Проект С.К.И.Ф. Что строит Россия в Сибири прямо сейчас
Пока в Европе обсуждают как пережить грядущую зиму и сколько минут допустимо принимать тёплый душ, в Сибири ударными темпами идёт возведение площадки под уникальный научный комплекс СКИФ, который обеспечит нашей стране технологический суверенитет на долгие десятилетия. Расскажем о нём и не только в сегодняшнем выпуске. Сразу после краткой сводки позитивных новостей.
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