ВП СССР. «О текущем моменте» № 1 (140), январь 2020 года (2)

Хотя есть идиоты и лицемеры, которые настаивают на том, что СССР рухнул сам собой под воздействием исключительно внутренних факторов потому, что якобы был «ошибкой истории»; что Директивы СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. «Задачи в отношении России» якобы реально не было, и она — плод «лживой советской пропаганды», однако, эта директива в истории была и по сути преследовала те же цели, что и гитлеровский план «Ост» эксплуатации природных богатств СССР и остатков порабощённого народа (предполагалось уничтожить до 110 миллионов человек).

чтобы всё это было реализовано не унизительным для побеждённой стороны образом, а так, чтобы как бы исходило от самих народов СССР и было сделано их руками.

создание автоматически действующих гарантий, обеспечивающих, чтобы постсоветские государства реально не были суверенными, но были зависимы от «передовых стран» в научном, технико-технологическом, экономическом и военном аспектах, и как следствие такого рода зависимости — были бы зависимы от «передовых стран» и в вопросах внешней и внутренней политики;

Поэтому обратимся к событиям более далёкого прошлого, чем две недели тому назад. Упомянутая ранее Директива СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. «Задачи в отношении России» предполагала:

Отто фон Бисмарк: «Глаз "непрофессионального политика" видит в каждом ходе шахматной игры конец партии»… Иначе говоря, память на две недели назад (к тому же избирательная — «тут помню, тут не помню») и вожделения на неделю вперёд — плохая психологическая основа для политической аналитики и прогнозирования.



В отличие от плана «Ост», выполнение которого было сорвано разгромом третьего рейха, Директива СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г. была выполнена попунктно [20] руками отечественных предателей и идиотов во власти (включая «чекистов») при попустительстве остального населения [21] и Министерства обороны СССР, оказавшегося неспособным своевременно породить дееспособную «хунту», которая бы обеспечила дальнейшее суверенное развитие страны.

Вследствие реализации в глобальной политике Директивы СНБ США 20/1 — СССР потерпел поражение в «холодной войне», которая по своей сути была тем, что ныне принято называть «гибридная война», когда для достижения целей войны употребляются все подвластные агрессору средства воздействия на противника, не воспринимаемые в качестве оружия жертвой агрессии [22] .



Поражению СССР в «холодной войне» способствовал «мраксизм»-ленинизм, ставший неусомнительной догмой, ограничивавшей и извращавшей миропонимание как простых людей, так и политиков, включая спецслужбистов и учёных-обществоведов.

Поэтому все постсоветские государства возникли на волне разгула управляемой извне охлократии как государства, изначально не обладающие суверенитетом в его полноте де-факто, хотя конституции их всех провозглашают полноту их суверенитета де-юре и приверженность соблюдению прав человека (какой термин стал инструментом политического манипулирования при весьма неоднозначной трактовке его в разных странах).



Это касается и постсоветской России [23] : её ныне действующая конституция, провозглашая некую процедурную демократию, якобы выражающую власть народа [24] и первоприоритетность в политике прав человека, социальный характер государства, де-факто по умолчанию обеспечивает только:



тиранию транснациональной ростовщической мафии [25] , её политических кураторов и хозяев, узурпировавших банковское дело и биржевую координацию бизнеса в глобальных масштабах;



защиту этой тирании посредством «элитарно»-корпоративного характера государственной власти, никак не подконтрольной гражданам [26] , и порождаемых ею законотворчества [27] и правоприменительной практики [28] , в результате которой несогласные с нею целенаправленно поражается в правах.





Именно вследствие подавления принципами, заложенными в конституцию РФ по умолчанию, принципов, провозглашаемых ею же в прямой форме, с момента краха СССР по настоящее время в стране творится экономический и культурный геноцид: побеждённый платит за всё и всем, что имеет, в том числе и жизнями — своими, рождённых и не рождённых своих детей и внуков [29] …

Тем не менее, деятельность всех людей вне зависимости от их должностей и социального статуса, деятельность всех общественных институтов, включая институт государственности, протекает в русле алгоритмики психодинамики общества [30] , о чём политики и аналитики в их большинстве даже не подозревают, поскольку учение о ноосфере хоть в версии В.И. Вернадского, хоть в версии П.Т. де Шардена им незнакомо, и они — атеисты, даже если они «истинно верующие» по меркам той или иной конфессии [31] .



А психодинамика нашего общества работает на восстановление полноты суверенитета народов многонациональной Русской региональной цивилизации вне зависимости от того, что и как делает либо не делает каждое из должностных лиц государства Российского [32] . Причём это происходит в условиях, когда:



изрядная доля населения страны убеждена в том, что Российская государственность суверенна [33] , её архитектура функционально состоятельна, а все её проблемы обусловлены не системообразующими принципами социальной организации и построения государственности и экономики, а неблагоприятным стечением геофизических, внешнеполитических и внутриполитических обстоятельств в прошлом и настоящем, а также ошибками и злоупотреблениями властью тех или иных людей персонально;



из числа тех, кто убеждён в несуверенности постсоветской России [34] , подавляющее большинство даже не подозревает:





что такое полная функция управления;



как она может реализовываться в культурно своеобразном обществе и в глобальных масштабах и как она фактически реализуется в отношении глобальной цивилизации и России (это предполагает интерпретацию истории и политики на основе теории систем и системного анализа [35] и теории суперсистем [36] );



что государственный суверенитет — это осуществление государственного управления по полной функции в аспектах глобальной, внешней и внутренней политики;



что суверенитет общества — это воспроизводство обществом в преемственности поколений государственной власти, осуществляющей суверенитет в его полноте в интересах развития общества и человечества в целом; [37]



что культура — вся информация и алгоритмика, передаваемая от поколения к поколению помимо генетического механизма биологического вида «Человек разумный», — представляет собой информационно-алгоритмическую систему, т.е. средство управления, которое необходимо «программировать» так, чтобы она «автоматически» реализовывала цели развития общества, в том числе и посредством политики, проводимой государственной властью.



Людей, которые понимают выделенные выше курсивом положения, причём понимают не «абстрактно-словесно», а жизненно-конкретно, осознанно внося свой деловой вклад в восстановление полноты суверенитета общества, в России с её населением от 70 до 146 миллионов (по разным неофициальным и официальным данным) по самым оптимистичным оценкам в пределах 10 000.



И среди них нет министров, депутатов федерального уровня [38] , членов Совета федерации, нет и членов рабочей группы по подготовке изменений конституции: именно по этой причине материалы парламентских слушаний 28 ноября 1995 г. по Концепции общественной безопасности [39] не были востребованы, потом преданы забвению, а ныне некоторые должностные лица настаивают на том, что и самих парламентских слушаний вообще не было и их материалы — фальсификат.

Т.е. в стране нет идейно сплочённой, организованной и самоорганизующейся компетентной политической силы, которая бы могла в исторически короткие сроки изменить конституцию необходимым образом и вывести страну в режим устойчивого и безопасного общественного развития.

Именно в таких обстоятельствах многие хотят, чтобы в России политика осуществлялась в таком стиле:

Глава государства и другие должностные лица публично провозглашают цели политики, пути и средства их достижения;



регулярно отчитываются о том, что и как делается для достижения этих целей.ассказывают без прикрас о достижениях и неудачах;



анализируют причины неудач, а не замазывают их и не назначают виновных;



создают и всячески поддерживают развитие общественных объединений в самых различных социальных группах общества для осуществления совместного аналитического, научного труда, выявления и разрешения проблем общества;



используют в своей деятельности труды этих общественных объединений, формируют интерес к изучению наук; выявляют различными способами способных к управлению и преображению среды индивидов;



создают условия, когда общество участвует в различных советах и делах государственной важности;



работают с обращениями граждан страны по их существу и учитывают критику и предложения граждан в своей деятельности, давая гражданам ответы, а не отписки в стиле «государство в лице любого должностного лица всегда право, а вы некомпетентны или клевещете»;



кадровый корпус государственной власти пополняется за счёт привлечения для работы в ней инициативных граждан, чьи критические замечания и предложения признаются жизненно состоятельными и полезными как обществом (это главное), так и носителями должностных полномочий в органах государственной власти.

Но все, кто этого желает, не задумываются о том, что такой стиль ведения политики, который можно назвать «открытым стилем», «открытой политикой», в условиях глобализации в её исторически сложившемся виде:



возможен только для суверенного государства, имеющего одной из целей своей внутренней политики сделать суверенным в преемственности поколений всё общество, но и в этом случае он возможен даже не во всех аспектах внутренней политики, не говоря уж о внешней политике, в которой, как давно уже всеми признано, недопустимо болтать лишнего [40] (а о существовании глобальной политики большинство вообще не подозревает, а те, кто что-то подозревает, понимают глобальную политику неадекватно — в смысле, близком к «Протоколам сионских мудрецов»);



невозможен для «элитарно»-корпоративного государства в толпо-«элитарном» обществе;



и тем более не возможен в том случае, если государство стремится к восстановлению своего суверенитета в его полноте.



В толпо-«элитарном» обществе политика в открытом стиле невозможна, поскольку её проведение разрушительно в отношении самого толпо-«элитаризма»: открытость политики предполагает признание «элитой» своей паразитической и эксплуататорской сущности по отношению к простонародью, что вызовет явное недовольство в обществе, породит желание перемен и политическую активность соответствующей направленности, в которой будет иметь место как созидательная составляющая, так и деструктивная (вплоть до терроризма).

Если же открытая политика будет направлена на искоренение толпо-«элитаризма», то «элита» с нею не согласится и будет ей противодействовать, начиная с физического персонально адресного подавления и уничтожения неприемлемых для неё политиков и общественных деятелей, нарушивших «элитарно»-корпоративную этику, а в наиболее «тяжёлых случаях» — путём порождения фашисткой диктатуры, как последнего инструмента защиты своей вседозволенности и социального статуса.

Если в таких условиях политики, стремящиеся к искоренению толпо-«элитаризма» и свойственных для него паразитизма «элиты» и эксплуатации «элитой» простонародья, понимают это и способны к самоорганизации, то они вынуждены будут сами породить некую диктатуру, которая начнёт проводить репрессивную политику в отношении представителей «элиты», реально или мнимо проявляющих свою оппозиционность курсу на искоренение толпо-«элитаризма», «элитарного» и люмпен- паразитизма и системы эксплуатации большинства разного рода меньшинствами.



В истории СССР такое уже было:



троцкисты и сторонники реставрации капитализма подвергались репрессиям со стороны большевиков во главе с И.В. Сталиным не беспричинно,



а периферия троцкистов, активно действовавшая в спецслужбах СССР с момента их становления после Великой октябрьской социалистической революции, со своей стороны активно уничтожали высоких профессионалов и простонародье без разбору, фабрикуя уголовные дела и расстрельные приговоры по политическим статьям для того, чтобы лишить СССР профессионалов и тем самым способствовать краху СССР, а также — чтобы дискредитировать «сталинский режим» во мнении населения.



Кроме того, открытый стиль политики, если бы он реализовывался в России наших дней, в том числе и В.В. Путиным, избавил бы спецслужбы противников и геополитических конкурентов от необходимости вести разведывательную и аналитическую работу в отношении нашей страны [41] .

Внутренний Предиктор СССР

17 — 25 января 2020 г.

20 См. полный текст упомянутой директивы по ссылке: http://www.slavic-europe.eu/index.php/articles/63-usa-articles/4122-18-1948 .

21 Совокупный тираж различных изданий книги Н.Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», в которой были опубликованы обширные выдержки из этой директивы, составил порядка 20 миллионов экземпляров, что больше, чем численность правящей партии — КПСС — к началу перестройки (порядка 18 миллионов человек). Так что говорить о том, что планы агрессора были неизвестны, — значит лгать самим себе и потомкам.

22 Иными словами: «гибридная война» — продолжение войны за мировое господство в «мирное время» иными средствами. Выделенное курсивом — умолчание, сопутствующее широко известному афоризму прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица (1780 — 1831) «война есть продолжение политики иными средствами» (из сочинения «О войне» — ч. 1, 1832 г.).

23 В материалах Концепции общественной безопасности анализ конституции РФ 1993 г. по состоянию на 2012 г. представлен в работе «Введение в конституционное право».

24 «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (конституция РФ, ст. 3, часть 1).

25 Отсюда и конституционный статус центробанка как «государства в государстве», и всё законодательство, обеспечивающее неподконтрольность его деятельности государственной власти России и юридическую безответственность за вредительскую по отношению к стране пребывания финансовую политику.

26 См. раздел 5 пояснительной записки ВП СССР «Об этике и её роли в жизни» (2019 г.).

27 Именно по этой причине Дума на протяжении всего времени своего существования саботирует принятие закона о конституционном собрании.

28 Поэтому либералы неподсудны, а множество патриотов получили реальные сроки по клеветническим обвинениям на основе «доказательной базы», не соответствующей действительности. Дело бывшего ректора СПбГАУ и обвинительный приговор ему — один из примеров такого адресного подавления носителей антилиберальных, антиростовщических воззрений.

29 На фотографии, приведённой на этой странице, памятник не рождённым детям, поставленный в Сургуте у храма Георгия Победоносца. Но не рождённые дети, это ещё не самое страшное и античеловечное. Вариант ещё более жестокого геноцида подготавливается в западном обществе, в котором пропагандируется не только бездетная субкультура «child free», в которой молодое поколение отказывается рожать детей ( https://www.vesti.ru/doc.html?id=3193880 ), но и прямое людоедство: что необходимо есть детей, чтобы решить экологический кризис. https://www.ntv.ru/novosti/2240227/ — это в США, но сюжетно аналогичные «анимэшки» произведены и в Японии (картинки и ссылки давать не будем, по причине омерзительности сюжета, превзошедшей «достижения» в этой области третьего рейха и самой Японии времён второй мировой войны). Но теория ведения «гибридных войн» в России не интересует ни Думу, ни Генштаб и его академию, ни ФСБ и её вузы. Поэтому вырабатывать, осваивать и реализовывать теорию победы в «гибридной войне» — дело самого общества — жертвы «гибридной агрессии» заправил Запада против человечества.

30 Психодинамика общества представляет собой процесс его самоуправления, в котором все члены общества в соответствии с их нравственностью, этикой, миропониманием, взаимодействуя с потоком событий, делают и не делают всё то, что хотят, в результате чего получается то, что получается. С точки зрения ДОТУ общество представляет собой суперсистему, а психодинамика общества это:

в материальном аспекте — биополя людей, объединяющие индивидов в разного рода функционально целостные группы вплоть до человечества в целом;



а в нематериальных аспектах — алгоритмика и информация, на основе которой строится самоуправление в суперсистеме и которая распределена своими фрагментами и по полевым телам эгрегоров, и по психике индивидов, составляющих разного рода функционально целостные группы, общество и человечество в целом.

Алгоритмика и информация изменяются только в результате изменения того, что принято называть «духовностью», в которой скрыты творческий потенциал и склонность к биологической и культурной деградации людей и социальных групп. Когда творческий потенциал и склонность к деградации реализуются, изменяется алгоритмика самоуправления суперсистемы, и вследствие её изменений некоторым образом изменяются и психодинамика, и результаты её действия — т.е. результаты управления. Более обстоятельно об этом см. работу ВП СССР «Основы социологии», часть 1.

31 Религиозность (т.е. не-атеизм) человека выражается в том, что он живёт по совести, памятуя о стыде. Если этого нет, то индивид — атеист какой-то разновидности.

32 Те, кто не вписывается в этот процесс, не вносит в него должный вклад, исчерпав попущение Божие, покидают сферу политики, а в наиболее тяжёлых случаях — этот мир.

33 Вражеских оккупационных сил и оккупационной администрации во главе с иностранными чиновниками на территории России нет.

34 Т.е. убеждён в том, что есть и контроль извне за «тутошним суверенитетом», и разнообразное внешнее управление, теми или иными способами проникающее в «тутошнее» несуверенное самоуправление.

35 См. например, Уёмов А.И. «Системный подход и общая теория систем» (Москва: Мысль, 1978 г.: есть интернет-публикации, в частности: http://www.read.in.ua/book222013/ ), но изложенное в этой книге надо переосмыслять, поскольку она выражает диалектико-материалистическое атеистическое миропонимание.

36 Осваивайте достаточно общую теорию управления: https://www.vodaspb.ru/arhive/vp_sssr/knigi/dotu_2011/dotu_a4_20110626.pdf

37 Последние два положения взаимосвязаны, поскольку суверенная государственность может быть «элитарно»-корпоративной и в силу этого будет поддерживать несуверенность общества, находящегося под её властью. Из-за непонимания этого концепция «суверенной демократии», которую пропагандировали в начале 2000‑х гг. оказалась несостоятельной.

38 Е.А. Фёдоров — лидер Национально-освободительного движения (НОД), тоже этого не понимает (как явствует из видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6VYbGfgOC6E&t=1057s . См. также комментарии к этому видео), хотя настаивает на том, что Россия ныне де-факто не суверенна, и что необходимо восстановление суверенитета в его полноте, а для этого гражданам необходимо оказывать В.В. Путину всевозможную поддержку. Однако активисты НОД не готовы к тому, чтобы оказывать В.В. Путину какую бы то ни было поддержку, кроме эмоциональной. Но это не только не ведёт к решению проблем, но и вредно по отношению к этой задаче, поскольку создается убеждение в том, что государственное управление и управление в экономике — это дело, посильное любому, вошедшему в органы власти с улицы, без должной серьёзной подготовки к такого рода работе.



По этому за спиной активистов НОД всегда будет стоять тот, кто понимает, что такое управление и как управлять, разруливая создаваемые целенаправленно конфликты различных социальных групп. В силу этого активисты НОД всегда будут ведомы, что во многом устраивает теневых кураторов.



При этом сами активисты будут опьянены иллюзией, что они подчинили себе «старорежимных профессионалов» и те теперь под их руководством служат делу НОД. Реально активисты НОД готовы только к тому, чтобы быть инструментом в чужих руках и кормиться на должностях, если их допустят до власти, но не способны решать проблемы страны.



Причины в том, что за всё время своего существования НОД (первые упоминания о нём относятся к ноябрю 2012 г.) не подготовил кадры, которые владеют каким бы то ни было научно-методологическим обеспечением государственного управления и управления в экономике, которое было бы жизненно состоятельной альтернативой бредням рыночного либерализма (монетаризма) и альтернативой метрологически несостоятельным «мраксизму» и кейнсианству; и не занимается этой темой в настоящем.



В силу этого НОД — «пустышка», реально заряженная весьма амбициозным, на многое претендующим «патриотическим» невежеством, что является большой политической опасностью при всей его декларируемой благонамеренности. Не лучше обстоит дело в и рядах оппозиции: сторонники А.А. Навального, Н.Н. Платошкина (это Троцкий II, версия light), П.Н. Грудинина, С.Л. Вислобоковой, не говоря уж о К.А. Собчак, — такие же пустоцветы, как и НОД, и опасные, если отдать им государственную власть.

40 Пример такого рода неуместной болтливости приведён в аналитической записке ВП СССР «К 100-летию завершения боевых действий первой мировой войны ХХ века» из серии «О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 г. — раздел 1.3. «Базар надо фильтровать», тем более, если ты — министр иностранных дел державы, претендующей быть великой…

41 Если обратиться к истории СССР и проанализировать стенографические отчёты съездов и пленумов ЦК ВКП (б), выступления И.В. Сталина того времени, то выяснится, что во времена сталинского большевизма открытый стиль политики реально в СССР действовал.



На съездах и пленумах открыто и прямо говорилось о реальных достижениях и неудачах по их существу, открыто и прямо провозглашались планы на будущее, а на последующих пленумах и съездах руководство партии и государства отчитывалось о проделанной работе и её результатах.



Хотя открытый стиль политики и не охватывал всю политику без исключения, а кроме того ему сопутствовало множество умолчаний и распространение заведомо недостоверной информации, т.е. лжи, тем не менее он охватывал основные направления политики ВКП (б) и государства в ту эпоху.



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Окончание следует.

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