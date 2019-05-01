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Ушла в небо легенда: «отец» многих самолётов Ил Генрих Новожилов трудился на благо Родины до 94 лет (ФОТО)

04:30. 1 мая 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:
Ушла в небо легенда: «отец» многих самолётов Ил Генрих Новожилов трудился на благо Родины до 94 лет (ФОТО) | Русская весна

Как передавала «Русская Весна», Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина с прискорбием сообщил, что 28 апреля 2019 года на 94-м году жизни скончался выдающийся авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ, академик РАН Генрих Васильевич Новожилов. Соболезнования родным и близким покойного выразили Владимир Путин и Патриарх Кирилл.

Генрих Васильевич Новожилов прошел яркий и благородный жизненный путь, отдав более 70 лет ильюшинской фирме. С детских лет Новожилов был увлечен авиацией, его мечтой было — стать летчиком.

Однако из-за полученной травмы ноги и нескольких операций этой мечте не суждено было сбыться. Правда, об авиации он думать не перестал: в 1942 году, окончив девять классов, устроился на работу в Московский авиационный институт на кафедру физики, а в 1943-м поступил в МАИ на авиастроительный факультет.

В составе группы студентов в 1948 году Генрих Васильевич пришел на преддипломную практику в ОКБ. По правилу, установленному Сергеем Владимировичем Ильюшиным, с 1 июля 1948 года был зачислен в штат на должность инженера-конструктора.

По окончании МАИ ему предложили остаться, и Новожилов продолжил работу в отделе фюзеляжа. Принимал участие в создании самолетов Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54, получил хорошую конструкторскую подготовку.

В сентябре 1958 года был назначен заместителем главного конструктора и осуществлял комплекс работ по введению в эксплуатацию самолета Ил-18. Генрих Васильевич говорил, что работа по Ил-18 стала для него важнейшей производственной школой, без которой не было бы генерального конструктора Новожилова.

В 1964 году Генрих Васильевич становится главным конструктором и первым заместителем генерального конструктора. С.В. Ильюшин поручает ему проведение летных испытаний и запуск в серийное производство и эксплуатацию дальнемагистрального реактивного самолета Ил-62.

В 1970 году Новожилова по представлению Ильюшина распоряжением Совмина СССР назначают генеральным конструктором и ответственным руководителем предприятия. Под его руководством были спроектированы, построены, прошли летные испытания и запущены в серийное производство самолеты нового поколения, имеющие важное значение в развитии и укреплении экономики и обороноспособности нашей страны: первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, первый отечественный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96, легкий многоцелевой Ил-103, региональный Ил-114.

В декабре 2005 года, в возрасте 80 лет, по личной просьбе Новожилова, Совет директоров освободил его от должности генерального конструктора и назначил главным советником генерального директора по науке.

Генрих Васильевич трудился до последнего дня, всегда был полон энергии и созидательного духа. Его бесценный опыт и жизненная мудрость способствовали развитию «Ильюшина». Он проводил большую работу, участвуя в реализации авиационных программ, делясь богатым профессиональным опытом и знаниями с молодыми ильюшинцами.

На всех занимаемых постах Г.В. Новожилов проявлял непревзойденный профессионализм и трудолюбие, честность и открытость к людям. Высокий уровень творчества ученого-конструктора по праву снискали ему уважение среди авиастроителей, коллег по ОКБ им. С.В. Ильюшина.

Ильюшинской фирме будет не хватать мудрого и доброго слова Генриха Васильевича, его знаний и опыта.

Светлая память о Генрихе Васильевиче навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1556650903

Метки: Новости

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