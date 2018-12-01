Легенды древних народов, описывающие события во время прохода Планеты Х мимо Земли
Чтобы понять легенды, мы должны понять видение мира коренными народами.
Ясно, что они думают не так, как большинство народов в нашей ориентированной на логическое мышление западной цивилизации.
Обычно коренным народам свойственно думать в более символической форме.
Потому если они говорят «мир был затоплен до самых высоких пиков», то в действительности имеют в виду, что их местный мир был затоплен. Они не утверждают при этом, что Индия, Китай и Европа были затоплены и что каждая гора в мире подверглась затоплению — только те, что находились поблизости. Вдобавок, они кое-что преувеличивали.Другим отличием является то, что древние народы использовали другие слова для описания сил природы и характеристик людей. В то время как мы можем просто сказать, что кто-то умен и благочестив, индейцы могут сказать, что он стал койотом.
Это не означает, что он физически превратился в койота — хитрого и умного животного; эти слова имеют символический смысл. Большинство легенд содержат символические и аллегорические ссылки. Чтобы понять эти ссылки, нам нужно перевести их, словно мы имеем дело с иностранным языком, и при этом мы должны действовать осторожно, чтобы не потерять многое при переводе.Когда вы начнете переводить следующие легенды, вам станет совершенно ясно, что североамериканская и другие древние культуры имеют уникальный взгляд на мир.
Печально, что большинство людей на Западе без сомнения считает, что наш образ мышления превосходит образ мышления индейцев; однако в действительности имеет место лишь разное понимание мира.
В конечном счете древние народы достигали довольно больших успехов в своем мире. Если бы они не достигли успеха, не было бы нас — их потомков.
ЛАКОТА. НАРОД КОРЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВЭта легенда, которая описывает всемирные пожар и потоп, а также гигантских животных, весьма похожих на животных ледникового периода, очень во многом совпадает с научными свидетельствами, которые мы обнаружили.
Легенда говорит о «птицах бури» в небе, и некоторые люди утверждают, что одно из племен лакота, Черные ноги, имеют священную церемониальную трубку, сделанную из «камня бури» — редкого куска железною метеорита.
Старейшины племени говорят, что этот «камень бури» упал с неба после того, как; «птицы бури» создали его после ужасной бури с молниями (согласно В. Тейлору, 1993). Многие другие племена используют символ «птицы бури» для описания разрушительного эффекта молнии и столкновения с метеоритом.Приведенная ниже легенда была услышана у индейцев брюле — еще одного племени народа лакота; она повествует о времени, которое было задолго до нашего.
Битва с огромными животнымиВ том мире, который существовал до этого мира, люди и животные обратились ко злу и забыли о своей связи с Творцом. Решив разрушить мир и начать новый, Творец предупредил несколько хороших людей, чтобы они бежали на самые высокие горные вершины. Когда они оказались в безопасности, Творец запел Песню Разрушения и послал к Земле свирепых «птиц бури», чтобы они начали великую битву против людей и гигантских животных.Они боролись долгое время, поскольку злые люди и животные стали очень сильны, и никакая сторона не могла получить преимущество. Наконец, в разгар битвы, «птицы бури» внезапно бросили вниз одновременно свои самые мощные молнии. Огненный взрыв потряс весь мир, дойдя до вершин гор и начав пожар в лесах и прерии.
Пламя распространилось по всему небу и не тронуло только людей на высочайших пиках. Было max жарко, что, все озера в мире испарились и высохли буквально на глазах. Даже скалы раскалились докрасна, гигантские животные и злые люди сгорели там, где стояли.После того как земля перестала гореть, Творец начал созидать новый мир. Он запел Песню Творения, и от этой песни пошел дождь. Творец пел громче, и дождь становился сильнее, пока реки не вышли из берегов и не двинулись по сожженной местности. В конце концов Творец ударил по земле, и с сильным толчком земля раскрылась, посылая огромные потоки воды по всему миру. Скоро над водой было видно только несколько горных пиков, где нашли себе убежище несколько человек.После того как вода очистила Землю и спала, Творец послал выживших людей заселять новый мир — наш сегодняшний мир — предупредив, чтобы они снова не впали во зло, иначе Творец разрушит мир снова. Когда люди спустились на землю, они нашли среди скал белые кости крупных животных и грязь по всему миру. Люди по-прежнему находят кости и в наши дни в «плохих землях» Мкоты.Пересказано по: «Эрдоус энд Ортиц», 1984.
ВЫЖИВШИЕ: ПЛЕМЯ ОДЖБВАЭта легенда сохранилась у племени оджбва, живущем на северо-востоке Северной Америки, которое принадлежит к более обширной группе племен алгонкуинов, называющих себя «первым народом».
Их традиции восходят к ледниковому периоду. Нижеследующая легенда является одной из самых древних, в ней меньше всего символических образов по сравнению со всеми дошедшими до нас легендами.
Она явно совпадает с большинством научных свидетельств, которые мы обнаружили, и в ней есть даже некоторые «атрибуты» растущей звезды с длинным хвостом. Эта легенда также зловеще предсказывает, что когда-либо эта звезда может вернуться.
«Длиннохвостая летящая по небу звезда»Однажды, много-много лет назад, Чиманту, Великий Дул;, посетил племя оджбва, которое проживало около края Замерзших земель. Чиманту предупредил племя, что скоро упадет опасная звезда, и велел поспешить к болоту, чтобы, прикрыть тела грязью,
Однако большинство людей не признавали Великого Духа; они стали смеяться над Чиманту. «Не слушайте ею. Этот человек — просто сумасшедший», — говорили они. «Покрыть себя грязью! Ха!» — говорили они, продолжая заниматься своими делами, не обращая внимания на Великого Духа. Только несколько из них поспешили к болоту, как советовал Чиманту.Прошло немного времени, и солнце поднялось высоко в небе, и дневной свет внезапно стал ярче. Люди в страхе оглядывались вокруг, и кто-то воскликнул: «Посмотрите! Второе солнце на небе!» Новая звезда становилась ярче, больше и горячее по мере того, как приближалась к ним. Она стала такой яркой, что им пришлось закрывать глаза.Люди, которые не покрыли себя грязью, в страхе побежали в укрытия, но было слишком поздно. Звезда упала на Землю и покрыла мир своим длинным, летящим, светящимся хвостом. Высокие деревья загорелись подобно гигантским факелам, озера и реки начали кипеть, и даже скалы раскалились и стали разрушаться; ужасный пожар поглотил весь мир.Затем внезапно, когда жар был самым большим, и люди, спасающиеся в болоте, думали, что даже они не выживут, звезда поднялась вверх и направилась прочь от Земли.После того как мир остыл, покрытые грязью люди осторожно покинули болото и огляделись. Их потрясло, что мир совершенно изменился. Повсюду были только дымящиеся черные деревья и сожженная трава. Люди, которые не слушали Чиманту, погибли, вместе со всеми гигантскими животными. От них остались только скелеты.Выжившие люди были напуганы и не знали, что делать, пока Чиманту не пришел к ним и не сказал: Оставьте свой страх. Звезда теперь ушла. Идите и размножайтесь, поскольку этот новый мир ваш. Но если я приду предупредить вас в другой раз, не забудьте, что меня надо слушаться, поскольку летящая по небу длиннохвостая звезда наверняка скоро вернется назад, чтобы уничтожить этот мир».Пересказано по Конвэю, 1992.
ВЫЖИВШИЕ: АТАЯЛЭта легенда племени атаял на Тайване повествует о времени, когда Земля имела два солнца — одно яркое и одно тусклое. Действие происходит в районе, относящемся к нашему расследованию, поскольку смертоносное излучение породившей «Событие» нанесло максимальный ущерб Азии и Австралии. Ацтеки в Центральной Америке рассказывают историю о двух солнцах (или лунах), весьма похожую на ту, которую рассказывают в племени атаял.В этой истории мы видим очень хорошее описание последствий. Члены племени увидели в небе то, что показалось им вторым Солнцем — настолько ярким, что его было видно и днем.
Много лет назад, когда племя атоллов впервые переплыло через пролив в Тайвань, на небе было два солнца; нормальное было большим и желтым, а другое было маленьким и голубым. Иногда получалось так, что нормальное светило днем, а голубое ярко освещало Землю ночью.
В такие ночи птицы продолжали петь, а животные бегали, так что шум стоял, как в дневное время. Когда солнца сходились вместе, погода становилась столь жаркой, что урожай засыхал, листья падали с деревьев и никто не мог выйти наружу из-за обжигающего воздуха. Люди не могли спать и получать достаточно пищи, и поэтому все больше злились на эти два солнца.
Солнце сжалось, и из раны полилась кипящая кровь. Мальчик и его отец вынуждены были убегать с пути, по которому покатились падающие с неба огромные капли крови. Эти капли зажигали деревья и траву и даже раскаляли камни. Затем, точно так же, как свет жизни покидает умирающее животное, голубое солнце погасло и наступила тьма.В первый раз мальчик и его отец ясно увидели луну, звезды и все ночное небо. Они рассмеялись и обняли друг друга, после чего начали танцевать в лунном свете. Затем они легли и уснули в первый раз за несколько лет.Пересказано по традиционной легенде племени атаял.
ВЫЖИВШИЕ: АРАВАКИСледующая легенда принадлежит аравакам, племени в Карибском море, первым встретившим Колумба в 1492 году, и описывает конец первого мира от огня.
Огонь с небесМного эпох назад Творец не смог больше терпеть зло в мире и решил уничтожить этот мир, чтобы создать новый. Оглядев Землю, Творец смог найти только одну праведную семью, которая заслуживала жизни. Обратившись к ним, Творец сказал: «Идите и выройте большую яму, покройте ее деревьями, а наверх навалите песок. После того как это будет сделано, запритесь изнутри и заройтесь для безопасности».Семья услышала угрозу в голосе Творца, так что, не задумываясь, все быстро начали рыть яму. Как только они заперлись, Творец послал ужасный огненный дождь и град с небес, чтобы уничтожить мир.Внутри ямы земля тряслась так сильно, что собравшиеся в ней боялись обрушения. Сгрудившись в середине ямы, они слышали рев и потрескивание огня, поскольку леса вокруг гибли в огромных пожарах. Воздух в яме быстро становился теплее, и скоро стало трудно дышать. Семья стала бояться, что яма недостаточно глубока для того, чтобы они спаслись, но скоро шум прекратился и крыша ямы стала прохладной.Через некоторое время семья вышла наружу и увидела изменившийся мир. Огонь сжег растительность на земле, так, что все опустошенное пространство было открыто для взгляда. Сохранились лишь небольшое число животных и несколько других племен, которые построили мир заново.Пересказано Бреттом, 1880 г.
ВЫЖИВШИЕ: ХОПИХопи является еще одним племенем, у которого сохранилась легенда о пожаре, уничтожившем первый мир.
Конец второго мираПосле разрушения прежней Земли несколько выживших племен осторожно выбрались из ямы в земле в только что созданный Второй мир. Везде они увидели прекрасные горы, нарядные деревья, хрустально чистые воды — все богатства природы, которые им требовались. Прошло немного времени, и люди стали процветать, распространившись повсюду, и даже до другой стороны Земли.На протяжении долгого времени люди были счастливы. Они были свободны и оставались благодарны Творцу, но постепенно они начали меняться. Их перестало удовлетворять то, что они имели, они начали торговать и меняться с другими племенами, чтобы получить богатые одежды и украшения.
Прошло немного времени, и некоторые люди стали завидовать тем, кто имел больше. Год за годом люди становились все более завистливы и все больше удалялись друг от друга и от Творца. Затем, в конце концов не удовлетворяясь тем, что они получают от торговли, некоторые люди решили просто брать то, что хотят, отчего между племенами вспыхнули войны. Прошло немного времени, и война шла повсюду, и люди обезумели от насилия. Тех, кто протестовал против войны, осмеивали или убивали за миролюбивые речи.Однажды Творец обратился к двум миролюбивым племенам, которые бежали от войны. «Этот мир не имеет будущего, он поражен злом, — сказал им Творец. — Мне придется очистить мир снова. Потому я попросил племя муравьев открыть их мир для некоторых из вас, точно так же, как они сделали это в конце Первого мира. Так следуйте туда, пока у вас есть время». Люди начали пробираться в поисках убежища через двери, которые муравьи открыли в земле.Потом Творец говорил с близнецами — полюсами Земли, которые заставляли ее вращаться правильно. Громким голосом, который потряс небо, горы и океаны, Творец повелел: «Оставьте ваши посты и уходите от полюсов. С этим миром покончено». Когда близнецы двинулись прочь, Земля начала качаться и крутиться, подобно пьяному человеку. Вершины гор были сброшены в море.
Океан наступал на землю и отступал. Холодные ветры с северного и южною полюсов ревели над срединными землями. Земля закрутилась и попала в холодную часть космоса, где замерзла. Люди и животные на поверхности Земли превратились в статуи льда. Только несколько избранных оказались в безопасности и тепле глубоко у народа муравьев. Так наступил конец Второго мира, который был за два мира до нашего.Пересказано по Фрэнку Уотерсу, 1963 г.
ВЫЖИВШИЕ: ПЕРСЫНиже мы приводим еще одну легенду, похожую на легенду племени хопи, о холоде. Это также история о перенаселенности и одном из путей решения этой проблемы.
Самая первая зимаИма был первым смертным, с которым заговорил Творец, потому именно ему было поручено быть посланником на. Землю, что он делал на протяжении 900 лет весьма успешно. За это время на Земле не было ни болезней, ни смертей. Погода никогда не была слишком жаркой или слишком холодной, все ладили друг с другом и преуспевали.
Поскольку смертей не было, люди, животные и растения так размножились за 300 лет, что Име пришлось сделать Землю больше. Он быстро осуществил это, используя магическое металлическое кольцо и золотой кинжал, полученный от Творца, чье имя было Ахурамазда. Все ладили на новой увеличенной планете еще 300 лет, после чего пространства снова стало не хватать. Има сделал Землю больше еще раз, но через 300 лет снова появилась та же проблема.Има пожаловался Ахурамазде, который сказал ему: «Не хочу, чтобы ты больше увеличивал Землю; она уже достаточно большая. Нам просто придется уменьшать количество людей. Я создам зиму и лед, и это решит проблему».Ахурамазда сказал Име: «Чтобы выжить зимой, ты должен немедленно построить Вару (помещение размером с город) с множеством хранилищ. Затем возьми по паре скота, птиц, собак, лошадей, растений и деревьев, и помести их в хранилище. Когда ты закончишь с этим, возьми свою семью и тысячи пар, которых ты сам выберешь, в Вару, после чего закрой за собой двери. Пока ты будешь там находиться, ты будешь в безопасности». После того, как Има собрал по паре каждого вида, он закрыл, дверь, как его научил Творец, и его семья оказалась в безопасности.За стенами Вары начал падать снег, а реки стали замерзать. Ахурамазда послал мороз, который убил растения, и снег, который полностью застлал деревья. Прошло немного времени, и весь мир был охвачен зимой — временем года, которого на Земле никогда не видели. Все, кто остался на Земле, погибли от холода. Тем временем в Варе, расположенной под глубоким снегом Северного полюса, Има и другие жили счастливейшей жизнью.Пересказано по Фрезеру, 1919 г.
ВЫЖИВШИЕ: МАТАМУСКИТЫНиже мы приводим пересказ легенды матамускитов, которые приписывали появление озера-«залива» столкновению с космическим телом
Принцесса и падающие звездыКогда принцесса опустилась на колени перед алтарем, ее ум был занят судьбой ее умирающего народа. Долгое время продолжался сильный холод — и такого холода никто не мог припомнить. Кета не было в тот год, и урожай был скудным. Она пела и молилась Великому Духу, чтобы он помог во время зимы, которая снова пришла очень рано. Каждый день казался холодней, чем предыдущий, и с каждой неделей еще часть ее народа слабела и заболевала.После заклинаний она стала раздумывать, слышат ли ее вообще Великие Духи. Потом она услышала громкий, резкий шум и звук огромного взрыва, а затем звуки одного удара за другим. Испуганная, она выбежала из своей хижины. Огромное синевато-белое облако пара висело в дневном небе над вершиной близлежащего холма. В это же время сотни звезд падали с небес и взрывались на покрытых лесами горах вокруг нее, сотрясая землю с такой силой, что принцесса едва могла удержаться на ногах. Яростное оранжево-красное пламя и столбы черного дыма поднимались в небо из-за того, что лес вокруг стоянки горел.Но до того как она смогла побежать, чтобы найти убежище, падение звезд прекратилось. Она подождала немного возобновления падения, но слышала только звуки пожара.Прошло немного времени, и начал лить дождь. Он лил день и ночь и погасил пожары.В тот день принцесса и другие члены племени покинули лагерь, чтобы увидеть, что произошло. Они обнаружили, что взрыв привел к появлению гигантских ям в земле и что вышедшие из берегов реки залили их. Дожди продолжались каждый день на протяжении тринадцати лун, так что скоро кратеры, были полны. Огромная яма, самая близкая к лагерю, превратилась в озеро длиной пятнадцать миль. Его назвали Матамускит, «озеро холма», и назвали племя в честь него.Благодаря падающим звездам, которые принесли столь желанную воду, племя выжило. То, что казалось катастрофой, привело к новой жизни.Пересказано по Бэрифуту, 1995 г.
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Источник: ss69100.livejournal.com