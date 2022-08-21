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Проект С.К.И.Ф. Что строит Россия в Сибири прямо сейчас

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Пока в Европе обсуждают как пережить грядущую зиму и сколько минут допустимо принимать тёплый душ, в Сибири ударными темпами идёт возведение площадки под уникальный научный комплекс СКИФ, который обеспечит нашей стране технологический суверенитет на долгие десятилетия. Расскажем о нём и не только в сегодняшнем выпуске. Сразу после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VIpAtJFEfg0
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