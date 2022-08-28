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Больше спутников! Армия России заказала новые космические «уши»

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Среди множества подписанных контрактов на форуме Армия-2022 особо интересным нам показался контракт на поставку спутников радиотехнической разведки «Лотос-С». Они входят в российскую систему целеуказания «Лиана», которая является ушами нашей армии. О расширении её возможностей и о других событиях в оборонно-промышленном комплексе нашей страны расскажем сразу после краткой сводки позитивных новостей недели.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CY7Cv2NENAM
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