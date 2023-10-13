В 2022 году в Эстонии, как известно, снесли большое количество памятников советским солдатам и разорили ряд кладбищ, на которых покоились павшие воины. Сейчас же эстонские власти, что называется, «подчищают остатки», уничтожая то, до чего не успели еще добраться.

Поскольку большая часть ненавистных властям материальных объектов уже демонтирована, сейчас «зачистка» проводится в человеческих душах – власти запугивают и терроризируют русскоязычных эстонцев. Но те всё равно продолжают цепляться за свою этническую идентичность и историческую память.

В течение многих лет жители Нарвы – большинство жителей этого города составляют русские – проводили публичные мероприятия, отмечая дату 26 июля: день, когда из Нарвы вышвырнули немецко-фашистских захватчиков. Но в этот раз любые мероприятия такого рода настрого запретили. Введённый запрет вызвал у многих нарвитян негодование. «26 июля мы хотели вместе с союзом бывших малолетних узников концлагерей и фашизма – группой в десять-пятнадцать человек – возложить цветы на братскую могилу. Не разрешили. Да, это печально, вынуждены подчиниться закону, и возлагаем цветы не все вместе, а кто когда может», – сказал прессе активист Михаил Паншин. Сотрудники полиции, опасаясь возможных нарушений запрета, предприняли «превентивные меры» – патрулировали места, где ещё в прошлом году в Нарве стояли памятники советским бойцам. Одиночному возложению цветов к могилам полицейские, впрочем, не препятствовали. Однако, руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви предупредил: «Возложение цветов в день, когда Красная армия вторглась в Эстонию – явная поддержка нарративов российской пропаганды».

Ранее, кстати, подобными мерами эстонские власти предотвратили празднование 9 мая. Накануне Дня Победы подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко оповестила, что в стране заведено уже несколько дел по фактам демонстрации запрещенной символики. В одном из случаев «нарушителем» оказался человек, разместивший в соцсети пост, который он проиллюстрировал изображением георгиевской ленточки. «Также были ситуации, когда демонстрировали георгиевские ленточки в машинах, российские флаги на передней консоли автомобиля, герб РФ на заднем стекле автомобиля и запрещённую символику на госномере», – пояснила Мирошниченко. Подполковник сообщила, что её коллеги постоянно мониторят интернет и социальные сети. Если в прошлом году эстонская полиция сначала выносила устные предупреждения за запрещённую символику, то сейчас сразу же заводит дело.

В начале этого года в Таллине спохватились – в Нарве до сих пор есть улицы, названные в честь советских воинов Алексея Юханова, Арсения Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача. Все они – герои, отдавшие свои жизни за освобождение Эстонии от нацистских оккупантов. В апреле этого года министр государственного управления Рийна Солман поставила городу ультиматум. Нарвская администрация получила требование в течение двух месяцев изменить названия этих улиц. Город подчиниться данному требованию не захотел. «Мы считаем, что эти молодые ребята, которые погибли, были героями, потому что воевали против нацизма. А государство нам говорит, что эти люди боролись за оккупацию Эстонии», – констатировал председатель городской комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов.

Понятно, что силы муниципалитета и государства оказались слишком неравны. Однако муниципальные депутаты, избранные нарвитянами, попытались отстоять имена героев на карте города.

В июле Евграфов от лица своей комиссии представил проект решения, в котором указывалось, что люди, чьими именами названы улицы в городе, не воевали против Эстонской Республики. «На мой взгляд, большинство депутатов городского собрания склонны поддержать такой подход, который предложил Алексей», – подчеркнул заместитель председателя горсобрания Нарвы Вадим Орлов. В итоге, горсобрание постановило – улицы не переименовывать!

Нарвитян поддержали муниципальные депутаты города Силламяэ (тоже по преимущественно русскоязычного), где есть улица, названная в честь местного жители Михаила Румянцева. Это молодой парень, погибший в Афганистане, где он находился в составе советского воинского контингента. Правительство захотело сменить название и этой улицы – но местные депутаты высказались за сохранение привычного имени. Румянцева в Силламяэ до сих пор знают и помнят – причём, как сообщил прессе муниципальный депутат Дмитрий Летт, «не только старшее поколение, но и молодые жители города». Менее двух лет назад умерла мама погибшего «афганца» – Зинаида Михайловна Румянцева. «С просьбой не переименовывать улицу обращались к депутатам его одноклассники и все жители города, с кем мы общались», – добавил Летт. Ранее, в декабре 2022 года председатель горсобрания Силламяэ Валерий Абрамович говорил, что имя Михаила Румянцева – святое для горожан.

Государство предвидело такой поворот событий и заранее обеспечило себе свободу рук. Минувшей весной в стране вступили в силу законодательные поправки, давшие правительству право переименовать улицы самостоятельно, без учёта мнения жителей этих улиц. Тем не менее власти решили пойти на минимальные уступки, дабы совсем уж не озлоблять русскоязычных эстонцев. Министр по делам регионов Мадис Каллас проинформировал, что правительство не будет принудительно переименовывать улицу Румянцева в Силламяэ. Эту уступку, впрочем, городские власти купили, дав добро на переименование в своём городе другой улицы, носившей имя Валерия Чкалова.

Что касается Нарвы, то там получилось по-иному. В начале августа Мадис Каллас предупредил, что государство решило вмешаться из-за «бездействия» горсобрания. Он добавил, что расходы, связанные с переименованием, тоже возьмёт на себя государство – они составят от 8000 до 9000 евро. В свою очередь, депутаты Нарвы считают, что министр по делам регионов превысил свои полномочия. Они отправили ему письмо, в котором говорится, что решение горсобрания было оформлено правомерно и оспорить его можно только в суде. Депутаты указали: «Нарвское горсобрание 17 августа 2023 года приняло решение о сохранении названий четырех улиц. Решение горсобрания о сохранении названий четырех улиц уже опубликовано и действует. Решение или постановление министра не может выходить за рамки его полномочий. Такая ситуация может стать причиной конфликта законодательства». Однако всё же Мадис Каллас подписал приказ о присвоении улицам Юханова, Бастракова, Графова и Горбача «правильных» эстонских названий. На волю горожан в который раз показательно наплевали…

Однако русские эстонцы не пожелали сидеть, вжав голову в плечи. 22 сентября по всей стране – как спонтанный ответ на непрерывные оскорбления и угнетение – начался флешмоб с участием десятков русских автомобилистов.

Активисты создали чат в Телеграме, сообщили, распечатали большое количество наклеек «Я русский» и начали раздавать их всем желающим. Люди по всей Эстонии стали приклеивать их на стекла своих машин. Получился целый автопробег под лозунгом «Я русский» – что, конечно, не могло не привлечь внимания широкой публики.

Спустя сутки после начала флешмоба эстонские власти опомнились и спустили полицию с поводка, поручив ей пресечь столь вопиющее «безобразие». Полицейские подошли к исполнению данного приказа хитро. Они стали останавливать машины с наклейками «Я русский» и настоятельно предлагать снять их – объясняя, что в противном случае, дескать, эти автомобили могут стать объектами атак вандалов. «Мы можем эвакуировать вашу машину, чтобы уберечь её от вандализма», – объясняли сотрудники полиции. И добавляли: «К нам поступило большое количество жалоб – если не снимите, эвакуируем». Значительное число этих «жалоб», кстати, написали проживающие в Эстонии беженцы с Украины. Один из полицейских, объясняя, почему водитель должен снять наклейку «Я русский», отрезал: «Можно всё, что не противно». То есть, обозначение своей русской национальности в этой логике является «противным» деянием.

Однако, наклейки сняли не все. Самые смелые стали требовать у полицейских объяснить им: а с каких это пор русский в Эстонии не имеет права называть свою национальность?

Люди начали украшать свои машины новой надписью на русском языке: «Сила в правде». Рядом с этой надписью автомобилисты наклеивали изображение русского медведя в шапке-ушанке. Шапка специально была окрашена в цвета эстонского флага – попробуй-ка придерись!

Однако стали придираться и в этом случае. «Полиция докопалась и до этой фразы. За то, что она написана НА РУССКОМ! Отвоевать удалось только мишку. Правда, сами полицейские признались, что они нацелились на организатора этого флешмоба. И вот у него могут быть серьёзные проблемы уже с уголовным законом», – проинформировал журналист Алексей Стефанов, пообщавшийся с участниками инцидента.

Есть предположение, что первым эту акцию придумал житель Таллина по имени Павел. Эстонские журналисты выяснили, что Павел колесит по эстонской столице на темно-синем автомобиле BMW E60 с надписями «Я русский» и «Отдел по борьбе с нацизмом», что вызвало массу обсуждений в социальных сетях и ярость националистической общественности. Посыпались призывы «заставить этого оккупанта уважать законы Эстонии». Эстонские националисты и украинские беженцы обвиняют Павла в том, что он устроил «провокацию». Но сам Павел их не боится – более того, он объяснил свою позицию в соцсети TikTok. «Не вижу нарушения закона, поэтому буду ездить дальше! Здесь нет никакого выражения и поддержки страны-агрессора, исключительно моя национальность, и я не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!» – пишет Павел. «Закон не нарушаешь, но должна же быть моральная грань какая-то», – возмущается один из комментаторов под видео Павла в TikTok, на котором снято, как он общается с полицейским патрулем.

Как подчёркивают в полиции, демонстративное сообщение о своей русской национальности в Эстонии воспринимается, как недопустимое явление. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов заверила, что их сотрудники обязательно будут обращать внимание на «водителей-провокаторов».

В свою очередь, известный в стране гей-активист Даниил Куракин, выступающий со страниц эстонской прессы в качестве «хорошего русского», заявил: «Россия – это империя, а русские составляют большую часть населения этой империи. У этой империи есть своя идеология – рашизм, он же российский фашизм, который в будущем однозначно попадёт в учебники по истории». По мнению Куракина, «горделивое использование фразы "Я русский" сейчас соотносится именно с рашизмом». Гей-активист утверждает: «Русские сегодня – это немцы в 1940-е годы. И если русские начинают кичиться своей национальностью, ассоциации возникают вполне соответствующие».

То, что люди, не боящиеся открыто обозначать себя русскими, подвергаются реальной опасности, доказывает свежий факт. В соцсетях появился видеоролик, изготовленный, как утверждается, в Таллине – подростки нападают и бьют сидящую на скамейке русскую бабушку, выкрикивая ей в лицо националистические лозунги. Конечно, напасть на беспомощную бабушку совсем не то, что атаковать взрослого здорового мужчину – но и он вряд ли справится, если окажется лицом к лицу с агрессивной толпой. Причем можно заранее быть уверенным, что подростки, напавшие на пожилую женщину, никакого наказания не понесут – их никто особенно и не ищет.

Политики постоянно ищут новые возможности, как ещё досадить «этим русским». Так, депутат парламента от правящей Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере выступил с призывом лишить постоянно проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии избирательного права.

«Эстонию должны строить граждане Эстонии», – объяснил он свою позицию. Здесь необходимо объяснение. В 1991 г. Эстонская Республика отказала в избирательных правах почти трети своего населения – часть из этих обездоленных так и осталась в статусе неграждан, а некоторые, сохранив прежнее место жительства, взяли гражданство РФ. Большинство из этих людей сосредоточились в северо-восточном уезде страны Ида-Вирумаа (его крупнейшим населённым пунктом является Нарва) – и в течение нескольких десятилетий в Таллине испытывают страх перед тамошними «сепаратистами», которые, дескать, спят и видят, как отделиться от обидевшего их государства.

Именно для того, чтобы «подсластить пилюлю», в своё время эстонские власти приняли закон, разрешающий негражданам и российским гражданам с местными видами на жительство участвовать в муниципальных выборах, при условии по крайней мере пятилетнего проживания на территории того или иного самоуправления. Но минувшим летом в Министерстве внутренних дел заявили, что готовят новый закон, отбирающий у эстонских россиян право голосовать. Министерство указывает, что государство «не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства». Мол, эстонские россияне больше всего подвержены «кремлевской пропаганде», а потенциально и могут быть призваны в ряды Вооруженных сил РФ, а поэтому не имеют права избирать муниципальных депутатов.

Против лишения эстонских россиян избирательных прав выступил оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин – один из немногих в стране политиков, не боящихся громко отстаивать права нацменьшинств. «По логике господина Пере, лишить избирательного права необходимо и людей без гражданства. То есть в общей сложности отобрать право принимать участие в выборах нужно у более чем 200 тысяч человек – пятой части населения страны. Речь, между тем, идёт о постоянных жителях Эстонии, большинство из которых проживает в стране с момента восстановления независимости, лояльность которых никогда не подвергалась сомнению и уплаченные которыми налоги составляют пятую часть доходов государства. Фактически, господин Пере призывает к тому, чтобы отобрать у части налогоплательщиков право участвовать в распределении их собственных налогов. То есть платить налоги эти люди обязаны, а решать, как будут использоваться эти налоги, им нельзя», – отмечает Чаплыгин.

Специально для «Столетия»

Виталий Лекомцев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Эстонии после сноса советских памятников власти взялись за русскоязычное население, пытаясь ограничить проявления их идентичности и исторической памяти.

2. Местные власти Нарвы и Силламяэ отказались по требованию правительства переименовывать улицы, носящие имена советских воинов-освободителей от нацистов.

3. Эстонские власти ввели запрет на публичное празднование 9 мая и дня освобождения Нарвы от немецких войск.

4. Русскоязычные жители Эстонии провели автопробег и флешмоб с лозунгом "Я русский", вызвавший ярость властей. Полиция принуждала участников снимать наклейки на русском языке.

5. Эстонские политики призывают лишить россиян избирательных прав на муниципальных выборах.

Вывод:

В Эстонии последовательно проводится политика дискриминации и ассимиляции русскоязычного населения. Власти пытаются стереть память о советском периоде истории, запретить публичное проявление русской идентичности. Несмотря на это, русские эстонцы продолжают отстаивать свои права и сохранять историческую память.