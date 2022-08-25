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Концепция суверенного развития

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Концепция суверенного развития.
Выступление Игоря Викторовича Солонько в деловой программе «Образ будущего» на XVII Международном кинофестивале «В кругу семьи» (“Институт традиционной семьи и Концепция устойчивого развития СНГ”)

Что вы знаете о прошлом, настоящем и будущем?
Выступление Алексея Анатольевича Орлова в деловой программе «Образ будущего» XVII Международного кинофестиваля «В кругу семьи».

“Модельнае законы МПА СНГ, концептуально значимые нововведения, новый терминологический аппарат, упреждающее видение образа будущего, его основа и приоритетные цели.

1. Стратегическое планирование http://www.parliament.am/library/modelayin%20orenqner/306.pdf
2. Концепция https://iacis.ru/public/upload/files/2/1001.pdf
3. Законодательные основы концепции https://iacis.ru/public/upload/files/2/1005.pdf
4. Экономика инновационного развития М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин http://lit.md/files/kob-books/velichko_efimov_zaznobin-ekonomika_innovacionnogo_razvitiya_a5.pdf
5. Глобальное управление и человек. В.А. Ефимов https://www.wildberries.ru/catalog/65536222/detail.aspx”
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZXXLoOOYIYU
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