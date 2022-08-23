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Памяти Дарьи Александровны Дугиной — отец Андрей Ткачёв

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1QZ2cCzXH00
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1256 998
    Ленид 31 мин. назад

      Всё правильно, Истина и Справедливость на стороне России, на стороне Украины – только ложь, но произведенная в огромных количествах.
      Но Истина бессмертна, а ложь живет недолго.
      Так что, время работает на нас!

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