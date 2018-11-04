ЭССЕ: Последняя Битва Рагнарёка на Земле

Политическое эссе на тему статей:

"Кто стоит за отправкой опасных пакетов в адрес политиков США?": http://narada-budda.ru/protivostoyanie/4397-kto-stoit-za-otpravkoy-opasnyh-paketov-v-adres-politikov-ssha.html

"Бенджамин Фулфорд 15 октября 2018 года: Падение сионистского дома саудитов плюс возможная попытка государственного переворота в России": http://narada-budda.ru/v-mire/4311-bendzhamin-fulford-15-oktyabrya-2018-goda-padenie-sionistskogo-doma-sauditov-plyus-vozmozhnaya-popytka-gosudarstvennogo-perevorota-v-rossii.html

"NASA срочно отключает орбитальные телескопы. Зачем?": http://narada-budda.ru/kosmos/4283-nasa-srochno-otklyuchaet-orbitalnye-teleskopy-zachem.html

"Флот Света: миллиарды Галактических Кораблей – предназначены для окончательного удаления с Земли наиболее проблемных исполнителей смерти и разрушений": http://narada-budda.ru/poslanie/4221-flot-sveta-milliardy-galakticheskih-korabley-prednaznacheny-dlya-okonchatelnogo-udaleniya-s-zemli-naibolee-problemnyh-ispolniteley-smerti-i-razrusheniy.html

"Кобра 31 марта 2015 года: Флот Альянса.": http://narada-budda.ru/raskrytie/4175-kobra-31-marta-2015-goda-flot-alyansa.html



Строки из басни Крылова "Старик и трое молодых": https://vsebasni.ru/krylov/starik-i-troe-molodyh.html

"А если оттого, что делать начинаю, Не мне (Силы Света) лишь одному я пользы ожидаю,

То, признаюсь, За труд такой (освобождение мира от Сил Тьмы) ещё охотнее берусь.

Кто добр, не всё лишь для себя трудится, (для всех людей мира)..."

Когда было положено начало Последней Битвы Рагнарёка...

Всё началось с Крещения Силами Тьмы Великой Тартарии примерно тысячу лет тому назад. Крещение было кровавым, поэтому жертва Тьме была принесена знатная. Именно с этого момента нашей тёмной истории началась Ночь Сварога длившаяся тысячу лет до 2012 года, и Тёмные Времена развития человечества под гнётом Сил Тьмы. В разное время они имели различные названия - Крестоносцы, Иллюминаты, но суть идеологии их обществ была одна: тёмное развитие человечества. Начиная с этого Времени внутренняя тьма в людях часто выходила наружу и проявлялась страданиями и болью.



Первая Последняя Битва между Силами Света - тартарцами, и Силами Тьмы Ватикана - Крестоносцами, началась в 988 году, когда на папский престол заступил Сильвестр II. Именно из-за него в Ватикан пришла Тьма, ибо он был её ставленником. И хотя он отказался от Папства узрев вокруг себя Тьму, но она уже проникла туда и дала свои Тёмные Результаты кровавых крещений. Самыми важными моментами в противостоянии Сил Света и Тьмы стали Битвы за Асгард Арийский: Невское Сражение и Ледовое Побоище, а также Куликовская Битва, в которой таратарцы уже дрались друг с другом, ибо Киевское Княжество перешло на сторону Сил Тьмы Ватикана. Ведь если бы Крестоносцы снова пошли войной на Тартарию, то все тартарцы встали бы как один против них. Все сражения были выиграны Силами Света, но мир Тьме всё же был ими проигран, поэтому спустя века Тартария исчезла с карт того мира, а вместо неё появилась новая страна под названием Русь - светлое место.



Во время последнего сражения с Силами Тьмы Ватикана Волхвы, узрев Тёмное Будущее мира, укрыли столицу Тартарии Асгард Арийский (ныне Санкт-Петербург) водами Балтийского Моря до самых шпилей Исаакиевского Собора. Именно в то время Волхвы Тартарии и создали Пророчество о Последней Битве Сил Света и Тьмы в Конце Времён, после которой начнётся Возрождение мира к Свету Бога. Назвали они её Рагнарёк - по имени Феникса, который приведёт Последнюю Битву Будущего к Победе Сил Света, как говорится в скандинавских мифах. Он и есть Майтрея Будда - победитель Зла / Тьмы в мире, о чём говорят буддийские пророчества.



Какими путями развивались Силы Тьмы в прошлом...

Много Тёмного происходило в мире за последнее тысячелетие, но особенно сильно оно было проЯвлено в последние 2 века, когда началась Подготовка к Последней Битве Будущего при Конце Времён. Начало этому было положено в дни Французской Революции 1789-1794 годов, ибо в это время началась Охота за высшими чинами Масонского Общества, которых Ватикан хотел убрать с дороги, дабы они не вмешивались в развитие мира. Именно тогда Масонами было создано много дочерних обществ, внутри которых были спрятаны их высшие чины. После окончания Революции все дочерние общества были распущены, но одно из них вскоре возродилось. С тех пор в мире было 2 Общества: Левой Масонской Ложи и Правой с разной идеологией тайного правления миром. В следующем столетии Правая Ложа не только стала диктовать свои условия развития странам, но и дала жизнь новому Обществу Иллюминатов, с момента образования которого пути развития мира пошли в ещё более тёмном направлении, ибо Ватикан начал подчиняться ему.



Пик тёмного влияния Иллюминатовского Общества на развитие нашего мира пришёлся на середину прошлого века. В то время Иллюминаты активно пытались вступить в контакт с нацистами фашистской Германии осевшими на своей военной базе в Антарктиде после проигрыша СССР в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Иллюминаты хотели заполучить разработки Нацистов в космостроении и в генетических исследованиях, часть из которых были ими получены благодаря Контракту с Драконийцами в 1939 году. Тёмная идеология развития мира, которую внедряли Иллюминаты, не нравилась Нацистам, поэтому долгое время они игнорировали их попытки контакта, но в 1952 году контракт всё же был заключён. По Соглашению нацистские учёные вошли во все американские государственные аэрокосмические и фармацевтические учреждения, а американцы получили доступ к подлёдному Древнему Городу Преадамитов с его генетическими лабораториями и древними артефактами. Многое из того, что заполучили Иллюминаты в Древнем Городе, послужило Тёмному развитию нашего мира.



Благодаря Контракту с Нацистами в 1952 году Иллюминаты вышли на Связь с Драконийцами, с которыми у них завязалось более тесное сотрудничество, ибо некоторые Интересы у них совпали - и те, и другие не считали людей людьми, а только рабами. Драконийцы использовали Наших людей, как энергетическую кормушку для вырабатывания Энергии Луш - Тёмной Энергии от боли и страданий, а Иллюминаты за счёт людей упрочняли свою власть в мире увеличивая свои банковские счета. Этому также способствовало и Сепаратное Соглашение с Серыми из Дзета Сетки галактики Ориона. Оно было заключено в 1954 году, а по нему американцы получили технологии изготовления дешёвых химических товаров и продуктов питания, а Серые в обмен на это смогли брать людей для скрещивания их генов со своими, ибо их раса вымирала. С этого момента наш мир наводнили дорогие химические: продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, которые убивали здоровье людей медленно, но верно. Люди болели и страдали, а Драконийцы получали с них свою Энергию Луш для энергоПитания. Иллюминаты же наживались на продовольственных товарах и фармацевтических, поэтому самым процветающим бизнесом в мире стала: пищевая индустрия и лекарственная, а от неё медицинская сфера и ритуальные услуги.



Как в нашем мире велась борьба с Иллюминатами...

В 1975 году была создана подпольная американская Организация Сопротивления, штаб которой находился в подземных сооружениях под Нью-Йорком. Уже в 1977 году она вступила в контакт с Агартой Внутреннего Мира Земли и некоторыми инопланетными Мирами Света, которые были согласны помогать им в борьбе с Иллюминатами и их Хозяевами Драконийцами, которые тысячелетиями скитаются по Вселенной захватывая Миры для временной жизни в них, ибо своего собственного Мира у них нет. С 80 годов прошлого столетия Организация Сопротивления доставила много проблем Иллюминатам встревая в их тёмные политические / экономические дела и мешая Драконийцам получать с людей Энергию Луш, поэтому в 1996 году ими была предпринята весьма агрессивная попытка её уничтожения. Жестокие бои Организации Сопротивления и Агарты с Иллюминатами и Драконийцами велись в подземных туннелях планеты и чуть не привели к исчезновению Организации и уничтожению многих Подземных Городов Агарты.



Инопланетные Миры выступающие на стороне Организации Сопротивления и Агарты, разработали План Отвлечения и в 1999 году устроили нападение на одну из дальних инопланетных баз Иллюминатов в нашей солнечной системе. Иллюминатам пришлось срочно перебрасывать свои силы в космос, чтобы обеспечить защиту других своих баз на Луне и Марсе, которые они всё же потеряли к 2001 году. В отместку Иллюминаты и Драконийцы организовали в Америке операцию 11 Сентября 2001 года с Башнями Близнецами, чтобы утвердить своё господство на нашей планете. Но оно не возымело должного Влияния на Движение Сопротивления, и все их инопланетные, а также подземные военные базы начали падать одна за другой.



С 1999 года Организация Сопротивления, Силы Света Агарты и других Миров нашей Вселенной создали общее Движение Сопротивления, которое выступило против инопланетного гнёта Тёмных Пришельцев - Драконийцев, Рептилоидов, Серых / Зета, а также Тёмного Правления Иллюминатов в нашем мире. После катастрофы 11 Сентября 2001 года мировая общественность Прозрела относительно тёмной стороны Иллюминатовского Общества, поэтому поддержка народа оказалась желанным стимулом в борьбе с Силами Тьмы. Но именно с 2012 года для Иллюминатов наступили во истину тяжкие времена, потому что Движение Сопротивления разрослось до невероятных размеров и начало сильно мешать всем Тёмным Планам Иллюминатов и Драконийцев.



С чем начали сталкиваться Силы Тьмы с наступлением 2012 года...

Летом 2012 года российский президент Путин заключил Соглашение с Галактической Федерацией Света в лице Аштара Шерана о помощи нам в освобождении нашей планеты от инопланетных захватчиков Драконийцев / Рептилоидов и в борьбе с земными Силами Тьмы - Иллюминатами / Кабалой / хазарской мафией. Благодаря этому Соглашению вокруг нашей солнечной системы была восстановлена древняя энергетическая защита от внеземного вторжения. Её активация застала врасплох основной Тёмный Флот Драконийцев, ибо она произошла, когда он оказался за пределами нашей Системы - они искали новые Миры Вселенной для своей жизни в них, ибо предвидели свой уход с нашего Мира. С тех пор корабли Галактической Федерации Света ведут космические бои с Тёмным Флотом Драконийцев препятствуя их возвращению в нашу солнечную систему.



Зачистка всех оставшихся инопланетных баз Драконийцев и Иллюминатов в нашей Системе была завершена в 2017 году. С этого момента все космические бои с остатками Тёмного Флота переместились в околоземное пространство и в основном ведутся над территорией США, где осталось ещё много иллюминатовских подземных военных баз. До сих пор в подземных туннелях США проходят бои, чтобы выбить оттуда остатки Сил Драконийцев и Иллюминатов. Скрытые сражения с хазарской мафией ведутся в некоторых странах нашего мира, которые ещё остались под Пятой у Кабалы: Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Саудовская Аравия, Япония, частично США. Открытая война между Земным Альянсом, в который входит много стран Света например, Россия / Китай, и хазарской мафией развязалась в Сирии с 2015 года.



Закулисная борьба с Кабалой началась с зимы 2016 года, когда Путин отказался следовать Плану Нового Порядка от Мирового Правительства, который ему предложил Киссинджер. Тогда же зимой на тайном собрании в Шанхае был разработан план крушения американского доллара, который всегда был иллюминатовской валютой. Таким образом Альянс решил прикрыть Силы Тьмы от финансирования их тёмной деятельности в мире. Уже осенью 2016 года вступил в строй Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций (AIIB), который нанёс сильный финансовый удар по Международному Валютному Фонду (IMF), создателями которого являются Иллюминаты. Но ещё больший Удар получит мировая иллюминатовская финансовая система в 2019 году, когда нефтедоллар будет заменён на золотой стандарт, а вся банковская система перейдёт на квантовую финансовую систему (QFS), которая в чести у Миров нашей Вселенной.

За этими финансовыми переменами стоят Белые Шляпы Левой Масонской Ложи, которая показывает себя миру с 2016 года.



Гонения на членов Общества Иллюминатов начались с зимы 2017 года, когда американский президент Трамп начал масштабные Аресты Глубинного Государства осевшего в США. Аресты высших чинов Иллюминатовского Общества завершились зимой 2018 года, но зачистка остальных их членов и всех тех, кто помогал им угнетать мировой народ, ещё продолжается. И хотя само Общество Иллюминатов было уничтожено к осени 2018 года, но ещё много его членов прячутся в подполье, чтобы наносить "крысиные удары" под Ложными Флагами для развязывания третьей мировой войны, идея которой ещё не умерла, хотя ни одна из очевидных попыток предпринятых Кабалой с 2016 года не увенчалась успехом, ибо правление нашим миром ими давно уже было утеряно.



Что ожидает наш мир в Рагнарёке Последней Битвы и Возрождения...

Ожидаются масштабные Аресты Кабалы, которые запланировал Альянс, ибо мирового суда им не избежать, как и Суда Маат, который состоится в будущем. Подготовка к нему началась с осени 2017 года, потому что с зимы того же года начали разворачиваться Аресты членов Иллюминатовского Общества. Но пока Суд Маат над Кабалой не начался, американский президент Трамп запланировал провести суд над местными членами Глубинного Государства. Для этого мероприятия уже выбраны 12 присяжных и судья Бретт Кавано, против которого выступает хазарская мафия осевшая в США, чтобы отсрочить неизбежный конец их злодеяниям в Америке.



Все подпольные бои с остатками Кабалы скоро станут открытыми, ибо "загнанной в угол собаке" терять уже нечего. Как только будут зачищены все подземные иллюминатовские военные базы и туннели, бои переместятся на поверхность нашего мира. С учётом всех инопланетных технологических новинок, которые имеют обе стороны, бои НЛО станут чаще наблюдаться по всему миру. Уже сейчас громы в небе периодически слышатся по всему миру, но в большинстве случаев все они наблюдаются над США, где и проходит основная часть скрытых битв между Кабалой, остатками Драконийцев и Альянсом.



Предположу, что самые хитрые Иллюминаты уйдут в подполье, чтобы переждать Смутное Время. Позже, когда всё успокоится, в мире объявится новая тёмная организация с замашками тёмного развития мира основанного на Плане Нового Порядка мирового господства. У Сил Тьмы новых идей никогда не бывает, поэтому они часто ходят исхоженными тропами. Но у них уже не будет больше шансов творить Зло в мире, поэтому любые их попытки окажутся напрасными. Силы Света более не допустят процветания Тьмы в Будущем нашего мира, ибо оно ожидается в Золотом Веке, который наступит не раньше чем завершится Суд Маат над Силами Тьмы, после чего и начнётся наше Новое Светлое Будущее.



Уже известно, что в 2023-2025 годах пройдёт Раскрытие Всего Тайного, что скрывалось Иллюминатами за семью печатями. Это приведёт мир к поворотной точке его развития. Благодаря Раскрытию, людям откроется:

* Древний Город Преадамитов в Антарктиде. Преадамиты - это потомки Тёмных Жрецов Атлантиды, которые сбежали на Марс в преддверии Конца Света расы Атлантов. Их новый мир на Марсе был уничтожен, но часть их потомков смогла сбежать и вернуться обратно в Город своих Предков. Древний Город Преадамитов напичкан древними технологиями и артефактами, которыми смогут пользоваться люди нашего мира. В связи с планетарным потеплением, ибо в Энергиях Света (Горячих Энергий) Солнечного Ветра из-за вспышечной активности, снега на вершинах гор и полюсах планеты начали интенсивно таять, а значит Древний Город освобождается от тысячелетнего льда и вскоре откроется солнцу.

* Инопланетные контакты. Наш Мир уже давно освоил космос и ведёт торговлю с другими Мирами Вселенной, а там ценятся наши космические корабли и инженеры. Разные Миры нашей Вселенной уже готовы к открытому контакту с нами, чтобы вести торговые дела и нанимать наших специалистов по контракту. Это означает, что в будущем откроются разнообразные Возможности для людей нашего мира и вне Земли.

* Новейшие технологии. Ещё в 2017 году американский президент Трамп сделал объявление о том, что он раскроет миру все имеющиеся в США технологии в медицине, науке и технике. Но так как США банкрот, то они пока продают свои новые технологии другим странам. После мировой финансовой перезагрузки, которая началась осенью 2018 года, все государственные долговые обязательства между странами будут погашены, и тогда наш мир наводнят технологические новинки, которые кардинальным образом изменят его и он войдёт в своё Новое Светлое Будущее.



Майтрея Рагнарёк,

октябрь 2018 года



Источник: narada-budda.ru