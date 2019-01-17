Судьба исчезнувшего континента

Изображение снизу глобуса, на месте Антарктиды

Автор :ОТШЕЛЬНИКЪ

Это глобус...Асии!

Ну конечно это шутка :-)) Так, в далеком и безоблачном советском детстве шутили мы, будучи школьниками, что то типа анекдота.. - "Дайте мне ручку за третий класс, и глобус Казахской ССР.." - не помню дальше список запрашиваемых предметов - давно было..

Шутка шуткой, а таким было видение мира в те поры. Северной и Южной Америки на глобусе принципиально нет, зато много океана и Асии с Африкой, много всяких разных островов и вообще свобода! И еще много много интересных подробностей, которые я и предлагаю разсмотреть вместе, в это доброе время суток.Итак, знакомьтесь -

САМЫЙ СТАРЫЙ В МИРЕ ГЛОБУС

И конечно познакомимся с самим создателем, прошу любить и жаловать - Мартинус де Бохемия! (1452-1507)

Ма́ртин Бе́хайм или Бёхайм (нем. Martin Behaim, лат. Martinus de Bohemia, порт. Martinho da Boémia; 6 октября 1459 — 29 июля 1507) — немецкий учёный, негоциант и мореплаватель, долгое время находившийся на португальской службе. Создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса.(вики)

А мое прочтение имени (авт) Мартинус де Бохемия..Бехайм это уже еврейское звучание..Наверное евреи и тут хотят быть первыми, приписать первенство в "глобусостроении" своему не в меру любимому богоизбранному народу )) Шутка шуткой, а неплохо бы познакомится и с биографией уважаемого автора..

Детство

Родился во франконском вольном городе Нюрнберг в богатой купеческой семье, происходившей из Богемии и обосновавшейся в городе в начале XIV века. Его отец торговал с Венецией и избирался в городской сенат. Мартин с юных лет принимал участие в делах отца; после его смерти в 1474 году работал вместе со своим дядей Леонардом и Йориусом ван Дорппом, торговцем тканями из Мехелена, посещал ярмарку во Франкфурте. В 1478 году переселился в Антверпен, где работал в красильной мастерской; там же обучился арифметике. Есть сведения, что Бохемия учился у Иоганна Мюллера, крупнейшего астронома и математика того времени.

Жизнь в Португалии

В 1484 году Бохемия впервые появился в Лиссабоне, с торговыми целями (в то время расширялись связи Португалии с Фландрией и Ганзой); через год был посвящён в рыцари королём Жуаном II. В 1488 году он женился на дочери своего друга Йосса ван Хуртера, фламандца на португальской службе, занимавшего пост губернатора островов Пику и Файал (из Азорского архипелага), и поселился на Азорах. Брак позволил Мартину приблизиться ко двору, и, возможно, получить должность придворного астронома и картографа.

Испанский хронист Антонио де Эррера в сочинении «Всеобщая история Индии» утверждает, что с Бохемия встречался Колумб и обсуждал проект плавания в Индию в западном направлении. По словам историка, Колумб «нашёл подтверждение своему мнению у Мартина из Богемии, друга своего, португальца, выходца с острова Файал и многосведущего космографа». Бохемия был также близок к «кружку математиков» — обществу придворных учёных, занимавшихся прежде всего вопросами физики, астрономии и навигации.

Сохранились сведения, что Бохемия участвовал в плавании Диогу Кана к берегам Африки (1484). Экспедиция продлилась 19 месяцев; за это время португальцы открыли неизвестные ранее области Гамбии и Гвинеи, установили контакты с народом волоф, дошли до устья реки Конго и вернулись с грузом пряностей (перца и корицы).

Памятник Martinus de Bohemia в Нюрнберге Памятник Martinus de Bohemia в Нюрнберге

Возвращение в Нюрнберг. Изготовление глобуса.

"Земное яблоко"

В 1490 году Бохемия вернулся в родной город по торговым делам, а также за получением оставленного матерью наследства. Георг Хольцшуэр, член городского совета, путешествовавший в Египет и Святую землю и интересовавшийся географическими открытиями, убедил его остаться в городе и создать глобус, на котором были бы отражены последние открытия португальцев.

К 1492 году глобус был готов; на нём были отражены географические познания европейцев накануне открытия Америки. Величина глобуса, прозванного «Земным яблоком», — 507 мм в диаметре; на нём нет указаний широты и долготы по современному методу, но есть экватор, меридианы, тропики и изображения знаков зодиака. На глобусе встречаются те же географические ошибки, что и в картах . Также представлены краткие описания различных стран и изображения их жителей.

Финал

В июле 1493 года Мартинес де Бохемия отправился обратно в Португалию. Сведения о его жизни после создания «Земного яблока» крайне скупы. Известно, что он занимался торговлей на острове Файал до 1506 года, а затем переехал в Лиссабон, где и умер 29 июля 1507 в большой бедности, причины которой неизвестны.Так всегда с гениями (кроме Ньютона и Энштейна, их гениальность была щедро оплачена) с теми кто идет в авангарде, прокладывая путь во мраке неведения..

ЗДЕСЬ МОЖНО ОСМОТРЕТЬ ГЛОБУС

вы можете добавить четкости, если изображение размыто - в меню настройки (внизу справа есть такое зубчатое колесико) можно добавить четкости, выбрав в меню "качество" более высокое разрешение (360 / 480 / 720)

Особый интерес у меня вызвало довольно таки детальное изображение Даарии, и её сопряжение с Асией (что само по себе весьма оригинально, в сравнении с работами других картографов) которое прорисовано с интересными подробностями.

(смотреть карту в большом разрешении - http://ic.pics.livejournal.com... )

ЗАГАДОЧНОЕ МОРЕ

Как можно заметить, сопряжение Даарии с материком, образует некое огромное море, размером с три-четыре современных Каспия.."Das gefrore mer septentrional" - так гласит надпись, сопровождающая этот водоем.То что это именно море, видно по узкому проливу соединяющему с центральным морем Даарии (на карте выше)

Можно предположить, что это находится вот тут

ЦИФРА 1 на глобусе прописана как "Гроенланд" - и правда, зеленая страна (на глобусе) ей мы будем обозначать Гренландию, левостороннее сопряжение Даарии с материком. ЦИФРА 2 у нас будет обозначать примыкание материка к "загадочному" морю.

ЦИФРА 3 - область правостороннего сопряжения Даарии с материком

Ну и алое сердечко будет обозначать само "загадочное" море.Белой стрелой подмечена особенность (об этом далее)

Понятно дело, что зацикливаться на каких то пропорциях тут смысла нет, можно ориентироваться по самим объектам, событиям на карте, глобусе..Если мы сравним (будем сравнивать сами объекты, их наличие) этот глобус с другими картами то общего тут будет мало. На других картах Даария четко обособлена, в привычном нам виде (уже успели привыкнуть) сопряжение с материком отсутствует..

Обратите внимание - белая стрелочка на современной карте (выше) указывает на характерный изгиб, в точности повторяющийся на старинной карте (ниже) рядом с сердечком..Так же и горный хребет на старинной карте практически повторяет подводный (ныне) хребет, на карте современной.

Ну и ладно - где, скажете вы, Даария? Там где она должна по идее, начинаться - наоборот - углубление, провал! Даже близко ничего похожего нет!

Карта 1592 год. Mundo Prioris Hemisphaerii Sgrooten-Christian

Такое ощущение что Даария провалилась сквозь землю...Когда? Судя по тому что её всё таки наносили на карты - не так давно..Скорей всего во время "зелёной" ГРИНландии и "живой" еще Антарктиды - её карты, с точными очертаниями береговой линии тоже ведь существуют (карта Пири Рейса) Видимо и то и другое было перерисовано с более древних карт..Но насколько древних - вот в чем вопрос..

(смотреть эту карту в большом разрешении - http://ic.pics.livejournal.com... )

Если взять карту дна Северного Ледовитого Океана, то мы увидим четко очерченную впадину, как будто провал (смотреть карту дна в большом разрешении - http://ic.pics.livejournal.com... )

И пусть вас не смущает рельеф морского дна на месте бывшей Даарии - почему там обязательно должно что то остаться от некогда бывшего материка? Нам же неизвестен сам характер произошедших изменений - почему это должно было быть именно опускание суши, и ничто иное? Много ли нам известно об этом вообще?

И потом - поглядите на контур горного хребта - такие ощущение что Даарию просто...срыли, к чертям собачьим! А может быть и в самом деле, затонувшую

ДААРИЮ...СРЫЛИ !!!

Посмотрите - это следы горной выработки..Причем старые, осыпавшиеся, оплывшие от времени..Белой стрелой показано место которое очень похоже на деятельность разума..

Смотрите (белой стрелой) как аккуратненько выведено, причем с обеих сторон..(гляньте ниже) Таких чудес природы не бывает..Однозначно следы разумной деятельности..Отсюда и возникающая ясность - становится понятно КУДА ДЕЛИСЬ ОСТАНКИ ДААРИИ..

А вот это (ниже) возможно нетронутые части затонувшей Даарии (то что отмечено красной стрелой на главном снимке)

Для вас дико звучит сама возможность чьих то подобных действий в таких масштабах?

СЛЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЕВ ОБЪЕКТА

Вот снимок Антарктиды, это реальный карьер, со следами разумной деятельности.

"Горы". Антарктида. Выбранная полукругом порода (гигантским роторным экскаватором) в Антарктиде, которая только открыта была в 1820 году!

Гренландия. Горы Воткинса.Смотрите какой четкий радиус выработки - везде одинаковый - "выгрызли", как будто и правда мега - роторным экскаватором

Карьер Грандканьон, США. Срез камня дисковой пилой, на заднем плане террасы, следы горнодобычи..

На самом деле этого добра (свидетельств) пол интернета и еще пару серваков..Подробнее о следах подобной деятельности хозяев небесного тела, можно прочесть вот тут - http://wakeuphuman.livejournal... там более чем достаточно фактов чтобы убедить любого искреннего скептика, кроме конечно трудящихся из ФОМСИ (формирование общественного мнения в сети интернет) служек"комиссии лженауки".Тех ничем не проймешь - работа не позволяет.Ну и предвосхищая ваш вопрос -

ЗАЧЕМ ОНИ РОЮТ?

Отвечаю - затем..Ну друзья мои, вы зачем у себя на даче что то там роете, копаете? Ну вот и они за тем же..Надо, и копают..Большое в малом - малое в большом..Большое существо - большие проблемы, маленькое существо - маленькие проблемы..Еще хотите пословиц? Вы на даче копаетесь - они горы срывают..Такого масштаба существа..Попробуйте объяснить горилле, зачем вы копаете - как скоро она поймет это?

Так то вот..Кто их знает зачем им это надо - зачем то надо, не идиоты же они, в самом деле, если ворочают такие махины..Я вам могу тут наколотить кучу версий ЗАЧЕМ, но они и ранее в сети были заявлены соратниками, да и сам я выдвигал свои версии - все они бездоказательны, на уровне предположений и домыслов, хотя и правдоподобные..

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ "СРЫЛИ" ДААРИЮ ?

Многие, конечно, сразу поймут "оп чем речь", и тем не менее, давайте не торопясь приступим к доказательной базе..Посмотрим еще раз на "срытую" бывшую Даарию..Сразу обращает на себя внимание наличие хребтов в углублении, провале - для чего их было оставлять. спрашивается? Срыть да и всё - кому оно нужно, на дне морском? Но не будем торопиться с выводами..

На первый взгляд кажется что бардак и хаос, всё как попало - никакой логики и смысла..Всё так...пока мы не посмотрим на..карту океанских течений Северного Ледовитого Океана..Чуете добычу?Уже начинаете понимать, смысл уже появляется?

А теперь наложим одну картинку на другую

(смотреть развязку в большом разрешении - http://ic.pics.livejournal.com... )

МНОГОУРОВНЕВАЯ РАЗВЯЗКА ТЕПЛООБМЕННИКА

Получилась многоуровневая развязка океанских течений..Для того и углубления вырыты, и хребтами огорожены - теплое течение идет поверху, холодное под него подныривает, не смешиваясь - для пущего эффекта развязки, безпрепятственной циркуляции ради и вырыты эти каналы, огороженные направляющими хребтами..

ГИГАНТСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Это климатическо-геофизическое сооружение, мега РСУ небесного тела, на котором мы обитаем пока.. - "Для вас, охломонов, стараемся!" - вдруг почудилось мне, откуда то, как из другого мира - аш захотелось перекреститься, жаль, я не верующий..- "Почему охломонов?" - тут я насупил бровь - "Потому что вы ОХЛОС, охломоны - народ, которым управляет ДЕМОС, правящий класс..Демократия, короче.." Понятно, хотя к делу не относится..

А если по делу - обратите внимание на сам теплообменник (обозначен кругами вращения потоков вод) и глубокие каналы - магистрали, подающие в него холодную воду отдельно от теплой (она идет выше) непосредственно в саму зону теплообмена.

Комментарий юзера jabberwacky 05.11.2016/ 16:03

Причинами похолодания и потепления в Солнечной системе заведует Солнце. В чем я непокобелимо уверен. Привожу данные по ширине годовых колец деревьев напрямую связанных с солнечной активностью. Обратите внимание на продолжительный минимум последних 2 тысяч лет. Период не большой. Не хочется его привлекать к данной теории. Он просто как пример данных по Солнцу.

Второе, что меня заинтересовало, это глубина впадины.

Для более эффективной работы теплового насоса перепад глубин играет большую роль. Это как в заводской трубе - чем она выше, тем эффективнее работает перенос теплых газов с уровня ее основания. Только тут наоборот. В самом холодном месте как будто нарочно оказался эпический котлован с тремя секциями, словно предназначенный для работы планетарного "кондиционера". Антарктический холодильник не столь технологичен. Просто он длинный. Он больше соответствует званию естественного.

Третье - секции для циркуляции воды. Все выглядит технологично. Осталось подыскать продолжительный солнечный минимум, к которому могли провести подобное строительство всемогущие "некты" (а вот это очень интересно. авт.)

ЧТО ТВОРЯТ ВСЕМОГУЩИЕ "НЕКТЫ"

Если вы думаете что это место одно такое в мире - то вы ошибаетесь..Всё дно мирового океана оборудовано такими вот и подобными направляющими - откройте ГУГЛ планета Земля и включите мозг.

А теперь сюда гляньте - и тут все четко циркулирует, согласно направляющим..

Смотрите как выведен бортик, направляющий ограничитель.Как бульдозером сработано.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ

Мне думается было примерно так..Поскольку Даария все равно ушла под воду (в результате катастрофы) и климат изменился, "ответственные лица", после проведенного анализа приняли соответствующие решения и приступили к практическим действиям по оптимизации имеющеихся на данный момент климатических условий в регионе, а следовательно и на всем объекте вообще (одно за другое цепляется)..

Останки Даарии "срыли" потому что в данном месте необходимо было построить развязку океанских течений, для их безпрепятственной циркуляции и "несмешения" теплого с холодным, для возстановления температурного баланса.И ничего личного..Возможно параллельно преследовались какие то дополнительные цели, но об этом мне несть кто "ничесо же" не сообщал..

ВСЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ДААРИИ

Ну и что осталось у нас от славной Даарии? Остался, по всей видимости этот кусочек

Скорее всего внутренняя оконечность, край этой части, помеченной алым сердечком

Ну и раз уж пошла такая пьянка, эх...

ЧТО ЕСТЬ ОБЪЕКТ, НА КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ?

Может быть вы думаете оно такое идеально круглое, как нам показывают на картинках?

Геоид - апиоид. Полярная ассиметрия Земли.

Наглядное представление о "неправильности" формы Земли даёт рисунок "Геоид - апиоид. Полярная ассиметрия Земли", на котором показаны сечения по экватору и двум параллелям, по 45 градусов северной и южной широтам и по трём меридианам, проходящим через максимальные отклонения геоида. Рассматривая рисунок, следует иметь в виду, что он выполнен не в масштабе. Отклонения геоида от эллипсоида сильно преувеличены по сравнению с размерами эллипсоида. Наибольшие из видимых на рисунке отклонения в районе о-ва Шри Ланка (Цейлон) составляют всего 105 метров.

Оказывается, что над северной полярной зоной геоид возвышается над эллипсоидом на 20-30 метров, а над южной, наоборот, лежит ниже зллипсоида примерно на ту же величину. П о аналогии с геоидом появился термин "апиоид", что значит грушеобразный.

Этот же рисунок, но с изображением Арктики и Антарктиды.

А если еще доходчивее, и "ближе к телу", то вот так:

Кто и как всем этим хозяйством управляет - нам не известно..То что известно современным ученым о тектонической деятельности, геотрансформации - лишь теория, основанная на сомнительных разсчетах и домыслах, постулатах.Никто так и не знает досконально об устройстве самого небесного тела, лишь предположения для самоуспокоения и придания солидного вида перед налогоплательщиками (мол, не зря вы нас кормите..) Но вернемся к Даарии..

Что скажут о судьбе Даарии "Сантии Веды Перуна"?

"Первый Великий Потоп произошел в результате уничтожения тектоническим оружием малой луны Лели. Случилось это событие в 109807 году до нашей эры…

В те времена вокруг Мидгард-Земли вращалось три Луны: Леля, Фатта и Месяц. Леля — малая Луна с периодом обращения 7 суток, Фатта — средняя Луна с периодом обращения 13 суток и Месяц — большая Луна с периодом 29,5 суток.

На Леле, согласно преданиям, для вторжения на Мидгард сосредоточились кощеи (представители «мира пекла», включающего десять тысяч планет). Они-то и стремились создать Кощеево царство, о котором говорится в русских сказках…

Для предотвращения захвата планеты сын Бога Перуна Тарх, прибывший из системы Златого Даждьбог-Солнца с Ингард-Земли (из созвездия Бета Льва, говоря по-современному), нанес превентивный удар по Леле. Так как на ней было 50 соленых морей, на нашу планету обрушились массы воды (авт !!! ) и обломки уничтоженного небесного тела.

«… Эти Кащеи, правители Серых, сгинули вместе с Луной в получасьи … Но расплатился Мидгардъ за свободу Даарией, скрытой Великим Потопом… Воды Луны тот Потоп сотворили, на Землю с Небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части и ратью Сварожичей в Мидгардъ спустилась…».

Район падения огромных осколков совпал с Северным полюсом. Ось планеты сместилась, а Даария скрылась под водами великого потопа. На поверхности остались высокогорные части Даарии, например, современные Гренландия, Земля Франца Иосифа.

Однако не все потомки Родов Расы Великой и Рода Небесного погибли вместе с Даарией. Люди были предупреждены Великим Жрецом Спасом о предстоящей гибели Даарии в результате Великого Потопа и заблаговременно начали переселяться на Евразийский континент. Было организовано 15 выселок из Даарии.

В течение 15 лет люди переселялись по Каменному Перешейку между Восточным и Западным морями на юг. Это известные сейчас названия Камень, Каменный Пояс, Рипейские или Уральские горы 109 808 г. до н. э. произошло их полное переселение"

Не об этом ли каменном перешейке (я отметил красной стрелой, ниже) что выводит к Уральским горам, толкуют современные интернет-ведуны? Но заявленные времена и сроки..(сотни тыс.лет)? Это никак не укладывается, даже приблизительно..

ПРЕДВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО..ЧУДЕСА..

По правде сказать, я не очень то проникся этими сказаниями - слишком много противоречий и нестыковок..Особенно эти сотни тысяч лет, прям как как у официальных ученых..Или например - предсказание падения обломка Луны именно на Даарию за 15 лет, когда Тарх нанес удар по Леле..Как можно было вычислить за 15 лет до самого события, что придется вызывать Тарха, чтобы унять "кощеев" (1) что он примет решение нанести удар по Леле (2) что она таким образом разрушится (3) и что обломок Лели упадет (4) аккурат на Даарию (5)? Так бывает в мультике про Филеаса Фога, "Вокруг Света за 80 дней" 1972г. (хороший старый мульт)

Мне это напоминает РПЦшные жития "святых" где всё гладко аки на бумаге (а на местности овраги) по типу как эти сопливо-розово-голубенькие картиночки (слева) Оно конечно всё красиво-смазливо, но такого в реальной жизни не бывает. В таких мельчайших деталях будущее знать невозможно , особенно при работе с длительными сроками..Его можно провидеть в общих чертах - максимум, обозначить тенденции..Потому что всегда есть воля и выбор живого существа, которые по сути непредсказуемы, особенно в динамике..

Выбор каждого постоянно вносит изменения в существующую реальность, и расходится кругами по воде времени - их надо учитывать!..А чудес не бывает - все чудеса обусловлены мерой понимания, уровнем развития..Так, даже для жителя СССР чудом был бы современный МР3 плеер, размером с зажигалку и емкостью 10 Гб..Не говоря уже о классическом дикаре "из племени Мумба-Юмба"

Получается ТА ЖЕ ВЕРА, но уже не во Христа

Незнание, непонимание самой механики, сути процесса - вот что такое почитание за чудо того или иного действия, события, некомпетентными очевидцами..

Ну и далее в том же духе - 50 соленых морей (какая точность, ровно-ровно!) которые упали с Луны Лели на Землю (снайперски попали в небесное тело)..Это в корне меняет представления об устроении космического пространства.

Опять требуется СЛЕПАЯ ВЕРА..

В общем, ладно - главное суть, а суть в том, что Даария вроде как была недавно (с чего бы ее на картах рисовали) и 100 тыщ-летние карты явно не сохранились бы - об этом и думать смешно..Информацию такого рода может получить медиум, может и срисовать такую карту - но зачем наносить её на глобус, предназначенный для практического применения?Можно было древний материк Гондвану нанести, глядеть и радоваться..

ДААРИЯ БЫЛА ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО !!

Выходит не так ужасающе давно жила - была и погибла Даария.А вся эта байда со 100-тысячелетней древностью - банальный интернет проект для коммерческих сайтов, подвизающихся на ниве альтернативной истории, и внезапу откуда то появившихся славяно-арийских преданий, с целью материального обогащения (размещение рекламы) за счет кликов наивных и доверчивых людей, жаждущих правды о настоящей истории земли и своего народа (больше посещений - дороже рекламное место)

Что может быть безнравственнее такого жидовства?

Но в общем и целом, дыма без огня не бывает - наверное что то подобное происходило (так же как и Библия "надергана" из более древних источников) а вот как это отобразилось на глобусе нашего Мартина Богемского - вопрос..Известно что сам он путешествовал, но не настолько наверное, чтобы бывать в тех краях, тем более углубленно заниматься изследованиями контуров береговой линии..Возможно он использовал какие то старинные карты, которые были еще в то время (были же, хранимые с незапамятных времен и карты Антарктиды, с которыми работал Пири Рейс)

ПИРИ РЕЙС

В 1513 году адмирал турецкого флота Пири Рейс закончил работу над большой картой мира для своего географического атласа «Бахрийе». Сам он не так много путешествовал, но, составляя карту, использовал около 20 картографических источников. Из них восемь карт относились ко временам Птолемея, некоторые принадлежали Александру Македонскому, а одну, как пишет Пири Рейс своей книге «Семь морей», «составил недавно неверный по имени Коломбо».

И далее адмирал рассказывает: «Неверный по имени Коломбо, генуэзец, открыл эти земли. В руки названного Коломбо попала одна книга, в которой он прочитал, что на краю Западного моря, далеко на Западе, есть берега и острова. Там находили всевозможные металлы и драгоценные камни. Вышеназванный Коломбо долго изучал эту книгу… О страсти туземцев к стеклянным украшениям Коломбо тоже узнал из этой книги и взял их с собой, чтобы обменять на золото».

ЭПИЛОГ

Но вернемся к нашему глобусу и к нашей Даарии..Особенно подкупает мелкая детализация - такие нюансы! Здесь наверняка многое так же перерисовано с каких то более древних источников.Думаю что эти карты есть - хранятся в каких то спец.хранах (вы догадываетесь где это может быть)

(смотреть в большом разрешении - http://ic.pics.livejournal.com... )

Видно обозначение лесов почти у самого полюса - что говорит о теплом климате в тех широтах еще в 15 веке! Не обязательно автор собирал грибы в тех лесах, но само представление, бытовавшее в те поры, дало ему основание быть в том уверенным.Так же как и мы с вами уверенны, что лесов там быть не может ни коим образом, несмотря на то, что сами в тех краях не бывали.

И самое главное - НА ГЛОБУСЕ НЕТ ОБЕИХ АМЕРИК, НО ЕСТЬ ДААРИЯ - вот это очень интересный факт, который заставляет задуматься О ТАКОМ ПРИОРИТЕТЕ В ПОЗНАНИЯХ КАРТОГРАФА..

ИТОГО

Может быть мир (в те далекие времена) находился в таком состоянии, как после катастрофы 17го века (у меня есть материал по этой теме - "КОНЕЦ СВЕТА 1687г..ОБЗОР катастрофических изменений.. Камчатка, Байкал, Китай-Озеро, Каспий, Пирамиды Гизы и другое" читать подробнее - https://cont.ws/post/400434 )

Тогда, после произошедших изменений, географам пришлось открывать мир заново.Заново наносить обновленные контуры береговой линии, фиксировать появившиеся или пропавшие части суши..Что то рисовали по старым картам, не зная что там или сям есть на самом деле..

Тогда же "открыли" и Америку, которая до этого назывались Индией (читать подробнее - https://cont.ws/post/381878 ) а в начале 18 века "открыли" отделившуюся от материка Камчатку..

ДААРИО - ФЕЙКИ, КОММЕРЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА..

Тема сама по себе очень интересная. и в сети много всяких версий, но самая известная и самая фейковая, пожалуй вот эта..Я даже написал пост - опровержение, где детально и предметно доказал и показал. что такого быть не может (используя элементарные привязки к существующим ныне объектам)

Вот тут показано, как версия автора выводит пролив между Асией и Америкой в устье Лены (читать более разширенное опровержение данного фейка - http://gilliotinus.livejournal... )

Но сначала я пытался достучаться до автора, деликатнейшим образом все подробно объяснил, приложил изображения, в таком духе..Но сам он не смог разглядеть явного несоответствия..Сказал что то типа - "знающий человек подтвердил" правильность данной версии (то есть понятно, что сам он далек от темы)

Не увидел, либо не захотел "опровергаться" - клики, лайки, посещаемость и т.д..И более того, я получил какие то интернет-угрозы, от некоего (как видимо) соратника по фейкотворчеству, который отважно пригрозил сделать мне то то и то то, если я еще раз зайду в их группу ВК, предусмотрительно забанив меня..Что поделать, коммерция от альтернативы цветет и пахнет.

ПОПРОШАЙКИ ОТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Если вы зайдете по ссылке в ютьюбе, то вам будет предложено вначале отсмотреть рекламный ролик, за что естественно автор получает "откат", а ниже, в аннотации к видео, вы заметите адреса электронных кошельков..И это вы еще не знакомились с самим материалом..

В двух словах обрисую ситуацию - молодой человек использует в качестве источников информации сфальсифицированные (уже тогда) исторические документы, цитирует Карамзина (первого фальсификатора) русофоба и масона (и далее в таком духе) видимо не обладая пониманием того что он исполняет.

И главное - он просит за это денег.

Я так понимаю, если ты искренне увлечен темой, ты любишь это дело, душа твоя вся (или часть ее) отдана этому, то требовать материального вознаграждения, это ровно как если бы ты с любимого человека стал требовать денег, за отношения с ним..

Я знаю что известный всем Степаненко, к примеру (блогер "chispa1707" ЖЖ - http://chispa1707.livejournal.... ) уж насколько несопоставим с Ихнатэнко по уровню понимания, знания, и менталитета вообще - работает где то на низкооплачиваемой работе, и за труды свои никакого вознаграждения не просит, так же и "помощи каналу"..При том что он участвовал в передачах, есть видео с его участием (по моему "Достояние планеты" с ним ролики выпускало) Это я привел первый попавшийся пример..

Или вот Кунгуров, к примеру, несколько лет не ставил рекламы в свои ролики, начал лишь недавно, но и тут можно понять - Кунгуров и Ихнатэнко - такое рядом на горшок не посадишь, это как дед и внук.Да и человек он семейный, взрослый, понять можно..Потому как вклад Кунгурова в общее дело альтернативы неоценим..Хотя лично я не приветствую такие вещи - все поставленное на бизнес-поток, в итоге превращается в бизнес.Таков закон материального мира - он поглощает всё то что зависит от него.

И ПОТОМУ ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАВИСЕТЬ

Подобное явление можно было заметить в ранее вышедшем на Ютьюбе же явление "Сотовая земля" один в один..Те же разглагольствования, "вступительные слово" занимающее до 70% времени ролика..И авторская теория - хорошо срежиссированный текст, писанный профессионалами (по полчаса красивых слов ниочем) и произнесенный подготовленным человеком с поставленным голосом..И опять - та же самая "попрошайка" с кошельками в аннотации, и та же территория происхождения - Великая Укропия..

Обратите внимание на подпись к адресам эл.кошельков, в аннотации к видео..(выше) процитирую, для тех, у кого слабое зрение:

"..КОГДА ТЫ БЕРЕШЬ, НАПОЛНЯЕШЬ ЛАДОНИ, КОГДА ОТДАЕШЬ - НАПОЛНЯЕШЬ СЕРДЦЕ.."

В какой "высокий штиль" однако, упаковали авторы проекта свою "попрошайку" !!

В общем ментальная диверсия на альтернативу, в том плане, что такие персонажи дискредитируют честное имя искренне убежденных искателей в глазах общественности.Я даже допускаю что созданы эти проекты намеренно, а они раскручиваются в интернете - у них ширится количество просмотров, то есть кто то вкладывается в это, потому что тут нужна грамотная политика и финансовые вливания на рекламу, что тоже не дешево..

Сам же я, этим постом, не претендую на истину в последней инстанции - это всего лишь авторская версия, пища для размышлений, новая информация всоборную копилку искателей рунета.

ЧТО ЕЩЕ о ГЛОБУСЕ?

Что еще интересного? Интересных животных на карте есть - главное, есть они и в самой Даарии, на той самой части, кусочек которой остался не "срытым"..

Увеличим - охотник с луком на (по моему) белого медведя

Есть и в наших краях, смотрите, чуть повыше медведи, как я понимаю, а ниже - то ли верблюды одногорбые, то ли невесть какие животные (по центру надпись - Тартария)

Интересно представлена Африка - по центру нынешней Сахары огромное озеро, вокруг везде реки и зелень - это ведь 15 век..Как сильно изменился наш мир с тех пор..А говорят Сахаре уже миллионы лет..Посмотрите правее - где надпись Эфиопия, стоят белые люди в цивильной одежде..А что мы обычно себе представляем, когда услышим слово Эфиопия? Вот то то и оно..

Есть еще живописные русалка и... русал )) и это в...Африке, в нижней части..Судя по всему - речные существа - до моря далековато..

На европейской территории Асии ничего достопримечательного - даже зелень лесов не обозначена..Нет Иерусалима, нет пирамид Египта (хотя по идее такое надо было обозначить)

да вы сами можете "покрутить" глобус в 3D, пройдя по ссылке - http://gallica.bnf.fr/ark:/121...

Источник: cont.ws