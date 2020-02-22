Оккультные корни „deep state” в США

А раз так, то всякому понятно: проблемы решать не нужно. Зачем решать проблемы – чтобы противника усиливать? Ясно и другое: раз в мире живут не земляне, а противники США, то проблемы им нужно создавать.

​Базовая концепция, которую продвигал несчастный и доверчивый СССР, а теперь – современная Россия заключается в убеждении, что на планете живут ЛЮДИ, ЗЕМЛЯНЕ . У них много проблем. И надо – лучше всего общими усилиями – эти проблемы решать. Проблемы разные: экологические, климатические, экономические, социальные, культурно-образовательные, инновационно-внедренческие и т.п. Но решать нужно их все, в той или иной последовательности. Тогда, мол, и жизнь человечества станет лучше, светлее. Американские «ястребы» всегда исходили, и сегодня исходят из совершенно иной базовой концепции. Американская «элита» убеждена, что мир населён ПРОТИВНИКАМИ.

Все – люди, да не все – человеки. Русская поговорка



Лучше всего, конечно, уничтожить Россию и Китай (а за ними и все иные государства) – целиком и сразу. Но, поскольку силёнок не хватает – надо создавать им трудности и препоны, чтобы «жизнь малиной не казалось».

В этой логике совершенно бесполезно обращаться к Западу с проектами благоустройства планеты для жизни человечества. Какое благоустройство? Мы играем в войнушку! У нас проблемы – слишком многие на нескольких континентах не хотят вставать перед нами на колени! А вы тут с какими-то проблемами человечества! Не до них теперь!

Отсюда и неприятие, которые испытывает через голову Трампа американское deep state («глубинное государство», образование неконституционное, но… официально признанное!) к предложениям о «новой Ялте». Той, которая бы завершила бесконечные войны закреплением и легитимацией каких-то новых границ.

Ялта, не Ялта – а если в мире несколько суверенных государств – то какие-то границы быть должны. Можно не называть это «новой Ялтой», можно назвать это «Новым Вестфалем», учитывая то, что когда-то Вестфальский мир открыл эпоху суверенных государств, уважающих границы друг друга.

Да хоть горшком назовите! Но ведь нужно же какое-то основание международному праву, чтобы американская или турецкая армия не ходили по территории Сирии без спросу, делая вид, что ничего особенного не происходит. То есть: без объявления войны отчленяя от суверенных государств лакомые куски их законных (вроде бы) территорий…

Как может быть международное право, хоть какое-нибудь, если нет границ, они не утверждены, не нанесены в официальном атласе, который любой политик, открыв – увидит, где территория Сирии, а где США?

Именно это, и только это имеют в виду «голуби мира», когда призывают настойчиво к «новой Ялте». Надо как-то договорится, куда имеет право заходить чья армия. И, соответственно, куда не имеет. Потому что сегодня уже не только амеры, но и турки, французы – стали заходить, куда угодно, забор ломая и хозяев не спрашивая…

Как с этим жить?

Ну ведь любой человек, если он окончательно не свихнулся, понимает, что после поражения у государства часть территорий отделяют, но ведь какие-то и оставляют! Должен же быть какой-то международно-правовой акт, в котором записано не только, что «Прибалтика не ваша», но и что наше!



А то получается – у нас ничего нет, даже и Москвы. Не заключая никакого мира в своей необъявленной войне, США ничто на нашей территории не считают неприкосновенным.

Объявив «преступными» концепции «Русского мира», «разъединенного народа», «защиты этнических соотечественников», «восстановления исторической справедливости», Запад и не подумал указать те «красные линии» на которых он остановится.



Вчера они «по быстрому» отделили Прибалтику, которая принадлежит России со времён Петра Великого. И тут же приняли её в НАТО. Объявили неприкосновенной территорией американской империи, нападение на которую приравнивается к нападению на штат Техас.

И где гарантии, что уже завтра они не поступят так с Чечнёй или Татарстаном, Хабаровским краем или «Великим княжеством Тверским»? Не признают по быстрому Псковскую или Новгородскую «вечевые» республики?



Признают, быстро принимают в НАТО, а потом грозят ядерным оружием за попытки восстановления территориальной целостности?

Какую же территорию они согласны оставить за нами? Получается, никакой.

Это связано с их совершенно очевидной доктриной «единственного государства» и «планетарной империи». Из их открытых заявлений, подкреплённых активными действиями, транслируется, что в мире существует только одна страна, и только она обладает суверенитетом. Другие же государства – неполноправные протектораты.

Никакого промежутка между статусами «раб» и «враг» США не делают и не признают. Или народы мира беспрекословно выполняют все указания, переданные через американского посла; или их уничтожают всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Пространства для договорённости, партнёрства, компромисса изначально не оставлено.



При этом американские послы зачастую – видимо, для проверки глубины лояльности – транслируют указания очевидно-нелепые, абсурдные, чудовищные. То гомосятину узаконить, то сатанистов в совет церквей ввести, а не выполнишь – враг со всеми вытекающими…

То, что такая позиция, патологичность которой год от года нарастает – безумие, понимают и некоторые представители американских верхов. Обозреватели пишут, что к «ялтинской сделке» готовы, в первую очередь, сам Д.Трамп, и его советники: Симис, Грэм, Киссинджер. Продвигают восстановление хотя бы азов международного права сотрудники Трапма Манафорт и Пейдж.

Их доктрина так очевидна, что кажется тавтологией[1]: чтобы не воевать с русскими, нужно прекратить с ними воевать. А как иначе? Нельзя же одновременно и наступать «танками Гудериана» на Москву, и дружить с Москвой! Какими бы покладистыми ни были ребята в Кремле (а они очень, очень покладисты, просто пацифисты с железной выдержкой «не отвечать на провокации») – однако, когда ты штурмуешь их столицу, ничуть не скрываясь – и голуби начинают клеваться.

В недрах канцелярии Трампа вызрело простое решение о снижении международной напряжённости, связанной С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА сегодня.

Это тезис об устарелости НАТО как реликта борьбы с соцлагерем. Это трезвое понимание, что надо вылезать из таких мест, как Украина, Прибалтика – потому что их оккупация аналогична русской оккупации даже не Гавайев, а непосредственно Техаса и штата Вашингтон.

Надо сосредоточиться на совместной с РФ борьбе с исламистским экстремизмом. Надо как-то размочить солидарность РФ и КНР – а то, получается, что против США «по очкам» – всё человечество…

We need Russians – робко сказал Трамп, к тому же чужими устами.

И тут на Трампа накинулись те… Кто вообще неизвестно кто! Но говорят как «власть имеющие», и власть их, по всей видимости, больше, чем у Трампа…

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В 90-е годы американцы выбирали президента не только себе. По умолчанию и всеобщему покорному пониманию, американцы выбирали «президента планеты».

И в этом была непостижимая несправедливость: начальник он для всех народов, но выбирает его почему-то только один из народов. Но можно было хотя бы сказать: часть человечества выбирает начальника для всего человечества.

Теперь и этого не скажешь, учитывая «открывшиеся обстоятельства».

В концепции американского доминирования сегодня:

- Вся планета принадлежит США;

- Сами США принадлежат непонятно кому.

Можно спорить о власти США над миром – если бы мы хотя бы понимали механизм сложения власти в США. Но в том-то и дело, что верховная власть в США никем не избираема, несменяема, неконтролируема, и хуже всего – НЕИЗВЕСТНА широкой публике. Некие люди кричат на президента США, топают ногами, и отменяют его решения – а мы даже и по именам-то их не знаем…

Но зато заучили туго, что в американской картине мира вся без исключения планета принадлежит им, безымянным и неведомым, и только им, и никому, кроме них.

Чувствуете, как остро в воздухе пахнет серой?!

Вот пишет один из ведущих, но никем не избранный, американский эксперт в области внешней политики Д. Игнатиус:

«Трамп, начиная со своей первой внешнеполитической речи 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower был достаточно последователен в своей изоляционистской концепции «America first», отвергающей все основные постулаты, которым следовала американская дипломатия на протяжении десятилетий, и, что интересно, повторял в своей критике почти слово в слово российского президента Владимира Путина».

Их ответ Кремлю: «президент США недостаточен, чтобы кардинально изменить американскую внешнюю политику».

Пардон, но зачем тогда американцы избирают президента? Если он ничего не решает, а всё решает Игнатиус, то, может, лучше выбирать Игнатиуса, а не какого-то там президента? А то получается: целый народ выбирает себе руководителя – а он ничего не решает. А всё решают те, кого никто не выбирал. Это не демократия и не монархия, это вообще что-то «по ту сторону» политологии!

Сопротивление здравым настроениям Трампа обозначилось с самого начала, а его отношение к Путину на их первой встрече в Гамбурге было названо «угодническим». И эти оценки стали достаточны для американского военно-политического истеблишмента, чтобы… не подчиняться собственному президенту!

На этом пути поворотной стала американская ежегодная конференция по безопасности в Аспене 19–22 июля 2017 года. В ней традиционно принимали участие в неформальном личном качестве практически все руководители американских силовых структур, как прежней, так и трамповской администраций. Поскольку об этом открыто писали газеты – демократию в США можно считать официально отменённой.

Тон конференции задало выступление только что назначенного Директора ЦРУ Майка Помпео. Обгадив Трампа, через небольшое время Помпео занял ключевую должность госсекретаря в трамповском кабинете. Почему? Видимо, Трамп не хочет повторить судьбу Кеннеди…

Предшественник Помпео публично назвал президента идиотом (moron) и ушел в отставку, хлопнув дверью. Помпео недалёк от того же самого. Помпео старательно встраивает избранного Президента в разрабатываемую никем не избранными и конституционно-нелегитимными структурами доктрину национальной безопасности США.

А там: уничтожение Китая за его рост экономики, и России – на всякий случай. «Глубинное государство», по сути, пленившее Трампа, взявшее его в заложники, угрожая ему трупом Кеннеди – демонтировало все конструкции миротворчества, заложенные в 2016 году Симисом, Грэмом, старым и опытным Киссинджером.

Простые мысли были объявлены вне закона: мысли о том, что большим успехом было бы увидеть Россию своим партнером и союзником.



О таком думать запретили: Россия обречена на экономическое, демографическое и, как результат, политическое стирание.

Трамп, Симис, Грэм и Генри Киссинджер демонстрировали понимание, что провернуть «ялтинскую сделку» – единственный путь свернуть от сползания в ядерный апокалипсис обратно, к системам международного права, в котором границы имеют смысл и значение.

Но в нынешней американской стратегии границ попросту не существует!

Стадия, когда американская военщина «цинично, без объявления войны вторгалась на чужую территорию» уже миновала. Теперь военщина искренне не понимает – как это какая-то территория может быть «чужой»? Как это, например, сирийская нефть принадлежит Сирии, а не США – если она нужна США?!

Эти положения – о том, что американской военщины не знакомы представления о границах и суверенитете других стран – нашли отражение в «доктрине Помпео», в документе The 2018 National Defense Strategy, подписанном тогдашним шефом Пентагона Джимом Мэттисом.

Шутки агрессор отставил, улыбаться перестал даже для виду. Исчезли из доктринальных документов «перезагрузка» с Владимиром, G2 c Китаем, совместная борьба с глобальным потеплением и международным терроризмом. Остались две цели: любой ценой уничтожить Китай. И любой ценой уничтожить Россию.

«Глубинное государство» подчёркивает, что ослабевшие США не могут позволить себе вовлекаться крупными силами во второстепенные региональные конфликты на Ближнем Востоке. На тех войнах решаются только локальные задачи агрессора. А теперь политические союзы в Европе и в Индо-тихоокеанском регионе и их военное планирование должны быть сфокусированы на уничтожении только двух главных соперников.

Целью США является не ядерная война с двумя ядерными державами, а Denial Defence (ключевой термин доктрины Помпео). Denial Defence означает обладание США и их союзниками набором средств и инструментов, достаточным, чтобы вредить России и Китаю и притормаживать их развитие.

«Глубинное государство» США – неизбранное, нелегетимное, неконституционное, но главное – по-своему ответило на «Парадокс Нарвы».

Надо ли всему Западу погибать в корчах ядерного пепла ради удержания русской Нарвы под эстонской (читай, американской) оккупацией? На кой чёрт сдалась Западу эта Нарва такой ценой? Так говорят умные люди, но не обезумевшие «ястребы» «глубинного государства».

Трезвый анализ показывает, что США и РФ уже много лет могут гарантированно уничтожить друг друга. В этой сфере ничего не меняется с 1962 года. В таких условиях постоянно откусывать кусок за куском исконно-русские территории (разнообразные Нарвы) – для США верх безумия. Но они это делают. Возникает вопрос: зачем? С какой целью играть на нервах и постоянно провоцировать того, кто может тебя гарантированно уничтожить?!

Чтобы не воевать с русскими – нужно просто прекратить с ними воевать. Подписать Ялту. Определить, пусть и на правах победителя – докуда твоё, но признать, что дальше – уже не твоё. Но Америка в своей ненасытности на это неспособна. Она говорит: «и это моё, и то моё же».

Американское «глубинное государство» в своих амбициях мирового господства постоянно рискует миллионами жизней своих и чужих граждан. Удержать Нарву в эстонском бантустане – ценой ядерного шантажа? А если Москва симметрично отделит штат Флорида, и так же методично будет шантажировать ядерным ударом за попытки его вернуть?

Ситуация абсолютно чудовищная, о чём и говорил ветеран американской политики Киссинджер: мы, говорил он в интервью, не заходили в своих операциях дальше Эльбы, а вы залезли дальше Харькова, вы сумасшедшие. И тактично умолчал, что они – сумасшедшие, как Гитлер. Это мы уже за него добавим. Потому что только человек с гитлеровским уровнем безумия может рассчитывать, что русские не ответят после захвата Харькова!

Вопреки советам стариков пошли жесткие декларации саммитов НАТО и размещение четырех натовских батальонов в Прибалтике и Польше. В Пентагоне выводы суммировали в апреле 2018 года «Атлантическим советом» в обстоятельном докладе Мatthew Kroening'а «A Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes». М. Kroening служил на ответственных постах в Пентагоне (Strategy Office) и ЦРУ (Strategic Assessment Group), автор монографии «The Logic of American Nuclear Strategy» (Oxford University Press, 2018).

М. Кroening рассматривает тот же классический сценарий, которым Запад грозит Москве и который обсуждался ещё 4 года назад в статье «Вы хотите умереть за Нарву?» и в фильме ВВС «World War Three Inside The War Room».

Суть доктрины в двух пунктах:

1). Если РФ сунется на чужую территорию – мы её сожжём ядерным ударом.

2) .Где для РФ чужая территория – решаем мы и только мы. Никакого международного права или международных соглашений.

Поэтому для России и оказались «вдруг» чужими Крым, Донбасс, Нарва. А завтра такой «чужой землёй» станет Тверская область и Пермский край. Если можно сделать «суверенную Украину» из одного края, почему бы не нарезать таких «украин» из всех краёв: Пермского, Хабаровского и т.п.?

Как пишет M. Kroening «четко сформулированная достоверная угроза ответного ядерного удара должна послужить инструментом deterrence (сдерживания) Москвы от нанесения первого ядерного удара и, следовательно, от изначальной агрессии в Прибалтике».

Сегодня Прибалтика, а завтра «отказники от Ялты» объявят «изначальной агрессией» поездку в «вольный город Химки» московских завоевателей…

Американцы:

1). Берут чужую землю и делают её своей.

2). Объясняют тем, для кого она была своей – что она теперь чужая.

Эта доктрина – как удар топором по голове: и больно, и страшно, а главное – надежды на спасение никакого.

Доктрина Помпео и размещение новых ядерных боеголовок малой мощности не оставляет никаких сомнений, что Соединенные Штаты считают «своими» все континенты и острова земной поверхности. Американские подводные ракетоносцы «Огайо», способные поразить любую точку Евразии, барражируют вблизи российского побережья, оказывая жуткое воздействие на умы в Москве. Этот психологический механизм и называется ядерным шантажом.

И такова воля даже не Трампа – как и все американские президенты «избранного через задницу», непонятным разуму образом. Трампа избрали кое-как, а американское deep state (глубинное государство) вообще не выбирали.



Никто. Кроме его представителей, которые назначили начальниками планеты самих себя. Согласовав это исключительно сами с собой…

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Документы в открытом доступе: у США не осталось никого, кроме рабов и врагов. С ними невозможны, уже официально, отношения на равных. Они этого не только не терпят, но теперь даже уже и не притворяются.

Это «мировое правительство» никем не избрано, никем не уполномочено, непонятно – по каким правилам оно формируется и какими нормами регулируется. При этом оно претендует НА ВСЁ.

При этом программы «мировой власти» стремительно мутируют в окончательное безумие, типа навязывания всем народам однополых браков и венчаний с животными в церквах. Мировая власть не намерена решать проблемы человечества – она их только углубляет и создаёт новые.

Её повестка, активно навязываемая всем рабам (а врагов уничтожают, как Каддафи и Милошевича) – мрачная окрошка из оккультизма, деструктивных сект, содомии, технологий зомбирования и всеобщей наркотизации. Человек, преклонившийся перед волей США – обязан в подтверждение с этим кушать ежедневно эту «кашу с гвоздями» из забористых маразмов, обязательных на Западе для «продвинутых».

Изначально соблазняя «высоким уровне жизни» Запад-гегемон не только не дал этого обещанного «уровня жизни», но и обессмыслил к нашим дням сам разговор об уровне потребления. Ибо из понятия «прогрессивное» вылетели все научно-технические определения, а их место заняло всякое махровое мракобесие.



Про уровень нормального потребления нормальных людей давно уже нет и речи – всё свелось к разговорам про уровень потребления всяких извращений и дегенеративных практик. Этот уровень надо повышать Западу – а вовсе не количество автомобилей или стиральных машин на душу населения!

И что в итоге? Мир подчинён Западу. Запад – США. США – непонятно кому. Непонятно кто сошли с ума и насаждают вместо благ – безумие, как благо.



Непонятны не только основания, по которым они получили всемирную власть карать и миловать (ибо нет у deep state ни демократических выборов, ни монархического наследования), но и конечные цели их властвования.

Непонятно кто насаждают непонятно что. А вишенка на торте – ядерный шантаж за «ослушание», за попытку того или иного народа избежать расчленения собственной территории!

Жутчайшая картина мира, и очень, очень хотелось бы думать, что мы ошибаемся, или сгустили краски.

Но, увы, факты не дают нам так думать.

[1] Тавтология – повторение одних и тех же близких по смыслу и звучанию слов.

В. Евлогин



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