

И вот, совершенно нагло, без зазрения совести история фальсифицируется прямо на наших глазах..И в том есть немалая доля нашей вины..Нам все равно – мы заняты поддержанием уровня потребления, а там хоть помидор не расти – в “Пятерочке” купим..

Ну да ладно, что там дальше?

“Подобная теория уже выдвигалась ранее – в книге “Был ли Марко Поло в Китае?”, написанной английским историком, специалистом по Китаю Фрэнсес Вуд и опубликованной в 1995 году. Она, в частности, отмечала, что в книге Марко Поло отсутствует какое-либо упоминание о таких неотъемлемых атрибутах жизни китайцев, как палочки для еды и чайная церемония, а также не сказано ни слова о Великой Китайской стене.”

- Ахахах, уваемый спец мыслит в парадигме Скалигеровской теории, потому не знает, что современная Чайна образовалась только в 18м веке, до этого Чайна входила в состав Индии как субъект федерации, так и называлась, Индо-Чайна..Вот фрагмент карты Фра-Мауро.(а до этого вообще писали просто – Индия)

(смотреть в большем разрешении - < ![CDATA[ ]]> http://ic.pics.livejournal.com…< ![CDATA[]]> )

Это карта располагается “вверх ногами”, относительно привычного нам положения, то есть Индо-Чайна вверху слева..Так и пишут – “Индиа Чайн”..Если бы это была могучая империя, “поднебесная” с какой радости она “миксовалась” бы с соседней Индией, скромно “арендуя” у той небольшую часть территории ? По идее, на весь регион было бы огромными буквами написано – ЧАЙНА..И вот таких карт множество (читать о фальшивой древности Чайны - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/post/379526)< ![CDATA[]]>

Ну и конечно сам аргумент – “про палочки нет ничего” и “про стеночку тоже” напоминает разговор детей в песочнице..

Палочками не ели тартары, они ели как нормальные белые люди, это описано у Марко Поло в его книге (здесь опять рамки Скалигеровской теории, относительно того, кто такие китайцы) А то что не упоминал про “стену”, то это по типу как – “кто приехал в Одессу и не был на привозе, тот считай в Одессе не бывал”..Был в Китае, стены не видел – считай что не был!

Ну не сказал про стену, может не довелось увидать, или стены тогда еще не было, или страницы с описанием потерялись, или еще что – в любом случае это не тянет на серьезный аргумент.Тем более что современную стену, часть ее объема, строил чуть ли не Мао – есть такие разследования и факты..Останки старой стены виднеются местами, но их почему то скрывают от туристов и изследователей, вплоть до удаления видео с ютьюба..

В % соотношении с переданной Марко информацией о путшествии, это вытягивает менее 0,01% в общему объему.. Тут уже видно конкретно “высасывание из пальца” и “притягивание за уши”, отработка “задания центра”..Да и к тому же вот:

“КОТЛЫ БОГОВ” или ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ… ДОРОГА!

Транспортные артерии Великой Тартарии

На самом деле стена вообще не стена, а удобная дорога через горы, по которой можно в короткий срок перебрасывать войска и не только..да все что угодно – просто ходить путникам..Вы по горам когда нибудь ходили? Вот походите, потом поймете разницу..Это не за монитором сидеть, по клаве щёлкать..

Возможно Марко не подозревал что мы, дорогу через горы (сеть транспортных артерий) будем называть стеной, потому не упомянул о ней в разсматриваемом нами качестве…Как то так..

Это если (например) люди, выжившие после (допустим) катаклизма, их потомки в десятом поколении, станут называть сохранившиеся там и сям огромные трубы ТЭЦ…нууу, к примеру - “КОТЛЫ БОГОВ”, во! “Котлы” эти будут почитаемы, различные гипотезы о их произхождении и назначении будут владеть умами выживших (в свободное от выживания время) И вот, найдется описание “докатаклизменного” мира, от некоего путешественника, которое идет вразрез с представлениями лидеров молодого, нового мира о прошлом..И в котором грандиозные (в сознании потомков) “КОТЛЫ БОГОВ” ни разу не упоминаются..

ТА ЖЕ САМАЯ СИТУАЦИЯ!

Вы когда нибудь обращали внимание на эти трубы? Если только проезжая мимо, думая о чем то своем, невидящим взором ненадолго останавливали на них свой взгляд..Стали бы вы описывать их в своей книге,как достопримечательность?

Марко не мог и подумать что потомки будут настолько глупы, чтобы не увидеть явного..От кого в горах ставить такую стену? Эти горы сами являются стеной, и много лучше – да никакое войско не пойдет через эти хребты, с конницей и обозом, если только разведгруппы диверсантов, которым эти стены не помеха..А уж если и пойдут, то и стена не поможет, пойдут другим путем – у них что, разведка не работает совсем? Шли, шли себе, по горам, карабкались-карабкались, как Суровов через Альпы, и тут на тебе, внезапно – стена, откуда не возьмись! Тем более что строили эти артерии сотнями лет, все знали их местоположения с рождения и до смерти..

Но учоный народ всего мира строит заумные гипотезы, важно надувая щеки, хмуря брови и поправляя пенсне..

Обратите внимание на карту (ниже) – разноцветными линиями обозначены направления транспортных артерий в труднодоступные районы страны, построенные в разные времена..Для того чтобы оперативно перебросить войска, для наведения порядка, регулярного получения сведений из регионов, посредством гонцов, или помощь бедствующему району в труднодоступном месте..Попробуй по горам побегай, гуманитарку потаскай! Там и зверь дикий, тигр, рысь, волк – медведь, змеи, киноцефалы, и еще Бог весть кто водился в те времена..Непроходимые места, обрывы, скалы и пятое и десятое..

(смотреть карту в большом разрешении - < ![CDATA[ ]]> http://ic.pics.livejournal.com…< ![CDATA[]]> )

А на такой дороге безопасно, зверь туда не полезет, в любой башне можно заночевать – все крыша над головой. Наверное раньше было всё оборудовано для такого рода вещей, следили, пока был жив Великий Хам, Великая Тартария..Порядок был, Иго..А теперь вот наслаждаемся плодами демократиии..

«От Канбалу, знайте по истине, много дорог в разные области, то есть одна в одну область, другая в другую; и на всякой дороге написано, куда она идет, и всем это известно. По какой бы дороге ни выехал из Канбалу гонец великого хана, через двадцать пять миль [около 40 км] он приезжает на станцию, по-ихнему ям, а по-нашему конная почта; на каждой станции большой, прекрасный дом, где гонцы пристают. Богатые постели с роскошными шелковыми одеялами в этих постоялых дворах; все, что нужно гонцу, там есть; и царю пристать тут хорошо.(Марко Поло)

Глядя на карту, на сами линии возведенного объекта, становится ясно и понятно, что это не стена, а дороги,проложенные по труднодоступным местам..Иным способом в таких горах дороги не проложить, если только сквозной тоннель под электричку.

И что характерно - нет таких участков, где дорого-стена проходила бы по ровной поверхности ..А зачем, если по ней и так можно ходить – она ровная! Если бы это действительно была стена, прежде её бы строили преимущественно на ровной поверхности, и частично в горах, а тут все ровно наоборот.

МОТИВАЦИЯ МАРКО ПОЛО

Вот цитата из книги : И сказал он себе поэтому: нехорошо, если все те великие диковины, что он сам видел или о которых слышал правду, не будут записаны для того, чтобы и другие люди, не видевшие и не слышавшие этого, могли научиться из такой книги. Скажу вам еще: двадцать шесть лет собирал он сведения в разных частях света, и в 1298 г . от Р. X., сидя в темнице в Генуе, заставил он заключенного вместе с ним Русти-кана Пизанского записать все это .

Господа, человек сидел за решеткой – какие мотивы у него для фальсификации? Он может быть готовился к наихудшему сценарию, потому и ЗАСТАВИЛ ЗАПИСАТЬ ВСЕ ЭТО чтобы знание его ушло вместе с ним..И зачем человеку врать, на смертном (возможно) одре?

А там уж, что записал его товарищ – естественно какие то нюансы могли быть упущены или потеряны страницы (в тюрьме дело было вообще то) ЭТО ЖИЗНЬ..Но наши отважные х/зТОРИКИ героически сидя на своих уютных диванах, разсуждают о чем то, не зная и не видя реальной жизни..

УЧОНЫМ СКАЗАЛИ – “ФАС”

“По словам Вуд, во всей “Книге о разнообразии мира” насчитывается лишь 18 предложений, написанных от первого лица. Кроме того, ни в одном из китайских или монгольских исторических манускриптов нет никаких упоминаний о Марко Поло, а у семьи путешественника не было ни одного предмета, привезенного из Китая.”

Ну здесь то же самое – общий фон Скалигеровской парадигмы, ложной версии истории, не дает ученым понимания того, что монголов в том виде в каком они их себе представляют просто не существовало никогда, даже давно и неправда.То же и про чинайцев – их и писать то научили иезуиты, они же им и чужую историю присвоили..Историю погибшей в катаклизме страны Катай..А так же всю ее науку. искусство, медицину, боевые искусства и прочая и прочая.

А об отсутствии предметов из Китая у Марко Пол по прибытии – у них что, копии таможенной декларации 13го века сохранились, или “мать писала”? Надо же, какие нюансы..Так ведь можно принять в качестве аргумента отсутствие у него китайских тапочек, или мешочка с рисом по приезду – то чего нельзя проверить, но можно придумать..

Это ж надо так “наехать” на Марко и “протроллить” его!

(часть 4) В ЧЕМ ДРЕВНОСТЬ КАМЧАТКИ?

Официальная версия:

Во второй половине 1 тысячелетия до нашей эры у жителей Камчатки появились шлифованные топоры, тонко обработанные наконечники копий и стрел. К этому времени (эпоха неолита) относятся стоянки, обнаруженные в южной части полуострова — в Петропавловске, в Сероглазке, на юго-западном склоне Мишенной сопки, на берегах Авачинской губы, на левом берегу реки Авачи напротив города Елизова, а в средней части Камчатки — возле города Ключи и на берегу того же Ушковского озера. Там было раскопано огромное жилище диаметром более 10 метров. На берегу бухты Тарья Авачинской губы и в других местах находили изготовленные из камня фигурки человека и животных.

(хижины камчадалов гравюра 18 века.музей США)

Говорят ученые недавно обнаружили на Камчатке большую стоянку древнего человека..Стоянка оказалась платной, и академии наук пришлось оплатить кругленькую сумму штрафа (шуткаюмара)

Но почему не обнаружены остатки городов? А их тут и не было, судя по старым картам..Скорей всего, восточная оконечность материка всегда была тем что есть на сегодняшний момент, и строить там города не было смысла – в глубине материка было полно прекрасной земли при более стабильных условиях существования.

ПОВЫШЕННАЯ СЕЙСМОАКТИВНОСТЬ РЕГИОНА, СОХРАНЯЮЩАЯСЯ И ПОНЫНЕ, ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДВИГАЕМОЙ НАМИ ВЕРСИИ О НЕДАВНЕМ КАТАКЛИЗМЕ ПОДОБНОГО МСШТАБА!!!

На Камчатке есть следы стоянок древнего человека, и не одна – это могло бы послужить аргументом, доказывающим “многая тысячелетия” Камчатки в качестве полуострова, но господа..

Обнаруженные учеными стоянки древнего человекапреспокойно могли быть на данной территории еще до отделения Камчатки от материка, и “отъехать” вместе с частью суши - это тоже не аргумент.

Так когда же открыли Камчатку? Вот что у нас говорят об этом детям в школе:

Первые донесения о Камчатке были получены из “скасок” (донесений) землепроходцев. Честь открытия Камчатки принадлежит Владимиру Атласову в 1696-99 годах. Он составил первый чертеж Камчатки и включил в состав России.(авт.это уже Романовские землепроходцы, достаточно оперативно среагировали, если брать время катаклизма 1687г)

С 1725 по 1743 две Камчатские экспедиции под руководством Беринга внесли свой вклад в изучение Камчатки и окружающих вод. Они же основали город Петропавловск-Камчатский в 1740г. в честь судов “Святого Петра” и “Святого Павла”. Участником второй экспедиции Крашенинниковым были впервые описаны: реки, климат, растительность, ключи и другие компоненты природы. С 19 века начались плавания из Петербурга в Русскую Америку через Камчатку. Это способствовало началу развития Камчатки. Но научное исследование Камчатки было проведено только в 1908-10 г.г. экспедицией Русского Географического общества. Сложность в исследовании Камчатки долгие годы сдерживалась тем, что попасть на Камчатку можно лишь по морю.

ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ КАТАКЛИЗМА - КОНЦА СВЕТА 17века РЕГИОН ПРИОБРЕЛ НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, И ВСЕ ПРИШЛОСЬ ОТКРЫВАТЬ СЫЗНОВА, а это как раз 17-19 века.

Естественно, что после таких перетрубаций во всем регионе, когда материк разрывало там и сжимало тут, поверхность земли в Тартарии, превратилась в “марсианскую”..О каких лесах можно говорить – все это было компактно сжато и упаковано в вечную мерзлоту, вместе с животным, людьми и городами..Теперь то что осталось – то осталось..

(часть 5) КАТАСТРОФА ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

Возьмем цитаты собранные А.В.Пушкаревым в своей

Еще во второй четверти XV века в Евразии жили «неведомые» звери, видно по карте Борджиа 1430 года. На ней в районе между Камой и Яиком изображен мамонт верховного правителя с седлом на спине.

Это именно мамонт с огромными бивнями, а не слон. Да и слоны в данной местности сейчас не водятся. Медленно, но верно меняется точка зрения профессиональных зоологов. На Гляциологическом конгрессе в 2004 году, состоявшемся в Санкт-Петербурге, было объявлено, что мамонты жили еще 4000 лет назад. Результат подтвержден во всем мире. Раньше считалось, что они вымерли 10000 лет назад.

Так же и киноцефалы изображены ориентировочно в районе между Объю и Леной..Видно что они в диалоге со своим, по всей видимости, правителем..

По всей Северной Азии и Аляске лежат останки животных, погибших в ужасной катастрофе. «Вечная мерзлота, в которой останки… животных погребены на Аляске, походит на мелкий темно-серый песок. Вмерзшие в эту массу, говоря словами профессора Хиббена из Университета Нью-Мексико: …лежат скрученные части животных и деревьев, перемежаясь с прослойками льда и слоями торфа и мха… Бизоны, лошади, волки, медведи, львы… Целые стада животных, по-видимому, погибли вместе, сраженные какой-то общей злой силой… Такие нагромождения тел животных и людей в обычных условиях не образуются…)». (Хэнкок «Следы богов»).

«В вечной мерзлоте Аляски… можно встретить… свидетельство атмосферных возмущений ни с чем не сравнимой мощи. Мамонты и бизоны были разорваны на части и скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические руки богов. В одном месте… обнаружили переднюю ногу и плечо мамонта; на почерневших костях все еще держались остатки мягких тканей, примыкающие к позвоночнику вместе с сухожилиями и связками, причем хитиновая оболочка бивней не была повреждена. Не обнаружено и следов расчленения туш ножом или другим орудием (как было бы в случае причастности охотников к расчленению).

Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетеной соломки, хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные; все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным» (там же). «Некоторые специалисты полагают, что жуткая смесь туш мамонтов со сломанными и перемешанными деревьями в Сибири обязана своим происхождением огромной приливной волне, которая вырывала с корнями деревья и топила их вместе с животными в грязи. В полярных районах все это крепко смерзалось и сохранилось до наших дней в вечной мерзлоте» (Г.Хэнкок «Следы богов»).

Эдуард Васильевич Толль – выдающийся русский путешественник, трагически погибший в поисках неуловимой Земли Санникова, в своем официальном отчете о Новосибирском архипелаге пишет: «Обрывы в крутых берегах Большого Ляховского острова показали мне в минувшем году следующее интересное явление: в пресноводной песчаноглинистой толще, налегающей над вечным льдом торчали рядом с остатками моллюсков, насекомых, костями потретичных животных – т.е. в мамонтоносном слое – целые деревья ольхи, ив, берез в 15 футов вышины с отлично сохранившимися листьями и даже шишками»

(Экспедиция Императорской Академии наук 1893 года на Новосибирские острова и побережье Ледовитого океана.)

«Эти животные на Аляске погибли так внезапно, что сразу же замерзли, не успев разложиться – и подтверждается это тем, что местные жители нередко оттаивали туши и употребляли мясо в пищу» (А.Элфорд, «Боги нового тысячелетия»).

«Такая же история произошла в Сибири – и здесь также было обнаружено захороненное в вечной мерзлоте множество животных, большая часть которых была типична для районов умеренного климата. И здесь трупы животных находились среди вырванных с корнем стволов деревьев и другой растительности и носили на себе признаки гибели от неожиданной и внезапной катастрофы… Мамонты погибли внезапно, и в больших количествах, при сильном морозе. Смерть наступила так быстро, что они не успели переварить проглоченную пищу…» (А.Элфорд, «Боги нового тысячелетия»).

ЧТО В ИТОГЕ?

В ИТОГЕ ПОНЯТНО, ЧТО СОВСЕМ НЕДАВНО, НА ЗЕМЛЕ ПРОИЗОШЛА СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА, УНИЧТОЖИВШАЯ ПОЛОВИНУ МИРА..

Возможно это была резкая смена полюса, которая активировала сейсмоактивность региона, местами заставила сдвинуться земную кору, прокатилаинерционной волной океанские воды по суше..Чем же была вызвана резкая смена полюсов?

Возможно это был удар небесного тела

Обратите внимание на реконструкцию

Здесь подробнее о событии - < ![CDATA[ ]]> http://fx32.livejournal.com/20…< ![CDATA[]]>

Это старый пост нашего соратника FX32..(< ![CDATA[ ]]> http://fx32.livejournal.com< ![CDATA[]]> ) Но самое интересное то, что мы с ним независимо друг от друга определили дату произошедшего, причем используя различные методы изследования..

И эта дата - 1687 год

Вот его ЦИТАТА – “Если допустить, что картографы действительно составляли карты в те времена, которыми датированы карты, то катастрофа произошла в пятидесятилетний промежуток между 1630 и 1686 годами.” (< ![CDATA[ ]]> http://fx32.livejournal.com/20…< ![CDATA[]]> )

А теперь посмотрим сюда – наша ЦИТАТА - “ 15 июля 1687г . во второй половине дня, ближе к вечеру, начала свое погружение в морскую пучину страна Монгол.И тонула она в течении пяти недель – полутора месяцев..” Вот ссылка на пост целиком - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/post/391222< ![CDATA[]]>

ПОСТЫ НАПИСАНЫ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ, БУДУЧИ ЕЩЕ НЕЗНАКОМЫ ДРУГ С ДРУГОМ

За исключением каких то неточностей в деталях, ясно одно – произошедшие изменения и прошлом Великой Тартарии, ее отдельных частей и в целом, да и всей планеты, поныне скрывают от нас потомки перехвативших власть, незаконных правителей европейских стран, посредством служителей науки, СМИ, культуры, искусства и т.п..

Им подчиняются все без исключения академии наук всех стран мира.В каждой стране учреждены “комиссии по лженауке” (а я бы сказал – “КОМИССИИ ЛЖЕНАУКИ”) отслеживающие и пресекающие все попытки “заплыть за буйки”, вырваться из рамок сфальсифицированной версии хронологии и истории.Так же это касается и науки в целом, сокрытие безтопливных технологий, и прочая и прочая.