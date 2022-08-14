Тёмная сторона «Великой перезагрузки»
Когда мы говорим о четвёртой промышленной революции и «Великой перезагрузке», надо помнить, что корни этого уходят во времена Третьего рейха, когда были опробованы технологии расчеловечивания и манипуляции сознанием, медицинские эксперименты над людьми без их согласия, разделение и изоляция части населения, так полюбившиеся деконструкторам реальности в двадцать первом веке. О том, как из этой питательной среды не мог не появиться такой верный последователь и интерпретатор идей Третьего рейха, как Клаус Мартин Шваб, рассказывает Дмитрий Перетолчин.
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