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В Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34

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Использованные источники: tass.ru
В Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34

В Нарве демонтировали советский памятник, посвящённый освобождению города от фашистов в 1944-м году.

Решение было окончательно принято сегодня рано утром на экстренном заседании правительства Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас аргументировала необходимость переноса монумента тем, что советские памятники якобы «служат российской пропаганде», цель которой – «разобщить эстонское общество».

Перед началом демонтажа полиция отключила установленную около монумента веб-камеру, с которой непрерывно велась трансляция, и перекрыла дороги. Активистов, выступавших против сноса памятника, разогнал вооружённый спецназ. Чтобы местные жители даже не попытались сорвать операцию, их не подпускали к площади на несколько километров.

Демонтаж производился с использованием техники сил обороны Эстонии.

По данным портала ERR, Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймси.

Стоит отметить, что сегодня эстонские власти на несколько часов остановили движение через пограничный пункт «Нарва – Ивангород» – как раз во время демонтажа памятника. Официальная формулировка – «обновление программного обеспечения».  

Согласно статистике, в Нарве 87% населения – русские. Городское собрание, на которое эстонские власти хотели свалить всю ответственность за снос памятника, решить судьбу Т-34 не смогло.

«Мы не мешаем людям жить согласно тем убеждениям, которые у них сложились. Почему вы приходите ко мне домой и говорите снять портрет деда, который воевал в стрелковом корпусе», – заявил член парламента Эстонии от фракции «Кеск» Михаил Стальнухин.

Недовольных действиями властей в Эстонии оказалось очень много. В пригородах Нарвы появились символы Z, несмотря на то, что авторам таких граффити грозит арест или штраф. Правительство тем временем перешло на угрозы. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что в Кабмине единогласно пришли к выводу о том, что «советским памятникам в Эстонии не место». При этом он объявил, что если кто-то из иностранцев в республике на основании вида на жительство решит выступить против демонтажа советских памятников, то ему нужно будет учитывать вероятность аннулирования его ВНЖ. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявление Рейнсалу является «прямой угрозой» властей в адрес несогласных.

По материалам ТАСС, НТВ, РЕН ТВ, «МК»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_narve_demontirovali_sovetskij_tank-pamatnik_t-34_869.htm
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