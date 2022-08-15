Дважды Герой Социалистического Труда Прасковья Малинина о молодежи. Эфир 8 августа 1977
Дважды Герой Социалистического Труда Прасковья Малинина о молодежи. Эфир 8 августа 1977
На проходившем в Москве слете трудовых объединений школьников дважды Герой Социалистического Труда председатель колхоза из Костромской области Прасковья Малинина говорит о своей надежде на молодежь, желании и умении молодых людей работать. Автор сюжета – Нинель Шахова.
Информационный сюжет “Завершение слета школьников”. Эфир 08.08.1977.
Главная редакция информации, 1977 г.
#гостелерадиофонд #новости #НовостиАвгуст #молодежь
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169