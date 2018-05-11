Индивид и система в новом постсоветском кино

Всем известно, что западный кинематограф занимает значительную долю рынка мировой киноиндустрии. Около восьмидесяти процентов всего выпускаемого видеоконтента приходится на американских и европейских производителей. Естественно, что это вполне можно назвать западной культурной экспансией, так как кино как художественный инструмент, как искусство в любом случае является ретранслятором той культуры, в среде которой создаётся. Западное кино соответственно распространяет на весь мир западную культуру: её ценности, смыслы, ориентиры, мечты, менталитет, шаблоны поведения и мышления и т.д.

В современных условиях обострения отношений России и стран Запада, руководство нашей страны, как минимум номинально стремящееся к независимости и сохранению суверенитета, уже не может игнорировать чужеродную культурную экспансию, очевидную каждому, кто занимается этой сферой. Поэтому с недавних пор перед Министерством культуры РФ была поставлена задача по постепенному вытеснению иностранного контента из отечественных кинотеатров. И стоит признать – работа в этом направлении ведётся: всё чаще в прокате «выстреливают» новые российские фильмы самого разного содержания: есть среди них и откровенный шлак, есть пошлое и бездарное кино, есть картины, на которые Минкульт РФ вообще по идее не должен был выделять денег, есть и фильмы, достойные внимания и даже обязательные к просмотру.

И в этой статье хотелось бы как раз обратить внимание на последние новинки российского кинематографа. Почему на них? Вроде бы с ними и так всё в порядке. Кому, например, мог не понравиться фильм «Движение вверх» или «Салют 7»? Да и в целом фильмы вышли действительно неплохими. Есть в них патриотизм, героизм, преданность своей стране, мотивация к успеху и победе, правильные образы героев, которым хочется подражать и соответствовать.

Однако наряду с правильными посылами подобных российских картин есть некоторые моменты, которые придают им несколько иной окрас. Речь идёт, конечно же, о политической системе, об идеологии, об устройстве нашего государства в период с 1922 по 1991 год, именуемого в тот период истории как СССР. Ведь именно этот период представлен как некий фон, обложка, в современных российских картинах про спорт, космос, прочие достижения граждан совсем иной по образу жизни и по идеалам страны.

Именно на этом фоне-обложке и хотелось бы сфокусировать внимание.

Антисоветские закладки в фильмах

Движение вверх

Несмотря на общие позитивные ориентиры, этот фильм как никакой другой является ярким примером антисоветской пропаганды. В принципе, большинство трудностей баскетбольной команды и их тренера связаны с «косностью» и «отсталостью» СССР по сравнению со странами запада и США. Рассмотрим по порядку.

Сын тренера сборной, не имеющий возможности получить качественного лечения в Советском Союзе. Родители вынуждены добиваться разрешения вывезти своего ребёнка заграницу, мечась по различным инстанциям и получая отказы. В таких условиях тренер должен думать о победе команды СССР над главным соперником – непобедимой командой США. Западные медикаменты, конечно, прогрессивнее и эффективнее, что продемонстрировано на спортсмене нашей сборной, у которого были проблемы с коленями. У нас на тот момент используется только устаревший анальгин. Тренер, конечно же, работает под страхом оказаться за решёткой, другой мотивации у советского гражданина для завоевания победы быть не может. В целом команда и тренера находятся под постоянным прессингом со стороны высшего руководства страны. Когда у одного из игроков советской сборной возникают проблемы со здоровьем во время пребывания в США, тренер выделяет личные средства на его лечение, так как СССР отказывает ему в этой услуге. Посыл: советскому тоталитарному государству наплевать на своих людей, поэтому лечить своего человека (и даже известного на всю страну спортсмена) заграницей они не собираются. Одержать победу над американцами можно только используя американские методики тренировок. Свои собственные давно неактуальны и неэффективны. В самом процессе заимствования каких-то тренировочных технологий у спортивных школ других стран нет ничего отрицательного, но все эти технологии, по крайней мере, необходимо каким-то образом адаптировать под конкретных людей и команду, а не бездумно копировать. Об этом в фильме не говорится ни слова. По приезду на родину после победы на чемпионате Европы вместо благодарностей и приветствий спортсмены подвергаются обыску. Посыл: вот так живёт тоталитарное государство СССР, и так оно относится к лучшим своим представителям, которые отстаивают его имидж в международных делах.

Время первых

В фильме есть один занятный момент. В то время, как наше руководство ищет пропавших космонавтов, те, приземлившись в тайге среди холода, сразу же начинают посылать сигнал В-Н, что означает «всё нормально» на языке радиообщения. Ребят всеми силами пытаются найти. Один советский радиолюбитель засекает их сигнал. Он собирается сообщить об этом властям и уже хватается за трубку телефона, но его останавливает жена.

Муж говорит: - Они сели удачно. Помощи просят, а за ними не летят. Понимаешь? Жена: - Зато за тобой прилетят, и ты сядешь. Очень удачно. Только мне помощи просить будет не у кого. - Ну, а как? – говорит муж, и всё-таки набирает номер.

Стоп. Что это за государство нам сейчас показали? Ааа! Это же СССР! А СССР, как известно, из современной истории – империя зла, тоталитарная тюрьма народов, где за любое неверное движение или действие можно легко оказаться за решёткой. Как только в такой стране люди совершали подвиги: первый полёт в космос, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, победы наших сборных в Олимпиадах и прочих соревнованиях, победа в самой страшной и кровопролитной войне? Неужели это всё держалось только на страхе? Было ли что-то у советского человека, гражданина кроме страха? Руководствовался ли он любовью к Родине? Руководствовался ли он идеологией коммунизма? Но как можно было любить такую страну, где каждый её гражданин находится под постоянным гнётом, постоянной угрозой оказаться в местах не столь отдалённых со сломанной судьбой и разбитой жизнью? И это всё при самодурстве, разгильдяйстве и жестокости руководства. Как это можно любить?!

Однако же любили. Любили и сражались за свою страну на всех полях. И доказывали миру, что мы любим свою Родину, что она у нас самая лучшая, самая красивая, самая добрая, а мы – её лучшие сыны и дочери.

Нас как будто бы пытаются убедить, что кроме тоталитарной машины больше ничего не было. Конечно же, было. Люди, жившие в СССР, хотели и были готовы идти на великие свершения ради светлого будущего не только своей страны, но и всего человечества, и сегодняшней идеологии капитализма-либерализма это ох как не даёт покоя. Поэтому не только в этом фильме новой постсоветской эпохи, но и во многих других вы найдёте подобные закладки.

Салют 7

Ещё один фильм про наших космонавтов и про их незабываемый подвиг.

В начале фильма один из космонавтов, который потом будет спасать станцию «Салют-7», во время пребывания в открытом космосе видит какой-то свет. Из-за этой его маленькой заминки в результате иллюзии или действительно какого-то физического или метафизического явления чуть не погибает космонавт Лазарева.

Естественно, по возвращению на землю его ждёт психиатрическое освидетельствование, и он, как настоящий честный советский гражданин, признаётся в том, что увидел. Он так и спрашивает у доктора: «Может это были ангелы?»

На фоне этой беседы нам показывают прослушивающую комнату, где весь разговор врача с космонавтом записывается. Ещё один намёк на отсутствие свободы личности, на тотальную слежку, на жёсткий контроль в «империи зла» под названием СССР.

Конечно же, никто его бредни про ангелов не воспринимает всерьёз, и космонавта отстраняют от полётов. Ещё одного человека переварила и выплюнула система. Какая же она несправедливая и жестокая…

При всех плюсах и минусах увиденного далее на экране, при довольно положительных образах двух советских героев, хочется обратить внимание совершенно не на них. Мы снова и снова внимательно смотрим на образ руководства нашей страны того времени. И что же мы видим?!

Спасение нашей космической станции происходит в самый разгар холодной войны. Американцы, узнав, что советская космическая станция находится в бесхозном состоянии, тут же готовятся отправить свой шаттл на орбиту, дабы заполучить секретные советские космические технологии. Конечно же, руководство СССР не может допустить, чтобы станция попала в руки американцев.

Поэтому готовится быстрая миссия на космическую станцию с целью её спасения либо уничтожения. Руководство СССР, дабы не отдать американцам своих секретов в космической отрасли, готово даже пойти на такой шаг, как уничтожение космонавтов вместе со станцией. Двум добровольцам, занимающимся реанимацией космического аппарата, поставлены жёсткие временные рамки, после которых станция будет сбита с помощью ракеты. Не успели – значит, погибли. На восклицания, что на станции находятся два лучших советских космонавта, да и просто живых человека, мы видим холодные решительные лица, для которых жизнь нескольких людей – это просто пустяк в такой глобальной игре.

Когда космонавты отправляются на «Салют-7» первая трудность, с которой они сталкиваются, – это стыковка со станцией. Первая попытка стыковки оказывается неудачной. Космонавтам предлагается немного отдохнуть, так как впереди будет «радиотень». Однако космонавты отказываются выполнять приказ и во время отсутствия радиосвязи предпринимают ещё одну попытку стыковки, что является недопустимым в условиях таких сложных операций, где многое держится на соблюдении чётких инструкций. Однако стыковка оказывается успешной, а десятки советских работников, учёных, конструкторов, находящихся на командном пункте, только разводят руками, не понимая, как им это удалось.

Посыл: если знаешь, как надо поступить – делай, и наплевать на приказы. Система закостенела и тормозит тебя, твою гениальную личность, которая не может проявить себя в таких условиях. Вроде бы, маленький и не очень важный по части сюжета момент, но как он показательно демонстрирует всю суть создаваемого в постсоветском кино советского героизма. И эта суть состоит в том, что герои СССР – это люди, которые боролись с системой, существовали вопреки ей, шли против «тоталитарного режима» и побеждали его.

Гагарин. Первый в космосе

В целом фильм неплох и более правдоподобно описывает настроения и мысли граждан Совесткого Союза. Победой в космической гонке грезит вся страна. Космонавтам, отобранным для первого полёта в космос, показывают фильм о том, как ракета взрывается на старте, так и не взлетев. Королёв объясняет кандидатам, что полёт в космос – это большой риск, высока вероятность гибели во время данного эксперимента. На это космонавты демонстрируют свою готовность расстаться с жизнью ради великой цели, ради великих достижений. Не под гнётом НКВД, не под угрозой холодной тюремной камеры, не под страхом расстрела, а сами, так как верят в свою страну, в своё будущее и будущее своих детей, и ради этого будущего готовы работать. Также в картине очень хорошо продемонстрирована радость советских людей, узнавших, что их соотечественник, Юрий Гагарин, первым совершил полёт в космическое пространство.

Однако и в этой картине есть небольшой момент, который очень чётко, в духе современных либеральных идей описывает времена Сталина. Королёв и Каманин обсуждают, кто должен стать первым космонавтом. Остановились на двух кандидатах: Герман Титов и Юрий Гагарин.

Одним из доводов Каманина был следующий: «Во время войны Гагарин находился на оккупированной территории».«Знаете что? Пора кончать со сталинскими предрассудками», – отвечает на это Королёв.

Что нам показывает это момент? Он показывает, что времена Сталина были настолько суровыми, что даже такого довода хватило бы, чтобы перечеркнуть карьеру молодого лётчика Гагарина, несмотря на его способности и желание быть полезным своей стране.

А тот, кто придумывал этот сценарий, не задавался вопросом, как у нас получилось запустить первого человека в космос и благодаря кому? Ведь очевидным остаётся тот факт, что первому запуску человека в космос предшествовало минимум десятилетие серьёзной научной работы. Таким образом, эта работа велась ещё во времена Сталина. И Сталин был главным куратором работы по развитию ракетостроения, артиллерии и освоению космоса. Рассказы про то, что подобные достижения могли появиться «вопреки Сталину» аналогичны либеральному бреду про победу в войне «вопреки».

«Артиллерия – бог войны», – так заявил товарищ Сталин 5 мая 1941 года на приёме в честь выпускников академии Красной армии. И последующие годы были посвящены развитию этого мощного инструмента ведения боевых действий, что дало толчок созданию специализированных научных отраслей ракетостроения. Отсюда и вырастает мысль об освоении космического пространства. В любом случае, как бы кому не хотелось, без участия Сталина такая серьёзная работа не могла быть инициирована в Советском союзе. Так что полёт Юрия Гагарина в космос – это во многом и его заслуга.

Борьба с собственным государством

И вот такими, еле заметными с первого взгляда мелочами рисуется фон почти всех современных российских картин. В результате, наряду с противостоянием США в холодной войне, наряду с борьбой за открытия и достижения, появляется ещё одна линия борьбы – с собственным государством. Герои живут и побеждают в очень жёстких условиях: они будто брошены на жертвенный алтарь высших целей (читай амбиций) руководства СССР, а их чувствам, эмоциям и просто человеческим слабостям нет места в атмосфере нависшего, словно дамоклов меч, долга.

Кому нужны свершения? Кому нужны подвиги? Кому нужны герои, если жизнь гражданина СССР протекала, по мнению идеологов современной России, между молотом и наковальней, если высокие идеи и цели сосуществовали по соседству с неустроенным бытом, отсталой сферой услуг, медициной, дефицитом самых элементарных продуктов?

И может какие-то инциденты, продемонстрированные в вышеприведённых картинах, действительно имели место быть в СССР (и в руководстве были предатели), но были и подвиги и свершения. Однако в современных российских фильмах посыл читается другой. Да, подвиги были, успехи, прогресс был. Но какой ценой?! Люди жили в страхе и нищете, в отсутствии прав и свобод, лишённые элементарных «общечеловеческих ценностей», как сейчас говорят.

Одно из знаменитых изречений Дж. Оруэлла звучит так: «Тот, кто управляет настоящим, – управляет прошлым, а тот, кто управляет прошлым, – управляет будущем». Ещё в своей знаменитой антиутопии «1984» он достаточно подробно описывает механизм этого управления, поясняя, что прошлое существует благодаря записям на различных носителях: бумага, видео, аудио, в том числе в умах людей. Перепиши записи – и прошлое изменится, уничтожь записи – и прошлого не будет.

В России этот механизм также довольно часто использовался и используется, особенно при смене власти, особенно при изменении курса развития страны. Вспомните революцию 1917 года и фильмы советского периода. Например, обратите внимание на фильм «Неуловимые мстители» и образ «белой» элиты, описанный там. Вспомните времена Хрущёва, который и сам приложил немало усилий, чтобы «развенчать культ Сталина». Такие же процессы протекают и сегодня, прямо на наших глазах, прямо возле телеэкранов.

И здесь хочется задаться вопросом: «Какое будущее готовят для нас сейчас, вот так размазывая и затирая все достижения советского периода?» Возможно, нас пытаются убедить, что при всех недостатках сегодняшней жизни, при всех огрехах нынешней «элиты», сейчас жить гораздо лучше, чем в те времена? И это несмотря на такие вещи, как: внедрение болонской системы в образовании, отупляющей детей; деградационную массовую культуру; уже фактически платные медицинские услуги; низкую социальную защищённость граждан; проблемы с соблюдением трудового законодательства со стороны работодателей и вообще с поиском работы; отсутствием нормального благоустройства городов; отсутствием справедливого распределения материальных благ? Может, нас пытаются убедить, что все эти вещи – норма, что при всех существующих недостатках сегодняшней системы она в плане реализации творческого потенциала и формирования человеческих качеств лучше советской? Даже один факт того, что раньше дети могли с малых лет спокойно сами гулять во дворах, а сегодня вследствие запуганности общества и утраченной атмосферы доверия такое практически невозможно, показывает бо́льшую ориентированность той культуры на человека.

И эти попытки со стороны «элиты» манипулятивными приёмами очернить советское прошлое нашей страны вполне понятны – они защищают свои интересы. Однако мне, как обычному человеку и зрителю, хочется видеть на экранах не пропагандистскую ложь, а историческую достоверность, на базе которой будет строиться совсем другое будущее…

Олег Ищущий

Источник: feedproxy.google.com