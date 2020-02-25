СВоБоДа и степени несвободы

В таких условиях адекватные жизни понятия, а скорее образы, стоящие за этими понятиями, имеют решающее значение, как в определении дальнейшего пути развития человечества в ладу с биосферой и с космосом, так и в преодолении накопившихся проблем, непосредственно влияющих на процессы развития-эволюции вида «Человек разумный». Становится важным осознанное и осмысленное отношение к социальным процессам и вхождение в управление ими, а это возможно на основе определённой культуры мышления, которая вытекает из методологии познания и творчества — умения выявлять проблемы и разрешать их с приемлемым качеством. Это и делает человека свободным от разного рода заблуждений и наваждений.

Сейчас, как никогда ранее, все процессы в культуре общества ускорились и технологии меняются по нескольку раз в течение жизни одного поколения. Всё это ведёт к тому, что человек встаёт перед необходимостью постоянно осваивать всё более возрастающий объём информации.

Данная тема, в какой-то мере, будет продолжением нашей статьи «Виды социального идиотизма», так как явления, описываемые в обеих статьях, связаны с основными психологическими особенностями нас, как социальных существ.

Каждый Человек cвободен в выборе информации и волен распоряжаться ею по своему усмотрению, задавая/вырабатывая определённые алгоритмы своего поведения . И ему всегда дана в этом помощь и содействие…

Свобода в современной культуре общества

Во многих культурах и у разных народов есть аналог слова свобода, однако, как гласит одна притча:

«слово луна — это лишь палец, указующий на луну…».

Это можно истолковать (объяснить), как — не за всеми словами стоят объективные образы в психике человека. Эти аналоги далеко не всегда указывают на объективные явления в нашей жизни, а если добавить к этому то, что в русском языке нет полных синонимов, то и подавно.

Freedom — свобода, liberty — воля, вольность (к Воле мы ещё вернёмся, но уже не как к синониму, а как к отдельному понятию и составной части свободы в самом широком смысле).

Несмотря на присутствие слова «свобода» почти во всех языках мира (а может и во всех), не всегда оно в людских психиках несёт один и тот же образ, одну и ту же картинку.

Стоит указать и на то, что каждое слово изначально является кодом, лексическим выражением образа какого-то явления. А в русской традиции изрядная доля слов являлась аббревиатурами и слово С-Во-Бо-Да — одно из них. Отчасти, это позволяло упаковывать смысл и задействовать гораздо бОльшие пласты информации при общении. А отчасти это выполняло сакрализацию явления, которое стоит за этим кодом и которое сегодня является объектом нашего исследования.

Понятие свобода часто ассоциируется с термином «независимость», который в свою очередь в психике большинства людей включает в себя следующие компоненты: свобода слова, свобода выбора, свобода собраний, свобода информации (печати), свобода передвижения и тд. И практически не содержит ограничивающих элементов: обязанность, ответственность, мораль, совесть, стыд… или это всё остаётся в умолчаниях.

В рамках демократических процедур (демократия дословно переводится как власть народа) это часто становится объектом спекуляции и политической борьбы. Это становится возможно в том случае, если толпа не вызрела до народа.

«Толпа — собрание людей живущих по преданию и рассуждающих по авторитету » (Белинский)

<Действительный народ, а не абстрактное «народонаселение» понимает процессы, происходящие в обществе и несёт, хотя бы на бессознательных уровнях психики, понимание некой теории управления, на основе которой «видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем». Хотя «невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» (оба фрагмента из цитаты — Александра Пушкина) [ 1 ].

Цитата Александра Сергеевича указывают на явление, которое ограничивает свободу людей, причём, на самом объемлющем уровне, если говорить о взаимовложенности процессов, представления о котором в принципе нет в определении, взятом из той же википедии [ 2 ]:

«Свобода — состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми».

В этом определении наличествуют некоторые объективные закономерности, однако, сделан ложный вывод, что свобода, а вернее её рамки, не обусловлены этими закономерностями.

При огромном множестве определений термина СВОБОДА, тем не менее он остаётся размытым в так называемых гуманитарных науках. Следует отметить, что каждое из определений приоткрывает какую-то грань этого явления, однако, есть противоречия между ними. А понимания явлений (выстроенные в отношении них понятийные базы) не должны противоречить друг другу, дабы раскрывать явления для людей с разных сторон, а не замыливать их.

Среди прочих определений, можно выделить понятие свободы, которое даёт философия:

«Свобода определяется как состояние субъекта, при котором он может самостоятельно определять свой жизненный путь, свои цели, мнения и средства» [ 3 ].

Воздействие же ряда факторов (объективных закономерностей), оказывающих своё влияние на выбор человеком того или иного решения, здесь оставлено в умолчаниях.

Свобода слова, современные выборы и другие фикции

«Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой» (Ф.И. Достоевский) [ 4 ].

Данная статья является своего рода профилактикой возможных событий на улицах городов по всей России: согласованных и несогласованных митингов и беспорядков, в которых люди, будучи убеждёнными, что они отстаивают идеалы свободы слова, независимости, собраний и тому подобного, являются лишь марионетками «в ловких и натруженных руках», а значит, упускают возможность определиться с понятием свобода и обрести её. Тому, кто считает неприемлемым такой вариант обретения очередной формы несвободы, под видом «дарованной народу свободы» данная статья будет полезной.

Свобода слова

Что понимать под свободой слова? Уместно ли всегда говорить всё что захочется? Или быть может нужно говорить только то, что выгодно? Или то, что политкорректно? А может нужно говорить правду и ничего кроме правды? Всегда ли нужно говорить всю правду? Кому её нужно говорить, а кому нет? Или только когда спрашивают? Или может быть лучше молча совершать действия в соответствии с Правдой-Истиной (памятуя о том, что истина, возведённая в догму, приводит к заблуждениям)?

Размышляя над этими вопросами и на тему отстаивания свободы слова, важно не быть в плену фиктивного «гуманизма» — благонамеренности, которой и генерируется «дорога в ад» — многие бедствия в обществе, делающие людей несвободными.

Свобода печати (информации)

Цензура — это тоже аспект свободы слова (этой теме посвящена одна из наших статей — «Виды цензуры в обществе»).

Только какого слова и чьего слова… Становится ли жизнь общества счастливее и безопаснее при ликвидации структур типа «ГЛАВЛИТ», отвечающих за планомерное развитие литературы во вполне определённом направлении (при наличии идеологии в обществе)? Или механизм цензуры остаётся, меняя свои формы из структурных в бесструктурные?



Очевидно, глупо что-либо запрещать, ведь этим вызывается только особый интерес к тому, что запрещают, опасно накладывать табу на то, что необходимо осмыслить. Хотя в любом обществе всегда будут какие-то табуированные темы, пока это общество несёт хоть какую-то культуру и не скатилось в животный мир.



В данном случае фиктивные «гуманисты» с обеих сторон (как сторонники всё запретить структурным способом, так и те, которые, наевшись этих запретов в поздний период СССР, ратуют за отсутствие любого органа, регламентирующего нравственно-этическую жизнь общества) мешают обретению свободы, за которую ратуют.

Свобода выбирать и быть избранным

Давайте также рассмотрим выборы в современном обществе. Насколько адекватна данная процедура с точки зрения долгосрочного (стратегического) управления? На что направлена частая смена «представительных лиц» и трата денег? Существует ли прямая зависимость между уровнем благосостояния и регулярными выборами на всех уровнях?



Что такое власть и какие её виды объективно существуют? Три независимые ветви власти — действительно ли независимые и достаточно ли их для стабильного управления в интересах общества?

Зададимся вопросом, что проводит исполнительная власть? Очевидно, что те законы и нормы, которые определяет законодательная власть. Судебная же власть призвана оберегать тех и других. Но на основе чего законодательная власть вырабатывает нормы и правила, чем она руководствуется и к чему устремлена?

Исходя из этих вопросов будет наивно думать, что виды власти ограничиваются только этими тремя и уж тем более заблуждение полагать независимость каждой из трёх от других. В умолчаниях остаётся власть идеологическая, на основе которой действуют индивиды, входящие в законодательную, исполнительную и судебную.



Идеология же в свою очередь является обёрткой того или иного мировоззрения или концепции устройства жизни, в мировоззрении гнездящейся.



Таким образом имеем структуру из 5 видов власти, которая позволяет уйти от фикций, в том числе избирательных процедур и по новому взглянуть на процессы управления социальными суперсистемами.

Таким образом, концептуальная власть формирует ту концепцию управления, которая обеспечивает наивысшую устойчивость развития по предсказуемости; идеологическая доносит эту концепцию управления до общества в понятных обществу стереотипах (образах), либо наоборот скрывает концепцию, если её оглашение нежелательно; законодательная власть подводит под концепцию строгие юридические формы; исполнительная власть проводит концепцию в жизнь структурно и бесструктурно, опираясь на общественные традиции и законодательство; а следственно-судебная власть следит за соблюдением «законности» в жизни общества и защищает концепцию от проникновения в неё иной, чуждой концепции.

Соответственно, процедуры выборов затрагивают только исполнительную и законодательную ветви власти (даже судьи — это нынче своего рода привелигированное «сословие», куда не так-то легко попасть «со стороны»), тогда как идеологическая и концептуальная никак не связаны ни с какими выборами.



С концептуальной властью всё вообще жёстче: туда не попасть никаким образом, кроме как самочинно поднявшись в мере понимания течения общего хода вещей до возможности играть для общества роль концептуальной власти, только так и никак иначе: туда невозможно избрать и быть избранным.



А идеологическая власть, хотя и тоже не выбирается толпой, однако, выбирается концептуальной властью, «подсвечивающей» (по большей частью посредством символизма того или иного толка [ https://inance.ru/2016/05/simvol/ ]) допустимые тенденции, о которых становится «можно» говорить идеологам. Подробнее об этом читайте статью «СМИ — «четвёртая власть» или инструмент власти?»

Свобода передвижения

Очевидно, что в условиях глобализации, всякого рода ограничения и лишения, связанные в том числе и с передвижением людей (путешествия, работа, смена образа и места жизни…), пагубно влияют на социальную жизнь и вообще обмен и циркуляцию информации в обществе.



И зачастую те, кто вводят разного рода ограничения по типу железного занавеса (кто и в отношении кого проводил данную политику оставим за скобками, возможно это тема отдельной статьи), ставят цели прямо противоположные декларируемым.



Однако люди, которые очень условно понимают, что такое власть, как она реализуется, как устроена система управления в отношении всего человечества, зачастую не распознают процессы, которые протекают в обществе или склонны к их поверхностному анализу, а значит участвуют в тех процессах, против которых и выступают.



Так очевидно, что если в каком-то регионе становится небезопасно, система управления обязана ограничить посещение данного региона или хотя бы уведомить. Тем не менее, такого рода ограничения зачастую воспринимаются обывателями как ограничение их свобод, забывая, что первичными правами являются право на жизнь и право на безопасность.

Три уровня несвободы

Всё выше перечисленное является во многом фикцией и иллюзией свободы, а данные примеры дают основания полагать, что большинство людей не являются свободными.



Их реальная несвобода состоит не в ограничениях на перелёт с одного места на другое, не в возможностях высказывать, то или иное мнение, не в праве голосовать с определённой периодичностью и за определённого кандидата, не в «религиозных» гонениях и прочем подобном, а в нормах нынешней культуры, которые блокируют генетически обусловленный творческий потенциал через трёхуровневый механизм несвободы.

Первый уровень несвободы

Индивид не может сам осваивать знания. Ни те, которые уже есть в культуре, ни вырабатывать новые. Он освоил какую-нибудь массовую профессию, требующую минимума каких-то знаний и умений.



Такие профессии обычно оплачиваются более чем скромно, поэтому люди чаще всего не имеют свободного времени, вынуждены много работать, зарабатывая на хлеб насущный. Перейти на другой уровень профессиональных компетенций им сложно, поскольку для того, чтобы осваивать новые знания через существующую систему образования требуются время и другие ресурсы, а их нет.

Кроме того, некоторые сами закрывают себе путь к самостоятельному освоению знаний тем, что мыслят по стереотипу:

«у меня же нет высшего образования, или я же плохо учился в школе, или для этой профессии нужен особый талант».

Этот стереотип поддерживался в обществе и воздействовал на каждого с самого раннего детства. Помните, всем в школе говорили примерно такую фразу:

«учись хорошо, а иначе ничего не добьёшься».

Однако, ситуация нынче меняется и сегодня в культуре уже есть информация о том, что каждый может реализовать себя, как посчитает нужным, но при этом пока довольно мало путей «социальных лифтов», позволяющих реализовать это право каждого.

Некоторые в обществе, применив к себе роль «маленького человека», и сидят перед экранами разного рода, впитывая объяснения «мужчин в галстуках» о том, почему в очередной раз «ЖКХ подорожало».



А по другому экрану, им уже другой «авторитет» рассказывает, как нужно жить, куда ходить, что носить, что есть и пить. На такое состояние несвободы очень хорошо ложится культура умеренного пития, ведь внутренняя неудовлетворённость есть, а путей выхода не видно.

Со временем все, кто «успешнее», богаче, становятся «авторитетами». Их слова, поступки становятся стереотипами мышления индивида, которые важнее его собственных размышлений.



Так постепенно человек вырастает в существо мало отличное в большей части ситуаций его жизни от биоробота, который живёт по программам, впитанным из окружающей культуры, либо вообще недорастает и до этого, удовлетворяясь животными побудками, лишь под давлением окружающих сдерживаясь в рамках каких-то приличий.

Такие люди наиболее управляемы, не доставляют хлопот тем, кто взял на себя ответственность за управление процессами общественной значимости. Они голосуют «как надо», покупают «то, что скажут», ведут себя «так, как покажут». Таким образом, они максимально несвободны.

Второй уровень несвободы

На этом уровне находятся люди, освоившие «престижную» профессию, которая их кормит, причём кормит хорошо, так, что имеется и свободное время, и свободный ресурс для того, чтобы развиваться.



На этот уровень попадают разными путями. Чаще всего это дети, родители которых постарались, чтобы их чадо освоило некий объём знаний, необходимый для такой профессии, либо постарались устроить их на «тёплое местечко», которое и обеспечивает хороший доход при минимуме временных затрат.

Тем не менее, от людей с первого уровня несвободы они отличаются лишь реализованной возможностью занять «престижное место». Самостоятельно осваивать знания, либо вырабатывать новые они также не умеют.



Однако, у них в отличие от людей с первого уровня, имеется возможность заняться работой над собой, чтобы развить в себе способность к самостоятельной выработке новых знаний. Для того, чтобы этого не произошло, для них сформированы определённые стереотипы поведения — дорогие авто, шопинг, развлечения, «современное искусство», следуя которым, человек растрачивает свой потенциал и так и не выходит на понимание процессов, в которые он оказывается вписан.

К тому же многие из них не пользуются такой возможностью потому, что либо считают, что они достаточно развиты и поэтому занимают такое высокое положение, либо пользуются благами своего положения, не считая нужным заниматься саморазвитием.

Случаются такие ситуации, когда человек «вылетает» со своего места (по разным причинам), и попадает на первый уровень несвободы потому, что ресурсов больше нет, а осваивать новые знания он так и не научился.



И такие ситуации закономерны. Это обратная связь от мироздания тем, кто имел возможность, но не воспользовался ею. Это также обратная связь тем, кто находится на том же уровне, но которого пока не коснулась эта трагедия.

Безусловно, в обществе созданы условия, чтобы методологией познания не овладевали широкие массы. Система образования «для всех» не заточена на это. Более того, культура мышления, позволяющая овладевать методологией познания, формируется и поддерживается в достаточно ограниченном, узком кругу, попасть в который можно лишь самочинно.



Однако то, что не у всех есть возможность обучаться и перенимать опыт наставников, не закрывает дорогу к формированию такой культуры мышления самостоятельно, а в какой-то мере и позволяет обрести свободу, не заходя на третий уровень. У рассматриваемой группы есть всё для того, чтобы овладеть навыками выработки знаний, которые позволят им стать по-настоящему свободными.

Для этого необходимо овладевать диалектикой жизни.



«Диалектика — искусство постижения истины путём постановки определённых вопросов и нахождения ответов на каждый из них».



И придерживаться «единственной религии», которая не подавляет Волю и даёт свободу (как мы её понимаем).

Единственная религия — это диктатура совести, а человек состоявшийся — осмысленная воля, подчинённая диктатуре совести. Как раз этой диктатуры и нет у людей, находящихся на всех уровнях несвободы.



Важно понимать, что человек, живущий по-совести не может не любить, потому что совесть обеспечивает бесконфликтное самоуправление индивида в ладу с Промыслом (наивысшей объемлющей системой управления), космосом, биосферой и другими людьми, живущими по-совести, при этом защищая от козней тех, кто ещё несвободен, а значит индивид соучаствует и сочувствует Творцу, который Любит этот мир, как и любой Создатель безусловно любит своё чадо.

Третий уровень несвободы

На третьем уровне несвободы находятся те, кто освоил навыки выработки новых знаний. В более употребительном виде это звучит так: овладел методологией познания и творчества.



Обычно на основе этого их деятельность приносит достаточно ресурсов, чтобы иметь материальный достаток (или даже излишек) при наличии свободного времени для реализации своего творческого потенциала. Многим из них даже могло показаться, что они всемогущи, ведь при их навыках управления и ресурсах практически любые их проекты воплощаются в жизнь.

Такое положение вещей даёт иллюзию абсолютной свободы, но это лишь иллюзия. Ведь даже если некоторые из них находятся на внешнем управленческом контуре, представленном людьми, то не нужно забывать о Всеобъемлющем Наивысшем Управлении, которое мы называем Богом.



Бог определил замысел мироздания, задав в нём границы попущения, где и пребывают многие из тех, кто не ориентируется в своей жизни на этот замысел. Для того, чтобы люди могли понимать, в каком направлении им лучше двигаться, Всевышний предусмотрел канал связи, который называется Совестью.

Для атеистов: с позиций теории управления всегда есть «наивысшая» объемлющая реальность; в кавычках, поскольку Мироздание нам известно до определённого уровня и эта, неизвестная всегда будет выполнять роль объемлющей система управления, задающей ограничения для всех вложенных систем, а также имеющей (как и любая система управления — мы ведь рассматриваем с позиций теории управления) прямые и обратные связи (то, что мы называем Совестью — является каналом связи с этой надмирной реальностью всех обладателей разума).

Если люди в своих делах не руководствуются совестью, то жизнь может обрушить все достижения, поломать все планы, ведь только Бог властен над обстоятельствами в полной мере. Люди, вышедшие на методологию познания, не руководствуясь совестью, ограничены обстоятельствами, которые возникают вокруг них, если их деятельность не сонаправлена с Замыслом.



И в этом они несвободны. Их демонизм не даёт прислушаться к голосу совести, считая это слабостью или вообще каналом нереальным, иллюзорным.

Что же понимать под Свободой?

Всё освещённое в разделе об уровнях несвободы базируется на режимах функционирования психики вида Человек разумный, которые ещё назыаются типами строя психики.

Дело в том, что, отрабатывая инстинкты и рефлексы (самосохранения, продолжение рода, стадно-стайный, материнский, инстинкт охотника и др.) бездумно, автоматически или упиваясь собственным разумом, без оглядки на Совесть — мы находимся в режимах функционирования психики, далёких от оптимального для нашего вида, чем и удерживаем себя в несвободе трёх описанных выше уровней.

Прежде чем говорить о свободе и о совести, как необходимой компоненте свободы повторим, что Человек — это индивид, у которого воля подчинена диктатуре совести.

Современное общество раздроблено и невежественно в вопросах социологии, фрагментировано по профессиональному признаку и по социальному статусу, что мешает людям освободиться от оков формальных норм и правил в пользу совести, под диктатурой которой возможно обрести реальную, а не мнимую свободу, обрести то, что можно было бы назвать свободой воли. Казалось бы, два слова синонима (в украинском воля — это синоним свободы, об этом — ниже), а какой смысл несёт их словосочетание?…

Свобода воли — это когда воля индивида подчинена диктатуре (именно диктатуре) совести. Почему диктатура связана со свободой, подумаете вы? В нынешнем обществе, чтобы жить по-совести нужно быть очень волевым человеком, поскольку каждый из нас — дитя нашей порочной культуры, и когда индивид сможет без усилий воли всегда поступать по-совести, тогда он и обретает свободу воли. Когда по-совести жить ему становится естественно.

Здесь уместно будет упомянуть, что совесть в дореволюционной традиции считалась врождённым религиозным чувством (то есть неким каналом связи человека с Богом — наше пояснение). Есть мнение, что слово С-Во-Бо-Да когда-то было многосоставным и ныне это аббревиатура — Совестью-Водительство-Богом-Данное.

Термин Бог требует ещё одного дополняющего уже сказанное пояснения, необходимого как для тех, кто убеждён на основе «научных данных» в том, что Бога нет; так и для тех, кто убеждён на основе того или иного вероучения в том, что Бог есть.

Представления о Боге как о Высшем Разуме наиболее наглядно предстают в понятиях об уровне и иерархиях интеллекта во Вселенной. Для Бытия характерно наличие разноуровневого интеллекта.



При этом более высокий уровень непознаваем с более низкого. Начнём с нуля. К нему, за исключением искусственного интеллекта, относится, как минимум, вся неорганическая материя. Камень не может получить информацию извне и провести, исходя из неё, те или иные собственные видоизменения. Если мы возьмём произрастающий на огороде кочан капусты, то это принципиально иной уровень.



Он получает массу информации извне: освещённость, температура, влажность, наличие в почве питательных веществ и т.п. На основе этой информации меняются расположение листьев, густота и длина корней и многое другое.

Однако животный мир, к примеру, коза, не входят в круг «представлений» кочана капусты об окружающем его мироздании. Для него этот уровень организации Вселенной непознаваем в принципе. И когда коза отщипывает у него листочек, то для него это — некий эквивалент вмешательства неведомых ему сил, вмешательства Свыше.

Помимо животного мира в Мироздании представлен и более высокий уровень интеллекта — Человек Разумный. Понимание его сути недоступно для животного мира, хотя он фиксируется ими на уровне материального объекта. Предположение о том, что Человек в этой обозначенной нами иерархии интеллекта является вершиной Мироздания, выглядит примитивным и неестественным. Такие представления можно сравнить с докоперниковскими взглядами на материальное устройство Вселенной.



Земля в центре — вокруг нее всё вращается. Так же и здесь Человек Разумный — и вся глобальная, непонятная ему Вселенная — у его ног. Более логичным представляется взгляд на Человека, как на один из подуровней Глобального Вселенского интеллекта, над которым стоит более высокий уровень.



Он непонятен и непознаваем нами, и в этом не наблюдается ничего странного, если иметь в виду, пусть и примитивную, аналогию с кочаном капусты. Этот более высокий уровень Вселенского интеллекта и называется Богом, или Высшим разумом.

Чтобы чётче увидеть образ на словосочетание «свобода воли», обратимся к понятию «воля» в русской культуре, памятуя, что в русском языке нет полных синонимов и каждый термин несёт свою смысловую нагрузку.

Воля как синоним и как отдельное понятие

Так случилось, а точнее «кто-то» с этим управился (вспоминаем диалог Воланда с Берлиозом и Бездомным на Патриарших), что ранее единая общность людей была разъединена, в том числе по языковому признаку (кто-то возразит, что мол разные племена разговаривали на разных диалектах и будет совершенно прав, однако здесь речь идёт о целенаправленном управлении и во многом искусственном создании ряда языков), определённые слова и понятия под воздействием многочисленных реформ и становления литературной составляющей были разнесены в ныне разные «национальные» языки.



Одно из таких слов — воля.

В украинском языке слово воля приобрело статус синонима слову свобода (что даже некоторые разглядывают в образе герба, хотя там можно «разглядеть» всё, что угодно, например, слово «раб») и во многом употребляется неосознанно в таковом качестве в других регионах большой страны (в частности в среде казачества). «Вольному воля», «Казачья вольница».

Однако, за поверхностным употреблением данного слова скрывается корневое значение и апеллирование к воле, как способности индивида подчинять самого себя и обстоятельства осознанной целесообразности, то есть осознанным целям.



Вытеснение из языка собственно слова СВоБоДа программирует огромное число людей на бессовестные поступки в отношении себе подобных. Впрочем и на остальной части Руси за словом свобода, очень немногие способны видеть те явления, которые были описаны выше и ещё менее готовы соотносить с этим свою жизнь, прикладывая волевые усилия для изменения себя, а через это — психодинамики общества.

Заключение

Есть ещё одно определение термина свобода, уже от классиков марксизма, что косвенно подтверждает синонимичность со словом воля.

«Свобода — способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости».

Иначе говоря — свобода это осознанная необходимость (что в нашем понимании является волей при условии, что необходимость и целесообразность не противоречат друг другу).



Осознанное или неосознанное смещение понятий не способствует развитию адекватной картины мира, что в свою очередь накладывает большие издержки на всю деятельность человечества, по сути закабаляет индивидов невежеством и заблуждениями. Лишает свободы и часто подавляет волю, без которой невозможно обрести свободу.

Для того чтобы преодолеть заблуждения и порочные стереотипы поведения, на наш взгляд, необходимо непрерывное самообразование и развитие человечной культуры — культуры, в которой к началу периода полового созревания у человека в психике доминировала бы компонента Совести в большинстве жизненных ситуаций, а воля индивида, подчиняющая его поведение Совести, была бы в достаточной мере развита в процессе школьного обучения посредством физической культуры, развивающих игр и образовательных программ, не наносящих телесный и психический вред ребёнку.



Всё это требует определенной культуры мышления и невозможно без постоянной работы над собой, без Свободы и без Любви.

Желаем всем выйти на единственный уровень Свободы, раскрыть свой творческий потенциал, обретя Свободу Воли — Любовь.

Школа аналитики



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