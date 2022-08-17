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Чем оплачивали украинскую вольницу? Юрий Жуков

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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИГОВОР. ОШИБКИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ЗИНОВЬЕВСКОЙ» ОППОЗИЦИИ
https://konzeptual.ru/zasluzhennyj-prigovor-oshibki-i-prestuplenija-zinov-evskoj-oppozicii-11818?utm_source=smi

01:27 Какие уроки мы можем извлечь из прошлых периодов противостояния с радикально-настроенными Украинскими националистами?
Какие ошибки совершают в данный момент Российские власти и СМИ при освящении этого конфликта?
09:30 «‎Волынская резня‎»‎ организованной Украинской Повстанческой Армии (УПА). Действия УПА в Польше и Чехословакии.
15:41 Граф Андрей Шептицкий, митрополит Униатской Церкви. Роман Шушкевич.
19:27 Подписание сепаратного мирного договора с Германией и Австро-Венгрий 1918 году. Brotfrieden — «хлебный мир» — подписанный 27 января (9 февраля) 1918 года между Украинской Народной Республикой и Центральными державами в Брест-Литовске.
31:30 Политика украинизации и рабочие места.
40:45 Юрий Николаевич, почему так важно знать о членах украинских националистических движений, об их внутренних противостояниях?

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#Концептуал #ЮрийЖуков #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GJbuo7Aqpg4
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