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Наша концепция устойчивого и суверенного развития: правовые основы. Игорь Солонько

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Ссылка на документы о стратегическом планировании и концепции устойчивого развития, принятые на Межпарламентской Ассамблеи СНГ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ce61RdchRn-J3kTQy-H9oL0ROJ2KBCZH?usp=sharing

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Законодательные основы Концепции устойчивого развития для государств — участников СНГ
https://iacis.ru/baza_dokumentov/drugie_dokumenti_prinyatie_mpa_sng

МОДЕЛЬНЫЕ КОНДЕКСЫ И ЗАКОНЫ
https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/120

01:41 Какой ваш опыт взаимодействия с Межпарламентской Ассамблей СНГ? Каким спектром вопросов занята эта организация?
05:33 Какова процедура принятия законодательных актов на Межпарламентской Ассамблее СНГ?
08:50 Какие приоритеты, ориентиры отечественной версии программы устойчивого развития? Как с этим понятием связан суверенитет?
33:43 Как по новому, иначе был поставлен вопрос о духовно-нравственном развитии каждого из народов СНГ?
Игорь Викторович, что такое модельные законы, как они применяются и как работают в партнёрстве Содружество Независимых Государств?

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#Концептуал #ИгорьСолонько #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G_1Ol6p35do
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