Легенды древних народов, описывающие события во время прохода Планеты Х мимо Земли

Многие древние легенды были сугубо личными воспоминаниями о том, что рассказчик видел собственными глазами. Когда мы читаем легенды индейцев, мы должны понимать, что они являются субъективным эмоциональным «отчетом» об огромном катастрофическом событии, а не объективным научным докладом.

Чтобы понять легенды, мы должны понять видение мира коренными народами. Ясно, что они думают не так, как большинство народов в нашей ориентированной на логическое мышление западной цивилизации. Обычно коренным народам свойственно думать в более символической форме.

Аналогично, когда древние племена говорят о «мире», они подразумевают свои район от одною горизонта до другою. Большинство из них были связаны с торговлей и знали, что мир велик, но до Колумба они не имели представления об Индии, Китае и Европе.Потому если они говорят «мир был затоплен до самых высоких пиков», то в действительности имеют в виду, что их местный мир был затоплен. Они не утверждают при этом, что Индия, Китай и Европа были затоплены и что каждая гора в мире подверглась затоплению — только те, что находились поблизости. Вдобавок, они кое-что преувеличивали.

Другим отличием является то, что древние народы использовали другие слова для описания сил природы и характеристик людей. В то время как мы можем просто сказать, что кто-то умен и благочестив, индейцы могут сказать, что он стал койотом.Это не означает, что он физически превратился в койота — хитрого и умного животного; эти слова имеют символический смысл. Большинство легенд содержат символические и аллегорические ссылки. Чтобы понять эти ссылки, нам нужно перевести их, словно мы имеем дело с иностранным языком, и при этом мы должны действовать осторожно, чтобы не потерять многое при переводе.

Когда вы начнете переводить следующие легенды, вам станет совершенно ясно, что североамериканская и другие древние культуры имеют уникальный взгляд на мир.Печально, что большинство людей на Западе без сомнения считает, что наш образ мышления превосходит образ мышления индейцев; однако в действительности имеет место лишь разное понимание мира.В конечном счете древние народы достигали довольно больших успехов в своем мире. Если бы они не достигли успеха, не было бы нас — их потомков.

ЛАКОТА. НАРОД КОРЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ

Эта легенда, которая описывает всемирные пожар и потоп, а также гигантских животных, весьма похожих на животных ледникового периода, очень во многом совпадает с научными свидетельствами, которые мы обнаружили.Легенда говорит о «птицах бури» в небе, и некоторые люди утверждают, что одно из племен лакота, Черные ноги, имеют священную церемониальную трубку, сделанную из «камня бури» — редкого куска железною метеорита.Старейшины племени говорят, что этот «камень бури» упал с неба после того, как; «птицы бури» создали его после ужасной бури с молниями (согласно В. Тейлору, 1993). Многие другие племена используют символ «птицы бури» для описания разрушительного эффекта молнии и столкновения с метеоритом.

Приведенная ниже легенда была услышана у индейцев брюле — еще одного племени народа лакота; она повествует о времени, которое было задолго до нашего.

Битва с огромными животными

Пересказано по: «Эрдоус энд Ортиц», 1984.

ВЫЖИВШИЕ: ПЛЕМЯ ОДЖБВА

Эта легенда сохранилась у племени оджбва, живущем на северо-востоке Северной Америки, которое принадлежит к более обширной группе племен алгонкуинов, называющих себя «первым народом».Их традиции восходят к ледниковому периоду. Нижеследующая легенда является одной из самых древних, в ней меньше всего символических образов по сравнению со всеми дошедшими до нас легендами.Она явно совпадает с большинством научных свидетельств, которые мы обнаружили, и в ней есть даже некоторые «атрибуты» растущей звезды с длинным хвостом. Эта легенда также зловеще предсказывает, что когда-либо эта звезда может вернуться.

«Длиннохвостая летящая по небу звезда»

Пересказано по Конвэю, 1992.

ВЫЖИВШИЕ: АТАЯЛ

Эта легенда племени атаял на Тайване повествует о времени, когда Земля имела два солнца — одно яркое и одно тусклое. Действие происходит в районе, относящемся к нашему расследованию, поскольку смертоносное излучение породившей «Событие» нанесло максимальный ущерб Азии и Австралии. Ацтеки в Центральной Америке рассказывают историю о двух солнцах (или лунах), весьма похожую на ту, которую рассказывают в племени атаял.

В этой истории мы видим очень хорошее описание последствий. Члены племени увидели в небе то, что показалось им вторым Солнцем — настолько ярким, что его было видно и днем.

Много лет назад, когда племя атоллов впервые переплыло через пролив в Тайвань, на небе было два солнца; нормальное было большим и желтым, а другое было маленьким и голубым. Иногда получалось так, что нормальное светило днем, а голубое ярко освещало Землю ночью.



В такие ночи птицы продолжали петь, а животные бегали, так что шум стоял, как в дневное время. Когда солнца сходились вместе, погода становилась столь жаркой, что урожай засыхал, листья падали с деревьев и никто не мог выйти наружу из-за обжигающего воздуха. Люди не могли спать и получать достаточно пищи, и поэтому все больше злились на эти два солнца.

Пересказано по традиционной легенде племени атаял.

ВЫЖИВШИЕ: АРАВАКИ

Следующая легенда принадлежит аравакам, племени в Карибском море, первым встретившим Колумба в 1492 году, и описывает конец первого мира от огня.

Огонь с небес

Пересказано Бреттом, 1880 г.

ВЫЖИВШИЕ: ХОПИ

Хопи является еще одним племенем, у которого сохранилась легенда о пожаре, уничтожившем первый мир.

Конец второго мира

Пересказано по Фрэнку Уотерсу, 1963 г.

ВЫЖИВШИЕ: ПЕРСЫ

Ниже мы приводим еще одну легенду, похожую на легенду племени хопи, о холоде. Это также история о перенаселенности и одном из путей решения этой проблемы.

Самая первая зима

Пересказано по Фрезеру, 1919 г.

ВЫЖИВШИЕ: МАТАМУСКИТЫ

Ниже мы приводим пересказ легенды матамускитов, которые приписывали появление озера-«залива» столкновению с космическим телом

Принцесса и падающие звезды

Пересказано по Бэрифуту, 1995 г.





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