Украина получила «незалежность» в 1991 году. Это было радостное событие – с песнями, танцами, хороводами. Как водится, все с оптимизмом смотрели в будущее, прикидывали, как обустроить ридну неньку. И на бумаге все отлично сходилось и получалось. С тех пор прошло больше трех десятков лет. Можно подвести итоги. Что за это время построили в «незалежной», воздвигли, какие мировые открытия совершили? Чем гордое украинское сердце успокоилось? Да и вообще, есть чем гордиться громодянам?

СССР давно уж нет, да и власти Украины от него клятвенно отреклись. Теперь они остервенело крушат памятники советского периода и клянут то время. Но его надо вспоминать бы им не с гневом, а с величайшей радостью. Потому что «незалежная» их живет тем, что создали предки. Везде, во всех сферах.

Гордые самостийники «забыли», что пользуются дорогами, мостами, эстакадами, построенными во времена СССР. Из того же ненавистного многим патриотам периода – жилые дома, заводы, фабрики, элетро- и атомные станции, учебные заведения, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро Украины. Республика входила в десятку стран с самой развитой экономикой.

На Украине собирали сложные механизмы, с конвейеров заводов шли автомобили, комбайны, трактора. Выпуски программы «Время» начинались с сообщений о делах и планах шахтеров Донецка, Луганска, рабочих «Запорожстали», Днепропетровского и Криворожского металлургического, Харьковского тракторного, Николаевского судостроительного заводов.

Эти и другие предприятия, возведенные во времена СССР, гремели не только на всю страну. Их знал весь мир! Но сейчас об этом на Украине не вспоминают. Да и сравнивать нынешнее положение дел в промышленности «незалежной» с прошлым советским – стыдно. Как и материальное положение граждан республики в то время и сейчас. Позовите людей, живших на Украине во времена СССР, назад, в прошлое. Побегут в тот «ужасный» Советский Союз не раздумывая, и молодых с собой прихватят!

Не зря же несколько лет назад было закрыто натяжным потолком красочное панно «Цветущая социалистическая Украина» над парадной лестницей Верховной рады. Депутаты словно намекнули жителям страны, что о славном прошлом придется навсегда забыть. Но с памятью ничего не поделаешь…

Сегодня «незалежная» – огромная съемочная площадка для фильмов утопий и абсурда. Исполнитель главной роли – актер-комик, временно исполняющий роль президента страны, Владимир Зеленский. Он – шестой глава Украины. Самый молодой, энергичный, задорный. И ни с кем не было смешно, как с ним.

В бытность актером Зеленский безжалостно высмеивал политику своей страны. Одна из шуток была такой: «Что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня – он называется попрошайничество… Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%».

На Зеленского, помнится, тогда все набросились, ругали, почем зря, обвиняли в презрении к патриотизму и так далее. Но не зарделся от смущения, не смутился. И гордо ответил: «Суть этой репризы проста: достаточно брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы».

Правильно сказал, точно. Не в бровь, а в ЕС.

Интересно, когда Зеленский шел на выборы, надеялся ли он, придя к власти, что будет вести абсолютно независимую политику – без кредитов, траншей, подачек? Или он напрочь забыл, что говорил? А может, так и было всё задумано?

Предшественник Зеленского – Порошенко постоянно просил у Европы и США, но как-то стыдливо, исподволь. Зеленский же клянчит открыто – часто и нагло. В Европейском союзе пестро и шумно от нищих: румыны со скрипками, болгары с волынками, албанцы с бубнами. Но громче всех слышны украинские цимбалы.

Зеленский-Паниковский с унылым видом сидит в Киеве на Банковой в засаленной вышиванке. Перед ним потертая кучма, в которую летят доллары и евро. Если немцы, англичане, французы, американцы бросают не крупные банкноты, а мелкие, нищий кричит и ругается. Тогда подаяние снова растет.

Зеленский не только просит. Он еще и призывает к воровству. Не сам, ему вроде не с руки, он какой-никакой президент, а устами своих соратников. На днях депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил воровать российский газ, поставляемый транзитом через Украину, И продавать его в Европу.

Можно было, конечно, подивиться такому заявлению, закатить глаза от возмущения. Но… Ведь Украине воровать не впервой. Тырили хлопцы российский газ и раньше, присваивали западную гуманитарку. А сейчас навострились распродавать западное оружие. По оценкам западных аналитиков, боевым частям ВСУ достается лишь от 30 до 40% зарубежных поставок. Огромный украинский оружейный супермаркет предлагает всем желающим –террористам, бандитам и прочей нечисти – каски, штурмовые винтовки, автоматы, бронежилеты, «джавелины», «байрактары». Со временем могут пойти налево самолеты, ракетные установки, «хаймарсы»…

Западные партнеры Украины могут хвататься за голову, изображать изумление – как же так … Но ведь знали же, с кем связались. Ведь и «Интерпол» предупреждал, и возникали шумные скандалы вокруг «черного рынка» оружия в «незалежной», в частности, сообщения западной прессы о тайной продаже ракетных двигателей в КНДР. Якобы замешаны были в этих махинациях люди с завода «Южмаш», но до истины так никто и не докопался. Но вряд ли это был тот случай, когда дым возник без огня…

День независимости обычно встречают шумными торжествами, парадом и демонстрациями. К примеру, в минувшем году над Киевом летала авиация НАТО, прошли шоу, молебны, марши вышиванок и шествия неонацистов. На этот раз подобного веселья ни в Киеве, ни в других городах уже не ждут.

В столице Украины отменены массовые мероприятия. Чиновникам и депутатам Верховной рады рекомендуется всю текущую неделю работать из дома и не появляться в правительственном квартале. Офисы коммерческих компаний в центре Киева переводят на «удалёнку». Находиться дома и не выезжать в центр порекомендовали и работникам бюджетных организаций.

Что же касается простых жителей столицы Украины, то многие поспешили покинуть город. Ну а тем, кто остался, рекомендовали держаться поближе к подвалам и бомбоубежищам. Потому что пошли слухи…

Как известно, ФСБ объявила о раскрытии убийства дочери российского философа Александра Дугина – Дарьи, и виновными в этом преступлении была объявлена СБУ. Значит, по примитивному мышлению киевских властей, со стороны Москвы должен последовать акт возмездия.

Сам Зеленский, выступивший в преддверии праздника с видеообращением к народу, высокопарно сообщил, что в День независимости ожидается «нечто особо уродливое и порочное».

Впрочем, все эти нагнетания шекспировских страстей – в духе актера-президента. Тем более, повод для спектакля оказался весьма подходящий. Конечно, Зеленский жаждал, чтобы все обернулось не скучным водевилем, а душераздирающим триллером, в котором он снова был бы главным героем.

А День независимости оказался таким же будничным днем, как и все остальные. Над Киевом стояло ослепительное солнце. Никто не стрелял по древнему городу, никто его не бомбил. Все было тихо. Только привычная тревога витала над Матерью городов русских.

Но раз в календаре праздник, его надо отметить. Хотя бы скромно: с горилкой, салом, картоплей, хлибом. Над тостом много думать не надо: «Хай живе вильна Украина!». И вторую, и третью рюмку надо поднимать с теми же словами, потому что, если начать думать про то, как нынче живет вильна Украина и куда стремится, настроение может резко упасть. Хотя горилки – хоть залейся…





