Больше спутников! Армия России заказала новые космические «уши»
Среди множества подписанных контрактов на форуме Армия-2022 особо интересным нам показался контракт на поставку спутников радиотехнической разведки «Лотос-С». Они входят в российскую систему целеуказания «Лиана», которая является ушами нашей армии. О расширении её возможностей и о других событиях в оборонно-промышленном комплексе нашей страны расскажем сразу после краткой сводки позитивных новостей недели.
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